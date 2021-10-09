Осенью ситуация с COVID-19 может быть хуже, чем весной, - эпидемиолог Чумаченко

Ситуация с коронавирусом в Украине осенью может быть хуже, по сравнению с весной. Чтобы этого избежать, украинцам следует лучше соблюдать карантинные ограничения, а также увеличить темпы вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", такое мнение выразила врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко.

"Если эпидемическая ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то на самом деле показатели заболеваемости могут быть даже хуже, чем весной этого года", - сказала Чумаченко.

По ее словам, избежать негативного развития ситуации с коронавирусом позволит соблюдение украинцами карантинных правил - ношение масок, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, положительное влияние окажет увеличение темпов вакцинации.

"Тогда мы можем ожидать улучшение или по крайней мере стабилизации ситуацию", - добавила она.

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