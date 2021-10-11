В Брюсселе назвали основные темы саммита Украина-ЕС

Основными темами саммита Украина-ЕС, который должен состояться 12 октября в Киеве, станут имплементация двустороннего Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, борьба с COVID-19 и диалог в сфере безопасности.

Об этом сообщил официальный представитель ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот саммит даст важную возможность укрепить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с ЕС. У нас для этого есть солидная основа - Соглашение об ассоциации от 2017 года и Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ), которая действует с 2016 года и позволила значительно увеличить объемы двусторонней торговли и украинского экспорта в ЕС. Это будет возможность подвести итог имплементации Соглашения об ассоциации - где мы находимся, и как двигаться дальше", - сказал представитель ЕС.

Он отметил, что стороны начали процесс уточнения и пересмотра действующего Соглашения об ассоциации, исходя из практического опыта его имплементации. Сейчас как ЕС, так и Украина проводят соответствующую оценку Соглашения, чтобы представить итоги этой работы во время следующего двустороннего саммита в Брюсселе в 2022 году.

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"Вместе с тем важно продолжать тесное сотрудничество с Украиной в сфере укрепления верховенства права и процесса реформ. Хочу отметить - содержательная имплементация судебной реформы и продолжение борьбы против коррупции - оба эти направления являются ключевыми", - подчеркнул официальный представитель ЕС.

Он акцентировал на том, что ЕС стремится развивать более тесные взаимоотношения с Украиной. В этом контексте, как ожидается, во время киевского саммита будут подписаны три важные соглашения. Первое из них касается Общего авиационного пространства, что создаст новые коммерческие возможности для авиакомпаний, в частности введет Украину в так называемое low cost-авиапространство, что, в свою очередь, увеличит пассажиропоток и откроет новые возможности перед туристической отраслью Украины.

Еще два соглашения касаются ассоциации Украины с европейскими программами Horizon Europe и Creative Europe. Обе должны способствовать развитию сотрудничества в научной сфере, обменам между учеными и исследователями, а также открытию новых перспектив для молодежи в получении качественного образования.

Еще одна ключевая тема, которая прозвучит во время саммита, по словам источника, - это координация усилий в борьбе с COVID-19: в этой сфере ЕС сможет продемонстрировать высокий уровень солидарности и взаимных обязательств. В частности, ЕС выделил Украине пакет немедленной помощи в сумме 190 млн евро для борьбы с инфекцией и пакет макрофинансовой помощи в сумме 1,2 млрд евро для преодоления социальных и экономических последствий пандемии. Этот пакет помощи суммарно превышает любые подобные программы, которые ЕС осуществлял с другими странами-партнерами вне Евросоюза.

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"Мы в Брюсселе много говорили об инвестиционном плане для Западных Балкан во время саммита на прошлой неделе. Хочу сообщить, что нечто подобное будет сделано и для Украины. Будет представлен инвестиционный пакет в размере 6,5 млрд евро. Он будет выделяться в рамках экономической инвестиционной программы, которая поможет увеличить объемы частных инвестиций", - отметил представитель ЕС.

Еще один важный пункт для обсуждения во время киевского саммита, по словам европейского источника, - это безопасность, которая будет одной из центральных тем.

"Евросоюз и президент Мишель (президент Европейского совета Шарль Мишель - ред.) постоянно подчеркивали непоколебимую поддержку ЕС суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Президент сам присутствовал в августе на международном саммите Крымской платформы. Это была возможность подчеркнуть, что незаконная (российская - ред.) аннексия, ситуация в Крыму и вокруг него должны оставаться высоко в международной повестке дня", - сказал представитель ЕС.

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Он отметил, что ЕС будет продолжать поддерживать дипломатические усилия по разрешению конфликта на востоке Украины, в частности в нормандской формате, в рамках ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.