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Україна приєднається до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, - Шмигаль

Україна приєднається до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, - Шмигаль

Україна приєднається до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, бюджет якої становить майже 100 млрд євро.

Про це прем'р-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня ми схвалили проєкт розпорядження президента про повноваження міністра освіти та науки на підписання угоди про приєднання України до програми "Горизонт Європа", - зазначив глава уряду.

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За його словами, метою програми є вирішення глобальних проблем та сприяння промисловій модернізації.

"Для України це відкриває нові горизонти співпраці з країнами ЄС у всіх наукових сферах, а також дає додаткові фінансові можливості для наших наукових установ. Крім того, розпорядження передбачає приєднання і до програми "Євроатом" щодо дослідження та навчання в галузі атомної енергетики", - пояснив Шмигаль.

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Топ коментарі
+2
где?) в рашке? с ума сошел?))
там еще большая нищета)) эмигрируют в рашку только умственно-неполноценные
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10.10.2021 13:05
+2
Тратить то они может и тратят...но наука от этого в паРаше не появится....
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10.10.2021 13:12
+2
речь же о кадрах? и о их трудоустройстве?

все плохо, но не настолько, как вы представляете. это все, что я утверждаю. Есть разработки в области космоса, авиадвигателей(антонов) и т.п. т.е. не совсем ноль.
но это слезы и с этим что-то надо делать, тут не поспоришь
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10.10.2021 13:31
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Научно мы уже вряд ли чем можем помочь Европе, все кто мог уже там (или в рашке). Стало быть просто скинемся деньгами на эту программу.
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10.10.2021 13:04 Відповісти
где?) в рашке? с ума сошел?))
там еще большая нищета)) эмигрируют в рашку только умственно-неполноценные
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10.10.2021 13:05 Відповісти
Там нищета, но на науку тратят раз в 1000 больше, чем у нас.
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10.10.2021 13:11 Відповісти
Тратить то они может и тратят...но наука от этого в паРаше не появится....
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10.10.2021 13:12 Відповісти
Им ведь главное, чтоб у нас не появилась.
"30.06.2016 19:48 Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о том, что за последние пять лет большое количество ученых покинули Украину, причем основная часть из них уехала в Россию. В интервью журналу «Новое время» Гриневич пожаловалась на то, что Россия переманивает талантливых украинских ученых лучшими условиями оплаты труда. «Весь бюджет научных исследований на Украине сегодня равен бюджету одного крупного европейского университета», - цитирует ТАСС Гриневич".
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10.10.2021 13:19 Відповісти
В паРашу перспективный ученый не поедет...никогда...туда едет всякая разная шваль...и потому науки там нет...и никогда не будет...
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10.10.2021 13:23 Відповісти
прежде чем спорить, надо определиться с временными рамками. ситуация изменилась и не в пользу РФ
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10.10.2021 13:26 Відповісти
это данные до 16 года. сейчас ситуация кардинально изменилась. россия обнищала во всех смыслах и ситуация в науке значительно хуже, нежели в 16-м
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10.10.2021 13:25 Відповісти
Возможно. Это не меняет смысла сказанного. У нас в 1000 раз хуже.
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10.10.2021 13:29 Відповісти
в миллион) это уже словоблудие
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10.10.2021 13:32 Відповісти
Всё зависит от финансирования. В 1000 - реальная цифра. В миллион всё же преувеличение.
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10.10.2021 13:36 Відповісти
да, ладно. смотри статистику, от них бегут похлеще, чем из Украины
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10.10.2021 13:18 Відповісти
Не возражаю. От них бегут, от нас уже некому бежать - все уже убежали.
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10.10.2021 13:20 Відповісти
тоже приятянуто за уши. ниже постил. повторяю
почитай, что такое
"Аэропракт" и какую долю рынка мирового они покрывают
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10.10.2021 13:23 Відповісти
И какое научное открытие сделал сей "Аэропакт"?
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10.10.2021 13:27 Відповісти
речь же о кадрах? и о их трудоустройстве?

все плохо, но не настолько, как вы представляете. это все, что я утверждаю. Есть разработки в области космоса, авиадвигателей(антонов) и т.п. т.е. не совсем ноль.
но это слезы и с этим что-то надо делать, тут не поспоришь
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10.10.2021 13:31 Відповісти
Не на сколько, не настолько? У нас нет ни одного космического аппарата на орбите (не говоря уж про научные). Какие двигатели ("Антонов" не делает двигатели). Если уж говорить об авиации, то в той же рашке посмотрел мельком обзор с последнего авиасалона. Очень много нового, необычного, местами смешного, но интересного.
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10.10.2021 13:40 Відповісти
веришь в сказки? там тупо врут по свои "достижения"
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10.10.2021 16:48 Відповісти
Например?
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10.10.2021 19:37 Відповісти
например, лучшая в мире вакцина от ковид. коей тупо не существует
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10.10.2021 21:04 Відповісти
Там тупо существуют 3 штуки (одну вроде запретили - могу ошибаться, не слежу за темой). Не знаю насколько они хороши, но у нас-то нет ни одной своей.
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10.10.2021 21:13 Відповісти
ничего там нет
наклеили на баночки наклейку для понтов
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10.10.2021 22:23 Відповісти
Факт, что несколько десятков стран колит своим гражданам эту жижу. Но нам с Вами хочется думать, что это туфта. Давайте о том, что просто видно и подтверждено. Например, европейцы совместно с руснёй летали на Марс и сейчас готовят новую экспедицию - это федь факт, который не опровергнуть? Проект "Радиоастрон" как бы тоже признан всеми и это тоже не опровергнуть? Вот просто 2 примера из множества.
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10.10.2021 22:35 Відповісти
чего?))) на какой марс))
кацап, ты просто петросян)
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11.10.2021 12:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81 «ЭкзоМарс» (англ. ExoMars) - совместная программа Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации «Роскосмос»
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11.10.2021 13:54 Відповісти
новый шаблон поведения кацапского бота мы тоже оценили))
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11.10.2021 12:12 Відповісти
кончайте молоть бред про Европу! Вы валите в противоположном направлении. То хоть мозг не парьте и себе в том числе.

У вас НЕТ кадров, которые могли бы с Европой обсуждать вопросы в научных исследованиях и в инновациях!

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10.10.2021 13:14 Відповісти
У нас есть кадры, способные восстановить ядерный потенциал страны. Это все, что тебе, кацап, положено знать.
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10.10.2021 13:30 Відповісти
а можно сначала неинновации научиться делать
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10.10.2021 13:04 Відповісти
присоединяйтесь к шенгену и еврозоне лучше
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10.10.2021 13:05 Відповісти
Дополнительные счета в офшорах открыли?? 100 ярдов евро...как ни как...😀
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10.10.2021 13:07 Відповісти
С таким презом и премьером, Украина будет искать себе партнеров и программы "развития" разве что в центральной африке. Потому что для цивилизованных стран, офшорные клоуны уже стали токсичными персонажами
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10.10.2021 13:16 Відповісти
шмыгаль, там живых денег не дают, стырить не выйдет. попробуй прочитать программу)
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10.10.2021 13:17 Відповісти
Зелень приготувалась до розпилу.
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10.10.2021 13:38 Відповісти
 
 