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Новости Политика Украины
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Макеенко (151) Порошенко (19365) Прямой_канал (55) Европейская Солидарность (998)

Порошенко купил телеканал "Прямой"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко купил телеканал

Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко.

Об этом политик сообщил во время телемарафона "Седьмая годовщина Революции Достоинства", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

По словам Порошенко, это решение было принято из-за рисков отключения телеканала со стороны властей.

"Вчера я ужинал с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против Макеенко будут введении санкции, канал Прямой будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу "- рассказал Порошенко.

"Я не получил ни одного опровержения. Напротив планы, что это готовится. В свое время полтора года назад я обещал, что я приложу максимум усилий, чтобы не позволить этого", - напомнил Порошенко. Он отметил, что окружение Зеленского считает, что оппозиционные проукраинские каналы "мешают им жить".

"Сегодня утром мне позвони Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и 2 часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем канала "Прямой" является "Prime Assets Capital", структура которая на 100%  принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - сообщил лидер "ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни: К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить движение в ЕС и НАТО. ФОТО

"Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можно вводить санкции против "террориста" Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть 5 канал. Тщательно по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также напомнил, что в свое время 5 канал был рупором свободы слова в Украине. "5 канал и в 2004, и в 2014 году стал первой кнопкой страны. Все смотрели 5 канал. Это означает, что свобода слова - это основополагающая ценность украинской государственности. Я горжусь той ролью, которую 5 канал как единственный независимый телеканал сыграл в Оранжевой революции", - сказалт пятый Президент.

Порошенко также гарантировал, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямой", как и на 5 канале, будут сохранены. "Свобода слова является основополагающим принципом", - отметил Порошенко.

Читайте также: Власть преследует проукраинский телеканал, - "ЕС" о предупреждении Нацсовета ТРВ телеканалу "Прямий"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+137
Президент!
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18.02.2021 20:47
+91
Порошенко купил телеканал "Прямой" - Цензор.НЕТ 6890
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18.02.2021 20:48
+76
Наш президент!
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18.02.2021 20:48
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Страница 8 из 8
Где брать победы, когда главную свою партию ты проиграл и теперь с тобой уже никто не играет? Остаётся только партия в шашки в поддавки с самим собой.)) Знаете главное правило шашек в поддавки? Ты обязан забирать шашку которая под боем. Вот Петро и подставил себе под бой свой «Прямой» и сам его и забрал.)))
Каждому здравомыслящему ясно, что СМИ в демократической стране так просто с кондачка не закроешь. Ибо для Западных партнёров Украины свобода слова одна из основополагающих свобод. Закрытию медведчуковских помоек однозначно предшествовала консультация с посольствами основных стран-партнёров. Это очевидно по их синхронно-благостной реакции. Было бы намерение прихлопнуть петино золотце, делали бы это в один приём. Но какие основания? Да и Вы просто вдумайтесь в логику... Если канал принадлежит Порошенко не официально, его могут закрыть, а если официально то уже не закроешь. Ну это уже просто на грани помешательства!))) Супермен вернулся, Метрополис может спать спокойно!))) Я с неким медицинским интересом наблюдаю за очередным коллективным оргазмом порохоботов. Очевидно, что многие из них симулируют эйфорию, ибо нелепость произошедшего задевает даже их остатки здравой логики.
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19.02.2021 09:52 Ответить
Да. И брата убил.
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19.02.2021 10:01 Ответить
Поздно пить Боржоми чуваки,...Байденко в обиду не даст Порошенко Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 7301 Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 7301
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19.02.2021 07:41 Ответить
..* а на ображених воду возять *
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19.02.2021 07:56 Ответить
На тебе видать не меньше цистерны перевезли😜
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19.02.2021 08:08 Ответить
Дивись, бережи спину... Бо надірвешся...
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19.02.2021 09:32 Ответить
З Богом. Після цього нечисть буде боятися навіть близько підійти до цього каналу. Татаров і Портнов пам'ятають, що було з командою профффесора, коли вони бажали знищити "5-й".
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19.02.2021 08:10 Ответить
"Рюсский Мир" от Харькова до Одессы Порох накормил от пуза,особенно Скабееву и Сикелева который радиактивный пепел... Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 905Нажрались на 50 лет вперед... Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 905шакалы гребанные
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19.02.2021 08:21 Ответить
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 878
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19.02.2021 08:27 Ответить
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 9638
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19.02.2021 14:01 Ответить
Двужопий анус)))))) а стілець то один....
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19.02.2021 08:32 Ответить
прям как про Деда Мороза, да? как узнал, что он не настоящий так обидно стало.
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 2660
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19.02.2021 08:51 Ответить
Не зрозуміло ..Що узнав? За що стало образливо ?? по твоєму)))
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19.02.2021 09:02 Ответить
що канал не належав Порошенку. й така образа взяла, що прийшов на Цензор i вiдбомбився.
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 8780
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19.02.2021 09:10 Ответить
Та мені байдеже як що чесно.. Я його не дивлюсь той канал... Та і образи не має ні на кого Все набагато простіше... Не розумію я цього водомута... навішо мутить коли можно допомогать..Все
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19.02.2021 09:16 Ответить
пффф. Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 5238 чомусь iноземнi партнери України надають перевагу зустрiчам з Порошенко. чи вiн повинен допомагати пiаритись владi, а не змiцнювати стосунки з iншими країнами?
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19.02.2021 09:25 Ответить
Людина повинна робити те що вважає за потрібне. Але те що правильне і справедливе.

