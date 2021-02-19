РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13449 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
14 159 198
СНБО (4377) Прямой_канал (55) Мендель (232)

Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закрывать телеканал

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель утверждает, что Совет национальной безопасности и обороны не собирался закрывать телеканал "Прямой".

Об этом она сказала в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены из-за доказательств финансирования из государства-агрессора, а также связанности их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины. ... Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно для защиты государственных интересов", - заявил Мендель.

Она заверила, что свободе слова в Украине ничто не угрожает - независимо от того, насколько критические материалы будут готовить СМИ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко купил телеканал "Прямой"

"Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны", - добавил Мендель.

Как сообщалось ранее, Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме.

Порошенко 18 февраля заявил, что купил "Прямой", поскольку против телеканала, по мнению пятого президента, могли ввести санкции на заседании СНБО.

Также на Цензор.НЕТ: Власть преследует проукраинский телеканал, - "ЕС" о предупреждении Нацсовета ТРВ телеканалу "Прямий"

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+70
Потекли крысы зеленые)Порох супер!
показать весь комментарий
19.02.2021 01:03
+49
Порошенко, вам не по зубам, зебылы дебильные!
показать весь комментарий
19.02.2021 01:05
+41
Каким боком эта ********* к СНБО?
показать весь комментарий
19.02.2021 01:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Талантливый человек--талантлив во всем! Дай Бог ему здоровья и сил!
показать весь комментарий
19.02.2021 02:51 Ответить
Синагога одобряет.
показать весь комментарий
19.02.2021 03:13 Ответить
Оставьте что нибудь Джо Байдену,Петр Алексеевич,а то быдло Ведмедчука ********** устало петь песни про внешнее управление Госдепом и США... Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 1030 Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 1030
показать весь комментарий
19.02.2021 03:51 Ответить
Якщо б не мали ознак політичної боротьби то їх би закрили відразу після виборів, але Зеленський згадав про готове рішення СНБО часів Порошенко лише коли його рейтинг впав нижче озпж та його ватний електорат перетік до опзж )))) Рейтинг ЄС теж випереджує рейтинг СН, а тому атака на проукраїнські та антипутинські канали має однакову причину.
Це ж настільки очевидні речі.
показать весь комментарий
19.02.2021 03:53 Ответить
єрмак пішов у нірвану через такі не дружні дії Порошенка, залишилась одна менделеевна, виручила, бубочка там напевне лютував, що побив оргАн об фортепиано.через тиждень почуємо, чи був 19 бубочка на робочому місці чи у відрядженні в нірванні.
показать весь комментарий
19.02.2021 04:07 Ответить
Порошенко продался Госдепу за печеньки Нуланд,так кажись орали Мавзолейные Хмыри Путлера в 2014 году Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 262
показать весь комментарий
19.02.2021 04:12 Ответить
Відео на хв. 37:09:
"Чому я переконаний, що це можливо, спроба Зеленського прийняти санкції проти Прямого? Тому що і він Зеленський, і його Єрмак вважають що саме в каналах проблема і канали їм заважають жити. Пам'ятаєте як у нас був ще один горе-президент, який сказав що він вдарить по «казлам каториє мєшают нам жіть»...

І звичайно, що я не можу залишатись без відповідної реакції. Володимире Олександровичу завтра на раді Національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти «терориста» Порошенка, але я дуже раджу вам уважно подивитися чим закінчив янукович, який так намагався закрити 5-й канал. Ретельно по дням відслідкуйте. Підкажу, закінчив він погано".
Петро Порошенко гість марафону "Сьома річниця Революції Гідності" | 18.02.2021
https://www.youtube.com/watch?v=1b1wYE4IwMI
показать весь комментарий
19.02.2021 04:59 Ответить
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
показать весь комментарий
19.02.2021 05:06 Ответить
А откуда эта жопа с ушами в курсе, какие вопросы должны были рассматривать на СНБО, особенно в закрытой ее части? У прессекретаря есть допуск к гостайне?
показать весь комментарий
19.02.2021 05:24 Ответить
Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 2012.....
показать весь комментарий
19.02.2021 06:02 Ответить
Ти дурак. То ваш чєлавєчєк. Роль у нєво такая.
показать весь комментарий
19.02.2021 07:38 Ответить
Мендельша после визита в Эмираты "поумнела" Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 3119 Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 3119
показать весь комментарий
19.02.2021 06:19 Ответить
забув поставити знак птання.. )
показать весь комментарий
19.02.2021 08:06 Ответить
мосійчук як завжди... Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 7638

Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 7467
показать весь комментарий
19.02.2021 06:37 Ответить
Як же обісрався борцун васильківський побачили всі.Втім як і його предводитель Шляшко з вилами.Постійному учаснику забанених поки що срач каналів тільки й залишається сернути проти особи, якої він і грама не вартий. А так у нього задньопрохідна тема від Шляжка лишилась?
показать весь комментарий
19.02.2021 15:51 Ответить
Всех дежурных шлюх подняли среди ночи оправдываться... Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 2331
показать весь комментарий
19.02.2021 07:19 Ответить
Береженого Бог бережет-сказала монашка,задула свечку и одела сверху... .Все правильно сделал Порох.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:14 Ответить
Аякже.Про це також заявив члєн наглядової ради Укрзалізниці з зарплатою в 300 штук і ще з десяток наближених до сраки імпєратора блохєрів.
(Певно,план засідання РНБО гуляє по руках Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 3200)
Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 5412
показать весь комментарий
19.02.2021 07:19 Ответить
..нуда-нуда..дороговалютный и бесполезный для общества бородатый член из совета укрзализныци хйни не напишет
показать весь комментарий
19.02.2021 09:54 Ответить
Та он сам у себя его купил.
Деньги из одного кармана в другой переложил и всё.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:06 Ответить
Ви ж репетує, що сам в себе купив.
В чому розвод?
показать весь комментарий
19.02.2021 09:05 Ответить
розвод в тому, що "останні гроші, що НА БЛАГОЧИННІСТЬ поросє збирало",
"довелося" витратити на телеканал

Це було безкоштовне пускання газу "на благочинність"
показать весь комментарий
19.02.2021 13:35 Ответить
Ви коментарі читаєте?
Написано, що розвели Порошенка, а не він когось.
показать весь комментарий
19.02.2021 13:45 Ответить
Часом читаю, часом-ні.
Зе з компанією на розводи не придатні, вони - дрібні щуренята.
Їх самих вже розвели і вони будуть розплачуватися за чужі злочини.
Дивитися на них сумно, доля їхня- трагічна.
А ось коли товстезний свинощур скаче за маленькою шкварочкою, зжерає її, гучно відригує, а потім масним слинявим ротом говорить, що взагалі-то хотів віддати цей шматочок сиріткам... Це- справжній момент істини, коли той, хто має голову, може подивитися, подумати, і сказати собі подумки: "Я докорінно помилявся, але більше я такого не допущу"
показать весь комментарий
19.02.2021 14:02 Ответить
А хто ж кращий за них в українській політиці?
показать весь комментарий
19.02.2021 14:05 Ответить
а чим краще намазати свіжоспечений хліб: лайном людським чи свинячим ?
В Україні не політика, а перманентна державна зрада.
показать весь комментарий
19.02.2021 14:13 Ответить
Тобто, і приблизно нормальних немає взагалі?
показать весь комментарий
19.02.2021 14:15 Ответить
та звісно є!

