Коллектив "Большевика" поддерживает приватизацию завода, - "слуга народа" Маслов
Работники АО "Первый киевский машиностроительный завод" (прежнее название - завод "Большевик") поддерживают приватизацию предприятия. Условия приватизации в частности предусматривают социальные гарантии для трудового коллектива, выполнение колдоговора, а также дополнительные инвестиции.
Об этом заявил народный депутат Денис Маслов в комментарии изданию "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Приватизация - это лучший способ защитить работников завода" Большевик ". И это не просто мое мнение, так считают в трудовом коллективе. На прошлой неделе я лично посетил завод, пообщался как с руководством, так и работниками, с председателем профсоюза. Все они понимают, что приватизация - единственный выход, поскольку в условиях четко предусмотрены социальные гарантии, выполнение коллективного договора, сохранение производства и дополнительные инвестиции ", - комментирует нардеп.
Маслов также отметил, что уже много лет "Большевик" остается убыточным предприятием и продолжает накапливать долги. Это касается и выплат ЕСВ, из-за чего многие работники завода, среди которых 80% людей пенсионного возраста, не могут получить перерасчет пенсий.
"Если завод не приватизируют, ситуация не станет лучше. Государство не может вкладывать большие средства в развитие предприятия, нужны миллиардные инвестиции. А частный владелец, который победит на аукционе, не только заплатит в госбюджет более 1 млрд грн за предприятие, но и обязуется погасить все долги и не допустить возникновения новых", - подчеркивает Маслов.
Как сообщалось ранее, проведение аукциона по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" назначено на 27 октября 2021 года. Стартовая цена объекта составляет 1 млрд 389 млн гривен.
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Опять рабочим инвестор Лиса Алиса наобещала курочку в обед и бесплатное казино после работы в Монте-Карло с оплаченным перелетом. Каждый работает в меру желания, а получает - в меру хотения. А кончиться тем, что снова инвестор разберет завод и сдаст в металлолом, а там построит очередной ТРЦ. По всей Украины стоят разобранные коробки бывших советских заводов, только вотому шо бетон еще не используют как вторсырье.
Но мудрый рабочий класс верит в колдоговор!!! Аххренеть... Их наверное учили тупые учителя, которые засыпают каждой вечер в предвкушении обещанной зарплаты в 4 тыщи евры - все подушки заслюнявили...
Теперь стоит вопрос о сносе части завода для розвязки
ОЦЕНИТЕ КРАСОТУ ИГРЫ - рабочие приватизируют свои доли ,
потом у них в туалете скупят акции ,
потом с города СДЕРУТ МИЛЬОНЫ ДОЛЛАРОВ ЗА ПРОДАЖУ КУСКА ЗАВОДА ПОД РОЗВЯЗКУ
Все , кто имеет большую недвижимость , игрались с приватизацией.
в Киеве ни одного завода не осталось , везде ТРЦ И ЖИЛЬЁ
А куда дели оборудование ? Все под пресс и металлолом
и никто не ответил
надо знать как и о чем шутить 😀😀
- Обоє не відходять далеко від кормушки…
- А в чому різниця?
- Курка несе яйця, а депутат їх чухає…
Почему бы им лишаться такой кормушки в центре города.
Кстати, немцы бомбили не завод, а аэродром на Гарматной, но промахнулись.
Не важно на каком предприятии работает инженер-- важно как он способен организовать работу.
Руководитель обязан знать на что способны его подчинённые и дать задание маркетологам(снабженцам) найти кому нужна продукция завода, которую на нём способны сделать.
Если всего этого нет, то грош цена этому предприятию и его работникам.
Никого не жалко, некого жалеть.
Вероятнее всего, завод украду и закроют, землю застроят, как и сотни других заводов по всей стране.
Например только в Киеве "Квант", "Коммунист", "Арсенал" и т.д.