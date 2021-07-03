Туск очолив "Громадянську платформу" - найбільшу опозиційну партію Польщі

Колишній голова Європейської ради, експрем'єр Польщі Дональд Туск обраний заступником голови опозиційної партії країни "Громадянська платформа" і буде виконувати обов'язки голови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

На його думку, правління консервативної партії "Право і справедливість" під керівництвом Ярослава Качиньського привело Польщу до "повної ізоляції" на міжнародній арені.

"Сьогодні в Польщі править зло, і ми готові боротися проти цього зла", - заявив Туск на з'їзді "Громадянської платформи".

Також під час конференції він запевнив своїх однопартійців, що "на 100% повернувся в політику".

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Ліберально-консервативну "Громадянську платформу" в 2001 році заснували Туск, Анджей Олеховський та Мацей Плажіньській. У 2007 році на позачергових парламентських виборах ця партія отримала 41,5% підтримки виборців, Туск став прем'єр-міністром Польщі. Він пробув на цій посаді до 2014 року, потім пішов у відставку через сім років на посаді. У 2014 році він став головою Європейської ради і пробув на посаді майже до кінця 2019 року. У листопаді 2019-го його обрали головою Європейської народної партії, найбільшої транснаціональної партії в ЄС.

Наступні парламентські вибори в Польщі заплановані восени 2023 року.

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