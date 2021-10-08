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Качинський Ярослав (38) Польща (8248) Туск (454)

Туск закликав поляків не допустити виходу країни з Європейського Союзу

Туск закликав поляків не допустити виходу країни з Європейського Союзу

Лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" (PO), експрезидент Європейської ради Дональд Туск закликав поляків не допустити планів виходу країни з Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив 8 жовтня в Twitter, опублікувавши відеозвернення.

"Ми повинні рятувати Польщу, ніхто за нас цього не зробить. Зустрічаємося цієї неділі о 18:00 на Замковій площі у Варшаві. Польща вартує наших зобов'язань, наше майбутнє того варте", - йдеться в повідомленні.

За словами Туска, операцію з виведення Польщі з ЄС нібито запланував голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. Також він вважає "зрадою" рішення Конституційного суду країни, який 7 жовтня визнав, що польська конституція має переважний статус над нормами ЄС.

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"Це зрада найважливіших державних інтересів і наших звичних польських мрій про безпеку, добробут і свободу. Закликаю всіх, хто любить Польщу, хто любить свободу, хто любить своїх дітей ... Немає різниці, скільки вам років, яких ви поглядів, де живете, вірите чи ні і за яку партію голосували. Тут ми повинні бути всі разом. Рятувати Польщу. Усе в наших руках", - зазначив політик.

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі частини законодавства Європейського Союзу. Зокрема, принцип верховенства права ЄС над польськими законами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася досліджувати ситуацію "ретельно і швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній з країн-членів порушувати фундаментальні закони і угоди.

У червні 2020-го Польща заявила, що виходить зі Стамбульської конвенції, спрямованої на запобігання насильству над жінками.

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зібро заявив, що цей договір "шкідливий", оскільки вимагає від шкіл навчати дітей гендеру. Європа засудила це рішення.

