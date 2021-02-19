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РНБО (1721) Прямий_канал (58) Мендель (228)

Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закривати телеканал

Речниця президента Юлія Мендель стверджує, що Рада національної безпеки і оборони не збиралася закривати телеканал "Прямий".

Про це вона сказала в коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції проти телеканалів "112.Україна", ZIK, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов’язаність їхнього власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України... Закриття зазначених каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було ухвалено винятково на захист державних інтересів", - заявила Мендель.

Вона запевнила, що свободі слова в Україні ніщо не загрожує - незалежно від того, наскільки критичні матеріали будуть готувати ЗМІ.

Також читайте: Порошенко купив телеканал "Прямий"

"Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку", - додала Мендель.

Як повідомлялося раніше, Зеленський доручив почати підготовку засідання РНБО на 19 лютого, частину питань на якому розглянуть у закритому режимі.

Порошенко 18 лютого заявив, що купив "Прямий", оскільки проти телеканалу, на думку п’ятого президента, могли запровадити санкції під час засіданні РНБО.

Також читайте: Влада переслідує проукраїнський канал, – "ЄС" про попередження Нацради ТРМ телеканалу "Прямий"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+70
Потекли крысы зеленые)Порох супер!
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19.02.2021 01:03
+49
Порошенко, вам не по зубам, зебылы дебильные!
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19.02.2021 01:05
+41
Каким боком эта ********* к СНБО?
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19.02.2021 01:09
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Талантливый человек--талантлив во всем! Дай Бог ему здоровья и сил!
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19.02.2021 02:51 Відповісти
Синагога одобряет.
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19.02.2021 03:13 Відповісти
Оставьте что нибудь Джо Байдену,Петр Алексеевич,а то быдло Ведмедчука ********** устало петь песни про внешнее управление Госдепом и США... Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 1030 Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 1030
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19.02.2021 03:51 Відповісти
Якщо б не мали ознак політичної боротьби то їх би закрили відразу після виборів, але Зеленський згадав про готове рішення СНБО часів Порошенко лише коли його рейтинг впав нижче озпж та його ватний електорат перетік до опзж )))) Рейтинг ЄС теж випереджує рейтинг СН, а тому атака на проукраїнські та антипутинські канали має однакову причину.
Це ж настільки очевидні речі.
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19.02.2021 03:53 Відповісти
єрмак пішов у нірвану через такі не дружні дії Порошенка, залишилась одна менделеевна, виручила, бубочка там напевне лютував, що побив оргАн об фортепиано.через тиждень почуємо, чи був 19 бубочка на робочому місці чи у відрядженні в нірванні.
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19.02.2021 04:07 Відповісти
Порошенко продался Госдепу за печеньки Нуланд,так кажись орали Мавзолейные Хмыри Путлера в 2014 году Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 262
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19.02.2021 04:12 Відповісти
Відео на хв. 37:09:
"Чому я переконаний, що це можливо, спроба Зеленського прийняти санкції проти Прямого? Тому що і він Зеленський, і його Єрмак вважають що саме в каналах проблема і канали їм заважають жити. Пам'ятаєте як у нас був ще один горе-президент, який сказав що він вдарить по «казлам каториє мєшают нам жіть»...

І звичайно, що я не можу залишатись без відповідної реакції. Володимире Олександровичу завтра на раді Національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти «терориста» Порошенка, але я дуже раджу вам уважно подивитися чим закінчив янукович, який так намагався закрити 5-й канал. Ретельно по дням відслідкуйте. Підкажу, закінчив він погано".
Петро Порошенко гість марафону "Сьома річниця Революції Гідності" | 18.02.2021
https://www.youtube.com/watch?v=1b1wYE4IwMI
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19.02.2021 04:59 Відповісти
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
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19.02.2021 05:06 Відповісти
А откуда эта жопа с ушами в курсе, какие вопросы должны были рассматривать на СНБО, особенно в закрытой ее части? У прессекретаря есть допуск к гостайне?
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19.02.2021 05:24 Відповісти
Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 2012.....
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19.02.2021 06:02 Відповісти
Ти дурак. То ваш чєлавєчєк. Роль у нєво такая.
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19.02.2021 07:38 Відповісти
Мендельша после визита в Эмираты "поумнела" Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 3119 Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 3119
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19.02.2021 06:19 Відповісти
забув поставити знак птання.. )
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19.02.2021 08:06 Відповісти
мосійчук як завжди... Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 7638

Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 7467
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19.02.2021 06:37 Відповісти
Як же обісрався борцун васильківський побачили всі.Втім як і його предводитель Шляшко з вилами.Постійному учаснику забанених поки що срач каналів тільки й залишається сернути проти особи, якої він і грама не вартий. А так у нього задньопрохідна тема від Шляжка лишилась?
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19.02.2021 15:51 Відповісти
Всех дежурных шлюх подняли среди ночи оправдываться... Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 2331
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19.02.2021 07:19 Відповісти
Береженого Бог бережет-сказала монашка,задула свечку и одела сверху... .Все правильно сделал Порох.
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19.02.2021 21:14 Відповісти
Аякже.Про це також заявив члєн наглядової ради Укрзалізниці з зарплатою в 300 штук і ще з десяток наближених до сраки імпєратора блохєрів.
(Певно,план засідання РНБО гуляє по руках Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 3200)
Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 5412
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19.02.2021 07:19 Відповісти
..нуда-нуда..дороговалютный и бесполезный для общества бородатый член из совета укрзализныци хйни не напишет
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19.02.2021 09:54 Відповісти
Та он сам у себя его купил.
Деньги из одного кармана в другой переложил и всё.
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19.02.2021 08:06 Відповісти
Ви ж репетує, що сам в себе купив.
В чому розвод?
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19.02.2021 09:05 Відповісти
розвод в тому, що "останні гроші, що НА БЛАГОЧИННІСТЬ поросє збирало",
"довелося" витратити на телеканал

Це було безкоштовне пускання газу "на благочинність"
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19.02.2021 13:35 Відповісти
Ви коментарі читаєте?
Написано, що розвели Порошенка, а не він когось.
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19.02.2021 13:45 Відповісти
Часом читаю, часом-ні.
Зе з компанією на розводи не придатні, вони - дрібні щуренята.
Їх самих вже розвели і вони будуть розплачуватися за чужі злочини.
Дивитися на них сумно, доля їхня- трагічна.
А ось коли товстезний свинощур скаче за маленькою шкварочкою, зжерає її, гучно відригує, а потім масним слинявим ротом говорить, що взагалі-то хотів віддати цей шматочок сиріткам... Це- справжній момент істини, коли той, хто має голову, може подивитися, подумати, і сказати собі подумки: "Я докорінно помилявся, але більше я такого не допущу"
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19.02.2021 14:02 Відповісти
А хто ж кращий за них в українській політиці?
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19.02.2021 14:05 Відповісти
а чим краще намазати свіжоспечений хліб: лайном людським чи свинячим ?
В Україні не політика, а перманентна державна зрада.
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19.02.2021 14:13 Відповісти
Тобто, і приблизно нормальних немає взагалі?
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19.02.2021 14:15 Відповісти
та звісно є!

