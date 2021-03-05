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Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель

В течение последних недель Президент Владимир Зеленский продемонстрировал готовность решительно противостоять олигархам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в статье для Atlantic Council написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Менее чем два года назад Владимир Зеленский был с большим преимуществом избран шестым президентом Украины, чтобы трансформировать страну. Прежде всего это означало прекращение почти тридцати лет доминирования олигархов, которое погрузило Украины в бедность и коррупцию. Президент Зеленский теперь выполняет свои обещания и борется с влиянием олигархов способами, которых избегали его предшественники ", - отметила Мендель.

По ее словам, путем временного восстановления государственного регулирования цен на энергоносители Зеленский смог нивелировать негативное влияние олигарха Дмитрия Фирташа. "Президент понимает, что для выполнения роли трансформационной фигуры в украинской истории должна продемонстрировать политическую волю провести настоящие реформы, которые разрушат доминирование олигархов", - заметила его пресс-секретарь.

В качестве примера подобных реформ Мендель приводит введения Советом нацбезопасности и обороны персональных санкций против Виктора Медведчука и его жены, а также связанных с ним телеканалов.

"Как показали события последних недель, Президент Зеленский готов бросить вызов влияния украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов к политике и медиа. Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизацию, но мало делали. Зеленский хочет, чтобы действия говорили за него ", - заключает Мендель.

Также читайте: Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+44
Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 6518
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04.03.2021 21:46
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Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 633
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04.03.2021 21:46
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Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 2005
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04.03.2021 21:46
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Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 4090
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04.03.2021 22:42 Ответить
Олігархи (позаду ) напряглись . Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 4864 .
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04.03.2021 23:07 Ответить
никто б в стране и не узнал как гепа прибарахлился, если б гепа лыжи не склеил
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04.03.2021 22:33 Ответить
Из жизни избирателей Зеленского:
-Маню!! Ти шо молоко через панталони цідиш!!
-- А я їх вивернула......
(С)
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04.03.2021 22:37 Ответить
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1233 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 2672
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04.03.2021 22:53 Ответить
Ви глубоко ошибаєтєсь дєвушка ,, ето мой волшебний пендаль творіт чудєса . Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1769 .

Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3612 .
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04.03.2021 23:03 Ответить
*****лина, что ты мелешь? какая решитеьность? каломойша - первый враг Украины, катается по полу и уссыкается от смеха...
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04.03.2021 23:04 Ответить
durdom.in.ua
Тяжёлая работа...у зелебота
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 6913
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04.03.2021 23:04 Ответить
Ложь - намеренное искажение истины. По объяснению святых отцов, ложь может быть мыслью, словом или жизнью.

Источником лжи является диавол: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).

