МЗС просять перевірити зв'язки з РФ учасника візового тендера Польщі

МЗС України перевірить інформацію ЗМІ про можливі проблеми з видачею польських віз і зв'язки з РФ одного з учасників тендера посольства Польщі з вибору візового оператора.

Такий запит на ім'я голови зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби направив народний депутат, член депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Олександр Качура. Текст має Цензор.НЕТ.

У документі наголошується, що Польща є "найбільшим реципієнтом українських трудових мігрантів у ЄС". У цій країні щорічно трудяться до 1,5 млн українців. "Водночас спостерігається ситуація, в результаті якої проблеми з подачею документів на видачу робочих віз до Республіки Польща можуть виникнути вже в листопаді", - зазначає народний депутат.

Він нагадує, що за даними ЗМІ, підсумків тендера з вибору візового оператора, оголошеного в грудні 2020 року, досі немає. При цьому за будь-якого результату відбору новій компанії необхідно пів року для відкриття представництв у 18 містах і прийому на роботу до 500 співробітників. Крім того, народний депутат нагадує про публікації ЗМІ щодо зв'язків компаній, які беруть участь у конкурсі, з російським бізнесом. Йдеться про польську рекрутингову компанію Personnel Service бізнесмена Томаша Місяка. Компанія подала заявку на тендер разом з фірмою TLScontact французької групи Teleperformance і українською Viza Staff. "Вищезазначені події стосуються громадян України, які надаватимуть доступ до особистих даних зазначеним компаніям, що може нести загрозу національним інтересам України. Тому направляю Вам це звернення з метою перевірки наведених у ньому відомостей, вжиття заходів реагування відповідно до вимог законодавства, спрямованих на захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин з Республікою Польща", - йдеться у зверненні.

Олександр Качура нагадав, що згідно з положенням про МЗС, до основних завдань зовнішньополітичного відомства належить, зокрема, забезпечення дипломатичними способами і методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності і недоторканності кордонів України її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів. Про результати розгляду документа МЗС має поінформувати протягом 10 днів.