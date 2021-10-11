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Вице-премьер Стефанишина о статье Медведева про Украину: Куча противоречивых месседжей

Вице-премьер Стефанишина о статье Медведева про Украину: Куча противоречивых месседжей

Статью экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине прокомментировала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я имела возможность прочитать эту статью. Ее сложно комментировать, но она стоит внимания. Она содержит кучу противоречивых месседжей, которые, с одной стороны, направлены на западную аудиторию, с другой - на внутриукраинскую, а также на российскую. Но с точки зрения лексики и риторики, которая там используется, это какая-то абсолютно новая реальность. Для украинцев там нет новых месседжей", - отметила вице-премьер.

По ее словам, один из ключевых фейков, которые продуцируются Российской Федерацией, — это то, что Украина в поисках национальной идентичности.

"Это абсолютно не так, мы молодая страна с тысячелетней историей, это зафиксировано в Конституции Украины. Теперь, когда мы будем слушать о поиске национальной идентичности, мы будем понимать, что это российский нарратив, который уже официально зафиксирован публично", - добавила Стефанишина.

Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ считает отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными.

Также читайте: Кремль поддержал тезисы Медведева о руководстве Украины и невозможности диалога с Киевом

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) россия (95652) Стефанишина Ольга вице-премьер (246)


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Топ комментарии
+9
Неужели вы мордва тупорылая не понимаете, слить уже никого и никогда не получится, Украинцы уже нация! Каждый куст, каждое дерево будет стрелять вам в спину, а ваши головы будут украшать наши заборы
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11.10.2021 18:55
+7
Явно под кокосом написан сей бред ждём следующей писанины от Шойгу ,только уже под грибочками ..
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11.10.2021 17:55
+5
та навіщо взагалі приділяти їм увагу??? їхня писанина нікого не хвилює
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11.10.2021 18:00
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Правила форума Совет форумчан
Явно под кокосом написан сей бред ждём следующей писанины от Шойгу ,только уже под грибочками ..
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11.10.2021 17:55 Ответить
православнутый ордынец шойгу сильно безграмотный) что оно может написать?
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11.10.2021 19:37 Ответить
Погоджуюся з цією пані, в тій статті дійсно "купа" і причому смердюча.
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11.10.2021 17:58 Ответить
та навіщо взагалі приділяти їм увагу??? їхня писанина нікого не хвилює
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11.10.2021 18:00 Ответить
Теж вважаю, що не потрібно популяризувати цю маячню.
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11.10.2021 21:12 Ответить
Там Медвед ЗЫбила обоссал прямым текстом, а заодно на всю Украину наехал , а эта самка зебила "мууу хрюююю противоречивые месседжи беееее"
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11.10.2021 18:05 Ответить
Он прав в части характеристики зеленского. Никаких противоречий нет
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11.10.2021 18:06 Ответить
Статья представлена от имени Медведа, но это консолидированное мнение ВПР России.
Статья написана не для украинцев, а для американцев - сегодня начался трёхдневный визит Нуланд в Москву. Совпадение - не думаю.
Суть статьи следующая - если вы (США) хотите "слить" нам Украину в обмен на что-то существенное с нашей стороны, то даже не надейтесь - "мы подождем, никуда они не денутся". Предлагайте также что-нибудь существенное.
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11.10.2021 18:14 Ответить
Неужели вы мордва тупорылая не понимаете, слить уже никого и никогда не получится, Украинцы уже нация! Каждый куст, каждое дерево будет стрелять вам в спину, а ваши головы будут украшать наши заборы
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11.10.2021 18:55 Ответить
Во-первых, я не мордва, а как-бы, совсем наоборот.
Во-вторых, Вы мой пост-то читали? В нем как раз говориться, что если амеры вдруг по своим резонам решат "слить" Украину рашке, то Россия на это не пойдет, в том числе и по указанным Вами причинам.
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11.10.2021 19:01 Ответить
Нету никаких противоречий, прямо говорят.
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11.10.2021 18:25 Ответить
Зачем вообще обращать внимание на писанину жителей страны балалайки?
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11.10.2021 18:32 Ответить
_Вот что сказал Медведев эксп президент Рашки пруфы: youtube.com/watch?v=1ubfxRQWa5U
_Так что Рашка уже давно ничего не производит, а проедает добытые ресурсы.
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11.10.2021 19:00 Ответить
о чем вообще новость?...статья и медведев .. это уже нонсенс
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11.10.2021 19:26 Ответить
этому чмошнику всего 56 лет, рост 1,6 с кепкой, а выглядит, как кусок дерьма.
в Украине даже девяностолетний Кравчук выглядит лучше...

*********, оно что, у вас там не просыхает? не позорьтесь так, убогие вОнюшки, сдайте это свое убогое чмо ведмедку лучше на корм свиньям.))

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11.10.2021 19:35 Ответить
Не понял . а что этот менахем мендель читать и писать научился?
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11.10.2021 19:45 Ответить
С почками у Медведева плохо - явная отечность. Допился.
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11.10.2021 20:18 Ответить
Медвєдєв - єврей.
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11.10.2021 20:27 Ответить
***** - так само евойная мамель "Шаломова", а прадед - погуглите "Мордехай Блинчиков", одно лицо!
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11.10.2021 21:25 Ответить
Давид Абрамович Мендель пишет интересных статей
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11.10.2021 21:24 Ответить
Ну это, Ольга Стефанишина, несерьёзно! Даже в псих больницах, бред дауна - имбицила интерисует только врачей! А там, даже не больница а кремль, маацваа! 6 палата, в сортире нервно курит...
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11.10.2021 21:35 Ответить
Глядишь через недельку-другую и Кужугет тисканет какую-нибудь статейку - украинцы, мол, не хотят учить его родной тувинский язык, значит они фашисты.
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11.10.2021 23:06 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.10.2021 09:26 Ответить
 
 