П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко купив телеканал "Прямий" у Володимира Макеєнка.

Про це політик повідомив під час телемарафону "Сьома річниця Революції Гідності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

За словами Порошенка, це рішення було ухвалене через ризики відключення телеканалу з боку влади.

"Вчора я мав вечерю з однією з Послів Великої Сімки, і в мене розривався телефон, він став червоним. З усіх джерел я отримав повідомлення – 19 числа проти пана Макеєнка будуть запровадженні санкції, канал Прямий буде закритий. Я отримав 18 повідомлень. Частину з яких я показав послу" – говорить Порошенко.

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"Я не отримав жодного спростування. Навпаки плани, що це готується. Свого часу півтора роки тому я обіцяв, що я докладу максимум зусиль, щоб не дозволити цього", – нагадав Порошенко. Він наголосив, що оточення Зеленського вважає, що опозиційні проукраїнські канали "заважають їм жити".

"Сьогодні вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль щодо захисту каналу. Сказав, що єдина його вина, що він декілька років докладав зусиль, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати і захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність – і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу є "Prime Assets Capital", структура яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу", – повідомив лідер "ЄС".

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"Володимире Олександровичу, завтра на Раді національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти "терориста" Порошенка, але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити 5 канал. Ретельно по дням відслідкуйте. Підкажу – закінчив він погано. Я буду робити все від мене залежне для того, щоб захистити свободу слова", – наголосив Порошенко.

Порошенко також нагадав, що свого часу 5 канал був рупором свободи слова в Україні. "5 канал і в 2004, і в 2014 році став першою кнопкою країни. Всі дивилися 5 канал. Це означає, що свобода слова – це засаднича цінність української державності. Я пишаюся тією роллю, яку 5 канал як єдиний незалежний телеканал зіграв у Помаранчевій революції", – говорить п’ятий Президент.

Порошенко також гарантував, що свобода слова і журналістські стандарти на телеканалі "Прямий", як і на 5 каналі, будуть збережені. "Свобода слова є засадничими принципом", – наголосив Порошенко.