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Новини Політика України
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Макеєнко (16) Порошенко (13234) Прямий_канал (58) Європейська Солідарність (1021)

Порошенко купив телеканал "Прямий"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко купив телеканал

П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко купив телеканал "Прямий" у Володимира Макеєнка.

Про це політик повідомив під час телемарафону "Сьома річниця Революції Гідності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

За словами Порошенка, це рішення було ухвалене через ризики відключення телеканалу з боку влади.

"Вчора я мав вечерю з однією з Послів Великої Сімки, і в мене розривався телефон, він став червоним. З усіх джерел я отримав повідомлення – 19 числа проти пана Макеєнка будуть запровадженні санкції, канал Прямий буде закритий. Я отримав 18 повідомлень. Частину з яких я показав послу" – говорить Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" Гончаренко закликав Генпрокурора Венедіктову припинити тиск на телеканал "Прямий". ВIДЕО

"Я не отримав жодного спростування. Навпаки плани, що це готується. Свого часу півтора роки тому я обіцяв, що я докладу максимум зусиль, щоб не дозволити цього", – нагадав Порошенко. Він наголосив, що оточення Зеленського вважає, що опозиційні проукраїнські канали "заважають їм жити".

"Сьогодні вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль щодо захисту каналу. Сказав, що єдина його вина, що він декілька років докладав зусиль, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати і захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність – і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу є "Prime Assets Capital", структура яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу", – повідомив лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада переслідує проукраїнський канал, – "ЄС" про попередження Нацради ТРМ телеканалу "Прямий"

"Володимире Олександровичу, завтра на Раді національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти "терориста" Порошенка, але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити 5 канал. Ретельно по дням відслідкуйте. Підкажу – закінчив він погано. Я буду робити все від мене залежне для того, щоб захистити свободу слова", – наголосив Порошенко.

Порошенко також нагадав, що свого часу 5 канал був рупором свободи слова в Україні. "5 канал і в 2004, і в 2014 році став першою кнопкою країни. Всі дивилися 5 канал. Це означає, що свобода слова – це засаднича цінність української державності. Я пишаюся тією роллю, яку 5 канал як єдиний незалежний телеканал зіграв у Помаранчевій революції", – говорить п’ятий Президент.

