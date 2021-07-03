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Польша (8139) Туск (675)

Туск возглавил "Гражданскую платформу" - самую большую оппозиционную партию в Польше

Туск возглавил

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск избран зампредседателя оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" и будет исполнять обязанности председателя.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает  Associated Press.

По его мнению, правление консервативной партии "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского привело Польшу к "полной изоляции" на международной арене.

"Сегодня в Польше правит зло, и мы готовы бороться против этого зла", - заявил Туск на съезде "Гражданской платформы".

Также в ходе конференции он заверил своих однопартийцев, что "на 100% вернулся в политику".

Либерально-консервативную "Гражданскую платформу" в 2001 году основали Туск, Анджей Олеховский и Мацей Плажиньский. В 2007 году на внеочередных парламентских выборах эта партия получила 41,5% поддержки избирателей, Туск стал премьер-министром Польши. Он пробыл на этом посту до 2014 года, затем ушел в отставку спустя семь лет на посту. В 2014 году он стал председателем Европейского совета и пробыл на посту почти до конца 2019 года. В ноябре 2019 года его избрали председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии в ЕС.

Следующие парламентские выборы в Польше запланированы осенью 2023 года.

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У Сороса печатный долларовый станок.
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03.07.2021 17:10 Ответить
На текущий момент -- Поляндия в полной заднице -- политической и экономической.
...польских работяг в Германии нет.

Фур поляцких тоже очень мало стало и их уже не таскают украинские водилы.
Прибалтика и чехи рулят.
На стройках албаны какие-то вкалывают, но тоже их не много -- немцев там гораздо больше стало...
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03.07.2021 17:20 Ответить
Много украинских микро-грузовух с прицепами -- автошрот немецкий тягают... -- как и поляки, в начале 2000х.
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03.07.2021 17:23 Ответить
Качинский уже прикумарил своим маразмом.
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03.07.2021 17:29 Ответить
Яким маразмом? Коли, не доведи Господи, до влади у Польщі прийдуть туски, то Польщі буде гаплик - запустять туди арабів з блеками і почнуть впроваджувати мульті-пульті-культуралізьм.
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03.07.2021 19:07 Ответить
При чем тут арабы и блеки? При Туске их не было. Что с экономикой происходит? Поляки фирмы закрывают и переводят в Прибалтику и другие страны ЕС. Пенсия и социально-зависимые голосуют за Качинского, потому что тот несет консервативные ценности, греет свой электорат. Религию заплетают везде где можно.
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03.07.2021 19:28 Ответить
не тешьте себя ложными надеждами...имперские тараканы у франеков ничуть не лучше мокшанских...
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03.07.2021 17:38 Ответить
Я вважаю - це добре. Коли якась партія довго засиджуєтьсяпри владі, нічого доброго з того не виходить. Бодай про якесь виключення з цього правила я не пригадю
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03.07.2021 20:33 Ответить
Туск правил Польшей, когда скомкали расследование по взрыву кацапами Президента Польши и его команды.
По моему мнению, место Туска в камере, причем пожизненно.
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03.07.2021 22:32 Ответить
 
 