Зеленский о саммите Украина-ЕС: Диалог поспособствует нашей интеграции в европейское сообщество. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что XXIII саммит Украина-ЕС станет плодотворным и еще больше поспособствует интеграции Украины в европейское сообщество
Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украине. Уверен, сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина-ЕС будет плодотворным, и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", - написал Зеленский.
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в принципі саміт уже можна і не проводити.
Куда уж больше.
73% интелохтуалы, понавыбирали дерьма зелёного - жрите...