Мендель посперечалася з економістом Аслундом через статтю про президента й олігархів
Прессекретарка президента України Юлія Мендель опублікувала у твітері посилання на свою статтю для американського аналітичного центру Atlantic Council.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.
Вона також написала, що президент Володимир Зеленський "готовий кинути виклик владі українських олігархів".
"Попередні українські лідери багато говорили про деолігархізацію, але мало зробили. Зеленський прагне, щоб його дії говорили самі за себе", - зазначила Юлія Мендель.
Цей твіт прокоментував шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд. Він вважає, що головна проблема Зеленського - зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським, проти якого очільник держави публічно не виступає.
"Справді? Він може назвати Коломойського? Кинути виклик олігархам - взагалі нічого не означає. Тому всі так кажуть, але головна проблема - це Коломойський. Може, Зеленський про нього говорить? Або він все ще міцно із ним? Чому всі ці маріонетки Коломойського досі його депутати?" - пише економіст у коментарі.
Юлія Мендель звинуватила Аслунда в поширенні дезінформації нібито через те, що його звільнили.
"Містере Аслунде, я дуже розчарована, що на вас так сильно вплинули занадто старі наративи дезінформації. Сподівалася, ви говорите, спираючись на якісну аналітику, а не лише через те, що вас звільнили", - написала Мендель.
Зазначимо, що у вересні 2020 року економіст заявив, що звільнився з наглядової ради "Укрзалізниці", бо керівництво держпідприємства не виконує рішення ради, а від президента члени наглядової ради отримують тільки "образи і перешкоди".
Аслунд попросив Мендель вибачитися, якщо вона не зможе навести приклад критичних висловлювань Зеленського про Коломойського. Він також назвав олігарха "найбільшим аферистом України".
Речниця президента звинуватила економіста в тому, що "він бореться словами, а Україна - діями". На що Аслунд відповів, що не бачить жодних дій, так само, як і відповідей на свої запитання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но, вот - Аслунд!...
Как говорится - «стесняюсь спросить»:
1. Это тот Аслунд, который - один из главных спикеров так называемых «соросят», член «Atlantic Counsil», который постоянно учил украинцев делать «реформы»?...
2. А это тот Аслунд, который был членом наблюдательного совета Укрзализныци, но который в сентябре прошлошо года «громко хлопнул дверью» и сказал, что не намерен более работать на этом посту с учётом того, что ему урезали зарплату (которая до этого составляла более 500 тыс. гривен в месяц)?...
3. Это тот Аслунд, которого американское издание «BuzzFeed News» ещё в 2018 году обвинило в «заказной джинсе» (заказных публикациях)?...
(Тогда Аслунд от имени «Atlantic Counsil» написал статью, где похвалил банки Латвии за эффективную борьбу с отмыванием денег, однако «BuzzFeed» обратило внимание на то, что указанные в статье Андерса банки были как раз напрямую замешаны в сомнительных финансовых операциях - главным образом, с клиентами из России)
4. Тот ли это Аслунд, который признался в переписке с «BuzzFeed News», что консорциум латвийских банков заплатил ему за написание статьи?...
(В число этих банков входила «дочка» ABLV Bank, который в то время пытался добиться разрешения на открытие филиала в США. Но эта попытка провалилась», - писалось тогда. И провалилась она потому, что финансовая разведка при Минфине США признала латвийский банк причастным к отмыванию денег. То есть - латвийским банкам нужна была рекламная статья Аслунда - для того, чтобы изменить решение американских властей по открытию филиала. BuzzFeed цитировала и отчет американской финансовой службы FinCen, в котором есть и другой компромат на латвийский банк. Незаконная финансовая деятельность «включала операции для сторон, причастных к закупке или экспорту Северной Кореей баллистических ракет».
В итоге после этих скандалов ABLV Bank вообще был закрыт)5. Тот ли это Аслунд, который признался, что написать этот материал его попросила Салли Пеинтер - член правления Atlantic Counsil?...
Ну, «то (все) - таке» или - «с кем не бывает»...
...«Робимо ставки, шановні пані та панове!»
(Ну,«десь так!»)
"Ви прекрасно розумієте, це не дуже серйозно виглядає. Ми взагалі не маємо жодних зв'язків з нею. Я її не бачив і не знаю", - заявив він
Попервах експерт пояснив, чому він пішов зі свої посади з Наглядової ради "Укрзалізниці". "Я був в наглядовій раді "Укрзалізниці" (з червня 2018 року Андерс Аслунд був незалежним членом наглядової ради "Укрзалізниці", звідки звільнився 25 вересня 2020 року - ред.) майже 2,5 роки. Але протягом останнього пів року нічого не платили, взагалі не платили за нашу роботу. І це досить багато роботи в наглядовій раді великого державного підприємства. І тоді я звільнився.
Це я пішов (з Наглядової ради "Укрзалізниці" - ред.) через те, що український парламент і президент вважали, що не треба платити людям, які сидять в наглядових радах, що це, звичайна політика щодо боротьби з корупцією… І, врешті-решт, це прем'єр-міністр Денис Шмигаль це питання вирішив. Але це він зробив після того, що я зробив досить багато галасу, коли я пішов. Тому що корпоративне управління на державних підприємствах не дуже добре працює…" - розповів Аслунд.
Респондент "Прямого" також наголосив, що не очікує на вибачення з боку прессекретарки президента України Юлії Мендель, оскільки вона не є професіоналом. "Я нічого не чекаю від неї. Я її не знаю. Ця молода дівчина. Вона отримала високу посаду. І, виявляється, що не дуже добре знає, як робити таку роботу", - підкреслив Андерс Аслунд.