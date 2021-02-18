Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко.

Об этом политик сообщил во время телемарафона "Седьмая годовщина Революции Достоинства", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

По словам Порошенко, это решение было принято из-за рисков отключения телеканала со стороны властей.

"Вчера я ужинал с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против Макеенко будут введении санкции, канал Прямой будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу "- рассказал Порошенко.

"Я не получил ни одного опровержения. Напротив планы, что это готовится. В свое время полтора года назад я обещал, что я приложу максимум усилий, чтобы не позволить этого", - напомнил Порошенко. Он отметил, что окружение Зеленского считает, что оппозиционные проукраинские каналы "мешают им жить".

"Сегодня утром мне позвони Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и 2 часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем канала "Прямой" является "Prime Assets Capital", структура которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - сообщил лидер "ЕС".

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"Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можно вводить санкции против "террориста" Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть 5 канал. Тщательно по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также напомнил, что в свое время 5 канал был рупором свободы слова в Украине. "5 канал и в 2004, и в 2014 году стал первой кнопкой страны. Все смотрели 5 канал. Это означает, что свобода слова - это основополагающая ценность украинской государственности. Я горжусь той ролью, которую 5 канал как единственный независимый телеканал сыграл в Оранжевой революции", - сказалт пятый Президент.

Порошенко также гарантировал, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямой", как и на 5 канале, будут сохранены. "Свобода слова является основополагающим принципом", - отметил Порошенко.

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