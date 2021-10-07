Головна мета закону про олігархів - це відібрати ЗМІ у приватного бізнесу, - Аслунд
Головна мета закону про олігархів - це відібрати у великого бізнесу їхні засоби масової інформації.
Про це заявив шведський дипломат і економіст Андерс Аслунд.
"Це який має вигляд, що головна мета цього закону - забрати ЗМІ від так званих олігархів. Це дуже схоже на акцію Путіна проти Березовського і Гусинського на початку його правління", - повідомив дипломат в ефірі телеканалу "Україна24".
Він заявив, що закон про олігархів не має нічого спільного з боротьбою з ними, а переслідує зовсім інші цілі.
"Для цього (боротьби з олігархами, - прим.) не треба особливого закону, треба просто виконувати закони, які існують", - підкреслив Аслунд. Загалом ідея українського уряду вводити якісь списки осіб за їхніми майновими статками несумісна з демократичним устроєм. "Це закон про особливу групу людей. І тоді, звичайно, відразу думають про те, що робили стосовно євреїв раніше. Це, звичайно, інша справа, але має некрасивий вигляд", - додав Аслунд. Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту. Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вон, даже Кучма это с трудом понял уже на пенсии.
Потім почалася криза, яка повністю обвалила книжковий і медіаринок. Після цього - газова угода, про яку ще ніхто нічого не розумів. Тоді з'явився передвоєнний запах, став видимий сценарій.
У 2009-му було вже все абсолютно ясно. Починаючи з 2006 року, я чітко бачила, як Україну на Заході презентують через російський меседж у західних ЗМІ, нібито Україну поділено надвоє.
Громадська думка Заходу готувалася до того, що Україна - це штучне утворення, воно обов'язково має розпастися. І це були 10 років інформаційної атаки!
Тоді ж вийшов фільм Кріса Роджерса "Стадіони ненависті" для "ВВС Панорама". Це дуже популярна програма, яку дивляться мільйони. Фільм розповідав про Україну та Польщу.
У цьому фільмі показувалося, що в Україні - фашизм, ксенофобія, вбивають іноземців, всі "зігують". Це все було приготовлене вже тоді. І сотні тисяч людей просто пішли і здали квитки, бо вони боялись їхати в це страшне "Сомалі".
Після виходу фільму у Польщі негайно запротестували. Це обговорювалося В усіх медіа, а в Україні про це ніхто просто не чув. Повна тиша, ніхто не повідомив.
Україна була посаджена на російську сміттярку: що з Москви не сказали, того і не знаємо.
І ця інформаційна ізоляція - це і є інформаційна війна. Територія повністю підконтрольна Росії. Якась Маша Столярова чи Ігор Шувалов визначають, що українській публіці годиться знати, а що - ні. - https://espreso.tv/article/2016/11/21/**************************************************************************************************************************
Во что Зе-тыпилы только не верили:
В велосипед - верили.
В "просто перестать стрелять" - верили.
В "$4000 учителям" - верили.
В "двух-кратное снижение тарифов" - верили.
В "весна придет сажать будем" - верили.
В "все президенты" - верили.
...
и в "Закон об Олигархах" - во всю ВЕРЯТ!
и их НИЧЕМ НЕ ПЕРЕУБЕДИТЬ.
...
"Тыпилы, мля!" (с) Лавров.
Вообще, интересно наблюдать как за богачей люд переживает)
Любое СМИ /в том числе и неэффективное государственное/, которое в течении года не принесло дохода /нерентабельное/ обязано закрыться как банкрот.