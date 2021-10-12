Зеленский о саммите Украина-ЕС: Диалог поспособствует нашей интеграции в европейское сообщество. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что XXIII саммит Украина-ЕС станет плодотворным и еще больше поспособствует интеграции Украины в европейское сообщество

Об этом он сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украине. Уверен, сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина-ЕС будет плодотворным, и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", - написал Зеленский.

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