але їх не показують в телевізорі, вони не наймають ботів і в них ДУЖЕ не зацікавлені світові фінансові корпорації-розбійники
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19.02.2021 14:35 Відповісти
Хоча б парочку прізвищ назвіть для прикладу.
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19.02.2021 14:38 Відповісти
ОСЛАБЛЯДЬ вещает. Давно не видели.
ОБОСРАЛИСЬ ЗЕБОБИКИ, ВОТ И "НЕ СОБИРАЛИСЬ".
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19.02.2021 07:29 Відповісти
Викусіть, ЗЕбіли Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 3496
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19.02.2021 07:35 Відповісти
Петю взяли на понт. Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 8953 Бывает.
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19.02.2021 07:42 Відповісти
буа-га-га-га. зелёные снова обосрались. Закрывать телеканал "Прямой" СНБО не планировал, - Мендель - Цензор.НЕТ 2367
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19.02.2021 07:55 Відповісти
тупая безграмотная *****
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19.02.2021 07:56 Відповісти
НАРОДУ УКРАИНЫ ПОХЙ !)
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19.02.2021 07:57 Відповісти
При упоминании Порошенко у нее начинается инурез. Лучше бы Пендель рассказала об досягненнях Осла в ОАЭ.
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19.02.2021 08:10 Відповісти
За Осла Обидно? Или стыдно признать шо голосовал за это ничтожество?
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19.02.2021 08:37 Відповісти
Завидно?
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19.02.2021 08:37 Відповісти
Наприклад,про автомат,який подарували принцу.Куди зелена пліснява не поткнеться,скрізь зганьбиться.
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19.02.2021 08:52 Відповісти
Теперь придётся.
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19.02.2021 08:17 Відповісти
Значит Порошенко зря заранее воткнул себе отвёртку в ногу. Фальстарт.
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19.02.2021 08:28 Відповісти
Розшифруйте "отвертку".
Як покупка каналу може обернутись проти ПП ?
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19.02.2021 09:07 Відповісти
Незачем. Кто понимает значение слова "аллюзии", те понимают и "отвёртку".
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19.02.2021 09:17 Відповісти
Як покупка каналу може обернутись проти ПП ?
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19.02.2021 09:31 Відповісти
Потеря имиджа. Крайне неубедительное объяснение условной "покупки" канала у самого себя, да ещё и с учётом слов той же Мендель, что никто не собирался совершать никаких поползновений в сторону данного канала.
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19.02.2021 09:34 Відповісти
Хіба що в очах зебілів ...
Серйозні люди, і не тільки в Україні, будуть чекати на суперсекретне та суперважливе засідання квартального РНБО, яке анонсувала зелена влада.
Інформація по ньому все вийде на поверхню.
І те, що вони будуть там розглядати та вирішувати, покаже хто в ситуації з Прямим бреше.
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19.02.2021 09:41 Відповісти
* все одно вийде на поверхню
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19.02.2021 09:42 Відповісти
В данной ситуации мне всё ясно, а соответственно-дальнейшее обсуждение бессмысленно. Обсуждать возможные будущие конспирологические утверждения считаю излишним.
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19.02.2021 09:48 Відповісти
Я і не наполягаю на подальшому обговоренні.
Свої міркування я вже висловила.
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19.02.2021 09:50 Відповісти
Я дивуюсь вашій витримці в дискусії з оцим контингентом. Це: або боти, або з тих, що кажуть про божу росу.Дискусія з ними немає сенсу від слова взагалі.
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19.02.2021 16:11 Відповісти
Я вважаю, що не можна залишати без відповіді їхні вкиди.
Якщо тут будуть тільки вони, у декого буде створюватись враження, що відсутність заперечень на ці вкиди свідчить про правоту їхніх авторів.
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19.02.2021 16:26 Відповісти
Дякую за відповідь пані Новосад. На Волині у вас є багато однофамільців. Я недавно на форумі Цензора. Моє бачення участі в дискусіях на електонних ЗМІ таке: якщо опонент приймає аргументи мої, з чимось погоджується з чимось ні , то можна ще балакати. . А коли тведолоба бидловата, чи корисний дурник? Час і енергію тратити на переконання цієї категорії громадян вважаю недоцільним. Хіба що з такими дискутувати лице до лиця, і то не зо всіма.
