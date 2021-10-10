РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9494 посетителя онлайн
Новости
1 307 36
исследование (560) инновации (52) Евросоюз (16691) Шмыгаль Денис (2596)

Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, - Шмыгаль

Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, - Шмыгаль

Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти 100 млрд евро.

Об этом премьр-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе мы одобрили проект распоряжения президента о полномочиях Министра образования и науки на подписание соглашения о присоединении Украины к программе "Горизонт Европа"", - отметил глава правительства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины. ФОТОрепортаж

По его словам, целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации.

"Для Украины это открывает новые горизонты сотрудничества со странами ЕС во всех научных сферах, а также дает дополнительные финансовые возможности для наших научных учреждений. Кроме того, распоряжение предусматривает присоединение и к программе "Евроатом" по исследованию и обучению в области атомной энергетики", - пояснил Шмыгаль.

Также смотрите: Зеленский объяснил, что такое инновации "в этой узкопрофильной, политической f#cking отрасли". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
где?) в рашке? с ума сошел?))
там еще большая нищета)) эмигрируют в рашку только умственно-неполноценные
показать весь комментарий
10.10.2021 13:05
+2
Тратить то они может и тратят...но наука от этого в паРаше не появится....
показать весь комментарий
10.10.2021 13:12
+2
речь же о кадрах? и о их трудоустройстве?

все плохо, но не настолько, как вы представляете. это все, что я утверждаю. Есть разработки в области космоса, авиадвигателей(антонов) и т.п. т.е. не совсем ноль.
но это слезы и с этим что-то надо делать, тут не поспоришь
показать весь комментарий
10.10.2021 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Научно мы уже вряд ли чем можем помочь Европе, все кто мог уже там (или в рашке). Стало быть просто скинемся деньгами на эту программу.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:04 Ответить
где?) в рашке? с ума сошел?))
там еще большая нищета)) эмигрируют в рашку только умственно-неполноценные
показать весь комментарий
10.10.2021 13:05 Ответить
Там нищета, но на науку тратят раз в 1000 больше, чем у нас.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:11 Ответить
Тратить то они может и тратят...но наука от этого в паРаше не появится....
показать весь комментарий
10.10.2021 13:12 Ответить
Им ведь главное, чтоб у нас не появилась.
"30.06.2016 19:48 Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о том, что за последние пять лет большое количество ученых покинули Украину, причем основная часть из них уехала в Россию. В интервью журналу «Новое время» Гриневич пожаловалась на то, что Россия переманивает талантливых украинских ученых лучшими условиями оплаты труда. «Весь бюджет научных исследований на Украине сегодня равен бюджету одного крупного европейского университета», - цитирует ТАСС Гриневич".
показать весь комментарий
10.10.2021 13:19 Ответить
В паРашу перспективный ученый не поедет...никогда...туда едет всякая разная шваль...и потому науки там нет...и никогда не будет...
показать весь комментарий
10.10.2021 13:23 Ответить
прежде чем спорить, надо определиться с временными рамками. ситуация изменилась и не в пользу РФ
показать весь комментарий
10.10.2021 13:26 Ответить
это данные до 16 года. сейчас ситуация кардинально изменилась. россия обнищала во всех смыслах и ситуация в науке значительно хуже, нежели в 16-м
показать весь комментарий
10.10.2021 13:25 Ответить
Возможно. Это не меняет смысла сказанного. У нас в 1000 раз хуже.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:29 Ответить
в миллион) это уже словоблудие
показать весь комментарий
10.10.2021 13:32 Ответить
Всё зависит от финансирования. В 1000 - реальная цифра. В миллион всё же преувеличение.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:36 Ответить
да, ладно. смотри статистику, от них бегут похлеще, чем из Украины
показать весь комментарий
10.10.2021 13:18 Ответить
Не возражаю. От них бегут, от нас уже некому бежать - все уже убежали.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:20 Ответить
тоже приятянуто за уши. ниже постил. повторяю
почитай, что такое
"Аэропракт" и какую долю рынка мирового они покрывают
показать весь комментарий
10.10.2021 13:23 Ответить
И какое научное открытие сделал сей "Аэропакт"?
показать весь комментарий
10.10.2021 13:27 Ответить
речь же о кадрах? и о их трудоустройстве?

