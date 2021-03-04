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Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель

Упродовж останніх тижнів президент Володимир Зеленський продемонстрував готовність рішуче протистояти олігархам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в статті для Atlantic Council написала прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

"Менш ніж два роки тому Володимир Зеленський був із великою перевагою обраний шостим президентом України, щоб трансформувати країну. Перш за все це означало припинення майже тридцяти років домінування олігархів, яке занурило України в бідність і корупцію. Президент Зеленський тепер виконує свої обіцянки і бореться з впливом олігархів способами, яких уникали його попередники", - зазначила Мендель.

За її словами, шляхом тимчасового відновлення державного регулювання цін на енергоносії Зеленський зміг нівелювати негативний вплив олігарха Дмитра Фірташа. "Президент розуміє, що для виконання ролі трансформаційної постаті в українській історії має продемонструвати політичну волю провести справжні реформи, які зруйнують домінування олігархів", - зауважила його прессекретарка.

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Як приклад таких реформ Мендель наводить введення Радою нацбезпеки та оборони персональних санкцій проти Віктора Медведчука і його дружини, а також пов'язаних із ним телеканалів.

"Як показали події останніх тижнів, президент Зеленський готовий кинути виклик впливу українських олігархів всюди: від енергетичного і банківського секторів до політики і медіа. Попередні українські лідери багато говорили про деолігархізацію, але мало робили. Зеленський хоче, щоб дії говорили за нього", - підсумовує Мендель.
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Топ коментарі
+44
Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 6518
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04.03.2021 21:46
+43
Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 633
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04.03.2021 21:46
+34
Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 2005
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04.03.2021 21:46
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Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 4090
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04.03.2021 22:42 Відповісти
Олігархи (позаду ) напряглись . Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 4864 .
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04.03.2021 23:07 Відповісти
никто б в стране и не узнал как гепа прибарахлился, если б гепа лыжи не склеил
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04.03.2021 22:33 Відповісти
Из жизни избирателей Зеленского:
-Маню!! Ти шо молоко через панталони цідиш!!
-- А я їх вивернула......
(С)
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04.03.2021 22:37 Відповісти
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1233 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 2672
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04.03.2021 22:53 Відповісти
Ви глубоко ошибаєтєсь дєвушка ,, ето мой волшебний пендаль творіт чудєса . Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1769 .

Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3612 .
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04.03.2021 23:03 Відповісти
*****лина, что ты мелешь? какая решитеьность? каломойша - первый враг Украины, катается по полу и уссыкается от смеха...
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04.03.2021 23:04 Відповісти
durdom.in.ua
Тяжёлая работа...у зелебота
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 6913
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04.03.2021 23:04 Відповісти
Ложь - намеренное искажение истины. По объяснению святых отцов, ложь может быть мыслью, словом или жизнью.

Источником лжи является диавол: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).

