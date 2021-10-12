"Україна вже дуже близька до Європейського Союзу", - Боррель

Євросоюз визнав європейський вибір України та її прагнення стати членом ЄС, і поділяє прагнення зміцнювати політичні зв'язки й економічну інтеграцію.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна уже дуже близька до Європейського союзу, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи нашими тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію. Європейські прагнення України і її європейський вибір ЄС визнав і привітав, як зазначено в цій угоді. Засвідчено це й у декларації, схваленій за підсумками саміту "Східного партнерства" 2017 року", - зазначив Боррель.

За його словами, ЄС і Україна "поділяють прагнення зміцнювати політичні зв'язки і економічну інтеграцію на основі Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі".

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"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням угоди, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу – і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного", - підкреслив дипломат.

Боррель закликав не спекулювати на тому, скільки років знадобиться Україні для членства в Євросоюзі.

"Зараз важливо зосередитися на посиленні політичних зв'язків та економічної інтеграції України у європейський простір. І найкращий спосіб зробити це – забезпечити тривалі й незворотні реформи на основі Угоди про асоціацію… та докласти всіх необхідних зусиль для запровадження європейських стандартів на благо народу України", - резюмував єврочиновник.