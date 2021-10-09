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Беларусь (7767) граница (5145) Литва (2335)

Литве нужно еще 300 км колючей проволоки, чтобы отгородиться от Беларуси, - МВД

Литве нужно еще 300 км колючей проволоки, чтобы отгородиться от Беларуси, - МВД

Литва построила уже почти 46 километров забора с колючей проволокой на границе с Беларусью, для покрытия наиболее уязвимого участка потребуется еще 300 км.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом 9 октября сообщается на сайте МВД республики.

Всего Литва приобрела или получила 556 км колючей проволоки – 306 км было закуплено, 250 км страна получила в качестве помощи от Эстонии, Украины и Словении.

"В настоящее время строится забор на наиболее уязвимых участках литовско-белорусской границы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Читайте также: Литва вернула домой 176 мигрантов, нелегально прибывших из Беларуси

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Топ комментарии
+10
Помогли Эстония, Украина и Словения. А другие страны НАТО не хотят помочь своему восточному флангу? Ведь для них это копейки, ни о чём. Вот вам кстати и оборонительный блок. Видимо некоторые страны и дальше будут объединятся в мини-блоки. А то система слишком неповоротлива и забюрократизирована, пока почухаются и поозаботятся, упоротые Бульбофюрер и Бункерный карлик понаворотят делов
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09.10.2021 16:07
+7
А ещё нужна заминированная КСП - картофельно следовая полоса
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09.10.2021 16:05
+5
лукашеску отжигает

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09.10.2021 16:44
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А ещё нужна заминированная КСП - картофельно следовая полоса
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09.10.2021 16:05 Ответить
Помогли Эстония, Украина и Словения. А другие страны НАТО не хотят помочь своему восточному флангу? Ведь для них это копейки, ни о чём. Вот вам кстати и оборонительный блок. Видимо некоторые страны и дальше будут объединятся в мини-блоки. А то система слишком неповоротлива и забюрократизирована, пока почухаются и поозаботятся, упоротые Бульбофюрер и Бункерный карлик понаворотят делов
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09.10.2021 16:07 Ответить
а где Яценюковая стена? Ее уже достроили или нет?
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09.10.2021 16:20 Ответить
как видишь, российсские оккупанты не продвигаются...ее обустроили и она уже работает...
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09.10.2021 16:52 Ответить
17 stran pomogli kakoj to pomociu,ne koliuckoj a sto to drugim.
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09.10.2021 17:15 Ответить
************ вообще должны были ее сами построить..цель исламомакак именно гейропа...но они по капиталистически отморозились
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09.10.2021 17:55 Ответить
И кстати, эти придурки со шмарклей в дёсна.
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09.10.2021 16:08 Ответить
Неужели во всем ЕС нет 300 км колючей проволоки? В Восточной Германии, Польше по бывшим военным городкам поскребите. Там этого добра раньше валом было
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09.10.2021 16:10 Ответить
Заголовок и текст статьи - "не совсем" увязаны. Кажется, дело лишь за строительством забора.
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09.10.2021 16:45 Ответить
Kupit etu koliucku tut ego nuzno ne 300 kilometrov,a 3000 kilometrov.34 kompaniji iz raznix stran zaxoteli ucastvovat delat zabor iz raznix stran.Dengi jest ,poka vse raboti idiot po grafiku
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09.10.2021 17:03 Ответить
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09.10.2021 17:22 Ответить
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09.10.2021 17:58 Ответить
Da vydel eto i lesnici lozit proxodit,tut tolko cast steni ecio budet zabor srazu za koliuckoj 3-4 metrov.V etom mesiace uze i zabor budet dobavliat
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09.10.2021 18:01 Ответить
Забор , а вдоль него ров с крокодилами ))
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09.10.2021 18:13 Ответить
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09.10.2021 18:00 Ответить
20000 вольт не пробовали пустить?
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09.10.2021 18:09 Ответить
U nas za nej budet setocnaja 4 metrov,ukreplena stob nelegko pererezat,takze gde to pol metra vpustit v zemliu stob nepodkopalis.Realno koliucku nedast legko dojti do zabora
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09.10.2021 18:11 Ответить
Oj durak... 😂 😂 Kakie 4 metra? Kakoj metr v zemliu? Ty voobshe bolnoj?😂 "Po grafiku"? Tak zhe premjer Shimonite govorit, chto zavershat koliuchku klast v luchem sluchae 2023 godu...😂 😂 O tu pro stenu *******...🤣🤣 Eto zhe tolko biznes- "usvaivanie evrosojuznogo babla"... Tolko chtoby svoi krali...🤣🤣 Puschaj evropa platit- nam xorosho, no tolko ne nado nesti takoj bred o stene.. Budet kak s stadionom Vilniuse- strojka veka.. Esli chto - stadion uzhe 20 let strojat...😂🤣😁😜
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09.10.2021 20:03 Ответить
забор строят из литовского бюджета, евросоюз на это денег не даёт.
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10.10.2021 09:46 Ответить
абрамсы нужны а не проволока.
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09.10.2021 16:20 Ответить
абрамсы - наступательное оружие...одного абрамса по цене хватит на границу и с беларусью и с калиниградской областью...
и еще останется приматывать нарушителей к стволам берез
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09.10.2021 16:55 Ответить
лукашеску отжигает

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09.10.2021 16:44 Ответить
а кто мешает и сейчас после собаки доедать,можно и после свиньи ,и кошек здорово питаться.Идиотство.
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09.10.2021 16:54 Ответить
Диктаторы часто похожи. Сталин в бытность Кобой в ссылке тарелки не мыл. Их вылизывала собака.
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10.10.2021 19:08 Ответить
Хорошо, что нам не надо
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09.10.2021 16:59 Ответить
...засланці Пінчукі-Ахмєтови, допоможіть братам, навіть якщо вони ВАМ і не брати.. може колись і зарахується.........
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09.10.2021 17:14 Ответить
Це значить, що Литві потрібно 300 000 галюк довжиною по метру і 300 000 їжаків. А де стільки взяти🤔?
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09.10.2021 18:21 Ответить
Не будьте затычкой в каждой дырка
Ни при одной революции в Украине
Беллорусия не вмешивалась
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09.10.2021 18:25 Ответить
Идиоты раздаете проволку!! Сами почему не раскладываете путанкус россией и беларусью???? На до же такими дебилами быть!!!
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09.10.2021 19:51 Ответить
Украине необходимо ещё немного помочь колючкой Литве!!Ведь святое это дело, помощь соседям!! назло белорускому фюреру- Лукашенко и его шефу пуйлу!!
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10.10.2021 10:09 Ответить
Ці дроти допоможуть литвакам, як мертвому припарки. У випадку шухеру кацапсько-білоруська рать проходить Прибалтику транзитом до Кенігсберга навіть не розвертаючись у бойові порядки. "Герої" за чужими спинами...
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10.10.2021 15:27 Ответить
сеню зайчонка пригласите. он десятью метрами сделает забор, даже не забор а заборище...
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11.10.2021 10:37 Ответить
 
 