Литве нужно еще 300 км колючей проволоки, чтобы отгородиться от Беларуси, - МВД
Литва построила уже почти 46 километров забора с колючей проволокой на границе с Беларусью, для покрытия наиболее уязвимого участка потребуется еще 300 км.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом 9 октября сообщается на сайте МВД республики.
Всего Литва приобрела или получила 556 км колючей проволоки – 306 км было закуплено, 250 км страна получила в качестве помощи от Эстонии, Украины и Словении.
"В настоящее время строится забор на наиболее уязвимых участках литовско-белорусской границы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
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