Порошенко також гарантував, що свобода слова і журналістські стандарти на телеканалі "Прямий", як і на 5 каналі, будуть збережені. "Свобода слова є засадничими принципом", – наголосив Порошенко.
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Топ коментарі
+137
Президент!
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18.02.2021 20:47
+91
Порошенко купил телеканал "Прямой" - Цензор.НЕТ 6890
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18.02.2021 20:48
+76
Наш президент!
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18.02.2021 20:48
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Где брать победы, когда главную свою партию ты проиграл и теперь с тобой уже никто не играет? Остаётся только партия в шашки в поддавки с самим собой.)) Знаете главное правило шашек в поддавки? Ты обязан забирать шашку которая под боем. Вот Петро и подставил себе под бой свой «Прямой» и сам его и забрал.)))
Каждому здравомыслящему ясно, что СМИ в демократической стране так просто с кондачка не закроешь. Ибо для Западных партнёров Украины свобода слова одна из основополагающих свобод. Закрытию медведчуковских помоек однозначно предшествовала консультация с посольствами основных стран-партнёров. Это очевидно по их синхронно-благостной реакции. Было бы намерение прихлопнуть петино золотце, делали бы это в один приём. Но какие основания? Да и Вы просто вдумайтесь в логику... Если канал принадлежит Порошенко не официально, его могут закрыть, а если официально то уже не закроешь. Ну это уже просто на грани помешательства!))) Супермен вернулся, Метрополис может спать спокойно!))) Я с неким медицинским интересом наблюдаю за очередным коллективным оргазмом порохоботов. Очевидно, что многие из них симулируют эйфорию, ибо нелепость произошедшего задевает даже их остатки здравой логики.
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19.02.2021 09:52 Відповісти
Да. И брата убил.
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19.02.2021 10:01 Відповісти
Поздно пить Боржоми чуваки,...Байденко в обиду не даст Порошенко Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 7301 Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 7301
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19.02.2021 07:41 Відповісти
..* а на ображених воду возять *
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19.02.2021 07:56 Відповісти
На тебе видать не меньше цистерны перевезли😜
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19.02.2021 08:08 Відповісти
Дивись, бережи спину... Бо надірвешся...
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19.02.2021 09:32 Відповісти
З Богом. Після цього нечисть буде боятися навіть близько підійти до цього каналу. Татаров і Портнов пам'ятають, що було з командою профффесора, коли вони бажали знищити "5-й".
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19.02.2021 08:10 Відповісти
"Рюсский Мир" от Харькова до Одессы Порох накормил от пуза,особенно Скабееву и Сикелева который радиактивный пепел... Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 905Нажрались на 50 лет вперед... Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 905шакалы гребанные
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19.02.2021 08:21 Відповісти
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 878
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19.02.2021 08:27 Відповісти
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 9638
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19.02.2021 14:01 Відповісти
Двужопий анус)))))) а стілець то один....
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19.02.2021 08:32 Відповісти
прям как про Деда Мороза, да? как узнал, что он не настоящий так обидно стало.
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 2660
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19.02.2021 08:51 Відповісти
Не зрозуміло ..Що узнав? За що стало образливо ?? по твоєму)))
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19.02.2021 09:02 Відповісти
що канал не належав Порошенку. й така образа взяла, що прийшов на Цензор i вiдбомбився.
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 8780
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19.02.2021 09:10 Відповісти
Та мені байдеже як що чесно.. Я його не дивлюсь той канал... Та і образи не має ні на кого Все набагато простіше... Не розумію я цього водомута... навішо мутить коли можно допомогать..Все
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19.02.2021 09:16 Відповісти
пффф. Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 5238 чомусь iноземнi партнери України надають перевагу зустрiчам з Порошенко. чи вiн повинен допомагати пiаритись владi, а не змiцнювати стосунки з iншими країнами?
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19.02.2021 09:25 Відповісти
Людина повинна робити те що вважає за потрібне. Але те що правильне і справедливе.

Приклад. Ти є содатом війсково підрозділу. У тебе є командир. Він віддає накзи. Ти можеш бути з ними не згодний. Питання .Ти будеш підбурювати інших війскових проти нього? Ти будешь виконувати його накази чи ні? Представ себе на його місці.з таким як ти який підриває з середени.