Девятая заповедь однозначно запрещает ложь. Главное средство борьбы с ложью - правдивость.
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04.03.2021 23:04 Ответить
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 7373 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9490
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04.03.2021 23:26 Ответить
Юля там на якому місці?
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05.03.2021 08:03 Ответить
Бореться, однозначно! Таким способом ще ніхто не придумав побороти олігархів. Сцикун виріший їх грошима задавити. Щоб вони подавились ними! Або в них бошку розірвало від такого швидкого збагачення. До такого креативного ходу НІХТО в світі не додумався. Сцикун - найвеличніший блазень світу!!!
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04.03.2021 23:26 Ответить
ну для начала зебилы вам нуно ввести в юриспруденцию определение "олигарх" и со скольки мульонов он начинаетца... а уж апасля...
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04.03.2021 23:28 Ответить
drake bivayut raznie.Vot v charkove esty akademiya pridurki ot bandurki,,,
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04.03.2021 23:39 Ответить
Мендельше лучше бы помалкивать. Её бестолковые выкрики лишь усугубляют ситуацию.
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04.03.2021 23:49 Ответить
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9026
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05.03.2021 00:43 Ответить
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9010
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05.03.2021 01:01 Ответить
Да нет. Просто в Вашингтоне уже прямым текстом сказали, что будут жестко киздить ЗЕ.
Уже не даже намеками, а прямо.
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9486
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05.03.2021 01:45 Ответить
"Зелень" уже давно заработала подсрачники авансом.
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05.03.2021 07:53 Ответить
угу ... В борьбе с ними Зе уже стал в борцовский партер....(т.е. в переводе - стал раком) Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3438
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05.03.2021 01:46 Ответить
Так пособила бы в борьбе с олигаргами посредством Твиттера как это было с курсом гривны.
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05.03.2021 05:27 Ответить
Президент Зеленский НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ(кроме олигархов)-теперь выполняет свои обещания и борется борется и борется....и борется с влиянием олигархов способами, которых никто не видет !! ПианинА есть,музыка еть а руки вот они!! ", - отметила Мендель. Источник:
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05.03.2021 05:28 Ответить
Когда будут судить тех ,кто отправил моряков в керченский пролив на верную смерть?
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05.03.2021 06:52 Ответить
Це як він з ними бореться? Дає ше більше грабувати Україну щоб вони лопнули від кількості грошей? Немає навіть імітації боротьби.
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05.03.2021 07:42 Ответить
Продемонстрував після доріжки кокаїну?
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05.03.2021 07:46 Ответить
Самая высококвалифицированная пресс-секретарь мАндель знает, как ЗЕлёносопельному БлаЗЕню рейтинги ОслаБлять.
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05.03.2021 07:58 Ответить
Мандель срочно в Китай пройти анальные тесты!
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05.03.2021 08:05 Ответить
Зєля починає йорзати, бо Байден з ним навіть по телефону не спілкується. А рейтинг все падає і падає... Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9499
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05.03.2021 08:09 Ответить
Ну так не треба сприймати посаду президента, як отримання ліцензії на дозвол грабувати країну. А то всівсь в усі корупційні схеми Мародера і краде ще зухваліше і нахабніше. Зараз почне тобі, чмирьок, прилітати
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05.03.2021 08:13 Ответить
Не бачив!
... А Медведчук є таким же олігархом як і Коболєв!
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05.03.2021 08:47 Ответить
Та ви шо? Що вже став на коліна перед Бенею?
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05.03.2021 08:57 Ответить
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555 Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 1555
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05.03.2021 09:06 Ответить
Создает новую касту олигархов, но свою. "Олигархия
разрушается, когда в ней образуется другая олигархия." - Аристотель
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05.03.2021 09:12 Ответить
Она издевается и троллит лидера Нации! Уволить.
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05.03.2021 09:16 Ответить
Зеленський продемонстрував рішучість боротися з олігархами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9903
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05.03.2021 13:37 Ответить
Картина маслом; Президент демонстрирует Мендель решимость
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05.03.2021 09:20 Ответить
Чесно-чесно:так обідно,так обідно,що наше всенародне чудо, в світі не вважають за президента....
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05.03.2021 09:25 Ответить
Чутно по кожному із нас ( без наших СЛУГ!):- ТАРИФИ, СУДДІ, ВЛАДА, "ВАГНЕР", ЗРАДА!!!, а на дворі весна і ВІЙНА!!!
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05.03.2021 10:34 Ответить
Почему имя прессекретарши преЗедента всегда ассоциируется со всякой ху,,,ней?
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05.03.2021 10:47 Ответить
І не кажіть. Якщо б Мендель замість своїх спітчів на захист Зеленського просто кидала б в нього тухлим яйцем, то шкоди для іміджу Зєлі було б меньше.
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05.03.2021 11:09 Ответить
как он продемонстрировал? пернул в сторону Пинчука?
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05.03.2021 10:49 Ответить
тетенька-дурачок
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05.03.2021 11:38 Ответить
Юля не володіїє інформацією і Süddeutsche Zeitung не читає.В в одному з номерів газети висвілюється ральна картина.«Редко, когда президент так быстро и стремительно терял поддержку избирателей, как Владимир Зеленский на Украине», - констатировал автор статьи Флориан Хассель.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210226/1030685683.html
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05.03.2021 12:26 Ответить
ослаблять.. краще б мовчала
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05.03.2021 15:26 Ответить
какой през, такие мендели арестовичей
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05.03.2021 20:21 Ответить
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