все плохо, но не настолько, как вы представляете. это все, что я утверждаю. Есть разработки в области космоса, авиадвигателей(антонов) и т.п. т.е. не совсем ноль.
но это слезы и с этим что-то надо делать, тут не поспоришь
показать весь комментарий
10.10.2021 13:31 Ответить
Не на сколько, не настолько? У нас нет ни одного космического аппарата на орбите (не говоря уж про научные). Какие двигатели ("Антонов" не делает двигатели). Если уж говорить об авиации, то в той же рашке посмотрел мельком обзор с последнего авиасалона. Очень много нового, необычного, местами смешного, но интересного.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:40 Ответить
веришь в сказки? там тупо врут по свои "достижения"
показать весь комментарий
10.10.2021 16:48 Ответить
Например?
показать весь комментарий
10.10.2021 19:37 Ответить
например, лучшая в мире вакцина от ковид. коей тупо не существует
показать весь комментарий
10.10.2021 21:04 Ответить
Там тупо существуют 3 штуки (одну вроде запретили - могу ошибаться, не слежу за темой). Не знаю насколько они хороши, но у нас-то нет ни одной своей.
показать весь комментарий
10.10.2021 21:13 Ответить
ничего там нет
наклеили на баночки наклейку для понтов
показать весь комментарий
10.10.2021 22:23 Ответить
Факт, что несколько десятков стран колит своим гражданам эту жижу. Но нам с Вами хочется думать, что это туфта. Давайте о том, что просто видно и подтверждено. Например, европейцы совместно с руснёй летали на Марс и сейчас готовят новую экспедицию - это федь факт, который не опровергнуть? Проект "Радиоастрон" как бы тоже признан всеми и это тоже не опровергнуть? Вот просто 2 примера из множества.
показать весь комментарий
10.10.2021 22:35 Ответить
чего?))) на какой марс))
кацап, ты просто петросян)
показать весь комментарий
11.10.2021 12:10 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81 «ЭкзоМарс» (англ. ExoMars) - совместная программа Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации «Роскосмос»
показать весь комментарий
11.10.2021 13:54 Ответить
новый шаблон поведения кацапского бота мы тоже оценили))
показать весь комментарий
11.10.2021 12:12 Ответить
кончайте молоть бред про Европу! Вы валите в противоположном направлении. То хоть мозг не парьте и себе в том числе.

У вас НЕТ кадров, которые могли бы с Европой обсуждать вопросы в научных исследованиях и в инновациях!

показать весь комментарий
10.10.2021 13:14 Ответить
У нас есть кадры, способные восстановить ядерный потенциал страны. Это все, что тебе, кацап, положено знать.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:30 Ответить
а можно сначала неинновации научиться делать
показать весь комментарий
10.10.2021 13:04 Ответить
присоединяйтесь к шенгену и еврозоне лучше
показать весь комментарий
10.10.2021 13:05 Ответить
Дополнительные счета в офшорах открыли?? 100 ярдов евро...как ни как...😀
показать весь комментарий
10.10.2021 13:07 Ответить
С таким презом и премьером, Украина будет искать себе партнеров и программы "развития" разве что в центральной африке. Потому что для цивилизованных стран, офшорные клоуны уже стали токсичными персонажами
показать весь комментарий
10.10.2021 13:16 Ответить
шмыгаль, там живых денег не дают, стырить не выйдет. попробуй прочитать программу)
показать весь комментарий
10.10.2021 13:17 Ответить
Зелень приготувалась до розпилу.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:38 Ответить
 
 