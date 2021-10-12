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В Киеве стартует саммит Украина-ЕС

В Киеве стартует саммит Украина-ЕС

В Киеве 12 октября открывается 23-й Саммит Украина - Европейский Союз, в рамках которого планируется подписание ряда соглашений.

На мероприятии будет председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечения энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.

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В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Евросоюзом.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

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По данным официального представителя ЕС,основными темами саммита Украина-ЕС, который должен состояться 12 октября в Киеве, станут имплементация двустороннего Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, борьба с COVID-19 и диалог в сфере безопасности.

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евроинтеграция (2124) саммит (1171) Евросоюз (17145)


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Про що там розповідатиме унюханий клоун?
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12.10.2021 09:01 Ответить
Вот нарид у нас, как выберут какое нибудь говнище, а потом спрашивает, почему же так плохо живём. Пороха нужно возвращать, давно уже было бы по другому
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12.10.2021 09:08 Ответить
Зате у вас нема ні проблем з рф, ні війни. Мир-дружба-жвачка і бонусом диктатор-самозванець.
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12.10.2021 09:26 Ответить
Сейчас попрошайка это ты, сколько копеек на карту упадёт? Лапти не слетают? Свинособака
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12.10.2021 09:30 Ответить
Фир , вьі из ябатек будете ? Какая "гражданская война" в Украине ? Лучше прекратите террор против собственного народа , а Лукашенко заприте в психушку , где ему давно прогульі ставят!
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12.10.2021 09:31 Ответить
О! Лахта вылупилась. Ты где был, засранец? Почему на смену опаздываешь? Живо хрюкалом в монитор и копытами по клаве лупить, не то в Колпино свое зассанное будешь пешком добираться, даже на траНвайку не заработаешь.
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12.10.2021 10:09 Ответить
Важное мероприятие проходит сейчас в Киеве. Можно только пожелать успеха !
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12.10.2021 09:28 Ответить
От якби Україну на саміті представляли ще й професіонали, патріоти було б і якісніше, і надійніше.
А то хрін його знає, що то за "діалог у сфері безпеки".
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12.10.2021 10:37 Ответить
 
 