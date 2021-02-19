Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель
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Речниця президента Юлія Мендель стверджує, що Рада національної безпеки і оборони не збиралася закривати телеканал "Прямий".
Про це вона сказала в коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції проти телеканалів "112.Україна", ZIK, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов’язаність їхнього власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України... Закриття зазначених каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було ухвалено винятково на захист державних інтересів", - заявила Мендель.
Вона запевнила, що свободі слова в Україні ніщо не загрожує - незалежно від того, наскільки критичні матеріали будуть готувати ЗМІ.
"Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку", - додала Мендель.
Як повідомлялося раніше, Зеленський доручив почати підготовку засідання РНБО на 19 лютого, частину питань на якому розглянуть у закритому режимі.
Порошенко 18 лютого заявив, що купив "Прямий", оскільки проти телеканалу, на думку п’ятого президента, могли запровадити санкції під час засіданні РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж настільки очевидні речі.
"Чому я переконаний, що це можливо, спроба Зеленського прийняти санкції проти Прямого? Тому що і він Зеленський, і його Єрмак вважають що саме в каналах проблема і канали їм заважають жити. Пам'ятаєте як у нас був ще один горе-президент, який сказав що він вдарить по «казлам каториє мєшают нам жіть»...
І звичайно, що я не можу залишатись без відповідної реакції. Володимире Олександровичу завтра на раді Національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти «терориста» Порошенка, але я дуже раджу вам уважно подивитися чим закінчив янукович, який так намагався закрити 5-й канал. Ретельно по дням відслідкуйте. Підкажу, закінчив він погано".
Петро Порошенко гість марафону "Сьома річниця Революції Гідності" | 18.02.2021
https://www.youtube.com/watch?v=1b1wYE4IwMI
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
(Певно,план засідання РНБО гуляє по руках )
Деньги из одного кармана в другой переложил и всё.
В чому розвод?
"довелося" витратити на телеканал
Це було безкоштовне пускання газу "на благочинність"
Написано, що розвели Порошенка, а не він когось.
Зе з компанією на розводи не придатні, вони - дрібні щуренята.
Їх самих вже розвели і вони будуть розплачуватися за чужі злочини.
Дивитися на них сумно, доля їхня- трагічна.
А ось коли товстезний свинощур скаче за маленькою шкварочкою, зжерає її, гучно відригує, а потім масним слинявим ротом говорить, що взагалі-то хотів віддати цей шматочок сиріткам... Це- справжній момент істини, коли той, хто має голову, може подивитися, подумати, і сказати собі подумки: "Я докорінно помилявся, але більше я такого не допущу"
В Україні не політика, а перманентна державна зрада.
але їх не показують в телевізорі, вони не наймають ботів і в них ДУЖЕ не зацікавлені світові фінансові корпорації-розбійники
ОБОСРАЛИСЬ ЗЕБОБИКИ, ВОТ И "НЕ СОБИРАЛИСЬ".
Як покупка каналу може обернутись проти ПП ?
Серйозні люди, і не тільки в Україні, будуть чекати на суперсекретне та суперважливе засідання квартального РНБО, яке анонсувала зелена влада.
Інформація по ньому все вийде на поверхню.
І те, що вони будуть там розглядати та вирішувати, покаже хто в ситуації з Прямим бреше.
Свої міркування я вже висловила.
Якщо тут будуть тільки вони, у декого буде створюватись враження, що відсутність заперечень на ці вкиди свідчить про правоту їхніх авторів.
Я своїми аргументами показую іншим, хто читає форум, що фейк це фейк.
деньги из одного кармана в другой
обосрался санкций
никто санкции вводить не собирался
никто зкрывать телеканал на СНБО не планировал
ко-ко-ко-ко
короче, зермаки на измене и в авральном порядке переписывают сценарий.. в этой партии вам шах и мат, потерпевшие..
В отличие от хитрожопых бени, кваквакова, татарина, пинчера и опзж, которые всячески скрывают за подставными лицами и прокладками свою долю и влияние на тв каналы, нашёлся хоть один из немногих, кто свою причастность сделал публичной, а политику канала гласной.
И, как всегда, из всего он умеет сделать пиар, поднимает большую шумиху. Попросту мутит воду.
В этом он поднаторел.
Но ничего, люди давно раскусили этого мутного чела, поэтому антирейтинг у него самый высокий из всех политиков.
Надеюсь, к власти уже не придёт.
https://gordonua.com/news/politics/arestovich-na-segodnyashnem-zasedanii-snbo-rassmotryat-nacionalizaciyu-roshen-1540648.html