але їх не показують в телевізорі, вони не наймають ботів і в них ДУЖЕ не зацікавлені світові фінансові корпорації-розбійники
показать весь комментарий
19.02.2021 14:35 Ответить
Хоча б парочку прізвищ назвіть для прикладу.
показать весь комментарий
19.02.2021 14:38 Ответить
ОСЛАБЛЯДЬ вещает. Давно не видели.
ОБОСРАЛИСЬ ЗЕБОБИКИ, ВОТ И "НЕ СОБИРАЛИСЬ".
показать весь комментарий
19.02.2021 07:29 Ответить
Викусіть, ЗЕбіли Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 3496
показать весь комментарий
19.02.2021 07:35 Ответить
Петю взяли на понт. Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 8953 Бывает.
показать весь комментарий
19.02.2021 07:42 Ответить
буа-га-га-га. зелёные снова обосрались. Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 2367
показать весь комментарий
19.02.2021 07:55 Ответить
тупая безграмотная *****
показать весь комментарий
19.02.2021 07:56 Ответить
НАРОДУ УКРАИНЫ ПОХЙ !)
показать весь комментарий
19.02.2021 07:57 Ответить
При упоминании Порошенко у нее начинается инурез. Лучше бы Пендель рассказала об досягненнях Осла в ОАЭ.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:10 Ответить
За Осла Обидно? Или стыдно признать шо голосовал за это ничтожество?
показать весь комментарий
19.02.2021 08:37 Ответить
Завидно?
показать весь комментарий
19.02.2021 08:37 Ответить
Наприклад,про автомат,який подарували принцу.Куди зелена пліснява не поткнеться,скрізь зганьбиться.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:52 Ответить
Теперь придётся.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:17 Ответить
Значит Порошенко зря заранее воткнул себе отвёртку в ногу. Фальстарт.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:28 Ответить
Розшифруйте "отвертку".
Як покупка каналу може обернутись проти ПП ?
показать весь комментарий
19.02.2021 09:07 Ответить
Незачем. Кто понимает значение слова "аллюзии", те понимают и "отвёртку".
показать весь комментарий
19.02.2021 09:17 Ответить
Як покупка каналу може обернутись проти ПП ?
показать весь комментарий
19.02.2021 09:31 Ответить
Потеря имиджа. Крайне неубедительное объяснение условной "покупки" канала у самого себя, да ещё и с учётом слов той же Мендель, что никто не собирался совершать никаких поползновений в сторону данного канала.
показать весь комментарий
19.02.2021 09:34 Ответить
Хіба що в очах зебілів ...
Серйозні люди, і не тільки в Україні, будуть чекати на суперсекретне та суперважливе засідання квартального РНБО, яке анонсувала зелена влада.
Інформація по ньому все вийде на поверхню.
І те, що вони будуть там розглядати та вирішувати, покаже хто в ситуації з Прямим бреше.
показать весь комментарий
19.02.2021 09:41 Ответить
* все одно вийде на поверхню
показать весь комментарий
19.02.2021 09:42 Ответить
В данной ситуации мне всё ясно, а соответственно-дальнейшее обсуждение бессмысленно. Обсуждать возможные будущие конспирологические утверждения считаю излишним.
показать весь комментарий
19.02.2021 09:48 Ответить
Я і не наполягаю на подальшому обговоренні.
Свої міркування я вже висловила.
показать весь комментарий
19.02.2021 09:50 Ответить
Я дивуюсь вашій витримці в дискусії з оцим контингентом. Це: або боти, або з тих, що кажуть про божу росу.Дискусія з ними немає сенсу від слова взагалі.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:11 Ответить
Я вважаю, що не можна залишати без відповіді їхні вкиди.
Якщо тут будуть тільки вони, у декого буде створюватись враження, що відсутність заперечень на ці вкиди свідчить про правоту їхніх авторів.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:26 Ответить
Дякую за відповідь пані Новосад. На Волині у вас є багато однофамільців. Я недавно на форумі Цензора. Моє бачення участі в дискусіях на електонних ЗМІ таке: якщо опонент приймає аргументи мої, з чимось погоджується з чимось ні , то можна ще балакати. . А коли тведолоба бидловата, чи корисний дурник? Час і енергію тратити на переконання цієї категорії громадян вважаю недоцільним. Хіба що з такими дискутувати лице до лиця, і то не зо всіма.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:31 Ответить
