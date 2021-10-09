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Київ (19120) транспорт (1357) локдаун (339)

Понад 600 тис. спецперепусток на випадок локдауну замовили в Києві

Понад 600 тис. спецперепусток на випадок локдауну замовили в Києві

Столичні підприємства замовили більш як 600 тисяч спеціальних перепусток для громадського транспорту на випадок локдауну через коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Сегодня", про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.

"Наше головне завдання - забезпечити проїзд людей, без яких місто припинить функціонувати", - розповіли в КМДА.

Усього в системі зареєструвалися 9187 компаній. З них 8 090 подали заявки для своїх працівників. Тільки за вересень замовили 255 863 спецперепусток. За весь час було замовлено 612 705 спецперепусток.

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У серпні перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба говорив, що в разі можливого локдауну в Києві скористатися громадським транспортом зможуть кияни зі спеціальними перепустками, а транспортні карти без дозволів під час суворого карантину не діятимуть.
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Топ коментарі
+14
Выносить зеленую гниду, я пройду и 15 км пешком. ******* это криворагульное мародерство
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09.10.2021 15:38
+11
Это чтобы никто не смог поддержать отопительный майдан
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09.10.2021 15:37
+5
Опять эпицентры и ашаны будут барыговать, а мелкие ларьки и базарчики закроют.
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09.10.2021 15:37
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Это чтобы никто не смог поддержать отопительный майдан
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09.10.2021 15:37 Відповісти
Выносить зеленую гниду, я пройду и 15 км пешком. ******* это криворагульное мародерство
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09.10.2021 15:38 Відповісти
Опять эпицентры и ашаны будут барыговать, а мелкие ларьки и базарчики закроют.
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09.10.2021 15:37 Відповісти
т.е. в Украине всего 600000 слугей? думал 73%...
путаете вы и заморачиваете.....
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09.10.2021 15:39 Відповісти
Они хорошенько подумают и на следующих выборах проголосуют за какого нибудь артиста из "Мамахохотала".
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09.10.2021 16:00 Відповісти
72% молодые идиоты... Немножко не так... 72% это совок, которые ждут справедливого распределения народного достояния, ничего не делая к его преувеличению. Зелины предвыборные тезисы повторяют высказывания Ленина в 1917 году. И как тогда уже было началась эпоха борьбы с НЭПменами. А Кличко молодец, показывает как должно быть.
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09.10.2021 16:21 Відповісти
Якщо вже заважали, то буде 💯%
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09.10.2021 15:54 Відповісти
Заказали
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09.10.2021 15:55 Відповісти
когда вместо всей етой онегинско пушкинско толстовской срани детусикам-старшеклассникам предложат почитать "Золотого теленка"?
буду спокоен - нормальные пацаны и девченки на подлете будут....
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09.10.2021 16:00 Відповісти
Тупість.

А користувалися б усі громадяни Дією і представте собі яка б це економія була на спецпропусках.
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09.10.2021 16:01 Відповісти
Сейчас спец пропуска будут в электронном виде.
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09.10.2021 17:25 Відповісти
 
 