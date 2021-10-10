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вакцина (3777) карантин (16728) госпитализация (236) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Из всех госпитализированных с коронавирусом в сентябре - 97,1% невакцинированных, - ЦОЗ

Из всех госпитализированных с коронавирусом в сентябре - 97,1% невакцинированных, - ЦОЗ

Из всех госпитализированных из-за COVID-19 украинцев в течение сентября - 97,1% невакцинированных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По данным электронной системы здравоохранения, 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированны, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины. В целом, среди украинцев, которым диагностировали коронавирусную болезнь в этот период, 95,7% не были полностью вакцинированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Минздраве Украины сообщили, 66 053 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября. Всего проведено 13 644 843 прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать
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Топ комментарии
+19
Из-за вас, козлов, нас всех посадят на локдаун. Хотя вы люди взрослые, сознательно сделали свой выбор, поэтому я считаю никаких локдаунов ради спасения тупых обезьян делать не стоит.
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10.10.2021 10:36
+16
какие красивые цифры - написали бы уже 99,9%
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10.10.2021 10:21
+10
Зебилам вакцинироваться не нужно... Природный отбор таки должен действовать....😊
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10.10.2021 10:55
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а скільки з однією дозою?
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10.10.2021 10:12 Ответить
А сколько повторно переболевших. Секрет?Чтобы больше вколоть людям которые уже имеют иммунитет после болезни !
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10.10.2021 11:26 Ответить
є таке. усім пофіг, що природній імунітет є найкращім, бо на ньому грошей не заробити.
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10.10.2021 11:32 Ответить
Чому хворіють вакциновані? Це головне питання? Якими вакцинами щеплювались ті хто захворів, потрібно досліджувати кожен такий випадок!
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10.10.2021 16:05 Ответить
А шо тебе дивує? В Ізраілі майже 100 % щеплених і купа хворих.
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11.10.2021 22:06 Ответить
А сколько из них купили сертификат о вакцинации?
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10.10.2021 10:16 Ответить
А когда вакцины стали доступны?
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10.10.2021 10:20 Ответить
Для тех, кто интересовался этим, они стали доступны давно.
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10.10.2021 10:38 Ответить
Тролля тупее я не встречал еще.
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10.10.2021 11:38 Ответить
А вот те 3 % и купили сертификат... Что не понятно?
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10.10.2021 11:08 Ответить
какие красивые цифры - написали бы уже 99,9%
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10.10.2021 10:21 Ответить
Мы не сомневаемся, что ты так и делаешь.
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10.10.2021 10:39 Ответить
Ура! Казалосьбе, вакцинирован - сунь в нос колокольчик и радуйся. Но нет, щаз набегут и опять начнётся вой "а вот изза антиваксеров" "а вот еслиб все масачки насили"

Вам то какое дело?
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10.10.2021 10:28 Ответить
Из-за вас, козлов, нас всех посадят на локдаун. Хотя вы люди взрослые, сознательно сделали свой выбор, поэтому я считаю никаких локдаунов ради спасения тупых обезьян делать не стоит.
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10.10.2021 10:36 Ответить
Дадада, у вас жеж прививвочка, как жеж вас посадят и зачем?

А, понял! Точно так же болеете и вирусец разносите.
Тогда да.

Неясно токо, кто здесь казёл - мне кажецца обычно тот, у которого первым слово организовалось.
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10.10.2021 10:42 Ответить
женщина, прекратите истерику!
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10.10.2021 11:32 Ответить
А скільки в нас протермінується вакцини....
ЦЕ ж дефіцит у світі.
Хто нам потім ще її дасть ?
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10.10.2021 10:43 Ответить
Ото надо было гоняться за ними прошлой весной ещё, а не за курточками по 600+тыс. И не за всяким китайским гогном.

Вот тогда бы население ещё с нового года потянулось бы строем, как везде, в страхе и ужасе перед страшным и ужасным.

Но время упущено, дураков осталось мало.
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10.10.2021 10:48 Ответить
Время прошло...и тут теперь с какой стороны посмотреть...что гавно...а что нет...

Модерновые "модерна" и "пфайзер" изготовлены по новой технологии которая ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине..?
А теперь после полутора лет испытания на людях выясняется...что они вызывают болезни сердца..

Астразенека и ее поделка ковидшел...это практически тот же спутник из паРаши...векторные вакцины...
И если судить по паРаше то бесполезные...

