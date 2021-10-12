Колектив "Більшовика" підтримує приватизацію заводу, - "слуга народу" Маслов

Працівники АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишня назва — завод "Більшовик") підтримують приватизацію підприємства. Умови приватизації зокрема передбачають соціальні гарантії для трудового колективу, виконання колдоговору, а також додаткові інвестиції.

Про це заявив народний депутат Денис Маслов в коментарі виданню "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Приватизація – це найкращий засіб захистити працівників заводу "Більшовик". І це не просто моя думка, так вважають у трудовому колективі. Минулого тижня я особисто відвідав завод, поспілкувався як з керівництвом, так і працівниками, з головою профспілки. Усі вони розуміють, що приватизація – єдиний вихід, оскільки в умовах чітко передбачені соціальні гарантії, виконання колективного договору, збереження виробництва й додаткові інвестиції", - коментує нардеп.

Маслов також зазначив, що вже багато років "Більшовик" залишається збитковим підприємством та продовжує накопичувати борги. Це стосується і виплат ЄСВ, через що багато працівників заводу, серед яких 80% людей пенсійного віку, не можуть отримати перерахунки пенсій.

"Якщо завод не приватизують, ситуація не стане краще. Держава не може вкладати великі кошти у розвиток підприємства, потрібні мільярдні інвестиції. А приватний власник, що переможе на аукціоні, не тільки заплатить до держбюджету понад 1 млрд грн за підприємство, але і зобов’язується погасити всі борги й не допустити виникнення нових", - підкреслює Маслов.

Як повідомлялося раніше, проведення аукціону з приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" призначено на 27 жовтня 2021 року. Стартова ціна об'єкта становить 1 млрд 389 млн гривень.