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Ексголова Мінфіну Данилюк про звільнення Аслунда з "Укрзалізниці": Наглядова рада обходиться платникам податків в рази дешевше корупції

Ексголова Мінфіну Данилюк про звільнення Аслунда з

Питання, порушені Андерсом Аслундом дуже актуальні, на них потрібно негайно реагувати. Згортання корпоративного управління в держкомпаніях загрожує мільярдними втратами і зупинкою міжнародної підтримки.

Таку думку в Facebook висловив екссекретар РНБО і колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто я підтримую дружні стосунки з Андерсом з 2005 року. Він чітко і зрозуміло пояснив свою позицію, яку я повністю поділяю. Основна причина – держава не створює умов для залучення професіоналів в наглядові ради", - зазначив він.

Данилюк нагадав, що критика корпоративного управління в державних компаніях як елемент "зовнішнього управляння" Україною - один із нав’язуваних проросійськими медіа наративів. Однак у всьому світі корпоративне управління забезпечує конкурентоспроможність державних компаній.

"Державні компанії – це також бізнес, і вони мають управлятися максимально ефективно. Вони конкурують як в Україні так і на зовнішніх ринках з приватними та іноземними державними компаніями. І задля того щоб бути успішними ними має керувати сильний та професійний менеджмент. А менеджмент коштує гроші. І за цих людей йде величезна конкуренція.
Тому насамперед Україна зацікавлена, щоб державними підприємствами керували найкращі спеціалісти, яких ми тільки можемо собі дозволити. Якщо вони є в Україні – добре. Якщо ні – залучаємо із закордону. І за це потрібно платити", - переконаний ексміністр.

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Він наводить приклад "Укрзалізниці", обороти якої 90 млрд гривень.

"Багато років УЗ була символом корупції. Якщо наївно припустити що крадеться 1% від доходів (хоча масштаби значно вище)– то сума втрат буде біля мільярда гривень – а це в більш, ніж десять разів вище фонду оплати праці наглядової ради компанії. Тому для наших платників податків професійна наглядова рада обходиться в рази дешевше, аніж дешева та ручна", - наголосив Данилюк.

Він розповів, що для іноземних професіоналів збереження репутації - запобіжник від корупції, тому вимагати від них декларування доходів однаково, що позбутися їхніх послуг. Водночас, їм необхідна страховка для покриття витрат на ініційовані проти них судові процеси, адже "державі як власнику необхідно, щоб наглядова рада приймала рішення керуючись тим, що краще для розвитку компанії", а це гарантовано призведе до невдоволення.

Якщо члени ради не будуть приймати рішення через юридичну відповідальність – то компанія не буде розвиватися. Коли я як міністр фінансів створював наглядову раду в Приватбанку після націоналізації багато бажаючих приєднатися не було. Було зрозуміло що попередні власники будуть переслідувати менеджмент да членів наглядової ради за їхні рішення. Для зниження ризиків в розвинутих країнах члени ради отримують страховку, яка покриває їхні витрати на судові процеси ініційовані проти них. Уявіть як це актуально для України! Я витратив багато часу щоб знайти страхову компанію, яка б згодилася надати таку страховку Приватбанку", - пише Данилюк.

Він також назвав наслідки згортання корпоративного управління в держкомпаніях:

- професіонали підуть з наглядових рад, а їх місце займуть "люди без відповідної високої репутації";
- якість управляння впаде – це прямі втрати для платників податків;
- посилиться політичний вплив, це зокрема сприятиме корупції – це також прямі втрати для платників податків;
- Коломойський інтегрує "правильних" членів в наглядову раду Приватбанку який змінить менеджмент та відкликає судові позови проти попередніх власників, щодо нанесення збитків банку та державі – це мільярдні втрати для платників податків, остаточне руйнування репутації України за кордоном, зупинка міжнародної підтримки;
- залучення нових професійних членів буде вкрай ускладнено через негативний досвід попередніх.

Данилюк також визнав, що і в даний момент реформа не завжди працює: представники влади протягували під виглядом іноземців у наглядові ради "дуже сумнівних людей", а "призначення деяких українських" фахівців "часто є способом плати за лояльність і/або механізмом впливу".

"Це звичайно неприємно – але все це хвороби росту, - упевнений Данилюк. - Реформа втрачає сенс якщо держава не буде залучати до наглядових рад людей з профільними знаннями та бездоганною репутацією. Саме такі люди потрібні, саме за таких виправдано платити гроші платників податків, і саме за таких необхідно конкурувати пропонуючи їм найкращі умови роботи".

Ексголова Мінфіну Данилюк про звільнення Аслунда з Укрзалізниці: Наглядова рада обходиться платникам податків в рази дешевше корупції 01

Автор: 

Данилюк Олександр (911) Аслунд Андерс (31)


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Топ коментарі
+7
Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из "Укрзализныци": Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции - Цензор.НЕТ 5797
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29.09.2020 16:56
+3
Чесні спостережні ради заважають дерибанити мільярди доларів на природних монополіях! Тому членам спостережних рад не виплачують зарплати і намагаються їх позбутись.
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29.09.2020 17:01
+1
Что именно мне , налогоплательщику , обходится дешевле ?
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29.09.2020 17:02
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Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из "Укрзализныци": Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции - Цензор.НЕТ 5797
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29.09.2020 16:56 Відповісти
Чесні спостережні ради заважають дерибанити мільярди доларів на природних монополіях! Тому членам спостережних рад не виплачують зарплати і намагаються їх позбутись.
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29.09.2020 17:01 Відповісти
ну так это ж налогоплательщикам, а не их слугам-налогодоильщикам.
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29.09.2020 16:59 Відповісти
"Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции" - напевно так, але це додатково.
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29.09.2020 17:02 Відповісти
Что именно мне , налогоплательщику , обходится дешевле ?
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29.09.2020 17:02 Відповісти
Видно что ты ЗЕбил. Объясняю что убытки УкрЗализници покрывает бюджет а тоесть ты как налогоплатильщик. Если нет денег в бюджете есть 2 выхода или деньги напечатать или поднять налоги в обеих случает цены вырастут и на хлебушек и на масло которым хлеб мажут и на соль которой ты последний хер посыпешь!
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29.09.2020 17:06 Відповісти
Так слугам народа не нужны профессионалы! Иначе где они харчеватся будут!

Съезжаю я от вас профессор! Буду теперь в наблюдательном совету "Укрзализници" харчеватся!
Экс-глава Минфина Данилюк об увольнении Аслунда из "Укрзализныци": Наблюдательный совет обходится налогоплательщикам в разы дешевле коррупции - Цензор.НЕТ 529
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29.09.2020 17:02 Відповісти
Данилюк чушь городит. Никакого отношения к корпоративному управлению наши Набсоветы не имели! Это был просто способ трудоустроить иностранных дружбанов министрам на зарплаты, которые и не снились украинцам.
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29.09.2020 17:08 Відповісти
Поэтому к коррупции решили еще и набсоветы прибавить. Гулять так гулять за деньги украинцев.
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29.09.2020 17:25 Відповісти
"Наглядові ради" це подвійні втрати бюджету - корупція залишається в навіть якщо вона на пару мільярдів менша за ціну виплачених паразитам коштів то це не свідчить про ефективне управління. Про що ми взагалі говоримо в той час як ЗЕгенерати під час війни, пандемії та економічного спаду збільшили витрати на утримання держапарату управління з 45% ВВП країни до 51%? 285 000 держслужбовців (та ж совкова "номенклатура") зїдають більше половини бюджету країни на своє утримання!!!
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29.09.2020 17:38 Відповісти
Ахахахаха!
А если суммировать одно с другим?
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29.09.2020 18:02 Відповісти
ерунда , они что ревизии делают? у них есть на это образование ,опыт ?Наб . советы нужны для легальной отмывки денег ,именно по этому туда попадают нужные режиму люди, де факто которые ничего не решают а выступают ширмой КабМину!!!
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29.09.2020 18:31 Відповісти
зато сирожа лещенко не теряет надежды украсть укрзализницю
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29.09.2020 20:05 Відповісти
Ексголова Мінфіну Данилюк про звільнення Аслунда з "Укрзалізниці": Наглядова рада обходиться платникам податків в рази дешевше корупції - Цензор.НЕТ 224
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30.09.2020 00:41 Відповісти
 
 