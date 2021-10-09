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Осенью ситуация с COVID-19 может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог Чумаченко

Осенью ситуация с COVID-19 может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог Чумаченко

Ситуация с коронавирусом в Украине осенью может быть хуже, по сравнению с весной. Чтобы этого избежать, украинцам следует лучше соблюдать карантинные ограничения, а также увеличить темпы вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", такое мнение выразила врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко.

"Если эпидемическая ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то на самом деле показатели заболеваемости могут быть даже хуже, чем весной этого года", - сказала Чумаченко.

По ее словам, избежать негативного развития ситуации с коронавирусом позволит соблюдение украинцами карантинных правил - ношение масок, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, положительное влияние окажет увеличение темпов вакцинации.

"Тогда мы можем ожидать улучшение или по крайней мере стабилизации ситуацию", - добавила она.

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Топ комментарии
+9
Питання: куди пропали "пташиний" та "свинячий" грип, адже намордники ніхто не носив і вакцинації не було?
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09.10.2021 10:08
+8
Я не знаю даже как это прокоментировать ,у нас в городе давно уже все ходят без масок, конечно заражаються и заражают других,но те кто не болел по прежнему уверены что нет никакого вируса,это просто грипп,мало того,в основе смеються с тех кто еще носит маски,как с идиотов.Вирус осенью будет хуже чем весной,а зимой будет хуже чем осенью,народ ведет себя как быдло, которого 73 % ,но и на уровне властей нет никакого контороля и штафов за отсуствие маски в магазине ,или на рынке,и я уверена ,что в каждом городе фактическая ситуация такая же.
Да ,люди не выполняют какрантинные меры безопасности,но и власти это не конторолируют,нет никаких испекций, контроля, кроме предупреждающих вывесок о том что без масок не обслуживаем,на самом деле даже работники маркетов их не носят.Эта пандемия еще долго будет уносить жизни людей,увы.
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09.10.2021 10:02
+8
Лилия, вы как то уже определились. как может больной невакцинированный угробить 2 х привитых? Или я , что то не понимаю? Какая то ересь. Кто с кем проконтактирует? Вы ж привитые защищены. Так же Минздрав сопит
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09.10.2021 10:31
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Какой дикий бред...средневековье.
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09.10.2021 10:41 Ответить
Нажаль, я таке все чув від знайомих, які дивлять гуринь на ютюбі. Вони в це вірять, бо ж гуриня казала. І не вірять лікарям, бо їх конролюють рептилоїди.
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09.10.2021 12:10 Ответить
Да , перестаньте. Никто вообще речи не ведёт о рептилоидах и чипизации)
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09.10.2021 12:27 Ответить
На фоне значительной вспышки COVID-19 хотелось бы прояснить: насколько штамм вируса Дельта отличается от традиционного коронавируса?

Правильно называть даже не штамм, а вариант коронавируса. Их на сегодня существует четыре. Это Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Например, Альфа - это британский вариант. Бета и Гамма - южноафриканский и бразильский. Дельта раньше мы называли индийским вариантом. Но сегодня он получил самое широкое распространение и теперь это, можно сказать, отдельное большое "дерево" в семье коронавирусов. У Дельта-варианта сегодня выявлено около 25 модификаций. В свою очередь линейка - это не один, а группа штаммов, которым свойственны некоторые общие мутации. Сегодня в мире доминирует линейка Дельта-AY4, она составляет 94% всей циркуляции коронавируса. Этот вирус гораздо заразнее остальных и намного легче распространяется. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что сегодня все неинфицированные люди стали чаще болеть.

Что можете сказать об эффективности вакцин, представленных в Украине сегодня?

Прививаться сегодняшними вакцинами для себя я смысла не вижу. У меня есть естественная защита и она более эффективна, чем те препараты от коронавируса, которые есть. Все дело в том, что существующие вакцины - это вакцины ко вчерашнему варианту вируса. Эти препараты создавались для профилактики заболевания уханьским вариантом. То есть, это вирус, который циркулировал два года назад. Вы спросите изменился ли он? Конечно изменился. Особенно Дельта-вариант. Генетические вакцины типа Pfizer, Moderna, а также векторные препараты AstraZeneca в себе несут ген, кодирующий Spike-белок и больше ничего. Они заставляют наши клетки вырабатывать только Spike-белок. И если этот компонент не будет соответствовать вирусному, то никакой полноценной защиты не будет.

То есть, люди, сделавшие прививку Pfizer, Moderna или AstraZeneca получают неэффективную защиту от коронавируса?