Остается китайский короновак....изготовленный по классической...проверенной времени техеологии..
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10.10.2021 10:56 Ответить
По паРаше следить совершенно нереально - там статистики как таковой нет.
С одной стороны, можно было бы предположить, что занижают. Неясно только, кому это надо.
С другой стороны - завышают. Тут какраз понятно - ковидобесие в гонке за процентом проколотых у них в сравнению с нашими просто зашкаливает.
С третей стороны есть мнение что издохла там статистика и шлют с мест шопопало.

В любом случае смотреть на их статистику не следует
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10.10.2021 11:02 Ответить
пра рассію ілі харашо ілі нікак...
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10.10.2021 11:06 Ответить
Ты точно с приветом - написал две противоположные вещи.
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10.10.2021 11:10 Ответить
Он одно и тоже все время пишет.
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10.10.2021 11:43 Ответить
И в чем же ты болезный усмотрел противоположность???
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10.10.2021 12:36 Ответить
Которая почему-то не признаётся в ЕС, совпадение, не думаю, но верю в то, что она по крайней мере безопасна....
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10.10.2021 14:57 Ответить
Астразенека и ее поделка ковидшел...это практически тот же спутник


да..слишали из рашенГОВНОсми
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10.10.2021 19:56 Ответить
З останнім твердженням не можу погодитися.
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10.10.2021 16:18 Ответить
За козлов ответишь обезьяна подопытная
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10.10.2021 22:45 Ответить
Я вакцинировался против своей воли и не рад этому, но мне до пенсии ещё семь лет, а меня вызвали и сказали или вакцинируешся или на#ер, на твои Конституционные права нам на@₽ать, но если кто-то может избежать вакцинации, ничего плохого в этом не вижу.....
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10.10.2021 11:55 Ответить
Цікаво... Не лише у вас існують права. Ви не повинні зазіхати на безпеку інших.
Не в стаді живете.
Задовбали зі своїми правами..
Мляха, понаобирають аферистів у владу, які грабують державу щохвилини, а потім про свої права верещать. Лохозаври.
У вас АБСОЛЮТНА асоціальна поведінка.
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10.10.2021 12:07 Ответить
Ахренеть, а? "Задолбали своими правами". Как вам оно, господа?
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10.10.2021 12:12 Ответить
Да. Задовбали. Маску воно не надіне, бо персоналію щемить.
Вакцину воно не робе, бо ще яйці всохнуть..
Нехай інші ковідом від його шмарклєй хворіють і помирають.
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10.10.2021 12:49 Ответить
Вот вам ещё, борцы с правами

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10.10.2021 12:15 Ответить
По этой же манипулятивной логике настоящие правила пожарной безопасности или настоящие ПДД немогут быть принудительными, если они действительно защищают...
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10.10.2021 14:24 Ответить
Цікаво, відколи це скотину добровільно вакцінують?
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10.10.2021 16:21 Ответить
Ну якщо вакцинованим не має чого боятися не вакцинованих, то я не розумію твоєї істерії, чи ти істериш тому що сама змогла відстояти свої права і не вакцинувалися....
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10.10.2021 15:01 Ответить
Якби ж то вас, добровільно невакцинованих, можна було закрити в ізольованому гетто, то ніхто б і не переймався. Але ж ви будете й надалі захищати своє право хекати на оточуючих, а це вже привід для паніки.
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10.10.2021 16:25 Ответить
найгірше,що невакциновані дебіли(За переконаннями) агітують інших дебілів невакцинуватись,а потім держава(бюджет) тратиться на лікування і тих,і тих...
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10.10.2021 20:01 Ответить
А чому депутати ВР можуть не вакцинуватися, тому що, як сказав спікер вони захищені ст 28, КУ, а я не захищений????
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10.10.2021 15:10 Ответить
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10.10.2021 12:11 Ответить
Верю, но вакционизация провалена, кому плюс?
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10.10.2021 10:34 Ответить
зеленському
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10.10.2021 10:43 Ответить
Это понятно, кто сомневается.
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10.10.2021 10:47 Ответить
А реклама "модерны" в этой ветке для чего??
Что бы мы не забыли о том...что ..
Исландия приостановила использование вакцины Moderna из-за риска развития миокардита

Так не переживайте...мы помним..и знаем об этом...
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10.10.2021 10:48 Ответить
Эта фсьо ниправда! Никакова кавида нету! И спида тожи нету! Чумы-халеры тожи небыла!
Там рибьоначку плоха, палиомиелит где-та взялся, давайти спасать! А вакциниравацца нильзя!!! БЦЖ - атрава! Кори нисущиствуит! Риптилоиды нам имунитет хатят уничтожить, эта гинацыт!!!
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10.10.2021 10:50 Ответить
Ковид то он есть. Я проверял - с кислородом под кровать за носками очень проще лазить.

