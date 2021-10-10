Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, - Шмыгаль
Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти 100 млрд евро.
Об этом премьр-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе мы одобрили проект распоряжения президента о полномочиях Министра образования и науки на подписание соглашения о присоединении Украины к программе "Горизонт Европа"", - отметил глава правительства.
По его словам, целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации.
"Для Украины это открывает новые горизонты сотрудничества со странами ЕС во всех научных сферах, а также дает дополнительные финансовые возможности для наших научных учреждений. Кроме того, распоряжение предусматривает присоединение и к программе "Евроатом" по исследованию и обучению в области атомной энергетики", - пояснил Шмыгаль.
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там еще большая нищета)) эмигрируют в рашку только умственно-неполноценные
"30.06.2016 19:48 Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о том, что за последние пять лет большое количество ученых покинули Украину, причем основная часть из них уехала в Россию. В интервью журналу «Новое время» Гриневич пожаловалась на то, что Россия переманивает талантливых украинских ученых лучшими условиями оплаты труда. «Весь бюджет научных исследований на Украине сегодня равен бюджету одного крупного европейского университета», - цитирует ТАСС Гриневич".
почитай, что такое
"Аэропракт" и какую долю рынка мирового они покрывают
все плохо, но не настолько, как вы представляете. это все, что я утверждаю. Есть разработки в области космоса, авиадвигателей(антонов) и т.п. т.е. не совсем ноль.
но это слезы и с этим что-то надо делать, тут не поспоришь
наклеили на баночки наклейку для понтов
кацап, ты просто петросян)
У вас НЕТ кадров, которые могли бы с Европой обсуждать вопросы в научных исследованиях и в инновациях!