Мендель посперечалася з економістом Аслундом через статтю про президента й олігархів

Прессекретарка президента України Юлія Мендель опублікувала у твітері посилання на свою статтю для американського аналітичного центру Atlantic Council.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Вона також написала, що президент Володимир Зеленський "готовий кинути виклик владі українських олігархів".

"Попередні українські лідери багато говорили про деолігархізацію, але мало зробили. Зеленський прагне, щоб його дії говорили самі за себе", - зазначила Юлія Мендель.

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Цей твіт прокоментував шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд. Він вважає, що головна проблема Зеленського - зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським, проти якого очільник держави публічно не виступає.

"Справді? Він може назвати Коломойського? Кинути виклик олігархам - взагалі нічого не означає. Тому всі так кажуть, але головна проблема - це Коломойський. Може, Зеленський про нього говорить? Або він все ще міцно із ним? Чому всі ці маріонетки Коломойського досі його депутати?" - пише економіст у коментарі.

Юлія Мендель звинуватила Аслунда в поширенні дезінформації нібито через те, що його звільнили.

"Містере Аслунде, я дуже розчарована, що на вас так сильно вплинули занадто старі наративи дезінформації. Сподівалася, ви говорите, спираючись на якісну аналітику, а не лише через те, що вас звільнили", - написала Мендель.

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Зазначимо, що у вересні 2020 року економіст заявив, що звільнився з наглядової ради "Укрзалізниці", бо керівництво держпідприємства не виконує рішення ради, а від президента члени наглядової ради отримують тільки "образи і перешкоди".

Аслунд попросив Мендель вибачитися, якщо вона не зможе навести приклад критичних висловлювань Зеленського про Коломойського. Він також назвав олігарха "найбільшим аферистом України".

Речниця президента звинуватила економіста в тому, що "він бореться словами, а Україна - діями". На що Аслунд відповів, що не бачить жодних дій, так само, як і відповідей на свої запитання.





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