Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, - Шмыгаль

Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти 100 млрд евро.

Об этом премьр-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе мы одобрили проект распоряжения президента о полномочиях Министра образования и науки на подписание соглашения о присоединении Украины к программе "Горизонт Европа"", - отметил глава правительства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины. ФОТОрепортаж

По его словам, целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации.

"Для Украины это открывает новые горизонты сотрудничества со странами ЕС во всех научных сферах, а также дает дополнительные финансовые возможности для наших научных учреждений. Кроме того, распоряжение предусматривает присоединение и к программе "Евроатом" по исследованию и обучению в области атомной энергетики", - пояснил Шмыгаль.

Также смотрите: Зеленский объяснил, что такое инновации "в этой узкопрофильной, политической f#cking отрасли". ВИДЕО