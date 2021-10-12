Коллектив "Большевика" поддерживает приватизацию завода, - "слуга народа" Маслов

Работники АО "Первый киевский машиностроительный завод" (прежнее название - завод "Большевик") поддерживают приватизацию предприятия. Условия приватизации в частности предусматривают социальные гарантии для трудового коллектива, выполнение колдоговора, а также дополнительные инвестиции.

Об этом заявил народный депутат Денис Маслов в комментарии изданию "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Приватизация - это лучший способ защитить работников завода" Большевик ". И это не просто мое мнение, так считают в трудовом коллективе. На прошлой неделе я лично посетил завод, пообщался как с руководством, так и работниками, с председателем профсоюза. Все они понимают, что приватизация - единственный выход, поскольку в условиях четко предусмотрены социальные гарантии, выполнение коллективного договора, сохранение производства и дополнительные инвестиции ", - комментирует нардеп.

Маслов также отметил, что уже много лет "Большевик" остается убыточным предприятием и продолжает накапливать долги. Это касается и выплат ЕСВ, из-за чего многие работники завода, среди которых 80% людей пенсионного возраста, не могут получить перерасчет пенсий.

"Если завод не приватизируют, ситуация не станет лучше. Государство не может вкладывать большие средства в развитие предприятия, нужны миллиардные инвестиции. А частный владелец, который победит на аукционе, не только заплатит в госбюджет более 1 млрд грн за предприятие, но и обязуется погасить все долги и не допустить возникновения новых", - подчеркивает Маслов.

Как сообщалось ранее, проведение аукциона по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" назначено на 27 октября 2021 года. Стартовая цена объекта составляет 1 млрд 389 млн гривен.