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"Украина уже очень близка к Европейскому Союзу", - Боррель

Евросоюз признал европейский выбор Украины и ее стремление стать членом ЕС, и разделяет стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина уже очень близка к Европейскому Союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении. Засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита "Восточного партнерства" 2017 года", – отметил Боррель.

По его словам, ЕС и Украина "разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли".

"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу", – подчеркнул дипломат.

Боррель призвал не спекулировать на том, сколько лет понадобится Украине для членства в Евросоюзе.

"Сейчас важно сосредоточиться на усилении политических связей и экономической интеграции Украины в европейское пространство. И лучший способ сделать это – обеспечить длительные и необратимые реформы на основе Соглашения об ассоциации… и приложить все необходимые усилия для внедрения европейских стандартов на благо народа Украины", – резюмировал еврочиновник.

Автор: 

членство в ЕС (1025) Евросоюз (17145) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+17
Настало время *********** историй!
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12.10.2021 00:06
+15
кацап это ты, среднестатистический избиратель зебила, и сам зебил)))
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12.10.2021 00:18
+14
старая схема, как сам Боррель. ослик и морковка
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12.10.2021 00:10
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Настало время *********** историй!
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12.10.2021 00:06 Ответить
ну и в чем тут *************?

Слова поддержки мудрому нарИду, который решил войну закончить)))
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12.10.2021 00:11 Ответить
Что кацап не нравится поддержка, вали за поребрик.
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12.10.2021 00:14 Ответить
кацап это ты, среднестатистический избиратель зебила, и сам зебил)))
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12.10.2021 00:18 Ответить
Закинься боярой и люлю.
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12.10.2021 00:27 Ответить
это твой бальзам. или ты по стекломою?
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12.10.2021 00:32 Ответить
Твой уровень детский сад, там не заморачиваются (дети же) всегда отвечают сам дурак.
Где вас таких убогих понабирали.
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12.10.2021 00:45 Ответить
пей !
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12.10.2021 09:12 Ответить
старая схема, как сам Боррель. ослик и морковка
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12.10.2021 00:10 Ответить
Жаба давит? Да лаптеногое?
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12.10.2021 07:33 Ответить
Україні не потрібні євротолерасти без нато та з біженцями
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12.10.2021 00:12 Ответить
Какие еще беженцы? Мы тут сами беженцы, со средней (она же максимальная) зарплатой в 360 баксов или 330 эвро за 168 часов
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12.10.2021 01:21 Ответить
На ринок сходи, бєжєнєц. Там усі види азійської культури.
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12.10.2021 05:28 Ответить
Алеша, беженец ты душевный , при чем тут рынок к беженцам?

Или ты думаешь что в Польше негров нету...я тебя огорчу
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12.10.2021 06:44 Ответить
Британия вышла, Каталония (если сепарируются от Испании) автоматом вылетит, Польшу и Венгрию могут выгнать, принять Западные Балканы пока что не получается, потому что раздрай там. Белорусы и армяне лягли под русских, Азербайджан дружит с Турцией (которая Европу послала), Грузию и Молдову шатает постоянно. То есть с Восточным Партнёрством тоже всё непросто. Глядишь, и скоро командовать Брюсселю будет некем. А если ещё и Украина пошлёт, то встанет вопрос - а ЕС по периметру его границ кто-то ещё любит / уважает / готов на всё ради ?
А это вопрос престижа и влияния. Несмотря на нежелание старо-европейцев принимать к себе бедных родственников.

