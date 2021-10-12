"Україна вже дуже близька до Європейського Союзу", - Боррель
Євросоюз визнав європейський вибір України та її прагнення стати членом ЄС, і поділяє прагнення зміцнювати політичні зв'язки й економічну інтеграцію.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна уже дуже близька до Європейського союзу, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи нашими тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію. Європейські прагнення України і її європейський вибір ЄС визнав і привітав, як зазначено в цій угоді. Засвідчено це й у декларації, схваленій за підсумками саміту "Східного партнерства" 2017 року", - зазначив Боррель.
За його словами, ЄС і Україна "поділяють прагнення зміцнювати політичні зв'язки і економічну інтеграцію на основі Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі".
"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням угоди, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу – і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного", - підкреслив дипломат.
Боррель закликав не спекулювати на тому, скільки років знадобиться Україні для членства в Євросоюзі.
"Зараз важливо зосередитися на посиленні політичних зв'язків та економічної інтеграції України у європейський простір. І найкращий спосіб зробити це – забезпечити тривалі й незворотні реформи на основі Угоди про асоціацію… та докласти всіх необхідних зусиль для запровадження європейських стандартів на благо народу України", - резюмував єврочиновник.
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Слова поддержки мудрому нарИду, который решил войну закончить)))
Где вас таких убогих понабирали.
Или ты думаешь что в Польше негров нету...я тебя огорчу
А это вопрос престижа и влияния. Несмотря на нежелание старо-европейцев принимать к себе бедных родственников.
Вангую, если ЕС покинет ещё хоть кто-то, Украину в качестве компенсации примут в ЕС без всяких условий по ускоренной процедуре. Даже в усечённом виде (типа без ОРДиЛО и Крыма).
У вас страна без выбора, угомонись.
китайский телефон и китайский комп позволяют делать западные технологии(ес/штаты)
Пока да, но нам они этих технологий не дают.
Так там же сервис круче. И отель можешь выбрать на 28-й линии от Иртыша, там дешевле.
Про технологии:
их и не будет никто давать. Это в ссср - дали зп, тут зарабатывать приходится
покупают. осваивают. покупают в готовом оборудовании. развивают свои.
нашли где делать дешевле )))
прям как у нас:
жили бедно и в войне - закончили и войну и бедность
как там, курам на смех?)))
Если вообще Украина к тому времени еще будет.
А вообще союз Украины, Грузии, Польши и Балтии куда более логичен. С тесной ассоциацией с Британией и Скандиниавией.
ЕС на горизонте.
_Ну то есть да, вплотную к Польше, Венгрии и Румынии.
А Турция-никогда.
Только соединение dial-up
Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов.
За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов.
Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее.
Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху.