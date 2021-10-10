Україна приєднається до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, - Шмигаль
Україна приєднається до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, бюджет якої становить майже 100 млрд євро.
Про це прем'р-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня ми схвалили проєкт розпорядження президента про повноваження міністра освіти та науки на підписання угоди про приєднання України до програми "Горизонт Європа", - зазначив глава уряду.
За його словами, метою програми є вирішення глобальних проблем та сприяння промисловій модернізації.
"Для України це відкриває нові горизонти співпраці з країнами ЄС у всіх наукових сферах, а також дає додаткові фінансові можливості для наших наукових установ. Крім того, розпорядження передбачає приєднання і до програми "Євроатом" щодо дослідження та навчання в галузі атомної енергетики", - пояснив Шмигаль.
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там еще большая нищета)) эмигрируют в рашку только умственно-неполноценные
"30.06.2016 19:48 Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о том, что за последние пять лет большое количество ученых покинули Украину, причем основная часть из них уехала в Россию. В интервью журналу «Новое время» Гриневич пожаловалась на то, что Россия переманивает талантливых украинских ученых лучшими условиями оплаты труда. «Весь бюджет научных исследований на Украине сегодня равен бюджету одного крупного европейского университета», - цитирует ТАСС Гриневич".
почитай, что такое
"Аэропракт" и какую долю рынка мирового они покрывают
все плохо, но не настолько, как вы представляете. это все, что я утверждаю. Есть разработки в области космоса, авиадвигателей(антонов) и т.п. т.е. не совсем ноль.
но это слезы и с этим что-то надо делать, тут не поспоришь
наклеили на баночки наклейку для понтов
кацап, ты просто петросян)
У вас НЕТ кадров, которые могли бы с Европой обсуждать вопросы в научных исследованиях и в инновациях!