Девятая заповедь однозначно запрещает ложь. Главное средство борьбы с ложью - правдивость.
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04.03.2021 23:04 Відповісти
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 7373 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9490
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04.03.2021 23:26 Відповісти
Юля там на якому місці?
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05.03.2021 08:03 Відповісти
Бореться, однозначно! Таким способом ще ніхто не придумав побороти олігархів. Сцикун виріший їх грошима задавити. Щоб вони подавились ними! Або в них бошку розірвало від такого швидкого збагачення. До такого креативного ходу НІХТО в світі не додумався. Сцикун - найвеличніший блазень світу!!!
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04.03.2021 23:26 Відповісти
ну для начала зебилы вам нуно ввести в юриспруденцию определение "олигарх" и со скольки мульонов он начинаетца... а уж апасля...
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04.03.2021 23:28 Відповісти
drake bivayut raznie.Vot v charkove esty akademiya pridurki ot bandurki,,,
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04.03.2021 23:39 Відповісти
Мендельше лучше бы помалкивать. Её бестолковые выкрики лишь усугубляют ситуацию.
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04.03.2021 23:49 Відповісти
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9026
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05.03.2021 00:43 Відповісти
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9010
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05.03.2021 01:01 Відповісти
Да нет. Просто в Вашингтоне уже прямым текстом сказали, что будут жестко киздить ЗЕ.
Уже не даже намеками, а прямо.
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9486
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05.03.2021 01:45 Відповісти
"Зелень" уже давно заработала подсрачники авансом.
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05.03.2021 07:53 Відповісти
угу ... В борьбе с ними Зе уже стал в борцовский партер....(т.е. в переводе - стал раком) Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3438
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05.03.2021 01:46 Відповісти
Так пособила бы в борьбе с олигаргами посредством Твиттера как это было с курсом гривны.
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05.03.2021 05:27 Відповісти
Президент Зеленский НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ(кроме олигархов)-теперь выполняет свои обещания и борется борется и борется....и борется с влиянием олигархов способами, которых никто не видет !! ПианинА есть,музыка еть а руки вот они!! ", - отметила Мендель. Источник:
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05.03.2021 05:28 Відповісти
Когда будут судить тех ,кто отправил моряков в керченский пролив на верную смерть?
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05.03.2021 06:52 Відповісти
Це як він з ними бореться? Дає ше більше грабувати Україну щоб вони лопнули від кількості грошей? Немає навіть імітації боротьби.
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05.03.2021 07:42 Відповісти
Продемонстрував після доріжки кокаїну?
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05.03.2021 07:46 Відповісти
Самая высококвалифицированная пресс-секретарь мАндель знает, как ЗЕлёносопельному БлаЗЕню рейтинги ОслаБлять.
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05.03.2021 07:58 Відповісти
Мандель срочно в Китай пройти анальные тесты!
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05.03.2021 08:05 Відповісти
Зєля починає йорзати, бо Байден з ним навіть по телефону не спілкується. А рейтинг все падає і падає... Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9499
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05.03.2021 08:09 Відповісти
Ну так не треба сприймати посаду президента, як отримання ліцензії на дозвол грабувати країну. А то всівсь в усі корупційні схеми Мародера і краде ще зухваліше і нахабніше. Зараз почне тобі, чмирьок, прилітати
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05.03.2021 08:13 Відповісти
Не бачив!
... А Медведчук є таким же олігархом як і Коболєв!
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05.03.2021 08:47 Відповісти
Та ви шо? Що вже став на коліна перед Бенею?
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05.03.2021 08:57 Відповісти
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555
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05.03.2021 09:06 Відповісти
Создает новую касту олигархов, но свою. "Олигархия
разрушается, когда в ней образуется другая олигархия." - Аристотель
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05.03.2021 09:12 Відповісти
Она издевается и троллит лидера Нации! Уволить.
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05.03.2021 09:16 Відповісти
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9903
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05.03.2021 13:37 Відповісти
Картина маслом; Президент демонстрирует Мендель решимость
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05.03.2021 09:20 Відповісти
Чесно-чесно:так обідно,так обідно,що наше всенародне чудо, в світі не вважають за президента....
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05.03.2021 09:25 Відповісти
Чутно по кожному із нас ( без наших СЛУГ!):- ТАРИФИ, СУДДІ, ВЛАДА, "ВАГНЕР", ЗРАДА!!!, а на дворі весна і ВІЙНА!!!
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05.03.2021 10:34 Відповісти
Почему имя прессекретарши преЗедента всегда ассоциируется со всякой ху,,,ней?
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05.03.2021 10:47 Відповісти
І не кажіть. Якщо б Мендель замість своїх спітчів на захист Зеленського просто кидала б в нього тухлим яйцем, то шкоди для іміджу Зєлі було б меньше.
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05.03.2021 11:09 Відповісти
как он продемонстрировал? пернул в сторону Пинчука?
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05.03.2021 10:49 Відповісти
тетенька-дурачок
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05.03.2021 11:38 Відповісти
Юля не володіїє інформацією і Süddeutsche Zeitung не читає.В в одному з номерів газети висвілюється ральна картина.«Редко, когда президент так быстро и стремительно терял поддержку избирателей, как Владимир Зеленский на Украине», - констатировал автор статьи Флориан Хассель.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210226/1030685683.html
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05.03.2021 12:26 Відповісти
ослаблять.. краще б мовчала
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05.03.2021 15:26 Відповісти
какой през, такие мендели арестовичей
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05.03.2021 20:21 Відповісти
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