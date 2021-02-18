Порошенко купив телеканал "Прямий"
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П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко купив телеканал "Прямий" у Володимира Макеєнка.
Про це політик повідомив під час телемарафону "Сьома річниця Революції Гідності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
За словами Порошенка, це рішення було ухвалене через ризики відключення телеканалу з боку влади.
"Вчора я мав вечерю з однією з Послів Великої Сімки, і в мене розривався телефон, він став червоним. З усіх джерел я отримав повідомлення – 19 числа проти пана Макеєнка будуть запровадженні санкції, канал Прямий буде закритий. Я отримав 18 повідомлень. Частину з яких я показав послу" – говорить Порошенко.
"Я не отримав жодного спростування. Навпаки плани, що це готується. Свого часу півтора роки тому я обіцяв, що я докладу максимум зусиль, щоб не дозволити цього", – нагадав Порошенко. Він наголосив, що оточення Зеленського вважає, що опозиційні проукраїнські канали "заважають їм жити".
"Сьогодні вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль щодо захисту каналу. Сказав, що єдина його вина, що він декілька років докладав зусиль, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати і захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність – і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу є "Prime Assets Capital", структура яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу", – повідомив лідер "ЄС".
"Володимире Олександровичу, завтра на Раді національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти "терориста" Порошенка, але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити 5 канал. Ретельно по дням відслідкуйте. Підкажу – закінчив він погано. Я буду робити все від мене залежне для того, щоб захистити свободу слова", – наголосив Порошенко.
Порошенко також нагадав, що свого часу 5 канал був рупором свободи слова в Україні. "5 канал і в 2004, і в 2014 році став першою кнопкою країни. Всі дивилися 5 канал. Це означає, що свобода слова – це засаднича цінність української державності. Я пишаюся тією роллю, яку 5 канал як єдиний незалежний телеканал зіграв у Помаранчевій революції", – говорить п’ятий Президент.
Порошенко також гарантував, що свобода слова і журналістські стандарти на телеканалі "Прямий", як і на 5 каналі, будуть збережені. "Свобода слова є засадничими принципом", – наголосив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Каждому здравомыслящему ясно, что СМИ в демократической стране так просто с кондачка не закроешь. Ибо для Западных партнёров Украины свобода слова одна из основополагающих свобод. Закрытию медведчуковских помоек однозначно предшествовала консультация с посольствами основных стран-партнёров. Это очевидно по их синхронно-благостной реакции. Было бы намерение прихлопнуть петино золотце, делали бы это в один приём. Но какие основания? Да и Вы просто вдумайтесь в логику... Если канал принадлежит Порошенко не официально, его могут закрыть, а если официально то уже не закроешь. Ну это уже просто на грани помешательства!))) Супермен вернулся, Метрополис может спать спокойно!))) Я с неким медицинским интересом наблюдаю за очередным коллективным оргазмом порохоботов. Очевидно, что многие из них симулируют эйфорию, ибо нелепость произошедшего задевает даже их остатки здравой логики.
Приклад. Ти є содатом війсково підрозділу. У тебе є командир. Він віддає накзи. Ти можеш бути з ними не згодний. Питання .Ти будеш підбурювати інших війскових проти нього? Ти будешь виконувати його накази чи ні? Представ себе на його місці.з таким як ти який підриває з середени.
Тому можно бути не згодним і відстоювати своє але не треба нехтувати "боєздатністю". Є людські правильні способи боротьби.Чи клепки не вистачає.
обязательно нужно было дописать внизу "запомните этот пост".
Чё за бред...
лет 10 не смотрю интернет.
Дедушка, а что ты только ютуб смотришьа не ТВ?
От ютуба становишься умным, а от ТВ- нервным...
2012
список №19
Верховна Рада 7-го скликання: ПР
Обрано
2007
список
Верховна Рада 6-го скликання, позачергові: ПР
Обрано
2006
список
Верховна Рада 5-го скликання: ПР
Обрано
2002
список
Верховна Рада 4-го скликання: Блок "Наша Україна"
Обрано
О так это же самая честная партия, член которой погоняло янек - пишет письмо царю ВВ "Дорогое Ху-ло введи войска, а то сил моих больше нет" и Ху-ло таки вводит.
И о чудо ---- я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и 2 часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем канала "Прямой" является "Prime Assets Capital", структура которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу". --- канал который ПРинадлежал партии ПР снова ей принадлежит, а петя "нас убеждает в очередной афёре" по защите гласности о которой так много говорят" члены" ПР после бегства янека.
В більшості цивілізованих країн світу він не дуже може і собі дозволити її їсти...
Події розвиваютьс в неправильному напрямку - 66%; в правильному - 19%
Зе - 25,6
Порох 19,4
Ю - 11,7
Б - 11,1
...
М - 3,5
зажопи - 17,8%
уроди - 17,5%
мать - 11,3%
смішні - 8,5%Гройсман - 5,1%
Скорее всего Порошенко раньше за бабло, арендовал этот канал.