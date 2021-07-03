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Польща (8248) Туск (454)

Туск очолив "Громадянську платформу" - найбільшу опозиційну партію Польщі

Туск очолив

Колишній голова Європейської ради, експрем'єр Польщі Дональд Туск обраний заступником голови опозиційної партії країни "Громадянська платформа" і буде виконувати обов'язки голови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

На його думку, правління консервативної партії "Право і справедливість" під керівництвом Ярослава Качиньського привело Польщу до "повної ізоляції" на міжнародній арені.

"Сьогодні в Польщі править зло, і ми готові боротися проти цього зла", - заявив Туск на з'їзді "Громадянської платформи".

Також під час конференції він запевнив своїх однопартійців, що "на 100% повернувся в політику".

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Ліберально-консервативну "Громадянську платформу" в 2001 році заснували Туск, Анджей Олеховський та Мацей Плажіньській. У 2007 році на позачергових парламентських виборах ця партія отримала 41,5% підтримки виборців, Туск став прем'єр-міністром Польщі. Він пробув на цій посаді до 2014 року, потім пішов у відставку через сім років на посаді. У 2014 році він став головою Європейської ради і пробув на посаді майже до кінця 2019 року. У листопаді 2019-го його обрали головою Європейської народної партії, найбільшої транснаціональної партії в ЄС.

Наступні парламентські вибори в Польщі заплановані восени 2023 року.

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У Сороса печатный долларовый станок.
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03.07.2021 17:10 Відповісти
На текущий момент -- Поляндия в полной заднице -- политической и экономической.
...польских работяг в Германии нет.

Фур поляцких тоже очень мало стало и их уже не таскают украинские водилы.
Прибалтика и чехи рулят.
На стройках албаны какие-то вкалывают, но тоже их не много -- немцев там гораздо больше стало...
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03.07.2021 17:20 Відповісти
Много украинских микро-грузовух с прицепами -- автошрот немецкий тягают... -- как и поляки, в начале 2000х.
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03.07.2021 17:23 Відповісти
Качинский уже прикумарил своим маразмом.
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03.07.2021 17:29 Відповісти
Яким маразмом? Коли, не доведи Господи, до влади у Польщі прийдуть туски, то Польщі буде гаплик - запустять туди арабів з блеками і почнуть впроваджувати мульті-пульті-культуралізьм.
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03.07.2021 19:07 Відповісти
При чем тут арабы и блеки? При Туске их не было. Что с экономикой происходит? Поляки фирмы закрывают и переводят в Прибалтику и другие страны ЕС. Пенсия и социально-зависимые голосуют за Качинского, потому что тот несет консервативные ценности, греет свой электорат. Религию заплетают везде где можно.
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03.07.2021 19:28 Відповісти
не тешьте себя ложными надеждами...имперские тараканы у франеков ничуть не лучше мокшанских...
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03.07.2021 17:38 Відповісти
Я вважаю - це добре. Коли якась партія довго засиджуєтьсяпри владі, нічого доброго з того не виходить. Бодай про якесь виключення з цього правила я не пригадю
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03.07.2021 20:33 Відповісти
Туск правил Польшей, когда скомкали расследование по взрыву кацапами Президента Польши и его команды.
По моему мнению, место Туска в камере, причем пожизненно.
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03.07.2021 22:32 Відповісти
 
 