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19.02.2021 19:31 Відповісти
Я не намагаюсь переконати тих, хто робить вкиди-фейки.
Я своїми аргументами показую іншим, хто читає форум, що фейк це фейк.
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19.02.2021 20:20 Відповісти
Потеря имиджа?)))только теперь именно твоему зекретину уже не светит диалог с Байденом от слова совсем -Порох никогда ничего не делает просто так,тем более когда он нацелился удавить с концами какую нибудь гниду.
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19.02.2021 10:38 Відповісти
Высказались?
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19.02.2021 10:41 Відповісти
вот уже где тупой собачий рот - Юлькин Мендель
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19.02.2021 08:31 Відповісти
Хочу дещо сказати нашому діючому президенту, якого ми обрали: «Ти, якщо ти хочеш все змінити на краще-без нас не впораєшся! Виводь народ на вулиці, щоб змісти цю кнуропогань повністю та в одну мить!» Бо все, що відбувається зараз-бутафорія для лохів! ця херня може тривати десятиріччями
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19.02.2021 08:31 Відповісти
Ти вже завів свій бойовий диван?
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19.02.2021 08:53 Відповісти
Голос из глубины мандель
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19.02.2021 08:36 Відповісти
Звичайно, що після вчорашнього вечора ніхто нічого закривати не буде)))
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19.02.2021 08:43 Відповісти
"Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку"Джерело: https://censor.net/ua/n3248818 Ця тупа совкодрочерка мандєль на що натякає??? Взагалі зелені утирки берега попутали?
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19.02.2021 08:44 Відповісти
А зря, там Шуфрич и Бойко с него не вылазят.
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19.02.2021 08:51 Відповісти
І коли ж вони там були?
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19.02.2021 08:54 Відповісти
Яке відношення телеканал Прямий має до виступу шуфрича на телеканалі Наш?
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19.02.2021 12:18 Відповісти
Позавчора шухрич був на Прямому у Миколи Вересня на уроці : як проводити дискусію в онлайн ефірі. Не так як він дискутує на гавканалах. Було весело.
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19.02.2021 16:15 Відповісти
А що, кури вже мають допуск до секретної інформації?
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19.02.2021 08:52 Відповісти
Певно курви ти хотів сказати?
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19.02.2021 09:32 Відповісти
говношмара
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19.02.2021 08:53 Відповісти
зачастую таки к огромному сожалению дает Господь Украине, да еще и подбрасывает... вот, например, мендель... в быту мундель-шмундель... дура дурой, знают кто назначил, знают, что несет чушь несусветную, знают, что не по сеньке шапка, знают, что она своим идиотским поведением и знаниям шокирует людей... но оно сидит на месте... а может иногда надо тому, кто ее назначил, разобраться со шмундель и наказать кое-как...
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19.02.2021 08:56 Відповісти
Обкакалась ця дурепа з своїм клоуном Нелохом по повній. Порох показав їх проросійську сутність.
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19.02.2021 09:04 Відповісти
Я извиняюсь, а эта Мандель входит в состав СНБО, и имеет доступ к секретным документам СНБО?
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19.02.2021 09:10 Відповісти
Так в списке ,сразу после вас.....
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19.02.2021 10:28 Відповісти
Можливо і не збирались закривати,але острах був,не дарма ж самий ВЕЛИКИЙ ЄКСПЕРТЬ,Арестович, заявляв,що пора ЗАКРИТИ!!! І не просто так Порох засвітив **одного дипломата** якому показав СМСки про закриття,Коли тільки почались дії рашки,я в розмові одному товаришу запевнив,що Порох переграє карлика,бо Порох ШАХМАТИСТ,а карлик--ШАШИСТ!! І тут те саме,питання не буде,бо його НЕМАЄ!!!!
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19.02.2021 09:14 Відповісти
Та який з нього шашист? В шашках потрібно думати комбінації розігрувати. Він скоріш за все шашками "чапаєва" може пограти.Було таке в моєму дитинстві.
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19.02.2021 16:19 Відповісти
сам у себя купил Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
деньги из одного кармана в другой Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