Приклад. Ти є содатом війсково підрозділу. У тебе є командир. Він віддає накзи. Ти можеш бути з ними не згодний. Питання .Ти будеш підбурювати інших війскових проти нього? Ти будешь виконувати його накази чи ні? Представ себе на його місці.з таким як ти який підриває з середени.

Тому можно бути не згодним і відстоювати своє але не треба нехтувати "боєздатністю". Є людські правильні способи боротьби.Чи клепки не вистачає.
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19.02.2021 09:37 Ответить
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 2549Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 2885
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19.02.2021 08:40 Ответить
Недолугі приверженці....."Байден друг порошенко...))))))ржч . Байден-друг демократиї а не Порошенко... І ще одне скоро буде неофіційна вимога від Держдепу..Що мол Україна припиніть мутить воду в середені і пану Порошенко буде предложено трохи зменьшити свій пил по поводу презеденського крісла до наступних виборів...
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19.02.2021 08:42 Ответить
ну что ж ты так лохонулся?
обязательно нужно было дописать внизу "запомните этот пост".
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 9297
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19.02.2021 08:52 Ответить
Навіщо?. Не моя відповідальность.
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19.02.2021 09:04 Ответить
поражаюсь,как люди подвержены инерции во всем. Даже такие как Порошенко...
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19.02.2021 16:54 Ответить
Как голосовавший за Пороха у меня один вопрос - он сам у себя его купил, что ли?
Чё за бред...
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19.02.2021 08:46 Ответить
ти думаєш, що Макеєнко не мав бабла купити канал? Макеєнко, який був нардепом з 1990-го року...
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19.02.2021 15:49 Ответить
Факты, есть факты...
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21.02.2021 06:36 Ответить
Он еще больший трус, чем я думал.
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19.02.2021 08:58 Ответить
Він не "трус" Він просто ображений що його не вибрали другий раз та чомусь вважає що він був найкращим... Як і всі багатії одночасно амбіційна і нахабна людина. Як і всі не хоче зрозуміти демократичні принципи. Актор політичного жанру.. і все.
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19.02.2021 09:12 Ответить
"У червні 2019 року ряд ЗМІ поширили чутки про те що бізнес-партнер та політичний соратник Віктора Медведчука - Тарас Козак, планує купити телеканал Прямий, за який начебто вже була підписана угода яка перебувала на останній стадії. Сам власник телеканалу Володимир Макеєнко відкинув ці чутки, і заявив що канал продаватися не буде, а якщо й буде то у разі чого права на канал отримає колишній президент України Петро Порошенко[6]. Пізніше цю інформацію підтвердила депутатка від фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар. За її словами колишній глава держави отримав опціон у разі можливого продажу телеканалу."
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19.02.2021 09:17 Ответить
Ти не зрозумів. Мені байдуже що він купив канал.. Яне розумію отого навіщо він сказав оцю муть про те що він купив його заради того щоб його не закрили... Щоб нагадить зрозуміло кому.. чи щоб відбілити зрозуміло кого і підчеркнути ..типу влада репресії влаштовує.. Мутний дядько
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19.02.2021 09:22 Ответить
Пора українцям гнати від влади єврейських олігархів. І самостійно керувати країною. Або запросити варягів, - за них була процвітаюча Київська Русь.
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19.02.2021 09:19 Ответить
Євреї отримали в Україні 100% влади. Результат їхнього управління - найбідніша країна Європи, обвішана борговими зобов'язаннями. Це при тому, що маємо і чудову землю, і корисні копалини, і людський трудовий ресурс. Для себе вони вміють створити багатство, а для країни - ні. Як так може бути? Дайте відповідь.
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19.02.2021 11:24 Ответить
Настоящий проукраинский президент Украины. Потому так и горит у антиукраинской ватной швали, ЗЕбильной.
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19.02.2021 09:19 Ответить
Порошенко купил телеканал/ Порошенко исправил свою ошибку-недооценка ТВ. Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1", - Коломойский
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19.02.2021 09:40 Ответить
Телеканал "Прямой" с самого начала был пропагандистским телеканалом Порошенко - неужто кто то этого не видел ? ))) Раньше был записан на фейкового собственника. В отличии от 1+1 - "Прямой" совершенно бездарный , потому Порошенко ничего и не помогло на выборах.
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19.02.2021 15:04 Ответить
73% были уверены: это ничего что у Буратины-Зеленского мысли маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые -пустяковые.Зато папа Карло-Коломойский старый мудрый еврей, который приведет Украину в светлое будущее. Они ошиблись. Коломойский , судя по херне ,которую он несёт, придурок каких ещё поискать.Так что и вышеприведенная заява Коломойского тоже может быть полнейшей хернёй.
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19.02.2021 15:39 Ответить
Я его даже ТВ каналом не считаю....Это же однообразная ПОМОЙКА....когда не включи ОДНО И ТОЖЕ....Его смотрят только БОЛЬНЫЕ на голову....Даже каналы Медведчука по сравнению с "Прямым "- круть....Хоть их я тоже не сморел много....В Украине нет ни одного достойного ТВ канала...
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19.02.2021 09:45 Ответить
Я его даже ТВ каналом не считаю

