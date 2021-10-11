"Украина уже очень близка к Европейскому Союзу", - Боррель
Евросоюз признал европейский выбор Украины и ее стремление стать членом ЕС, и разделяет стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина уже очень близка к Европейскому Союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении. Засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита "Восточного партнерства" 2017 года", – отметил Боррель.
По его словам, ЕС и Украина "разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли".
"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу", – подчеркнул дипломат.
Боррель призвал не спекулировать на том, сколько лет понадобится Украине для членства в Евросоюзе.
"Сейчас важно сосредоточиться на усилении политических связей и экономической интеграции Украины в европейское пространство. И лучший способ сделать это – обеспечить длительные и необратимые реформы на основе Соглашения об ассоциации… и приложить все необходимые усилия для внедрения европейских стандартов на благо народа Украины", – резюмировал еврочиновник.
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Слова поддержки мудрому нарИду, который решил войну закончить)))
Где вас таких убогих понабирали.
Или ты думаешь что в Польше негров нету...я тебя огорчу
А это вопрос престижа и влияния. Несмотря на нежелание старо-европейцев принимать к себе бедных родственников.
Вангую, если ЕС покинет ещё хоть кто-то, Украину в качестве компенсации примут в ЕС без всяких условий по ускоренной процедуре. Даже в усечённом виде (типа без ОРДиЛО и Крыма).
У вас страна без выбора, угомонись.
китайский телефон и китайский комп позволяют делать западные технологии(ес/штаты)
Пока да, но нам они этих технологий не дают.
Так там же сервис круче. И отель можешь выбрать на 28-й линии от Иртыша, там дешевле.
Про технологии:
их и не будет никто давать. Это в ссср - дали зп, тут зарабатывать приходится
покупают. осваивают. покупают в готовом оборудовании. развивают свои.
нашли где делать дешевле )))
прям как у нас:
жили бедно и в войне - закончили и войну и бедность
как там, курам на смех?)))
Если вообще Украина к тому времени еще будет.
А вообще союз Украины, Грузии, Польши и Балтии куда более логичен. С тесной ассоциацией с Британией и Скандиниавией.
ЕС на горизонте.
_Ну то есть да, вплотную к Польше, Венгрии и Румынии.
А Турция-никогда.
Только соединение dial-up
Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов.
За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов.
Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее.
Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху.