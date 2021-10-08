Туск призвал поляков не допустить выхода страны из Европейского Союза
Лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" (PO), експрезидент Европейского совета Дональд Туск призвал поляков не допустить планов выхода страны из Европейского Союза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил 8 октября в Twitter, опубликовав видеообращение.
"Мы должны спасать Польшу, никто за нас этого не сделает. Встречаемся в это воскресенье в 18:00 на Замковой площади в Варшаве. Польша стоит наших обязательств, наше будущее того стоит", - говорится в сообщении.
По словам Туска, операция по выводу Польши с ЕС якобы запланировал председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский. Также он считает "предательством" решение Конституционного суда страны, который 7 октября признал, что польская конституция имеет преимущественное статус над нормами ЕС.
"Это предательство важнейших государственных интересов и наших привычных польских мечтаний о безопасности, благосостоянии и свободу. Призываю всех, кто любит Польшу, кто любит свободу, кто любит своих детей ... Нет разницы, сколько вам лет, которых вы взглядов, где живете, верите или нет и за какую партию голосовали. Здесь мы должны быть все вместе. есть спасать Польшу. все в наших руках ", - отметил политик.
7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые части законодательства Европейского союза. В частности принцип верховенства права ЕС над польскими законами.
Президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.
В июне 2020-го Польша заявила, что выходит из Стамбульской конвенции, направленной на предотвращение насилия над женщинами.
Министр юстиции Польши ЗбигневЗибро заявил, что этот договор "вредный", поскольку требует от школ обучать детей гендеру. Европа осудила это решение.
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- дикуны одним словом
А твой сосед по Ольгинской ботоферме - срет в чатах Мексики.
ПС. І для американців різниці нема, яка національність туземців. Поматросять і кинуть, коли ті стануть не потрібними, або це їм стане не вигідно. СП-2 тобі в поміч. Як тільки з"явився для їхнього СПГ азіатський ринок, більш вигідний, ніж європейський, похрін їм стало, замерзне та Європа, чи ні, добудується СП-2, чи не добудується.
ППС. Не здивуюсь, якщо провалиться польська затія з американським СПГ. Коли б не довелось ще полякам йти по газ на уклін до німців чи, навіть, до самого пуйла...
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Та проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабуть знову мріють створити вже ******* польські націоналісти.