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Топ коментарі
+25
Не виключено, що Евросоюз швидше розпадеться, а ніж Україна виконає всі критерії для вступу в ЄС.
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08.10.2021 22:49
+20
Похоже намечается союз от моря до моря - Британия, Польша, страны Балтии к которому может подключиться и Украина
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08.10.2021 22:56
+16
просто поляки пещерные люди - все еще сопротивляются всеобъемлющей толерантности, покаянию белой расы, и ЛГБТ просвещению ..
- дикуны одним словом
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08.10.2021 22:53
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Развалится как Совок?
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08.10.2021 22:47 Відповісти
Не виключено, що Евросоюз швидше розпадеться, а ніж Україна виконає всі критерії для вступу в ЄС.
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08.10.2021 22:49 Відповісти
я давно говорю -что Украине скоро некуда будет вступать и она Украина вполне может стать центром или членом микро союзов в Европе например стран балканского полуострова и прибрежья Черного моря, или Союз стран славянской нации... а это и Польша и Румыния и Болгария и Чехия и Словакия и Черногория..да мало ли контуров и мотиваций .....НАТО также думаю переформатируется и изменит и структуру и Устав и порядок членства....а может будут члены и кандидаты в члены с правами и обязанностями и так далее..
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08.10.2021 22:57 Відповісти
Да, да, а потом мы проведем межгалактический шахматный турнир.
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08.10.2021 22:58 Відповісти
ржать поздно плакать надо вы мозги включите Ковид просто ускорил распад Евросоюза.. сначала Греция с ее сканадалами и открвоеннйо взяткой в сумме 50 млрд евро.. под смешной процент потом Иссландия с ее сканадалом и по сути де факто она вышла из ЕС ...за что ее наказываают самыми высокими ценами на продукты питания топливо и все товары но исландцы терпеливый народ..потом волна протестов Испания Поортугалия Италия заморочки со членством Македонии и Черногории Сербии наглое продавливание некого квази государства албанцев-некое Косово по сути Крым..а мы надеемся о нашем Крыме... заболтанная тема Кипра разлеили и все о-кей... выход Британии из ЕС, а Польша всегда шла в фарватере Британской политики... негативные отношения к ЕС со стороны Швейцарии и швеции и даже Норвегии она только член НАТО но попытки ЕС втянуть Норвегию в свои правила достают норвежцев... Ковид еще больше делит страны внутри ЕС а Северный Поток № 2 и вовсе обнуляет эти все взаимные претензии и приводит к выводу -что все каждый в своем домикие...
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08.10.2021 23:06 Відповісти
Ваши переживания - это спор блох о судьбе собаки на которой они живут. Разберутся без вас, плакать надо от внутреннего положения дел.
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08.10.2021 23:29 Відповісти
Его переживания более напоминают опостылевшие кацапские методички Недоимперии очень хочется чтоб мир разваливался кругом, это проекция собственных проблем РФ, где с уходом режима Хутина, отваливание Кавказа почти неизбежно а развитие центробежных тенденций непрогнозируемо. Маленький штришок-иллюстрация в стемные 90-е когда РФ штормило, многие типа русские в Волгограде вдруг вспомнили что они волжские татары. Да в ЕС щас кризис, но автору под 70 и у него онко - это не эпоха, а ее агония
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09.10.2021 06:06 Відповісти
просто поляки пещерные люди - все еще сопротивляются всеобъемлющей толерантности, покаянию белой расы, и ЛГБТ просвещению ..
- дикуны одним словом
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08.10.2021 22:53 Відповісти
А от шпилитись мужчінкам в дупу це верх культури. Та чорт з ними, нехай шпиляться, але ж вони такий спосіб пропагандонять ПУБЛІЧНО!
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08.10.2021 23:09 Відповісти
Яке ваше діло до чужих дуп?
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08.10.2021 23:30 Відповісти
Это да.Если чесно то меня уже начинает бесить каждый раз когда наши политики говорят о вступлении в ЕС.
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09.10.2021 01:18 Відповісти
Поляки нехуть мати нічого спільного з пі..ми а.. Також з Туском який організував вбивство Качинського.. На пару з пуйлом
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08.10.2021 22:48 Відповісти
він тоді домовився з кацапами і спустив все на тормозах і винирнув головою європейської ради зразу,покинувши пост прем*єра польщі
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09.10.2021 09:30 Відповісти
хлебушек Скабеевой ..сегодня они США развал обсуждали ..говорят что США давно развалилось но просто стоит себе от старости ..Пригожин подтвердил
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08.10.2021 22:49 Відповісти
Только глупый не поймет, что это Рашка пытается развалить ЕвроСоюз.
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08.10.2021 22:52 Відповісти
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08.10.2021 23:39 Відповісти
Да-да, весь мир - кремль, а люди в нем - его агенты
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09.10.2021 09:36 Відповісти
Ты же тут?
А твой сосед по Ольгинской ботоферме - срет в чатах Мексики.
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09.10.2021 10:23 Відповісти
Евросовок сейчас бессмысленная организация. Одной Германии он идёт на пользу, какие выгоды приносит остальным не понятно.
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08.10.2021 22:55 Відповісти
Поляки отримують найбільше фін. допомоги з усіх країн ЄС. Це мільярди євро кожного року. Починаючи з 2004 вони сумарно отримали більше 100 мільярдів. Без ЄС вони будуть бібу смоктати.
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09.10.2021 00:59 Відповісти
за ними - мадьяри. В середньому 5 в рік
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09.10.2021 08:17 Відповісти
все так але вони тепер за плечима мають Штати і Англію,там вливання будуть серйозні тепер,бо це форпост проти кацапів,розміщення американської зброї і потім баз а потім ******** літаків багатого коштує
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09.10.2021 09:37 Відповісти
Вливання? В Афганістан США уже влили. В сірійських курдів теж...
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09.10.2021 18:26 Відповісти