Нельзя говорить, что это неэффективная защита. Эта защита с более низкой эффективностью, чем это предполагалось ранее. По моей информации, в среднем эффективность этих вакцин упала с 90% до 60%. Сегодня мы получаем очень тревожные сигналы из стран, где ведется хорошая статистика. Например, в Великобритании 75% всех летальных исходов в последние недели были среди вакцинированных граждан. То есть, привитые люди не просто массово болеют, а массово умирают. Обработаны данные почти 700 тысяч инфицированных. За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых - около 0,3%.

Заболевшие вариантом Дельта люди в возрасте до 50 лет практически не умирают независимо от вакцинального статуса - 175 смертей на 520 тысяч инфицированных (летальность 0,035%). Умирают в основном вакцинированные 50+ (2239 человек), которых не защитила вакцинация. Летальность среди привитых 50+ - 1,6%, среди непривитых - 5%. Да, частота смертей среди непривитых гораздо выше, но непривитых среди 50+ мало, около 15%, поэтому 75% смертей в стране приходится на полностью вакцинированных. Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых. Только в одной стране, только за три недели 270 тысяч случаев инфицирования и 2300 смертей среди полностью вакцинированных. Вакцинация не защитила их ни от заболевания, ни от летального исхода.

На мой взгляд, наличие вакцины вовсе не повод расслабляться. Я рекомендую всем вакцинированным людям через месяц проверить у себя наличие или количество антител и продолжать предпринимать меры по защите от коронавируса. Безусловно, вакцинация нужна, ее эффективность упала, но она снижает риски заболеть и умереть. Но стоить помнить, что это не панацея, особенно для людей из групп риска.

Доктор медицинских наук Андрей Волянский
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09.10.2021 10:46 Ответить
Шо значить "может бить"? Будєт!

Польські санепідеміки прогнозують на кінець листопада 20-30 тисяч нових випадків коронавайруса на добу. І це в країні, де імунітет "у той, чи інший спосіб" вироблено у більш, як 60 відсотків жителів (повністю защеплено майже 20 мільйонів поляків, ще кілька мільйонів виробили той імунітет "самостійно"). Нині число нових випадків коронавірусу наближається у Польщі до двох тисяч на добу. При цьому жертвами інфекції стає по кількадесять хворих. У 85+ відсотках випадків це незащеплені.

У Брекситанії, де рівень вакцинації населення ще вищий, ніж у Польщі, добові показники доходять до сорока тисяч нових випадків. Варто, однак, зазначити, що до госпіталізації призводить менше їх число, а летальних випадків навіть значно менше.

В Україні повністю защеплених лиш трохи більше шести мільйонів жителів. Навіть, якщо припустити, що майже така ж їх кількість напрацювала імунітет самотужки, загальний рівень імунізації населення не перевищить третини, а це прямий шлях до нового успіху Нашої Епідемії.

Згідно прогнозів американського https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=cumulative-deaths&tab=trend Institute for Health Metrics and Evaluation в залежності від ходу вакцинації та дотримання карантинних заходів до нового року ковід може накосити ще від 20+ тисяч (за оптимістичним сценарієм) до майже 50 тисяч переважно незащеплених українців.
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09.10.2021 10:55 Ответить
Буде гірше сто відсотків, бо ви, зелені підараси, так і не закрили кордони з кацапами і бульбашами, де штамм "дельта" вирує. Злочинці ******.
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09.10.2021 11:33 Ответить
и что собирается предпринять минздрав? одними пугалками и уговорами (как и призывами и угрозами) по вакцинации наверное ситуацию не изменить... надо приводить в боевую готовность медицину (оснащая ее всем необходимым) и сохраняя и лелея врачей (а это зарплаты и премии и улучшение условий работы)... т.е. не на дороги, а на медицину надо тратить деньги...(хотя воровать с дорог наверное легче...хотя крадуцкий и это может опровергнуть)))))
непробивных или принципиальных антиваксеров уговаривать нет смысла - у них свое ощущение и своя теория заговора, или свои опасения и принципы...или...то их дело...НО медицина должна быть готова и к этому вызову !!!
а мне (лично) хотелось бы иметь возможность протестироваться на наличие антител (и не в коммерческой лаборатории, а в государственной и по государственной (бесплатной значит))) программе и с государственными гарантиями)... да и пенсам тоже ...ведь от 400 до бесконечности (если у коммерсов) - для кого-то тоже деньги
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09.10.2021 12:29 Ответить
Может быть. А может и не быть.
Если его не запускать снова и снова через хлеб и другие продукты.
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09.10.2021 12:43 Ответить
Самый жосский ковид запускаеццо в сыром хлебе.
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09.10.2021 12:47 Ответить
зебьлы не делайте прививки , они баранам не подходят, сделаете себе только хуже
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09.10.2021 13:14 Ответить
Дико плюсую. Самый лучший комент.
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09.10.2021 13:18 Ответить
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