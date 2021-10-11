МИД просят проверить связи с РФ участника визового тендера Польши

МИД Украины проверит информацию СМИ о возможных проблемах с выдачей польских виз и связях с РФ одного из участников тендера посольства Польши по выбору визового оператора.

Такой запрос на имя главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы направил народный депутат, член депутатской группы по межпарламентским связям с Польшей Александр Качура. Текстом располагает Цензор. НЕТ.

В документе отмечается, что Польша является "самым большим реципиентом украинских трудовых мигрантов в ЕС". В этой стране ежегодно трудятся до 1,5 млн украинцев. "В то же время наблюдается ситуация, в результате которой проблемы с подачей документов на выдачу рабочих виз в Республику Польша могут возникнуть уже в ноябре", - отмечает народный депутат.

Он напоминает, что по данным СМИ, итоги тендера по выбору визового оператора, объявленного в декабре 2020 года, до сих пор не подведены. При этом при любом результате отбора новой компании необходимо полгода для открытия представительств в 18 городах и приема на работу до 500 сотрудников. Кроме того, народный депутат напоминает о публикациях СМИ о связях компаний, которые участвуют в конкурсе, с российским бизнесом. Речь идет о польской рекрутинговой компании Personnel Service бизнесмена Томаша Мисяка. Компания подала заявку в тендер вместе с фирмой TLScontact французской группы Teleperformance и украинской Viza Staff. "Вышеуказанные события касаются граждан Украины, которые будут предоставлять доступ к личным данным отмеченным компаниям, что может нести угрозу национальным интересам Украины. Поэтому направляю Вам это обращение с целью проверки приведенных в нем сведений, принятия мер реагирования в соответствии с требованиями законодательства, направленных на защиту национальных интересов Украины в сфере международных отношений с Республикой Польша", - говорится в обращении.

Александр Качура напомнил, что согласно положению о МИД, к основным задачам внешнеполитического ведомства относится, в частности, обеспечение дипломатическими способами и методами защиты суверенитета, международной безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины ее политических, торгово-экономических, культурных, гуманитарных и других интересов. О результатах рассмотрения документа МИД должен информировать в течение 10 дней.