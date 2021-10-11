Вице-премьер Стефанишина о статье Медведева про Украину: Куча противоречивых месседжей
Статью экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине прокомментировала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я имела возможность прочитать эту статью. Ее сложно комментировать, но она стоит внимания. Она содержит кучу противоречивых месседжей, которые, с одной стороны, направлены на западную аудиторию, с другой - на внутриукраинскую, а также на российскую. Но с точки зрения лексики и риторики, которая там используется, это какая-то абсолютно новая реальность. Для украинцев там нет новых месседжей", - отметила вице-премьер.
По ее словам, один из ключевых фейков, которые продуцируются Российской Федерацией, — это то, что Украина в поисках национальной идентичности.
"Это абсолютно не так, мы молодая страна с тысячелетней историей, это зафиксировано в Конституции Украины. Теперь, когда мы будем слушать о поиске национальной идентичности, мы будем понимать, что это российский нарратив, который уже официально зафиксирован публично", - добавила Стефанишина.
Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ считает отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными.
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Статья написана не для украинцев, а для американцев - сегодня начался трёхдневный визит Нуланд в Москву. Совпадение - не думаю.
Суть статьи следующая - если вы (США) хотите "слить" нам Украину в обмен на что-то существенное с нашей стороны, то даже не надейтесь - "мы подождем, никуда они не денутся". Предлагайте также что-нибудь существенное.
Во-вторых, Вы мой пост-то читали? В нем как раз говориться, что если амеры вдруг по своим резонам решат "слить" Украину рашке, то Россия на это не пойдет, в том числе и по указанным Вами причинам.
_Так что Рашка уже давно ничего не производит, а проедает добытые ресурсы.
в Украине даже девяностолетний Кравчук выглядит лучше...
*********, оно что, у вас там не просыхает? не позорьтесь так, убогие вОнюшки, сдайте это свое убогое чмо ведмедку лучше на корм свиньям.))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!