Україна приєднається до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, - Шмигаль

Україна приєднається до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, бюджет якої становить майже 100 млрд євро.

Про це прем'р-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня ми схвалили проєкт розпорядження президента про повноваження міністра освіти та науки на підписання угоди про приєднання України до програми "Горизонт Європа", - зазначив глава уряду.

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За його словами, метою програми є вирішення глобальних проблем та сприяння промисловій модернізації.

"Для України це відкриває нові горизонти співпраці з країнами ЄС у всіх наукових сферах, а також дає додаткові фінансові можливості для наших наукових установ. Крім того, розпорядження передбачає приєднання і до програми "Євроатом" щодо дослідження та навчання в галузі атомної енергетики", - пояснив Шмигаль.

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