Я не намагаюсь переконати тих, хто робить вкиди-фейки.
Я своїми аргументами показую іншим, хто читає форум, що фейк це фейк.
показать весь комментарий
19.02.2021 20:20 Ответить
Потеря имиджа?)))только теперь именно твоему зекретину уже не светит диалог с Байденом от слова совсем -Порох никогда ничего не делает просто так,тем более когда он нацелился удавить с концами какую нибудь гниду.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:38 Ответить
Высказались?
показать весь комментарий
19.02.2021 10:41 Ответить
вот уже где тупой собачий рот - Юлькин Мендель
показать весь комментарий
19.02.2021 08:31 Ответить
Хочу дещо сказати нашому діючому президенту, якого ми обрали: «Ти, якщо ти хочеш все змінити на краще-без нас не впораєшся! Виводь народ на вулиці, щоб змісти цю кнуропогань повністю та в одну мить!» Бо все, що відбувається зараз-бутафорія для лохів! ця херня може тривати десятиріччями
показать весь комментарий
19.02.2021 08:31 Ответить
Ти вже завів свій бойовий диван?
показать весь комментарий
19.02.2021 08:53 Ответить
Голос из глубины мандель
показать весь комментарий
19.02.2021 08:36 Ответить
Звичайно, що після вчорашнього вечора ніхто нічого закривати не буде)))
показать весь комментарий
19.02.2021 08:43 Ответить
"Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку"Джерело: https://censor.net/ua/n3248818 Ця тупа совкодрочерка мандєль на що натякає??? Взагалі зелені утирки берега попутали?
показать весь комментарий
19.02.2021 08:44 Ответить
А зря, там Шуфрич и Бойко с него не вылазят.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:51 Ответить
І коли ж вони там були?
показать весь комментарий
19.02.2021 08:54 Ответить
Яке відношення телеканал Прямий має до виступу шуфрича на телеканалі Наш?
показать весь комментарий
19.02.2021 12:18 Ответить
Позавчора шухрич був на Прямому у Миколи Вересня на уроці : як проводити дискусію в онлайн ефірі. Не так як він дискутує на гавканалах. Було весело.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:15 Ответить
А що, кури вже мають допуск до секретної інформації?
показать весь комментарий
19.02.2021 08:52 Ответить
Певно курви ти хотів сказати?
показать весь комментарий
19.02.2021 09:32 Ответить
говношмара
показать весь комментарий
19.02.2021 08:53 Ответить
зачастую таки к огромному сожалению дает Господь Украине, да еще и подбрасывает... вот, например, мендель... в быту мундель-шмундель... дура дурой, знают кто назначил, знают, что несет чушь несусветную, знают, что не по сеньке шапка, знают, что она своим идиотским поведением и знаниям шокирует людей... но оно сидит на месте... а может иногда надо тому, кто ее назначил, разобраться со шмундель и наказать кое-как...
показать весь комментарий
19.02.2021 08:56 Ответить
Обкакалась ця дурепа з своїм клоуном Нелохом по повній. Порох показав їх проросійську сутність.
показать весь комментарий
19.02.2021 09:04 Ответить
Я извиняюсь, а эта Мандель входит в состав СНБО, и имеет доступ к секретным документам СНБО?
показать весь комментарий
19.02.2021 09:10 Ответить
Так в списке ,сразу после вас.....
показать весь комментарий
19.02.2021 10:28 Ответить
Можливо і не збирались закривати,але острах був,не дарма ж самий ВЕЛИКИЙ ЄКСПЕРТЬ,Арестович, заявляв,що пора ЗАКРИТИ!!! І не просто так Порох засвітив **одного дипломата** якому показав СМСки про закриття,Коли тільки почались дії рашки,я в розмові одному товаришу запевнив,що Порох переграє карлика,бо Порох ШАХМАТИСТ,а карлик--ШАШИСТ!! І тут те саме,питання не буде,бо його НЕМАЄ!!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 09:14 Ответить
Та який з нього шашист? В шашках потрібно думати комбінації розігрувати. Він скоріш за все шашками "чапаєва" може пограти.Було таке в моєму дитинстві.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:19 Ответить
сам у себя купил Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
деньги из одного кармана в другой Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
обосрался санкций Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
