Порошенко купил телеканал "Прямой"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко.
Об этом политик сообщил во время телемарафона "Седьмая годовщина Революции Достоинства", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
По словам Порошенко, это решение было принято из-за рисков отключения телеканала со стороны властей.
"Вчера я ужинал с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против Макеенко будут введении санкции, канал Прямой будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу "- рассказал Порошенко.
"Я не получил ни одного опровержения. Напротив планы, что это готовится. В свое время полтора года назад я обещал, что я приложу максимум усилий, чтобы не позволить этого", - напомнил Порошенко. Он отметил, что окружение Зеленского считает, что оппозиционные проукраинские каналы "мешают им жить".
"Сегодня утром мне позвони Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и 2 часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем канала "Прямой" является "Prime Assets Capital", структура которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - сообщил лидер "ЕС".
"Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можно вводить санкции против "террориста" Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть 5 канал. Тщательно по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова", - подчеркнул Порошенко.
Порошенко также напомнил, что в свое время 5 канал был рупором свободы слова в Украине. "5 канал и в 2004, и в 2014 году стал первой кнопкой страны. Все смотрели 5 канал. Это означает, что свобода слова - это основополагающая ценность украинской государственности. Я горжусь той ролью, которую 5 канал как единственный независимый телеканал сыграл в Оранжевой революции", - сказалт пятый Президент.
Порошенко также гарантировал, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямой", как и на 5 канале, будут сохранены. "Свобода слова является основополагающим принципом", - отметил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Каждому здравомыслящему ясно, что СМИ в демократической стране так просто с кондачка не закроешь. Ибо для Западных партнёров Украины свобода слова одна из основополагающих свобод. Закрытию медведчуковских помоек однозначно предшествовала консультация с посольствами основных стран-партнёров. Это очевидно по их синхронно-благостной реакции. Было бы намерение прихлопнуть петино золотце, делали бы это в один приём. Но какие основания? Да и Вы просто вдумайтесь в логику... Если канал принадлежит Порошенко не официально, его могут закрыть, а если официально то уже не закроешь. Ну это уже просто на грани помешательства!))) Супермен вернулся, Метрополис может спать спокойно!))) Я с неким медицинским интересом наблюдаю за очередным коллективным оргазмом порохоботов. Очевидно, что многие из них симулируют эйфорию, ибо нелепость произошедшего задевает даже их остатки здравой логики.
Приклад. Ти є содатом війсково підрозділу. У тебе є командир. Він віддає накзи. Ти можеш бути з ними не згодний. Питання .Ти будеш підбурювати інших війскових проти нього? Ти будешь виконувати його накази чи ні? Представ себе на його місці.з таким як ти який підриває з середени.
Тому можно бути не згодним і відстоювати своє але не треба нехтувати "боєздатністю". Є людські правильні способи боротьби.Чи клепки не вистачає.
обязательно нужно было дописать внизу "запомните этот пост".
Чё за бред...
лет 10 не смотрю интернет.
Дедушка, а что ты только ютуб смотришьа не ТВ?
От ютуба становишься умным, а от ТВ- нервным...
2012
список №19
Верховна Рада 7-го скликання: ПР
Обрано
2007
список
Верховна Рада 6-го скликання, позачергові: ПР
Обрано
2006
список
Верховна Рада 5-го скликання: ПР
Обрано
2002
список
Верховна Рада 4-го скликання: Блок "Наша Україна"
Обрано
О так это же самая честная партия, член которой погоняло янек - пишет письмо царю ВВ "Дорогое Ху-ло введи войска, а то сил моих больше нет" и Ху-ло таки вводит.
И о чудо ---- я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и 2 часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем канала "Прямой" является "Prime Assets Capital", структура которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу". --- канал который ПРинадлежал партии ПР снова ей принадлежит, а петя "нас убеждает в очередной афёре" по защите гласности о которой так много говорят" члены" ПР после бегства янека.
В більшості цивілізованих країн світу він не дуже може і собі дозволити її їсти...
Події розвиваютьс в неправильному напрямку - 66%; в правильному - 19%
Зе - 25,6
Порох 19,4
Ю - 11,7
Б - 11,1
...
М - 3,5
зажопи - 17,8%
уроди - 17,5%
мать - 11,3%
смішні - 8,5%Гройсман - 5,1%
Скорее всего Порошенко раньше за бабло, арендовал этот канал.