обосрался санкций Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
никто санкции вводить не собирался Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
никто зкрывать телеканал на СНБО не планировал Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
ко-ко-ко-ко Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель - Цензор.НЕТ 9535
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19.02.2021 09:30 Відповісти
..если сегодня на РНБО Зеля не "объявит войну" хйлу, то стопудово зебилы собирались прикрывать Прямый, потому что закрытие трёх кремлядских филиалов это была сказочка для бедных, свидетелей кварталовских сватов, для отвода глаз..
короче, зермаки на измене и в авральном порядке переписывают сценарий.. в этой партии вам шах и мат, потерпевшие..
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19.02.2021 09:31 Відповісти
Сьогодні сім років з того як Макєєнко перекрив метро щоб нарід не зміг доїхать до Майдану ..Молодець Пеця.
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19.02.2021 09:47 Відповісти
После "третий день не утихает ажиотаж в арабских СМИ ... " я не могу серьезно воспринимать все что говорит это тело.
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19.02.2021 09:54 Відповісти
Очень интересно, а можно подробности, с пруфами естественно. А то все до сегодняшнего дня были уверены, что это «заслуга» попова /левочкина/братьев клюевых и прочей гыдоты
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19.02.2021 10:02 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/mendel-zajavila-pro-medijnij-na-politichnij-azhiotazh-v-oae-cherez-vizit-zelenskogo-ale-chi-vin-buv/
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19.02.2021 10:07 Відповісти
Звиняйте, помилився постом. Мій відноситься до того, що ніби макеєнко метро у дні Майдана перекривав
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19.02.2021 10:11 Відповісти
Так Макеенко вроде поддержал Майдан, нет?
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19.02.2021 10:15 Відповісти
«Я бежала за Вами последние два года, чтобы сказать Вам в лицо, что это неправда!» - к чему зЭ-зыдёныш и его свора одноклеточных не притронутся, все превращается в самозашквар и дерьмо. А если ни за что другое они не берутся, то просто трогают себя.
В отличие от хитрожопых бени, кваквакова, татарина, пинчера и опзж, которые всячески скрывают за подставными лицами и прокладками свою долю и влияние на тв каналы, нашёлся хоть один из немногих, кто свою причастность сделал публичной, а политику канала гласной.
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19.02.2021 10:00 Відповісти
Радість то яка. Раби просто шаленіють.
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19.02.2021 10:09 Відповісти
Опять "слепой траст" на петину балду.
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19.02.2021 10:11 Відповісти
Смотря во лживые глаза Мендель, начинаешь сомневаться в ее искренность.
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19.02.2021 10:33 Відповісти
Порошенко испугался, что канал официально принадлежал рыгу, поэтому его и могли закрыть. Хотя на самом деле все давно знали, что он порошенковский. Просто попросил того макеенко купить его через оффшоры, так как сам в то время был президентом, и не мог это сделать на свое имя. Его и так за липецкую фабрику долбали.
И, как всегда, из всего он умеет сделать пиар, поднимает большую шумиху. Попросту мутит воду.
В этом он поднаторел.
Но ничего, люди давно раскусили этого мутного чела, поэтому антирейтинг у него самый высокий из всех политиков.
Надеюсь, к власти уже не придёт.
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19.02.2021 11:27 Відповісти
Надежды зесрани-это как рейтинг зекретина,тают на глазах)))
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19.02.2021 11:33 Відповісти
Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрят национализацию компании Roshen. Такое заявление он сделал у себя в Facebook 19 февраля.
https://gordonua.com/news/politics/arestovich-na-segodnyashnem-zasedanii-snbo-rassmotryat-nacionalizaciyu-roshen-1540648.html
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19.02.2021 12:39 Відповісти
якщо ця сучька не бреше, нас чекає насичена подіями весна!
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19.02.2021 14:06 Відповісти
Справа в тому що мабуть будуть робити зачистку поступово. І канали і сайти якщо зразу все закрити то соціальна мережа підніме шквалт критики. А воно їм треба.
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24.02.2021 01:22 Відповісти
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