Головна мета закону про олігархів - це відібрати ЗМІ у приватного бізнесу, - Аслунд

Головна мета закону про олігархів - це відібрати у великого бізнесу їхні засоби масової інформації.

Про це заявив шведський дипломат і економіст Андерс Аслунд.

"Це який має вигляд, що головна мета цього закону - забрати ЗМІ від так званих олігархів. Це дуже схоже на акцію Путіна проти Березовського і Гусинського на початку його правління", - повідомив дипломат в ефірі телеканалу "Україна24".

Він заявив, що закон про олігархів не має нічого спільного з боротьбою з ними, а переслідує зовсім інші цілі.

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"Для цього (боротьби з олігархами, - прим.) не треба особливого закону, треба просто виконувати закони, які існують", - підкреслив Аслунд. Загалом ідея українського уряду вводити якісь списки осіб за їхніми майновими статками несумісна з демократичним устроєм. "Це закон про особливу групу людей. І тоді, звичайно, відразу думають про те, що робили стосовно євреїв раніше. Це, звичайно, інша справа, але має некрасивий вигляд", - додав Аслунд. Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту. Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.