лет 10 не смотрю интернет.
Дедушка, а что ты только ютуб смотришьа не ТВ?
От ютуба становишься умным, а от ТВ- нервным...
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19.02.2021 16:58 Ответить
Ни когда не нравился мне Ренат Ахметов - НО последнее время ОН помогает простым людям выжить, при этом даёт им даже деньги когда то "заработанные Ним в поте лица". А это шоколадное недоразумение после пяти лет топтания на месте, а иногда и шаг вперёд два назад, покупает телеканал "в защиту гласности". А теперь посмотрим кто такой Макеенко и его партийно политическое кредо ---- Народження: 17 липня 1965 р. (55 років), Клинці, Росія. Неужто у самого агента купил?
2012
список №19
Верховна Рада 7-го скликання: ПР
Обрано
2007
список
Верховна Рада 6-го скликання, позачергові: ПР
Обрано
2006
список
Верховна Рада 5-го скликання: ПР
Обрано
2002
список
Верховна Рада 4-го скликання: Блок "Наша Україна"
Обрано
О так это же самая честная партия, член которой погоняло янек - пишет письмо царю ВВ "Дорогое Ху-ло введи войска, а то сил моих больше нет" и Ху-ло таки вводит.
И о чудо ---- я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и 2 часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем канала "Прямой" является "Prime Assets Capital", структура которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу". --- канал который ПРинадлежал партии ПР снова ей принадлежит, а петя "нас убеждает в очередной афёре" по защите гласности о которой так много говорят" члены" ПР после бегства янека.
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19.02.2021 09:46 Ответить
Оооо. Чуствую уже подкатили настоящие методички для,, порохоненавистников,,. Сейчас будут ,,сплетать,, Порошенко с посаженными зеленским по высоким кабинетам ПРастами
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19.02.2021 10:09 Ответить
Так целуй его целуй в сраку и тебе вернётся.
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19.02.2021 10:39 Ответить
Целовать начальство в сраку это ваша кацапская главная скрепа. Ты форумом ошибся,ребе на сру
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19.02.2021 10:53 Ответить
А я таки был прав,вой ,,абиденныхпарашенком,, уже на восемь страниц. Только скорее это не предел-сегодня получат методички и будут гадить по второму кругу.
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19.02.2021 10:14 Ответить
А восемь страниц это свидетельство твоего политического тупоумия.
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19.02.2021 10:40 Ответить
Хорошо хоть не пошутил,что это свидетельство твоей прозорливости и аналитических способностей
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19.02.2021 10:55 Ответить
Гетьмане, як тебе нам не вистачає. Як же задовбли простий люд усі ці клоуни. Дивишься інші канали ніж Прямий і там як кнесет - Резнік, Мендель, Зеленський, Бужанський, Дубинський і тд і тп.
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19.02.2021 10:53 Ответить
Ви як за покійником тужите )))
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19.02.2021 11:00 Ответить
Він ще сповнений сил. Але я знаю у чому його помилка на виборах. Він інертний до нових технологій, як і усі ми дорослі чоловіки. Знаєшь, як з початку важко з мотоблоком? Так і він, вів перегони по старим технологіям, Живі зустрічі з людьми. А треб було утік токє відосікі для ішаков знімати. Наступного кловуна дебіли з тік тока оберуть. Такого що 25 сардельок з посмішками з'їсть
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19.02.2021 11:12 Ответить
Так, так, заспокойтесь і не переживайте вже так сильно за мільярдера,- він собі дасть раду.
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19.02.2021 11:16 Ответить
Я за країну переживаю. Губиться людський потенціал, село та маленькі міста знелюднюють. Кловуни зробили важке життя
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19.02.2021 11:24 Ответить
Ну звісно - до правління Зеленського всі так багато та заможно жили. )
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19.02.2021 12:22 Ответить
У нас конкретно на хмельниччині зараз жопа.
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19.02.2021 12:30 Ответить
А при Петрові пенсіонери своїх котів червоною ікрою годували? )))
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19.02.2021 14:02 Ответить
Вам відомі країни де рядовий пенсіонер годує котів червоною ікрою?
В більшості цивілізованих країн світу він не дуже може і собі дозволити її їсти...
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19.02.2021 14:17 Ответить
Сарказм? Ні, не чув. )))
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19.02.2021 14:20 Ответить
та який там сарказм. Ви пробували у кота запхати цілу банку червоної ікри? Думаєте це легко?
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19.02.2021 14:24 Ответить
В Мункачі в магазинах не бачив хорошої ікри (того літа)
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19.02.2021 15:14 Ответить
а нахіба її купати у магазині? Мені із США заганяють, у них на Алясці чудова ікра. Як можно жити у Мункачвароші і не мати когось, хто би тобі щось загнав із США, Італії чи Іспанії?
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19.02.2021 15:19 Ответить
Но, файно розказуєш. )
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19.02.2021 15:23 Ответить
то таке, шрайбати багато розуму не треба, у школі вчать.
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19.02.2021 15:24 Ответить
Бізуно )
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19.02.2021 15:30 Ответить
грабь, хватай, воруй-все прийдется оставить...
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19.02.2021 17:06 Ответить
Та отож! Як бы гетьман у 18-ому переписав у свою власнісь будівлю на Банковій 11, діда лисого його б тоді вся ця жидва звідтіля випхала!
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19.02.2021 11:21 Ответить
приходиться заради ЄС крутитись у правововму полі, най робити вид. Звісно, що проти нашого народу репересії та катівня саме ефективне, але надо йти до цівілізації.
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19.02.2021 11:30 Ответить
+1 к шЫколадному срачу!
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19.02.2021 10:54 Ответить
Порошенко - молодцина, так держати!
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19.02.2021 11:13 Ответить
когда уже закроют говНАШ?
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19.02.2021 11:47 Ответить
Ми з тобою, Гетьмане! Зовнішнього ворога не подолати, доки не знищимо ворогів внутрішніх!
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19.02.2021 14:23 Ответить
Риг до рига по своє...
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19.02.2021 14:54 Ответить
"Вчера я ужинал с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против Макеенко будут введении санкции, канал Прямой будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу "- рассказал Порошенко.

Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 5847
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19.02.2021 15:00 Ответить
Сиділи, їли сало з цибулею під домашній самогон, а тут - така ніпанятка. )
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19.02.2021 15:15 Ответить
Посол мало квашеним огірком не вдавилась.
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19.02.2021 15:16 Ответить
Ржунемагу! Нимагуастанавица!
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19.02.2021 17:12 Ответить
не сам у себя купил а героически отстоял своду слова в Украине ...таке воно петя - лицемерное создание
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19.02.2021 17:46 Ответить
Ви занадто розумні для них
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19.02.2021 15:56 Ответить
Життя нема - отак кортить долучитися гонорар отримувати, так би мовити, припасти до цілющих лавандосових джерел.
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19.02.2021 16:11 Ответить
Соціс дає пресуху:
Події розвиваютьс в неправильному напрямку - 66%; в правильному - 19%

Зе - 25,6
Порох 19,4
Ю - 11,7
Б - 11,1
...
М - 3,5
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19.02.2021 15:42 Ответить
партії: ЄС - 19,3%
зажопи - 17,8%
уроди - 17,5%
мать - 11,3%
смішні - 8,5%Гройсман - 5,1%
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19.02.2021 15:47 Ответить
Вой и скулёж! Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 2722
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19.02.2021 18:00 Ответить
Как будто эта помойка и так не принадлежала Порохозадому.
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19.02.2021 18:15 Ответить
Помойки уже закрыли
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19.02.2021 21:30 Ответить
Он его купил за 200 млн грн и заплатил с этой суммы не хилый налог, а мог и купить за 200 тыс грн и заплатить намного меньше налогов.

Скорее всего Порошенко раньше за бабло, арендовал этот канал.
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19.02.2021 20:28 Ответить
а шо там зебики чудят с 1+1, тоже хотят закрыть?... Бедные ватницы-ведущие, так топили за шмарклю, так топили...
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19.02.2021 21:11 Ответить
Якби Петро не купив Прямий, то його купив би мертвечук! Дякуємо!
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19.02.2021 21:14 Ответить
Типо, поделом, зебик, закрывай 1+1...Мож тоже получится прикупить к Прямому.... Кста , а шо там слышно насчет минера дома номер 13, шо в Кривом Роге?
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19.02.2021 21:18 Ответить
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