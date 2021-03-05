Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель
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В течение последних недель Президент Владимир Зеленский продемонстрировал готовность решительно противостоять олигархам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в статье для Atlantic Council написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
"Менее чем два года назад Владимир Зеленский был с большим преимуществом избран шестым президентом Украины, чтобы трансформировать страну. Прежде всего это означало прекращение почти тридцати лет доминирования олигархов, которое погрузило Украины в бедность и коррупцию. Президент Зеленский теперь выполняет свои обещания и борется с влиянием олигархов способами, которых избегали его предшественники ", - отметила Мендель.
По ее словам, путем временного восстановления государственного регулирования цен на энергоносители Зеленский смог нивелировать негативное влияние олигарха Дмитрия Фирташа. "Президент понимает, что для выполнения роли трансформационной фигуры в украинской истории должна продемонстрировать политическую волю провести настоящие реформы, которые разрушат доминирование олигархов", - заметила его пресс-секретарь.
В качестве примера подобных реформ Мендель приводит введения Советом нацбезопасности и обороны персональных санкций против Виктора Медведчука и его жены, а также связанных с ним телеканалов.
"Как показали события последних недель, Президент Зеленский готов бросить вызов влияния украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов к политике и медиа. Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизацию, но мало делали. Зеленский хочет, чтобы действия говорили за него ", - заключает Мендель.
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-Маню!! Ти шо молоко через панталони цідиш!!
-- А я їх вивернула......
(С)
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Тяжёлая работа...у зелебота
Источником лжи является диавол: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).
Девятая заповедь однозначно запрещает ложь. Главное средство борьбы с ложью - правдивость.
Уже не даже намеками, а прямо.
... А Медведчук є таким же олігархом як і Коболєв!
разрушается, когда в ней образуется другая олигархия." - Аристотель
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