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У Києві стартує саміт Україна-ЄС

У Києві стартує саміт Україна-ЄС

У Києві 12 жовтня відкривається 23-й Саміт Україна - Європейський Союз, у межах якого планується підписання низки угод.

На заході головуватиме Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської Ради Шарль Мішель і Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лідери обговорять здобутки та перспективи взаємодії між Україною та ЄС у питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки та поглиблення галузевої співпраці.

Також читайте: Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про відкрите небо 12 жовтня, - Боррель

На порядку денному також проблематика співробітництва у сфері безпеки та оборони, розвиток ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.

У межах саміту планується підписання низки угод між Україною та Євросоюзом.

За результатами саміту буде ухвалена спільна заява.

За даними офіційного представника ЄС, основними темами саміту Україна-ЄС, який має відбутися 12 жовтня в Києві, стануть імплементація двосторонньої Угоди про асоціацію Україна-ЄС, боротьба з COVID-19 та діалог у сфері безпеки.

Автор: 

євроінтеграція (503) саміт (765) Євросоюз (13441)


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Про що там розповідатиме унюханий клоун?
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12.10.2021 09:01 Відповісти
Вот нарид у нас, как выберут какое нибудь говнище, а потом спрашивает, почему же так плохо живём. Пороха нужно возвращать, давно уже было бы по другому
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12.10.2021 09:08 Відповісти
Зате у вас нема ні проблем з рф, ні війни. Мир-дружба-жвачка і бонусом диктатор-самозванець.
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12.10.2021 09:26 Відповісти
Сейчас попрошайка это ты, сколько копеек на карту упадёт? Лапти не слетают? Свинособака
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12.10.2021 09:30 Відповісти
Фир , вьі из ябатек будете ? Какая "гражданская война" в Украине ? Лучше прекратите террор против собственного народа , а Лукашенко заприте в психушку , где ему давно прогульі ставят!
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12.10.2021 09:31 Відповісти
О! Лахта вылупилась. Ты где был, засранец? Почему на смену опаздываешь? Живо хрюкалом в монитор и копытами по клаве лупить, не то в Колпино свое зассанное будешь пешком добираться, даже на траНвайку не заработаешь.
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12.10.2021 10:09 Відповісти
Важное мероприятие проходит сейчас в Киеве. Можно только пожелать успеха !
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12.10.2021 09:28 Відповісти
От якби Україну на саміті представляли ще й професіонали, патріоти було б і якісніше, і надійніше.
А то хрін його знає, що то за "діалог у сфері безпеки".
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12.10.2021 10:37 Відповісти
 
 