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Колектив "Більшовика" підтримує приватизацію заводу, - "слуга народу" Маслов

Колектив

Працівники АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишня назва — завод "Більшовик") підтримують приватизацію підприємства. Умови приватизації зокрема передбачають соціальні гарантії для трудового колективу, виконання колдоговору, а також додаткові інвестиції.

Про це заявив народний депутат Денис Маслов в коментарі виданню "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Приватизація – це найкращий засіб захистити працівників заводу "Більшовик". І це не просто моя думка, так вважають у трудовому колективі. Минулого тижня я особисто відвідав завод, поспілкувався як з керівництвом, так і працівниками, з головою профспілки. Усі вони розуміють, що приватизація – єдиний вихід, оскільки в умовах чітко передбачені соціальні гарантії, виконання колективного договору, збереження виробництва й додаткові інвестиції", - коментує нардеп.

Маслов також зазначив, що вже багато років "Більшовик" залишається збитковим підприємством та продовжує накопичувати борги. Це стосується і виплат ЄСВ, через що багато працівників заводу, серед яких 80% людей пенсійного віку, не можуть отримати перерахунки пенсій.

"Якщо завод не приватизують, ситуація не стане краще. Держава не може вкладати великі кошти у розвиток підприємства, потрібні мільярдні інвестиції. А приватний власник, що переможе на аукціоні, не тільки заплатить до держбюджету понад 1 млрд грн за підприємство, але і зобов’язується погасити всі борги й не допустити виникнення нових", - підкреслює Маслов.

Як повідомлялося раніше, проведення аукціону з приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" призначено на 27 жовтня 2021 року. Стартова ціна об'єкта становить 1 млрд 389 млн гривень.

Автор: 

Київ (19525) приватизація (1675) Денис Маслов (9) Більшовик (36)


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Топ коментарі
+10
А они об этом знают ?
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12.10.2021 09:03
+10
Країни, щоб бути успішною, зберігають і нарощують виробництво. А у нас вважають певне, що успешна країна має будувати ТРЦ і житлові хмарочоси.
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12.10.2021 09:13
+9
про судьбу предприятия и социальные гарантии после приватизации можете спросить у рабочих "Черноморского судостроительного завода". И предприятия не осталось
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12.10.2021 09:09
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А они об этом знают ?
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12.10.2021 09:03 Відповісти
Країни, щоб бути успішною, зберігають і нарощують виробництво. А у нас вважають певне, що успешна країна має будувати ТРЦ і житлові хмарочоси.
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12.10.2021 09:13 Відповісти
Так барыги считают только доход с квадратного метра и все это потом нал для европейских банков
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12.10.2021 09:30 Відповісти
И туда уже добрались.От вашей заботы у народа уже блевота.
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12.10.2021 09:03 Відповісти
Вже проходили. Знов на ті ж граблі.
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12.10.2021 09:04 Відповісти
"... 80% працюючих пенсіонери." Ходять по звичці.
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12.10.2021 09:05 Відповісти
Приватизация, что дышло, как повернут, так и выйдет, но пенсионерам точно боком.
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12.10.2021 09:07 Відповісти
про судьбу предприятия и социальные гарантии после приватизации можете спросить у рабочих "Черноморского судостроительного завода". И предприятия не осталось
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12.10.2021 09:09 Відповісти
Да история ничему не учит!
Опять рабочим инвестор Лиса Алиса наобещала курочку в обед и бесплатное казино после работы в Монте-Карло с оплаченным перелетом. Каждый работает в меру желания, а получает - в меру хотения. А кончиться тем, что снова инвестор разберет завод и сдаст в металлолом, а там построит очередной ТРЦ. По всей Украины стоят разобранные коробки бывших советских заводов, только вотому шо бетон еще не используют как вторсырье.
Но мудрый рабочий класс верит в колдоговор!!! Аххренеть... Их наверное учили тупые учителя, которые засыпают каждой вечер в предвкушении обещанной зарплаты в 4 тыщи евры - все подушки заслюнявили...
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12.10.2021 09:23 Відповісти
Так ПОЛЗАВОДА уже под ТРЦ Большевик ( владельцы Мегамаркета )
Теперь стоит вопрос о сносе части завода для розвязки
ОЦЕНИТЕ КРАСОТУ ИГРЫ - рабочие приватизируют свои доли ,
потом у них в туалете скупят акции ,
потом с города СДЕРУТ МИЛЬОНЫ ДОЛЛАРОВ ЗА ПРОДАЖУ КУСКА ЗАВОДА ПОД РОЗВЯЗКУ
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12.10.2021 09:36 Відповісти
... а віноват будєт Порошенко! Мудрий нарід, *****!
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12.10.2021 09:40 Відповісти
Порошенко из 90 - сам такие схемы проворачивал .
Все , кто имеет большую недвижимость , игрались с приватизацией.

в Киеве ни одного завода не осталось , везде ТРЦ И ЖИЛЬЁ
А куда дели оборудование ? Все под пресс и металлолом
и никто не ответил
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12.10.2021 09:52 Відповісти
😁 Ну я ж казав...
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12.10.2021 10:03 Відповісти
Пришлось Вас немного просветить, чтобы не шутили от фонаря .
надо знать как и о чем шутить 😀😀
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12.10.2021 10:05 Відповісти
Коли читаєш: "Слуга народу сказав", у голові асоціація - "Знову брешуть!" Скоро словосполучення "слуга народу" і "брехун" стануть аналогами!
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12.10.2021 09:09 Відповісти
Яка там "скоро"... Вже 🤔🧐😁
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12.10.2021 09:13 Відповісти
ти де був останні 30 років незалежності? в Україні словосполучення "депутат Верховної Ради", незалежно від фракції чи партії, незмінно є синонимом слова "брехня".
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12.10.2021 09:13 Відповісти
Де був? Там де і ти!
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12.10.2021 09:21 Відповісти
- У чому схожість між депутатом і куркою?

