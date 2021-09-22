На саммите Украина-ЕС Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины, - Жовква
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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявляет, что во время очередного саммита Украина-ЕС в октябре глава государства Владимир Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины.
Об этом Жовква сказал на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины во время Саммита", - сказал он.
Кроме того, он заявил, что украинская сторона предложила европейской стороне проект совместного заявления Саммита, и по его информации большинство предложений будет учтено.
Ожидается, что на Саммите будет представлена украинская оценка выполнения Соглашения об ассоциации, чтобы в будущем можно было говорить о совместной оценке. По мнению Жовквы важным является вопрос проведения первого раунда переговоров обновления таможенных тарифов, а также вопрос обновления дополнений к Соглашению об ассоциации.
"Важным вопросом, который будет обсужден на Саммите, будет вопрос энергетической безопасности, в частности "Северный поток -2" и энергетика в целом", - добавил он.
Среди прочего, замруководителя ОПУ выразил надежду на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, а также ряда других соглашений.
Очередной саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября в Киеве.
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Що зробив ВАЗелінський для цієї перспективи? По команді бабломойського, в турборежимі, протягує закон, який не має жодного відношення до боротьби з олігархом коломойським?
Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/