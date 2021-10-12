У Києві стартує саміт Україна-ЄС

У Києві 12 жовтня відкривається 23-й Саміт Україна - Європейський Союз, у межах якого планується підписання низки угод.

На заході головуватиме Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської Ради Шарль Мішель і Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лідери обговорять здобутки та перспективи взаємодії між Україною та ЄС у питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки та поглиблення галузевої співпраці.

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На порядку денному також проблематика співробітництва у сфері безпеки та оборони, розвиток ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.

У межах саміту планується підписання низки угод між Україною та Євросоюзом.

За результатами саміту буде ухвалена спільна заява.

За даними офіційного представника ЄС, основними темами саміту Україна-ЄС, який має відбутися 12 жовтня в Києві, стануть імплементація двосторонньої Угоди про асоціацію Україна-ЄС, боротьба з COVID-19 та діалог у сфері безпеки.