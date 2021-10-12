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Зеленский о саммите Украина-ЕС: Диалог поспособствует нашей интеграции в европейское сообщество. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что XXIII саммит Украина-ЕС станет плодотворным и еще больше поспособствует интеграции Украины в европейское сообщество

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украине. Уверен, сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина-ЕС будет плодотворным, и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", - написал Зеленский.

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Зеленский о саммите Украина-ЕС: Диалог поспособствует нашей интеграции в европейское сообщество 01

Автор: 

евроинтеграция (2124) Зеленский Владимир (20474) саммит (1171) Евросоюз (17145) Урсула фон дер Ляйен (520) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+6
Выбрали себе на голову..
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12.10.2021 10:01
+6
Розкажи їм як ви з Бєнєю крали гроші з Приватбанку і нас відразу приймуть в ЄС.
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12.10.2021 10:07
+4
блевонул....зервотное.
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12.10.2021 10:10
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Выбрали себе на голову..
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12.10.2021 10:01 Ответить
Лилипуты в армии всегда были гнойными, если им давали лычку и чуть больше приоритета над другими.
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12.10.2021 10:23 Ответить
Очередной успех украинской внешней политики , респект !
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12.10.2021 10:05 Ответить
блевонул....зервотное.
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12.10.2021 10:10 Ответить
Зепил, успех в чем ? В том, что ты хорошо покакал?
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12.10.2021 10:10 Ответить
Розкажи їм як ви з Бєнєю крали гроші з Приватбанку і нас відразу приймуть в ЄС.
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12.10.2021 10:07 Ответить
а зачем нам туда сегодня? пусть быдло сначала перестанет окурки из окна авто выбрасывать, гадить на природе, мусор научится сортировать, маски наденет...тогда другое дело.
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12.10.2021 10:45 Ответить
кловун-вован вже дав оцінку саміту який ще навіть не відбувся, журнашлюхи підхопили і донесли лохторату.
в принципі саміт уже можна і не проводити.
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12.10.2021 10:08 Ответить
С Клочко и его "успешной2 сестрой и богатой мамой "за 2 года" зарплат в конвертах.....точно Пойдете....на йух и скоро...офшорники гребанные.
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12.10.2021 10:09 Ответить
В диалогах ты не силен, они требуют гибкости мышления, находчивости, ума. В общем - это не твое. Тебе с монологами под телесуфлер научиться бы справляться...для начала. А потом как Б-г даст.
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12.10.2021 10:10 Ответить
по текстам, с суфлером. за несколько дублей и под...Апладисменты!
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12.10.2021 10:11 Ответить
взагалі не розумію, як в умах наріту він став "великим артистом"...
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12.10.2021 10:22 Ответить
XXIII саммит!!!
Куда уж больше.
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12.10.2021 10:11 Ответить
а как же "нахальная политика" ? по иплу их надо было
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12.10.2021 10:16 Ответить
Діалог це непогано, але практичні кроки з інтеграції за зелених майже припинились...
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12.10.2021 10:21 Ответить
На собачку говорящую приедут посмотреть.
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12.10.2021 10:22 Ответить
На ***** чтоль? Так оно несколько дальше
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12.10.2021 10:34 Ответить
походу только ЭТА довольная, закомплексованная, сцыкливая вошь-дь не в курсе, что все в курсе её чемпионства в оффшорах, вагнергейтах, мецгергейтах, ковидпровалах и сдаче интересов Украины на всех фронтах..
73% интелохтуалы, понавыбирали дерьма зелёного - жрите...
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12.10.2021 12:20 Ответить
правильно.
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12.10.2021 17:43 Ответить
 
 