дядя,там вже 4,5 тис. американських військових,ще 1 тис.прийде,американці будують інфраструктуру для ескадрильї безпілотників,для навчальної бази і т.д...далі гугли сам-це все наз. вливання,не путай муслімів,азію з польщею,я вже не кажу про плани ядерної енергетики в польщі
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09.10.2021 20:53 Відповісти
хлопчику, почитай, скільки військових було в Афганістані, скільки техніки, яка інфраструктура була створена і скільки вливань.
ПС. І для американців різниці нема, яка національність туземців. Поматросять і кинуть, коли ті стануть не потрібними, або це їм стане не вигідно. СП-2 тобі в поміч. Як тільки з"явився для їхнього СПГ азіатський ринок, більш вигідний, ніж європейський, похрін їм стало, замерзне та Європа, чи ні, добудується СП-2, чи не добудується.
ППС. Не здивуюсь, якщо провалиться польська затія з американським СПГ. Коли б не довелось ще полякам йти по газ на уклін до німців чи, навіть, до самого пуйла...
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09.10.2021 21:22 Відповісти
всьо пропало
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09.10.2021 21:35 Відповісти
Всьо - не - всьо, а в Європі з газом зараз паніка. І де тепер американці зі своїм розпіареним свого часу рятівним СПГ, заради якого вони і гальмували СП-2?
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09.10.2021 21:40 Відповісти
всьо пропало
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10.10.2021 08:59 Відповісти
Только дурачка не понятно
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09.10.2021 07:52 Відповісти
Ну объясни по пунктам, раз не дурачок.
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09.10.2021 21:52 Відповісти
Похоже намечается союз от моря до моря - Британия, Польша, страны Балтии к которому может подключиться и Украина
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08.10.2021 22:56 Відповісти
это было бы идеально - жаль что Беларусь выпала в Орду
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08.10.2021 22:58 Відповісти
А чего уж такого идеального в таком союзе и зачем он вообще?
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08.10.2021 23:14 Відповісти
Кацапов на бутылки насаживать
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09.10.2021 00:05 Відповісти
Лукашеску от орды никогда далеко и не отходил
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08.10.2021 23:15 Відповісти
Ну все сейчас Украине выпадет джекпот! Будем всех бамбить!
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08.10.2021 23:20 Відповісти
Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація повністю заборонила використовувати українську мову в державних установах. Цю подію можна назвати символом відносини міжвоєнної Польщі до своїх окупованих східних районах з українським населенням.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Та проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабуть знову мріють створити вже ******* польські націоналісти.
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09.10.2021 08:32 Відповісти
Бритты поняли что эта шарашка пустозвонство...
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08.10.2021 23:00 Відповісти
У бритов сегодня 4% за брексит бы проголосовало. Так что не надо повторять за левыми газетками.
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08.10.2021 23:19 Відповісти
Неправда.
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08.10.2021 23:43 Відповісти
это наши дебилы там уже получили паспорта и приводят к власти такихже дебилов, по старой памяти.
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08.10.2021 23:06 Відповісти
Многоходовочка *****
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08.10.2021 23:22 Відповісти
Бо Польша консервативна в своїй більшості... Полякам не подобається щоб всякі блакитні і лейсбіянки вирішували що правильно, а що ні... Тим паче що вмяких трансів лише 1 відсоток, а загальних благ вони мають більше 50 відсотків. Як то прийом на роботу чи судова тяжба проти звичайної людини яка є нормальною... Адже суд завжди прийме сторону педіка, що б не бути звинуваченим у предвзятості.
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08.10.2021 23:15 Відповісти
Только ********* волнуют педики
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08.10.2021 23:23 Відповісти
Дивовижна глибина знань!
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09.10.2021 11:32 Відповісти
У нас теж країна в більшості консервативна просто нам навязують ось це ЛГБТ.
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09.10.2021 01:22 Відповісти
у тебя столько русизмов в тексте что ушки росиянина видны за милю.
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08.10.2021 23:57 Відповісти
Это не ушки - это рога
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09.10.2021 00:06 Відповісти
Стули пельку, москвороте
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09.10.2021 08:33 Відповісти
Ты еще напиши что рашка 30 лет кормила Украину
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09.10.2021 00:07 Відповісти
ЕС огромная инфраструктура . Просто у них духовности нет и скрепов а сплошное ЛГБТ и бордели с черепахами
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09.10.2021 00:12 Відповісти
Полякам в конституцию внести надо вечную любовь к ЕС.
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09.10.2021 01:10 Відповісти
Евросоюз не распадётся. Надо быть наивными как 73%, чтобы верить в обратное
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09.10.2021 07:49 Відповісти
Еврогеї розстріляли Европу одним залпом. Мамаша Меркель привела у Европу муслімський світ і зробила контрольний постріл.
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09.10.2021 08:36 Відповісти
До поляков дошло, что ЕС уже изжил свое
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09.10.2021 09:39 Відповісти
Правильно поляки сопротивляются. У них еще есть инстинкт самомсохрания. Западная Европа пусть напоследок поживет со своим гендером. Потом понаехавшие муслимы сделают там шариат.
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09.10.2021 10:37 Відповісти
Польша активней других идет на конфликт с ЕС. Сейчас ЕС начисляет полякам штраф по 500 тыс. евро за каждые сутки из-за отказа закрывать угольную шахту на границе с Чехией. Плюс игнорирование квот на распределение беженцев, отказ следовать политике равноправия и так далее. При таком подходе ее исключение - вопрос времени. Тут все просто: если хочешь быть в союзе, значит следуй общим правилам, если не хочешь следовать им - выходи и живи по своим.
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09.10.2021 13:46 Відповісти
 
 