Вангую, если ЕС покинет ещё хоть кто-то, Украину в качестве компенсации примут в ЕС без всяких условий по ускоренной процедуре. Даже в усечённом виде (типа без ОРДиЛО и Крыма).
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12.10.2021 00:13 Ответить
дуже важлива організація регулює розмір огірків та бананів у см та бере податки на утримання тупих чиновників за це
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12.10.2021 00:17 Ответить
дай угадаю - за трампа голосовал?
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12.10.2021 12:38 Ответить
Ты всем определение выписал.....только забыл что предатели и трусы никому не нужны:...а после выбора в апреле 2019 коленей перед куйло и перестать стрелять.... дела обстоят в Украине именно так.Куйло сказало с любым кроме Порошенко...73 % ответило ЕСТЬ.Одиннарод не пустые слова
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12.10.2021 06:36 Ответить
ты забыл впн включить кгбшник.
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12.10.2021 11:38 Ответить
Как это изменит что ты выбрал колени перед куйло и порноактрисой устроился в ЗЕборделе?
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12.10.2021 14:03 Ответить
ты не можеш знать что кто выбрал)
У вас страна без выбора, угомонись.
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13.10.2021 14:28 Ответить
Конечно...зато ты выбрал себе как куйло приказало....с любым кроме Порошенко...рабы кацапские
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13.10.2021 22:08 Ответить
Пустой онанизм без конкретики скорее эта организация развалиться, чем Украину туда впихнут...
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12.10.2021 00:13 Ответить
РазвалитЬся? Всё понятно
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12.10.2021 07:36 Ответить
Великобритания уже вышла из ЕС. На очереди Венгрия и Польша.
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12.10.2021 08:28 Ответить
Влажные мечты юного петушка ***********)
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12.10.2021 08:58 Ответить
Венгрия пусть киздует на... Бе неё воздух будет чище.
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12.10.2021 11:16 Ответить
ЕС впереди, надейся и жди.
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12.10.2021 00:13 Ответить
столько критиков, впечатление что эти тела отдыхать ездят на озеро байкал и колыму, а в кармане носят мобильный телефон производства кубинского, за компьютером сидят производства северо-корейского)))
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12.10.2021 00:22 Ответить
Отдыхают в Турции, в кармане китайский телефон, и китайский же комп. С ЕС разве что... а что кстати?
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12.10.2021 00:29 Ответить
странно и дико - в турции. почему не на Ангаре?

китайский телефон и китайский комп позволяют делать западные технологии(ес/штаты)
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12.10.2021 00:31 Ответить
На Байкале, Ангаре, Камчатке, Северном полюсе дико дорого. Могут позволить себе как раз жители ЕС. Нам Турция-Египет.
Пока да, но нам они этих технологий не дают.
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12.10.2021 00:40 Ответить
Дорого на калыме?

Так там же сервис круче. И отель можешь выбрать на 28-й линии от Иртыша, там дешевле.

Про технологии:

их и не будет никто давать. Это в ссср - дали зп, тут зарабатывать приходится

покупают. осваивают. покупают в готовом оборудовании. развивают свои.
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12.10.2021 09:17 Ответить
У ЕС нет никаких технологий. Все IT сосредоточено в США и Азии. Европа даже телефоны не умеет делать. Просто курам на смех.
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12.10.2021 04:58 Ответить
делали, к примеру, сименс/ нокиа/алькател

нашли где делать дешевле )))

прям как у нас:

жили бедно и в войне - закончили и войну и бедность

как там, курам на смех?)))
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12.10.2021 09:11 Ответить
"У ЕС нет никаких технологий" - сиди на бутылке молча! За умного сойдешь
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12.10.2021 12:40 Ответить
Наблюдаю значительное изменение риторики местных патриотов в отношении ЕС и перспектив членства в нем. Через три-четыре года - при условии сохранении имеющейся тенденции и президенте, подобному Пш или Зл - Украина будет заявлять: "Си Цзиньпин пообещал нам дешевый рис и аренду наших полей на выгодных условиях - мы теперь дружим с ним!"
Если вообще Украина к тому времени еще будет.
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12.10.2021 00:19 Ответить
Успокойтесь, и Украина будет и ЕС. И через лет 10 не будет между нами границы.
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12.10.2021 00:31 Ответить
Однозначно! У лаптеногие подгорает)
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12.10.2021 07:39 Ответить
Да; осталось ввести "вакцинные паспорта" и объявить всех непроколотых врагами народа. Как во Франции и Италии.
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12.10.2021 00:34 Ответить
По стенке сползает старик Европейский, он стар, он желает в сортир..
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12.10.2021 00:37 Ответить
он стар, он желает в офшор...)
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12.10.2021 02:07 Ответить
Так от них же до этого наши власти на днях конкретики требовали относительно перспективы вступления в ЕС. Ну как бы для порядку и соблюдая рамки приличия надо же что-то сказать в очередной раз. Вот сказал шо мог. Все равно в сухом остатке очередное бла-бла-бла. Да и что они сказать то могут. Шо у нас ничего основного из того что требовалось так толком и не выполнили. Да и в самом ЕС сейчас непростые времена. Короче в очередной раз сделали заявление вежливости, а по сути сказали то же самое что и раньше только другими словами.
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12.10.2021 02:01 Ответить
Как только поборем коррупцию, олигархию так и в ЕС. Лет через 50. Закупаем попкорн и ждем лет 50.
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12.10.2021 01:49 Ответить
Это вообще не очевидно кто кому больше нужен: ЕС Украине или Украина Европе. Вменяемые страны (Британия, Польша) давно поняли что в ЕС сосредоточена современная неомарксистская гниль и они не хотят быть её частью. Если ЕС вернётся к принципам капитализма и уйдёт от влияния соросов, то может туда и надо будет стремиться.

