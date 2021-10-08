Туск закликав поляків не допустити виходу країни з Європейського Союзу

Лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" (PO), експрезидент Європейської ради Дональд Туск закликав поляків не допустити планів виходу країни з Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив 8 жовтня в Twitter, опублікувавши відеозвернення.

"Ми повинні рятувати Польщу, ніхто за нас цього не зробить. Зустрічаємося цієї неділі о 18:00 на Замковій площі у Варшаві. Польща вартує наших зобов'язань, наше майбутнє того варте", - йдеться в повідомленні.

За словами Туска, операцію з виведення Польщі з ЄС нібито запланував голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. Також він вважає "зрадою" рішення Конституційного суду країни, який 7 жовтня визнав, що польська конституція має переважний статус над нормами ЄС.

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"Це зрада найважливіших державних інтересів і наших звичних польських мрій про безпеку, добробут і свободу. Закликаю всіх, хто любить Польщу, хто любить свободу, хто любить своїх дітей ... Немає різниці, скільки вам років, яких ви поглядів, де живете, вірите чи ні і за яку партію голосували. Тут ми повинні бути всі разом. Рятувати Польщу. Усе в наших руках", - зазначив політик.

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі частини законодавства Європейського Союзу. Зокрема, принцип верховенства права ЄС над польськими законами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася досліджувати ситуацію "ретельно і швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній з країн-членів порушувати фундаментальні закони і угоди.

У червні 2020-го Польща заявила, що виходить зі Стамбульської конвенції, спрямованої на запобігання насильству над жінками.

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зібро заявив, що цей договір "шкідливий", оскільки вимагає від шкіл навчати дітей гендеру. Європа засудила це рішення.