Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель

Упродовж останніх тижнів президент Володимир Зеленський продемонстрував готовність рішуче протистояти олігархам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в статті для Atlantic Council написала прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

"Менш ніж два роки тому Володимир Зеленський був із великою перевагою обраний шостим президентом України, щоб трансформувати країну. Перш за все це означало припинення майже тридцяти років домінування олігархів, яке занурило України в бідність і корупцію. Президент Зеленський тепер виконує свої обіцянки і бореться з впливом олігархів способами, яких уникали його попередники", - зазначила Мендель.

За її словами, шляхом тимчасового відновлення державного регулювання цін на енергоносії Зеленський зміг нівелювати негативний вплив олігарха Дмитра Фірташа. "Президент розуміє, що для виконання ролі трансформаційної постаті в українській історії має продемонструвати політичну волю провести справжні реформи, які зруйнують домінування олігархів", - зауважила його прессекретарка.

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Як приклад таких реформ Мендель наводить введення Радою нацбезпеки та оборони персональних санкцій проти Віктора Медведчука і його дружини, а також пов'язаних із ним телеканалів.

"Як показали події останніх тижнів, президент Зеленський готовий кинути виклик впливу українських олігархів всюди: від енергетичного і банківського секторів до політики і медіа. Попередні українські лідери багато говорили про деолігархізацію, але мало робили. Зеленський хоче, щоб дії говорили за нього", - підсумовує Мендель.