никто санкции вводить не собирался Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
никто зкрывать телеканал на СНБО не планировал Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
ко-ко-ко-ко Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
показать весь комментарий
19.02.2021 09:30 Ответить
..если сегодня на РНБО Зеля не "объявит войну" хйлу, то стопудово зебилы собирались прикрывать Прямый, потому что закрытие трёх кремлядских филиалов это была сказочка для бедных, свидетелей кварталовских сватов, для отвода глаз..
короче, зермаки на измене и в авральном порядке переписывают сценарий.. в этой партии вам шах и мат, потерпевшие..
показать весь комментарий
19.02.2021 09:31 Ответить
Сьогодні сім років з того як Макєєнко перекрив метро щоб нарід не зміг доїхать до Майдану ..Молодець Пеця.
показать весь комментарий
19.02.2021 09:47 Ответить
После "третий день не утихает ажиотаж в арабских СМИ ... " я не могу серьезно воспринимать все что говорит это тело.
показать весь комментарий
19.02.2021 09:54 Ответить
Очень интересно, а можно подробности, с пруфами естественно. А то все до сегодняшнего дня были уверены, что это «заслуга» попова /левочкина/братьев клюевых и прочей гыдоты
показать весь комментарий
19.02.2021 10:02 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/mendel-zajavila-pro-medijnij-na-politichnij-azhiotazh-v-oae-cherez-vizit-zelenskogo-ale-chi-vin-buv/
показать весь комментарий
19.02.2021 10:07 Ответить
Звиняйте, помилився постом. Мій відноситься до того, що ніби макеєнко метро у дні Майдана перекривав
показать весь комментарий
19.02.2021 10:11 Ответить
Так Макеенко вроде поддержал Майдан, нет?
показать весь комментарий
19.02.2021 10:15 Ответить
«Я бежала за Вами последние два года, чтобы сказать Вам в лицо, что это неправда!» - к чему зЭ-зыдёныш и его свора одноклеточных не притронутся, все превращается в самозашквар и дерьмо. А если ни за что другое они не берутся, то просто трогают себя.
В отличие от хитрожопых бени, кваквакова, татарина, пинчера и опзж, которые всячески скрывают за подставными лицами и прокладками свою долю и влияние на тв каналы, нашёлся хоть один из немногих, кто свою причастность сделал публичной, а политику канала гласной.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:00 Ответить
Радість то яка. Раби просто шаленіють.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:09 Ответить
Опять "слепой траст" на петину балду.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:11 Ответить
Смотря во лживые глаза Мендель, начинаешь сомневаться в ее искренность.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:33 Ответить
Порошенко испугался, что канал официально принадлежал рыгу, поэтому его и могли закрыть. Хотя на самом деле все давно знали, что он порошенковский. Просто попросил того макеенко купить его через оффшоры, так как сам в то время был президентом, и не мог это сделать на свое имя. Его и так за липецкую фабрику долбали.
И, как всегда, из всего он умеет сделать пиар, поднимает большую шумиху. Попросту мутит воду.
В этом он поднаторел.
Но ничего, люди давно раскусили этого мутного чела, поэтому антирейтинг у него самый высокий из всех политиков.
Надеюсь, к власти уже не придёт.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:27 Ответить
Надежды зесрани-это как рейтинг зекретина,тают на глазах)))
показать весь комментарий
19.02.2021 11:33 Ответить
Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрят национализацию компании Roshen. Такое заявление он сделал у себя в Facebook 19 февраля.
https://gordonua.com/news/politics/arestovich-na-segodnyashnem-zasedanii-snbo-rassmotryat-nacionalizaciyu-roshen-1540648.html
показать весь комментарий
19.02.2021 12:39 Ответить
якщо ця сучька не бреше, нас чекає насичена подіями весна!
показать весь комментарий
19.02.2021 14:06 Ответить
Справа в тому що мабуть будуть робити зачистку поступово. І канали і сайти якщо зразу все закрити то соціальна мережа підніме шквалт критики. А воно їм треба.
показать весь комментарий
24.02.2021 01:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 