А вообще союз Украины, Грузии, Польши и Балтии куда более логичен. С тесной ассоциацией с Британией и Скандиниавией.
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12.10.2021 02:13 Ответить
Пикейные жилеты
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12.10.2021 07:26 Ответить
Чемберлен голова
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12.10.2021 07:27 Ответить
Соросы, жилеты, всё так знакомо)))
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12.10.2021 07:42 Ответить
Пикейные жилеты. Золотой теленок. Тоже мечтали. Черноморск вольный город и т.д.
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12.10.2021 07:46 Ответить
эти старые пердуны европейские, до цугундера эту европу и соседей, таки доведут... ... слепые и тупые, жирующие за счет штатов, обеспечиващих ихнюю безопасность, тюлени...
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12.10.2021 02:18 Ответить
Жопес самозакоханий нарцис, але це краще ніж відверта **** і вражина України мєркєль.
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12.10.2021 05:37 Ответить
Примут обязательно двадцать восьмой республикой.
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12.10.2021 05:51 Ответить
Ну разве что географически, против факта не поспоришь.
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12.10.2021 06:01 Ответить
А інший чінуша слідом за цим каже що ніколи Україна не буде в ЄС.
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12.10.2021 06:17 Ответить
Слышали уже такое.
ЕС на горизонте.
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12.10.2021 06:38 Ответить
Лишилося зовсім мало - побороти корупцію
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12.10.2021 06:39 Ответить
Янелох ведь сказал пока Украина не вступит в Евросоюз я буду преЗЕдентом!
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12.10.2021 06:49 Ответить
Ну да, ну да..... Ещё чуть чуть, и сразу.....
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12.10.2021 06:53 Ответить
"Украина уже очень близка к Европейскому союзу", - Боррель"
_Ну то есть да, вплотную к Польше, Венгрии и Румынии.
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12.10.2021 07:03 Ответить
Так близько, що більшість тих, хто ще років п'ять тому ратував за вступ до ЄС, вже почали розуміти, що там нас ніхто не чекає і те, що договір про асоціацію більше шкодить Україні ніж допомогає.
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12.10.2021 07:11 Ответить
Чем вредит? Тем , что ***** Украинцев убивает?
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12.10.2021 07:46 Ответить
Тим, що українська промисловість майже вся знищена, а країна швидкими темпами перетворюється на дешеву колонію, яка постачає економічнорозвиненим державам с\г сировину. І тобі це потрібно пояснювати?
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12.10.2021 09:37 Ответить
Всё пропало, усе пропало)) давай за поребрик, там усе замечательно) желательно на колыму или на море лаптевых) И ещё, как ты думаешь, лаптеногое, что поставляет та же Греция в Европу?)
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12.10.2021 10:00 Ответить
Это ты послушай, Ч.М.О. шароварное, нашел что сравнивать с Украиной. Если бы не такие лизожопые дегенераты, как ты и тебе подобные (подозреваю сторонники Пети Порошенко), не имели бы мы сейчас на Банковой такое блудливое аморальное ничтожество. И не тебе сучёнку рассказывать о том, что нам нужно делать.
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12.10.2021 10:14 Ответить
Мне эта евроболтовня напоминает заседания савецкого политбюро - унылые и однообразные, с кучей типовых заезженных фраз и предложений.
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12.10.2021 07:43 Ответить
Мягко стелит, да жестко спать. Но для зебобиков сойдет. Все идет к тому, что будут протягивать всеми неправдами формулу Штайнмайера и закрываться от Украины. Зебилы, поставьте себя на место европейцев и задумайтесь над вопросом, нужны ли ЕС сепары, которые ставят своей задачей разнести вдребезги ЕС? Вопрос простой, только вот ответ вам не понравится.
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12.10.2021 07:46 Ответить
Учитывая правление шмаркли в стране это самые утешительные слова Борреля Украине. Thank u 4 nothing! И на том спасибо!