- Обоє не відходять далеко від кормушки…

- А в чому різниця?

- Курка несе яйця, а депутат їх чухає…
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12.10.2021 10:48 Відповісти
Зелёное ОПГ приватизирует заводик, и снесет.
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12.10.2021 09:11 Відповісти
"Бачили очі що купували,- їжте" 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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12.10.2021 09:14 Відповісти
"Уже много лет "Большевик" остается убыточным предприятием и продолжает накапливать долги. Это касается и выплат ЕСВ, из-за чего многие работники завода, среди которых 80% людей пенсионного возраста, не могут получить перерасчет пенсий." - нет ли тут взаимосвязи
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12.10.2021 09:13 Відповісти
продадут завод. Снесут цеха и построят жилые высотки и ТРЦ. В Киеве земля дорогая
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12.10.2021 09:13 Відповісти
Вже знаємо цих ефективних власників. Розвалять підприємство і знищать, а людей виженуть.
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12.10.2021 09:17 Відповісти
І чому б їх не вигнати, якщо вони самі не проти?
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12.10.2021 09:41 Відповісти
"повезло" тим пенсіонерам... (((
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12.10.2021 09:18 Відповісти
Какой дурак будет покупать предприятие,что бы выплатить долги по нелепому есв.
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12.10.2021 09:22 Відповісти
Вже точно не такий вумний, як ти 🤔🧐😁 Узбаґойзя, рванина, у тебя денег как не было, так и не будет... от слова "совсем" 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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12.10.2021 09:26 Відповісти
Поверь, найдутся немало "дураков", которые потом снесут все корпуса и понастроят высоток и ТРЦ. Именно с этой целью и задумана эта прихватизация
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12.10.2021 09:32 Відповісти
От того завода осталось несколько полуразрушенных корпусов, которые коллектив в лице директора и бухгалтерии сдает в сренду иазным темнокожим бомжам под торговлю старым барахлом.
Почему бы им лишаться такой кормушки в центре города.
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12.10.2021 09:24 Відповісти
Бред! Никто не будет строить там завод, когда в разы выгоднее продать землю!
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12.10.2021 09:30 Відповісти
Сарай в центре города!
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12.10.2021 09:31 Відповісти
Золотой сарай 😀😀😀
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12.10.2021 09:37 Відповісти
То не просто сарай, а аварийный сарай отстроенный пленными немцами из битого кирпича и бетона, которые остались псле бомбежки 22 июня.
Кстати, немцы бомбили не завод, а аэродром на Гарматной, но промахнулись.
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12.10.2021 09:37 Відповісти
а что они там мшиностроят интересно огласите список пжлста шо за машыны такие строят ??? некоторые одарённые провидческим даром уже предсказали будущее участка - высотки+трц... подкину за недорого идейку но без особых надежд на реализацию : на этой базе можно создать эдакий учебно-производственный технопарк не столько производственный но более именно для обучения по линни того что раньше было техникумами и бурсами то есть отдать минобразования выращивать свои инженерно-технические кадры и тем же пенсионерам не всем конечно там работка будет но.... жы2 решит по своему и даже уже решила зачем стране произ водственные кадры? стране нужны заробитчане и наташы в Турцию......
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12.10.2021 09:34 Відповісти
Кто же будет заморачиваться на технопарки? Оно им надо вкладывать бабло, которое им лично прибыли не принесёт? Проще ЖК и ТРЦ - быстрый живой барыш!
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12.10.2021 09:38 Відповісти
А каким боком к трудовому коллективу этот ушлёпок из ОПГ "Прислуга урода", дима маслов? За кого топит?
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12.10.2021 09:47 Відповісти
Им, видимо, надоело работать.
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12.10.2021 09:53 Відповісти
Таки да. Окончательно обанкротят, снесут промсооружения и построят жилой комплекс с бизнес центром на лакомой территории. А люмпен уволят без выходного пособия.
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12.10.2021 09:55 Відповісти
А "слуга народа" Маслов на токарном станке или не фрезерном подрабатывает на "Большевике"? Вылазит такое никчёмное сраное Ч.М.О. на публику и начинает что-то втирать от имени граждан...
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12.10.2021 10:00 Відповісти
Не важно на каком оборудовании работает рабочий-- важно, что он способен сделать.
Не важно на каком предприятии работает инженер-- важно как он способен организовать работу.
Руководитель обязан знать на что способны его подчинённые и дать задание маркетологам(снабженцам) найти кому нужна продукция завода, которую на нём способны сделать.
Если всего этого нет, то грош цена этому предприятию и его работникам.
Никого не жалко, некого жалеть.
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12.10.2021 10:19 Відповісти
А модет для начала снесете корпус,который мешает доделать развязку на мосту?Потом же вообще низзя будет,частная собственность.Кличко уже год как пообещал лично сесть за бульдозер,и че?А в этом корпусе делают важнейшее дело-чурки (простите, иностранцы) продают секондхенд.
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12.10.2021 11:11 Відповісти
мы эту песенку слушаем уже скоро 30 лет.
Вероятнее всего, завод украду и закроют, землю застроят, как и сотни других заводов по всей стране.
Например только в Киеве "Квант", "Коммунист", "Арсенал" и т.д.
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12.10.2021 17:49 Відповісти
А что этот завод сейчас делает? Он и раньше ничего путного не выпускал.
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23.01.2022 13:39 Відповісти
 
 