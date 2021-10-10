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Из всех госпитализированных с коронавирусом в сентябре - 97,1% невакцинированных, - ЦОЗ
Из всех госпитализированных из-за COVID-19 украинцев в течение сентября - 97,1% невакцинированных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья.
"По данным электронной системы здравоохранения, 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированны, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины. В целом, среди украинцев, которым диагностировали коронавирусную болезнь в этот период, 95,7% не были полностью вакцинированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее в Минздраве Украины сообщили, 66 053 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября. Всего проведено 13 644 843 прививки.
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+19 Тунгусский метеорит
показать весь комментарий10.10.2021 10:36
+16 Sergey Loshenko
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+10 Нина Лабунская
показать весь комментарий10.10.2021 10:55
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Пожалуйста, подождите...
Вам то какое дело?
А, понял! Точно так же болеете и вирусец разносите.
Тогда да.
Неясно токо, кто здесь казёл - мне кажецца обычно тот, у которого первым слово организовалось.
ЦЕ ж дефіцит у світі.
Хто нам потім ще її дасть ?
Вот тогда бы население ещё с нового года потянулось бы строем, как везде, в страхе и ужасе перед страшным и ужасным.
Но время упущено, дураков осталось мало.
Модерновые "модерна" и "пфайзер" изготовлены по новой технологии которая ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине..?
А теперь после полутора лет испытания на людях выясняется...что они вызывают болезни сердца..
Астразенека и ее поделка ковидшел...это практически тот же спутник из паРаши...векторные вакцины...
И если судить по паРаше то бесполезные...
Остается китайский короновак....изготовленный по классической...проверенной времени техеологии..
С одной стороны, можно было бы предположить, что занижают. Неясно только, кому это надо.
С другой стороны - завышают. Тут какраз понятно - ковидобесие в гонке за процентом проколотых у них в сравнению с нашими просто зашкаливает.
С третей стороны есть мнение что издохла там статистика и шлют с мест шопопало.
В любом случае смотреть на их статистику не следует
да..слишали из рашенГОВНОсми
Не в стаді живете.
Задовбали зі своїми правами..
Мляха, понаобирають аферистів у владу, які грабують державу щохвилини, а потім про свої права верещать. Лохозаври.
У вас АБСОЛЮТНА асоціальна поведінка.
Вакцину воно не робе, бо ще яйці всохнуть..
Нехай інші ковідом від його шмарклєй хворіють і помирають.
Что бы мы не забыли о том...что ..
Исландия приостановила использование вакцины Moderna из-за риска развития миокардита
Так не переживайте...мы помним..и знаем об этом...
Там рибьоначку плоха, палиомиелит где-та взялся, давайти спасать! А вакциниравацца нильзя!!! БЦЖ - атрава! Кори нисущиствуит! Риптилоиды нам имунитет хатят уничтожить, эта гинацыт!!!
Аднака, вы что, верите этому гаспадину? Может ещё и Зеленскому с остальной сворой?
Я, кстате, тоже не призываю. Хотите - колитесь.
МАЯЧНЯ.
Холерные бунты - волнения горожан, крестьян и военных поселян в Российской империи во время эпидемии холеры 1830-1831 годов.
Причины - недовольство введённым правительством запретом передвижений (карантинами и вооружёнными кордонами) и слухи о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд. Поддавшись панике, «возбуждённые толпы громили полицейские управления и казённые больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков»
Аналогичные волнения происходили в сопредельной с Россией Австрийской империи. Особенно пострадало от холеры Закарпатье, где болезнь унесла жизни 56 000 человек. Из-за карантинов крестьяне потеряли возможность выезжать в Венгрию на заработки, что обостряло социально-экономическую ситуацию и усиливало голод. Направленные правительством отряды методически занимались дезинфекцией колодцев хлорной известью, однако невежественные крестьяне подозревали их в отравлении колодезных вод. Всё это спровоцировало беспорядки.