Віцепрем'єр Стефанішина про статтю Медведєва про Україну: Купа суперечливих меседжів

Статтю експрезидента Росії Дмитра Медведєва про Україну прокоментувала віцепрем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я мала можливість прочитати цю статтю. Її складно коментувати, але вона заслуговує на увагу. Вона має досить велику кількість суперечливих меседжів, які, з одного боку, спрямовані на західну аудиторію, з іншого - на внутрішньоукраїнську, а також на російську. Але з точки зору лексики і риторики, яка там використовується, це якась абсолютно нова реальність. Для українців там немає нових меседжів", - зазначила віцепрем'єр.

За її словами, один із ключових фейків, які продукуються Російською Федерацією, - це те, що Україна перебуває в пошуках національної ідентичності.

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"Це абсолютно не так, ми молода країна з тисячолітньою історією, це зафіксовано в Конституції України. Тепер, коли ми будемо слухати про пошук національної ідентичності, ми будемо розуміти, що це російський наратив, який вже офіційно зафіксовано публічно", - додала Стефанішина.

Стаття Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Комерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.

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