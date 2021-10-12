У Києві стартує саміт Україна-ЄС
У Києві 12 жовтня відкривається 23-й Саміт Україна - Європейський Союз, у межах якого планується підписання низки угод.
На заході головуватиме Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської Ради Шарль Мішель і Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Лідери обговорять здобутки та перспективи взаємодії між Україною та ЄС у питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки та поглиблення галузевої співпраці.
На порядку денному також проблематика співробітництва у сфері безпеки та оборони, розвиток ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.
У межах саміту планується підписання низки угод між Україною та Євросоюзом.
За результатами саміту буде ухвалена спільна заява.
За даними офіційного представника ЄС, основними темами саміту Україна-ЄС, який має відбутися 12 жовтня в Києві, стануть імплементація двосторонньої Угоди про асоціацію Україна-ЄС, боротьба з COVID-19 та діалог у сфері безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то хрін його знає, що то за "діалог у сфері безпеки".