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Віцепрем'єр Стефанішина про статтю Медведєва про Україну: Купа суперечливих меседжів

Віцепрем'єр Стефанішина про статтю Медведєва про Україну: Купа суперечливих меседжів

Статтю експрезидента Росії Дмитра Медведєва про Україну прокоментувала віцепрем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я мала можливість прочитати цю статтю. Її складно коментувати, але вона заслуговує на увагу. Вона має досить велику кількість суперечливих меседжів, які, з одного боку, спрямовані на західну аудиторію, з іншого - на внутрішньоукраїнську, а також на російську. Але з точки зору лексики і риторики, яка там використовується, це якась абсолютно нова реальність. Для українців там немає нових меседжів", - зазначила віцепрем'єр.

За її словами, один із ключових фейків, які продукуються Російською Федерацією, - це те, що Україна перебуває в пошуках національної ідентичності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв написав статтю про Україну: Чекатимемо "притомного керівництва". Переговори "абсолютно безглузді"

"Це абсолютно не так, ми молода країна з тисячолітньою історією, це зафіксовано в Конституції України. Тепер, коли ми будемо слухати про пошук національної ідентичності, ми будемо розуміти, що це російський наратив, який вже офіційно зафіксовано публічно", - додала Стефанішина.

Стаття Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Комерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль підтримав тези Медведєва про керівництво України і неможливість діалогу з Києвом

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (65336) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (356)


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Топ коментарі
+9
Неужели вы мордва тупорылая не понимаете, слить уже никого и никогда не получится, Украинцы уже нация! Каждый куст, каждое дерево будет стрелять вам в спину, а ваши головы будут украшать наши заборы
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11.10.2021 18:55
+7
Явно под кокосом написан сей бред ждём следующей писанины от Шойгу ,только уже под грибочками ..
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11.10.2021 17:55
+5
та навіщо взагалі приділяти їм увагу??? їхня писанина нікого не хвилює
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11.10.2021 18:00
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Явно под кокосом написан сей бред ждём следующей писанины от Шойгу ,только уже под грибочками ..
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11.10.2021 17:55 Відповісти
православнутый ордынец шойгу сильно безграмотный) что оно может написать?
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11.10.2021 19:37 Відповісти
Погоджуюся з цією пані, в тій статті дійсно "купа" і причому смердюча.
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11.10.2021 17:58 Відповісти
та навіщо взагалі приділяти їм увагу??? їхня писанина нікого не хвилює
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11.10.2021 18:00 Відповісти
Теж вважаю, що не потрібно популяризувати цю маячню.
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11.10.2021 21:12 Відповісти
Там Медвед ЗЫбила обоссал прямым текстом, а заодно на всю Украину наехал , а эта самка зебила "мууу хрюююю противоречивые месседжи беееее"
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11.10.2021 18:05 Відповісти
Он прав в части характеристики зеленского. Никаких противоречий нет
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11.10.2021 18:06 Відповісти
Статья представлена от имени Медведа, но это консолидированное мнение ВПР России.
Статья написана не для украинцев, а для американцев - сегодня начался трёхдневный визит Нуланд в Москву. Совпадение - не думаю.
Суть статьи следующая - если вы (США) хотите "слить" нам Украину в обмен на что-то существенное с нашей стороны, то даже не надейтесь - "мы подождем, никуда они не денутся". Предлагайте также что-нибудь существенное.
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11.10.2021 18:14 Відповісти
Неужели вы мордва тупорылая не понимаете, слить уже никого и никогда не получится, Украинцы уже нация! Каждый куст, каждое дерево будет стрелять вам в спину, а ваши головы будут украшать наши заборы
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11.10.2021 18:55 Відповісти
Во-первых, я не мордва, а как-бы, совсем наоборот.
Во-вторых, Вы мой пост-то читали? В нем как раз говориться, что если амеры вдруг по своим резонам решат "слить" Украину рашке, то Россия на это не пойдет, в том числе и по указанным Вами причинам.
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11.10.2021 19:01 Відповісти
Нету никаких противоречий, прямо говорят.
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11.10.2021 18:25 Відповісти
Зачем вообще обращать внимание на писанину жителей страны балалайки?
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11.10.2021 18:32 Відповісти
_Вот что сказал Медведев эксп президент Рашки пруфы: youtube.com/watch?v=1ubfxRQWa5U
_Так что Рашка уже давно ничего не производит, а проедает добытые ресурсы.
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11.10.2021 19:00 Відповісти
о чем вообще новость?...статья и медведев .. это уже нонсенс
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11.10.2021 19:26 Відповісти
этому чмошнику всего 56 лет, рост 1,6 с кепкой, а выглядит, как кусок дерьма.
в Украине даже девяностолетний Кравчук выглядит лучше...

*********, оно что, у вас там не просыхает? не позорьтесь так, убогие вОнюшки, сдайте это свое убогое чмо ведмедку лучше на корм свиньям.))

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11.10.2021 19:35 Відповісти
Не понял . а что этот менахем мендель читать и писать научился?
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11.10.2021 19:45 Відповісти
С почками у Медведева плохо - явная отечность. Допился.
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11.10.2021 20:18 Відповісти
Медвєдєв - єврей.
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11.10.2021 20:27 Відповісти
***** - так само евойная мамель "Шаломова", а прадед - погуглите "Мордехай Блинчиков", одно лицо!
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11.10.2021 21:25 Відповісти
Давид Абрамович Мендель пишет интересных статей
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11.10.2021 21:24 Відповісти
Ну это, Ольга Стефанишина, несерьёзно! Даже в псих больницах, бред дауна - имбицила интерисует только врачей! А там, даже не больница а кремль, маацваа! 6 палата, в сортире нервно курит...
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11.10.2021 21:35 Відповісти
Глядишь через недельку-другую и Кужугет тисканет какую-нибудь статейку - украинцы, мол, не хотят учить его родной тувинский язык, значит они фашисты.
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11.10.2021 23:06 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.10.2021 09:26 Відповісти
 
 