Аднака, вы что, верите этому гаспадину? Может ещё и Зеленскому с остальной сворой?
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10.10.2021 10:53 Ответить
*этим господам*
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10.10.2021 10:54 Ответить
стосовно кору...роки з три тому одна пані волала про катастрофу, якщо не буде зроблено мільйон мільйонів щеплень від цієї болячки. де?
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10.10.2021 11:02 Ответить
А я делал. Наверно набрали мильон
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10.10.2021 11:06 Ответить
буває...а я у дитинстві перехворів. хоча, вірогідно, і був щеплений.
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10.10.2021 11:12 Ответить
І я хворів, хоча теж був щеплений і якщо в мене це була легка форма, то тяжчою мабуть могла бути тільки смерть....
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10.10.2021 15:06 Ответить
Отут вам краще помовчати. Заходи були досить жорсткі. Вираховували та ізолювали хворих. Я сам тому свідок, мою доньку на карантин садовили, хоч і не хворіла, а тільки у контакті іх хворою була десять хвилин. Тож прикрийте піддувайло, щось трохи падлом смердить з нього.
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10.10.2021 11:08 Ответить
тещі будеш подібні поради давати.
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10.10.2021 11:14 Ответить
Моя теща, царствіє їй небесне, достойною людина була, на відміну від тебе, пустоголовий зєлєбобіку. Тож іди, вася, у пішохідну еротичну подорож. Коли навчишся щось бачити, запам'ятовувати, співставляти, аналізувати - велкам. А доти - йди.
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10.10.2021 11:21 Ответить
як показує практика - найбільші хами цього форуму саме фанати сивочолого і адепти секти тотальної вакцинації від усього. не хай щастить.
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10.10.2021 11:31 Ответить
Так тебе, зебіла, тепер пожаліти, що тобі Порохобот нахамив? Так ти радіти маєш, що з тобою(одноклітинним) високоінтелектуальні люди ще дискусію ведуть.
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10.10.2021 12:09 Ответить
ти спочатку бурсу свою закінчи, високоінтелехтуал.
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10.10.2021 12:14 Ответить
Те, що я закінчив, тобі і не снилось, зебільчику
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11.10.2021 11:40 Ответить
Воно і помітно, як не адепт секти святого петра так відбірне базарне хамство і сленг гопоти.
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11.10.2021 11:51 Ответить
А ти думав, що ти проголосуєш за зебіла і я до тебе з повагою буду відноситись і нормально звертатись? Бачиш, що твій зебіл зараз робить? Так ось-це твоя вина. Так з чого б це мені ставитись з повагою до того, хто спеціально зробив для України повну жопу у вигляді повернення в минуле Януковоща? І ти ще про якусь повагу говориш. Та я таким як ти крім як хамити і не можу, бо вас ідіотів треба тикати ж у ваше гівно, яке ви зробили. Чому не на майдані, смєтун? Ти і тобі подібні говорили, что єго смєтьотє, якщо піде щось не так. Так вже йде довго щось не так, а клоун все на місці. Через вас, смєтунов, знову буде багато крові, тому що зе-барига так просто владу не віддасть.
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11.10.2021 12:03 Ответить
Цей потік свідомості навіть читати не буду. Віра у те, що усі, хто проти вашого боженьки це обов'язково зебіли, лише в котре доводить інтелектуальну обмеженість фанатів секти.
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11.10.2021 12:23 Ответить
Добре. За кого ти проголосував в 2 турі?
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11.10.2021 13:17 Ответить
Не голосував.
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11.10.2021 13:35 Ответить
Они боятся, что им с прививкой введут жидкий чип в мозг. Скажите антиваксерам, что нельзя ввести чип в то, чего нет!
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10.10.2021 12:56 Ответить
Зебилам вакцинироваться не нужно... Природный отбор таки должен действовать....😊
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10.10.2021 10:55 Ответить
Уверен, что из 17% проколотых хоть раз 73% минимум голосовали за зебанду. Собственной головы то нет, что расскажут в ге+ге, то и делаем. А что, разве ге+ге призывает не вакцинироваться?