Тому можно бути не згодним і відстоювати своє але не треба нехтувати "боєздатністю". Є людські правильні способи боротьби.Чи клепки не вистачає.
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19.02.2021 09:37 Відповісти
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 2549Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 2885
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19.02.2021 08:40 Відповісти
Недолугі приверженці....."Байден друг порошенко...))))))ржч . Байден-друг демократиї а не Порошенко... І ще одне скоро буде неофіційна вимога від Держдепу..Що мол Україна припиніть мутить воду в середені і пану Порошенко буде предложено трохи зменьшити свій пил по поводу презеденського крісла до наступних виборів...
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19.02.2021 08:42 Відповісти
ну что ж ты так лохонулся?
обязательно нужно было дописать внизу "запомните этот пост".
Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 9297
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19.02.2021 08:52 Відповісти
Навіщо?. Не моя відповідальность.
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19.02.2021 09:04 Відповісти
поражаюсь,как люди подвержены инерции во всем. Даже такие как Порошенко...
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19.02.2021 16:54 Відповісти
Как голосовавший за Пороха у меня один вопрос - он сам у себя его купил, что ли?
Чё за бред...
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19.02.2021 08:46 Відповісти
ти думаєш, що Макеєнко не мав бабла купити канал? Макеєнко, який був нардепом з 1990-го року...
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19.02.2021 15:49 Відповісти
Факты, есть факты...
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21.02.2021 06:36 Відповісти
Он еще больший трус, чем я думал.
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19.02.2021 08:58 Відповісти
Він не "трус" Він просто ображений що його не вибрали другий раз та чомусь вважає що він був найкращим... Як і всі багатії одночасно амбіційна і нахабна людина. Як і всі не хоче зрозуміти демократичні принципи. Актор політичного жанру.. і все.
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19.02.2021 09:12 Відповісти
"У червні 2019 року ряд ЗМІ поширили чутки про те що бізнес-партнер та політичний соратник Віктора Медведчука - Тарас Козак, планує купити телеканал Прямий, за який начебто вже була підписана угода яка перебувала на останній стадії. Сам власник телеканалу Володимир Макеєнко відкинув ці чутки, і заявив що канал продаватися не буде, а якщо й буде то у разі чого права на канал отримає колишній президент України Петро Порошенко[6]. Пізніше цю інформацію підтвердила депутатка від фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар. За її словами колишній глава держави отримав опціон у разі можливого продажу телеканалу."
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19.02.2021 09:17 Відповісти
Ти не зрозумів. Мені байдуже що він купив канал.. Яне розумію отого навіщо він сказав оцю муть про те що він купив його заради того щоб його не закрили... Щоб нагадить зрозуміло кому.. чи щоб відбілити зрозуміло кого і підчеркнути ..типу влада репресії влаштовує.. Мутний дядько
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19.02.2021 09:22 Відповісти
Пора українцям гнати від влади єврейських олігархів. І самостійно керувати країною. Або запросити варягів, - за них була процвітаюча Київська Русь.
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19.02.2021 09:19 Відповісти
Євреї отримали в Україні 100% влади. Результат їхнього управління - найбідніша країна Європи, обвішана борговими зобов'язаннями. Це при тому, що маємо і чудову землю, і корисні копалини, і людський трудовий ресурс. Для себе вони вміють створити багатство, а для країни - ні. Як так може бути? Дайте відповідь.
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19.02.2021 11:24 Відповісти
Настоящий проукраинский президент Украины. Потому так и горит у антиукраинской ватной швали, ЗЕбильной.
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19.02.2021 09:19 Відповісти
Порошенко купил телеканал/ Порошенко исправил свою ошибку-недооценка ТВ. Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1", - Коломойский
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19.02.2021 09:40 Відповісти
Телеканал "Прямой" с самого начала был пропагандистским телеканалом Порошенко - неужто кто то этого не видел ? ))) Раньше был записан на фейкового собственника. В отличии от 1+1 - "Прямой" совершенно бездарный , потому Порошенко ничего и не помогло на выборах.
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19.02.2021 15:04 Відповісти
73% были уверены: это ничего что у Буратины-Зеленского мысли маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые -пустяковые.Зато папа Карло-Коломойский старый мудрый еврей, который приведет Украину в светлое будущее. Они ошиблись. Коломойский , судя по херне ,которую он несёт, придурок каких ещё поискать.Так что и вышеприведенная заява Коломойского тоже может быть полнейшей хернёй.
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19.02.2021 15:39 Відповісти
Я его даже ТВ каналом не считаю....Это же однообразная ПОМОЙКА....когда не включи ОДНО И ТОЖЕ....Его смотрят только БОЛЬНЫЕ на голову....Даже каналы Медведчука по сравнению с "Прямым "- круть....Хоть их я тоже не сморел много....В Украине нет ни одного достойного ТВ канала...
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19.02.2021 09:45 Відповісти
Я его даже ТВ каналом не считаю

