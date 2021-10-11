Віцепрем'єр Стефанішина про статтю Медведєва про Україну: Купа суперечливих меседжів
Статтю експрезидента Росії Дмитра Медведєва про Україну прокоментувала віцепрем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Я мала можливість прочитати цю статтю. Її складно коментувати, але вона заслуговує на увагу. Вона має досить велику кількість суперечливих меседжів, які, з одного боку, спрямовані на західну аудиторію, з іншого - на внутрішньоукраїнську, а також на російську. Але з точки зору лексики і риторики, яка там використовується, це якась абсолютно нова реальність. Для українців там немає нових меседжів", - зазначила віцепрем'єр.
За її словами, один із ключових фейків, які продукуються Російською Федерацією, - це те, що Україна перебуває в пошуках національної ідентичності.
"Це абсолютно не так, ми молода країна з тисячолітньою історією, це зафіксовано в Конституції України. Тепер, коли ми будемо слухати про пошук національної ідентичності, ми будемо розуміти, що це російський наратив, який вже офіційно зафіксовано публічно", - додала Стефанішина.
Стаття Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Комерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Статья написана не для украинцев, а для американцев - сегодня начался трёхдневный визит Нуланд в Москву. Совпадение - не думаю.
Суть статьи следующая - если вы (США) хотите "слить" нам Украину в обмен на что-то существенное с нашей стороны, то даже не надейтесь - "мы подождем, никуда они не денутся". Предлагайте также что-нибудь существенное.
Во-вторых, Вы мой пост-то читали? В нем как раз говориться, что если амеры вдруг по своим резонам решат "слить" Украину рашке, то Россия на это не пойдет, в том числе и по указанным Вами причинам.
_Так что Рашка уже давно ничего не производит, а проедает добытые ресурсы.
в Украине даже девяностолетний Кравчук выглядит лучше...
*********, оно что, у вас там не просыхает? не позорьтесь так, убогие вОнюшки, сдайте это свое убогое чмо ведмедку лучше на корм свиньям.))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!