Я, кстате, тоже не призываю. Хотите - колитесь.
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10.10.2021 11:05 Ответить
Ці в реалі звинувачують нас, не в тому, шо щепитись доводиться тим, хто ризикує здоров'ям з цією вакцинкою. Про те, шо саме групи ризику є пріорітетними, і шо для колективного імунітету треба ширнути не 70%, а не менш 95, як з іншими хворобами, вони раптом забули.
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10.10.2021 11:44 Ответить
ну так пусть тебя и твоих родственников не лечат от ковида, если подхватишь, как раз узнаешь разницу
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10.10.2021 16:03 Ответить
для колективного імунітету треба ширнути не 70%, а не менш 95, як з іншими хворобами,

МАЯЧНЯ.
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10.10.2021 20:03 Ответить
Для тебе - нехай. Штрикнувсь, сиди і радій за себе.
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10.10.2021 21:15 Ответить
Будемо давати посилання на джерела інформації.
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10.10.2021 14:27 Ответить
Корона требует ( как и любое другое заболевание) внимательного серьезного отношения. Какое в нашей стране серьезное отношение если во многих населенных пунктах даже нет фельдшера? Кто может потратить( при среднем доходе 6-7 тыс.грн на человека даже половину на лечение? Поэтому запускают болезнь и затем в больницу и как не странно очень много с одной прививкой. Почему бы это? Потому что НИ ОДИН УРОД в стране массово НЕ рассказывает Как лечиться( протокол то один). Рассказывают о враче( которого нет и к которому еще надо записаться,время потеряно- летальный исход) Большинство ВСЕ равно лечатся ПО ИНТЕРНЕТУ. Что уродцы трудно рассказать симптомы и лечение? Ну НЕТ врачей просто НЕТ( в большинстве небольших сел,населенных пунктов. И даже в больших городах когда идет наплыв ТОЖЕ НЕТ. А потерянное время это тяжесть и последствия. Складывается впечатление что идёт СПЕЦИАЛЬНО уничтожение стариков и больных,а остальных непременно истерически пугают что бы они вакцинировались. В любой болезни ПРОФИЛАКТИКА и ЗНАНИЕ КАК себя вести при заболевании( а у нас типа ЭПИДЕМИЯ,что само за себя говорит о том что вести себя традиционно в подходе к лечению НЕ получится) снижает риск заболеть и последствия болезни. Поэтому истерия вместо знания и расценивается как специально создаваемые обстоятельства. Для чего???????
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10.10.2021 11:44 Ответить
я вижу по комментарию, что вы типичный зе представитель, ни когда ни чем не интересуется, только колбасой по 9 рублей
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10.10.2021 16:07 Ответить
Я же говорю, у антиваксеров сегодня началось реальное бомболейло по всем соцсетям. Казалось бы, чего это вы так все возбудились, чего орёте? Не хотите прививаться - не надо, ваше право. Но нет, они сегодня все развизжались как никогда. А я скажу почему - Костлявая уже близко, и им страшно, и они же понимают, что сами виноваты, и некого в этом обвинить, но ведь страшно же. И вот они орут и кидаются какашками во всех подряд, и чего хотят - обьяснить толком не могут, но зато орут.
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10.10.2021 12:52 Ответить
Цікаві інколи виникають аналогії !

Холерные бунты - волнения горожан, крестьян и военных поселян в Российской империи во время эпидемии холеры 1830-1831 годов.
Причины - недовольство введённым правительством запретом передвижений (карантинами и вооружёнными кордонами) и слухи о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд. Поддавшись панике, «возбуждённые толпы громили полицейские управления и казённые больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков»

Аналогичные волнения происходили в сопредельной с Россией Австрийской империи. Особенно пострадало от холеры Закарпатье, где болезнь унесла жизни 56 000 человек. Из-за карантинов крестьяне потеряли возможность выезжать в Венгрию на заработки, что обостряло социально-экономическую ситуацию и усиливало голод. Направленные правительством отряды методически занимались дезинфекцией колодцев хлорной известью, однако невежественные крестьяне подозревали их в отравлении колодезных вод. Всё это спровоцировало беспорядки.
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10.10.2021 12:57 Ответить
Диагноз ковид вешают всем подряд, а существующие еще 2 года назад сотни видов разных респираторных инфекций (и миллионы штаммов) вдруг в 2020м неожиданно пропали. Безсимптомные больные - большего абсурда невозможно представить
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10.10.2021 13:16 Ответить
Представь, что у больных гепатитом С симптомы отсутствуют.
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10.10.2021 14:29 Ответить
Ты всегда политический антимедицинский бред несешь
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10.10.2021 14:48 Ответить
Я почти всегда мешаю тебе нести политический антимедицинский бред.
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10.10.2021 14:58 Ответить
один мне тоже рассказывал, что его родственник умер не от ковида, а ему его посмертно поставили. Когда сказал, что родственников там нет ибо я знаю где его родные живут, он замялся, я это немного преувеличил чужой слух. Спрашиваю ты голосовал за зе? Да. Ваш диагноз понятен. Обиделся, за правду
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10.10.2021 16:13 Ответить
 
 