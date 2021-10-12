В Киеве стартует саммит Украина-ЕС

В Киеве 12 октября открывается 23-й Саммит Украина - Европейский Союз, в рамках которого планируется подписание ряда соглашений.

На мероприятии будет председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечения энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.

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В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Евросоюзом.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

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По данным официального представителя ЕС,основными темами саммита Украина-ЕС, который должен состояться 12 октября в Киеве, станут имплементация двустороннего Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, борьба с COVID-19 и диалог в сфере безопасности.