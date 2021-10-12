Колектив "Більшовика" підтримує приватизацію заводу, - "слуга народу" Маслов
Працівники АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишня назва — завод "Більшовик") підтримують приватизацію підприємства. Умови приватизації зокрема передбачають соціальні гарантії для трудового колективу, виконання колдоговору, а також додаткові інвестиції.
Про це заявив народний депутат Денис Маслов в коментарі виданню "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Приватизація – це найкращий засіб захистити працівників заводу "Більшовик". І це не просто моя думка, так вважають у трудовому колективі. Минулого тижня я особисто відвідав завод, поспілкувався як з керівництвом, так і працівниками, з головою профспілки. Усі вони розуміють, що приватизація – єдиний вихід, оскільки в умовах чітко передбачені соціальні гарантії, виконання колективного договору, збереження виробництва й додаткові інвестиції", - коментує нардеп.
Маслов також зазначив, що вже багато років "Більшовик" залишається збитковим підприємством та продовжує накопичувати борги. Це стосується і виплат ЄСВ, через що багато працівників заводу, серед яких 80% людей пенсійного віку, не можуть отримати перерахунки пенсій.
"Якщо завод не приватизують, ситуація не стане краще. Держава не може вкладати великі кошти у розвиток підприємства, потрібні мільярдні інвестиції. А приватний власник, що переможе на аукціоні, не тільки заплатить до держбюджету понад 1 млрд грн за підприємство, але і зобов’язується погасити всі борги й не допустити виникнення нових", - підкреслює Маслов.
Як повідомлялося раніше, проведення аукціону з приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" призначено на 27 жовтня 2021 року. Стартова ціна об'єкта становить 1 млрд 389 млн гривень.
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Опять рабочим инвестор Лиса Алиса наобещала курочку в обед и бесплатное казино после работы в Монте-Карло с оплаченным перелетом. Каждый работает в меру желания, а получает - в меру хотения. А кончиться тем, что снова инвестор разберет завод и сдаст в металлолом, а там построит очередной ТРЦ. По всей Украины стоят разобранные коробки бывших советских заводов, только вотому шо бетон еще не используют как вторсырье.
Но мудрый рабочий класс верит в колдоговор!!! Аххренеть... Их наверное учили тупые учителя, которые засыпают каждой вечер в предвкушении обещанной зарплаты в 4 тыщи евры - все подушки заслюнявили...
Теперь стоит вопрос о сносе части завода для розвязки
ОЦЕНИТЕ КРАСОТУ ИГРЫ - рабочие приватизируют свои доли ,
потом у них в туалете скупят акции ,
потом с города СДЕРУТ МИЛЬОНЫ ДОЛЛАРОВ ЗА ПРОДАЖУ КУСКА ЗАВОДА ПОД РОЗВЯЗКУ
Все , кто имеет большую недвижимость , игрались с приватизацией.
в Киеве ни одного завода не осталось , везде ТРЦ И ЖИЛЬЁ
А куда дели оборудование ? Все под пресс и металлолом
и никто не ответил
надо знать как и о чем шутить 😀😀
- Обоє не відходять далеко від кормушки…
- А в чому різниця?
- Курка несе яйця, а депутат їх чухає…
Почему бы им лишаться такой кормушки в центре города.
Кстати, немцы бомбили не завод, а аэродром на Гарматной, но промахнулись.
Не важно на каком предприятии работает инженер-- важно как он способен организовать работу.
Руководитель обязан знать на что способны его подчинённые и дать задание маркетологам(снабженцам) найти кому нужна продукция завода, которую на нём способны сделать.
Если всего этого нет, то грош цена этому предприятию и его работникам.
Никого не жалко, некого жалеть.
Вероятнее всего, завод украду и закроют, землю застроят, как и сотни других заводов по всей стране.
Например только в Киеве "Квант", "Коммунист", "Арсенал" и т.д.