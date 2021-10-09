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Киев (24765) транспорт (1653) локдаун (294)

Более 600 тыс. спецпропусков на случай локдауна заказали в Киеве

Более 600 тыс. спецпропусков на случай локдауна заказали в Киеве

Столичные предприятия заказали более 600 тысяч специальных пропусков для общественного транспорта на случай локдауна из-за коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации.

"Наша главная задача – обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", – рассказали в КГГА.

Всего в системе зарегистрировались 9187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников. Только за сентябрь заказали 255 863 спецпропусков. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить о том, что Украина приближается к "красному" уровню эпидопасности рано, как и о локдауне, - Ляшко

В августе первый замглавы КГГА Алексей Кулеба говорил, что в случае возможного локдауна в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут киевляне со специальными пропусками, а транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут.

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Топ комментарии
+14
Выносить зеленую гниду, я пройду и 15 км пешком. ******* это криворагульное мародерство
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09.10.2021 15:38
+11
Это чтобы никто не смог поддержать отопительный майдан
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09.10.2021 15:37
+5
Опять эпицентры и ашаны будут барыговать, а мелкие ларьки и базарчики закроют.
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09.10.2021 15:37
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Это чтобы никто не смог поддержать отопительный майдан
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09.10.2021 15:37 Ответить
Выносить зеленую гниду, я пройду и 15 км пешком. ******* это криворагульное мародерство
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09.10.2021 15:38 Ответить
Опять эпицентры и ашаны будут барыговать, а мелкие ларьки и базарчики закроют.
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09.10.2021 15:37 Ответить
т.е. в Украине всего 600000 слугей? думал 73%...
путаете вы и заморачиваете.....
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09.10.2021 15:39 Ответить
Они хорошенько подумают и на следующих выборах проголосуют за какого нибудь артиста из "Мамахохотала".
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09.10.2021 16:00 Ответить
72% молодые идиоты... Немножко не так... 72% это совок, которые ждут справедливого распределения народного достояния, ничего не делая к его преувеличению. Зелины предвыборные тезисы повторяют высказывания Ленина в 1917 году. И как тогда уже было началась эпоха борьбы с НЭПменами. А Кличко молодец, показывает как должно быть.
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09.10.2021 16:21 Ответить
Якщо вже заважали, то буде 💯%
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09.10.2021 15:54 Ответить
Заказали
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09.10.2021 15:55 Ответить
когда вместо всей етой онегинско пушкинско толстовской срани детусикам-старшеклассникам предложат почитать "Золотого теленка"?
буду спокоен - нормальные пацаны и девченки на подлете будут....
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09.10.2021 16:00 Ответить
Тупість.

А користувалися б усі громадяни Дією і представте собі яка б це економія була на спецпропусках.
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09.10.2021 16:01 Ответить
Сейчас спец пропуска будут в электронном виде.
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09.10.2021 17:25 Ответить
 
 