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12.10.2021 07:56 Ответить
"А при коммунизме всё будет за...бись - он наступит скоро - надо только подождать"...
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12.10.2021 08:21 Ответить
Украина вступит в Европейский союз сразу же после Турции.
А Турция-никогда.
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12.10.2021 08:27 Ответить
Никогда не говори никогда, запоребриковое, почему же твоё ***** так эрдогана испугался в карабахе?
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12.10.2021 09:01 Ответить
В классической схеме "Ослик и морковка" ЕС рекомендует использовать дополнительную морковку, смазаную скипидаром и вставленную ослику в зад.
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12.10.2021 08:37 Ответить
Це Хрущов колись казав, що савецкій нарот вже одною ногою в комунізмі )))
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12.10.2021 08:44 Ответить
Есть большая разница. Совки должны были построить светлое будущее сами. А украинцы ждут когда это за них сделают другие. Психологически это очень плохая ситуация. Украинцы теряют стремление и волю менять что-то самим.
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12.10.2021 08:51 Ответить
А *********** чего ждут? Смерти *****?
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12.10.2021 09:02 Ответить
Є сенс у ваших словах
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12.10.2021 09:19 Ответить
А что именно ты подразумеваешь под фразой " украинцы ждут пока за них это сделают другие"? Другие сделают что? И кто эти "другие"?
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12.10.2021 12:01 Ответить
Украинцы ждут вступления в ЕС, чтобы о них позаботились. Что тут непонятного.
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12.10.2021 17:15 Ответить
Ватная чушь!
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12.10.2021 17:16 Ответить
Европейская колбаса по 2.20. Бог с ним с суверенитетом.
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12.10.2021 17:24 Ответить
ещё раз говорю - куйню не лепи, ватан
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12.10.2021 17:27 Ответить
Есть страны которые просто не могут жить самостоятельно. Им просто страшно. Они как подростки.
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12.10.2021 17:30 Ответить
Думаю, что в Украине начнет что-то меняться тогда, когда европейские бюрократы перестанут врать (то что они удобненько называют "дипломатией"), а прямо начнут говорить, что страна, гниющая от тотальной коррупции - не имеет ни малейших перспектив (Евросоюз, НАТО и т.п.).
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12.10.2021 09:55 Ответить
Это как загрузка файла: остался 1%
Только соединение dial-up
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12.10.2021 10:10 Ответить
Быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале движения черепаха находится впереди Ахиллеса.
Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов.
За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов.
Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее.
Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху.

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12.10.2021 10:29 Ответить
все обещают и обещают и обещают и дальше обещать --- спасибо ПОРОХУ что хоть безвиза добился если пре-зе- рватив не просерет . а лучше чем жванецкий покойный сказал и не придумать --- .. да виден свет в конце тоннеля . вот только тоннель ***** не кончается..
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12.10.2021 10:52 Ответить
Особенно близки по уровню жизни
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12.10.2021 11:05 Ответить
Надо просто верить Жозепе.
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12.10.2021 11:11 Ответить
Меня больше НАТО прельщает. Жили мы и без ЕС. А вот НАТО - это уже другой разговор
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12.10.2021 11:32 Ответить
щось ця промова нагадує сюжет з кінофільму "Операція "Ы"" про безмежні простори космосу. Янелох нічого не робить, але на цукерку очікує.
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12.10.2021 12:42 Ответить
 
 