лет 10 не смотрю интернет.
Дедушка, а что ты только ютуб смотришьа не ТВ?
От ютуба становишься умным, а от ТВ- нервным...
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19.02.2021 16:58 Відповісти
Ни когда не нравился мне Ренат Ахметов - НО последнее время ОН помогает простым людям выжить, при этом даёт им даже деньги когда то "заработанные Ним в поте лица". А это шоколадное недоразумение после пяти лет топтания на месте, а иногда и шаг вперёд два назад, покупает телеканал "в защиту гласности". А теперь посмотрим кто такой Макеенко и его партийно политическое кредо ---- Народження: 17 липня 1965 р. (55 років), Клинці, Росія. Неужто у самого агента купил?
2012
список №19
Верховна Рада 7-го скликання: ПР
Обрано
2007
список
Верховна Рада 6-го скликання, позачергові: ПР
Обрано
2006
список
Верховна Рада 5-го скликання: ПР
Обрано
2002
список
Верховна Рада 4-го скликання: Блок "Наша Україна"
Обрано
О так это же самая честная партия, член которой погоняло янек - пишет письмо царю ВВ "Дорогое Ху-ло введи войска, а то сил моих больше нет" и Ху-ло таки вводит.
И о чудо ---- я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и 2 часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем канала "Прямой" является "Prime Assets Capital", структура которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу". --- канал который ПРинадлежал партии ПР снова ей принадлежит, а петя "нас убеждает в очередной афёре" по защите гласности о которой так много говорят" члены" ПР после бегства янека.
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19.02.2021 09:46 Відповісти
Оооо. Чуствую уже подкатили настоящие методички для,, порохоненавистников,,. Сейчас будут ,,сплетать,, Порошенко с посаженными зеленским по высоким кабинетам ПРастами
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19.02.2021 10:09 Відповісти
Так целуй его целуй в сраку и тебе вернётся.
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19.02.2021 10:39 Відповісти
Целовать начальство в сраку это ваша кацапская главная скрепа. Ты форумом ошибся,ребе на сру
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19.02.2021 10:53 Відповісти
А я таки был прав,вой ,,абиденныхпарашенком,, уже на восемь страниц. Только скорее это не предел-сегодня получат методички и будут гадить по второму кругу.
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19.02.2021 10:14 Відповісти
А восемь страниц это свидетельство твоего политического тупоумия.
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19.02.2021 10:40 Відповісти
Хорошо хоть не пошутил,что это свидетельство твоей прозорливости и аналитических способностей
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19.02.2021 10:55 Відповісти
Гетьмане, як тебе нам не вистачає. Як же задовбли простий люд усі ці клоуни. Дивишься інші канали ніж Прямий і там як кнесет - Резнік, Мендель, Зеленський, Бужанський, Дубинський і тд і тп.
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19.02.2021 10:53 Відповісти
Ви як за покійником тужите )))
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19.02.2021 11:00 Відповісти
Він ще сповнений сил. Але я знаю у чому його помилка на виборах. Він інертний до нових технологій, як і усі ми дорослі чоловіки. Знаєшь, як з початку важко з мотоблоком? Так і він, вів перегони по старим технологіям, Живі зустрічі з людьми. А треб було утік токє відосікі для ішаков знімати. Наступного кловуна дебіли з тік тока оберуть. Такого що 25 сардельок з посмішками з'їсть
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19.02.2021 11:12 Відповісти
Так, так, заспокойтесь і не переживайте вже так сильно за мільярдера,- він собі дасть раду.
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19.02.2021 11:16 Відповісти
Я за країну переживаю. Губиться людський потенціал, село та маленькі міста знелюднюють. Кловуни зробили важке життя
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19.02.2021 11:24 Відповісти
Ну звісно - до правління Зеленського всі так багато та заможно жили. )
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19.02.2021 12:22 Відповісти
У нас конкретно на хмельниччині зараз жопа.
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19.02.2021 12:30 Відповісти
А при Петрові пенсіонери своїх котів червоною ікрою годували? )))
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19.02.2021 14:02 Відповісти
Вам відомі країни де рядовий пенсіонер годує котів червоною ікрою?
В більшості цивілізованих країн світу він не дуже може і собі дозволити її їсти...
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19.02.2021 14:17 Відповісти
Сарказм? Ні, не чув. )))
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19.02.2021 14:20 Відповісти
та який там сарказм. Ви пробували у кота запхати цілу банку червоної ікри? Думаєте це легко?
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19.02.2021 14:24 Відповісти
В Мункачі в магазинах не бачив хорошої ікри (того літа)
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19.02.2021 15:14 Відповісти
а нахіба її купати у магазині? Мені із США заганяють, у них на Алясці чудова ікра. Як можно жити у Мункачвароші і не мати когось, хто би тобі щось загнав із США, Італії чи Іспанії?
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19.02.2021 15:19 Відповісти
Но, файно розказуєш. )
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19.02.2021 15:23 Відповісти
то таке, шрайбати багато розуму не треба, у школі вчать.
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19.02.2021 15:24 Відповісти
Бізуно )
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19.02.2021 15:30 Відповісти
грабь, хватай, воруй-все прийдется оставить...
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19.02.2021 17:06 Відповісти
Та отож! Як бы гетьман у 18-ому переписав у свою власнісь будівлю на Банковій 11, діда лисого його б тоді вся ця жидва звідтіля випхала!
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19.02.2021 11:21 Відповісти
приходиться заради ЄС крутитись у правововму полі, най робити вид. Звісно, що проти нашого народу репересії та катівня саме ефективне, але надо йти до цівілізації.
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19.02.2021 11:30 Відповісти
+1 к шЫколадному срачу!
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19.02.2021 10:54 Відповісти
Порошенко - молодцина, так держати!
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19.02.2021 11:13 Відповісти
когда уже закроют говНАШ?
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19.02.2021 11:47 Відповісти
Ми з тобою, Гетьмане! Зовнішнього ворога не подолати, доки не знищимо ворогів внутрішніх!
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19.02.2021 14:23 Відповісти
Риг до рига по своє...
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19.02.2021 14:54 Відповісти
"Вчера я ужинал с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против Макеенко будут введении санкции, канал Прямой будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу "- рассказал Порошенко.

Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 5847
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19.02.2021 15:00 Відповісти
Сиділи, їли сало з цибулею під домашній самогон, а тут - така ніпанятка. )
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19.02.2021 15:15 Відповісти
Посол мало квашеним огірком не вдавилась.
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19.02.2021 15:16 Відповісти
Ржунемагу! Нимагуастанавица!
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19.02.2021 17:12 Відповісти
не сам у себя купил а героически отстоял своду слова в Украине ...таке воно петя - лицемерное создание
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19.02.2021 17:46 Відповісти
Ви занадто розумні для них
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19.02.2021 15:56 Відповісти
Життя нема - отак кортить долучитися гонорар отримувати, так би мовити, припасти до цілющих лавандосових джерел.
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19.02.2021 16:11 Відповісти
Соціс дає пресуху:
Події розвиваютьс в неправильному напрямку - 66%; в правильному - 19%

Зе - 25,6
Порох 19,4
Ю - 11,7
Б - 11,1
...
М - 3,5
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19.02.2021 15:42 Відповісти
партії: ЄС - 19,3%
зажопи - 17,8%
уроди - 17,5%
мать - 11,3%
смішні - 8,5%Гройсман - 5,1%
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19.02.2021 15:47 Відповісти
Вой и скулёж! Порошенко купив телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 2722
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19.02.2021 18:00 Відповісти
Как будто эта помойка и так не принадлежала Порохозадому.
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19.02.2021 18:15 Відповісти
Помойки уже закрыли
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19.02.2021 21:30 Відповісти
Он его купил за 200 млн грн и заплатил с этой суммы не хилый налог, а мог и купить за 200 тыс грн и заплатить намного меньше налогов.

Скорее всего Порошенко раньше за бабло, арендовал этот канал.
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19.02.2021 20:28 Відповісти
а шо там зебики чудят с 1+1, тоже хотят закрыть?... Бедные ватницы-ведущие, так топили за шмарклю, так топили...
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19.02.2021 21:11 Відповісти
Якби Петро не купив Прямий, то його купив би мертвечук! Дякуємо!
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19.02.2021 21:14 Відповісти
Типо, поделом, зебик, закрывай 1+1...Мож тоже получится прикупить к Прямому.... Кста , а шо там слышно насчет минера дома номер 13, шо в Кривом Роге?
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19.02.2021 21:18 Відповісти
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