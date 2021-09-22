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Новости Политика Украины
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На саммите Украина-ЕС Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины, - Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На саммите Украина-ЕС Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины, - Жовква
Фото: bituk.media

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявляет, что во время очередного саммита Украина-ЕС в октябре глава государства Владимир Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины.

Об этом Жовква сказал на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины во время Саммита", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что украинская сторона предложила европейской стороне проект совместного заявления Саммита, и по его информации большинство предложений будет учтено.

Ожидается, что на Саммите будет представлена украинская оценка выполнения Соглашения об ассоциации, чтобы в будущем можно было говорить о совместной оценке. По мнению Жовквы важным является вопрос проведения первого раунда переговоров обновления таможенных тарифов, а также вопрос обновления дополнений к Соглашению об ассоциации.

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"Важным вопросом, который будет обсужден на Саммите, будет вопрос энергетической безопасности, в частности "Северный поток -2" и энергетика в целом", - добавил он.

Среди прочего, замруководителя ОПУ выразил надежду на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, а также ряда других соглашений.

Очередной саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября в Киеве.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Какая может быть перспектива у страны где клоун президент?!
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22.09.2021 12:54
+3
Наша пісня гарна-нова, починаймо її знову.

Що зробив ВАЗелінський для цієї перспективи? По команді бабломойського, в турборежимі, протягує закон, який не має жодного відношення до боротьби з олігархом коломойським?
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22.09.2021 12:52
+2
Это Санта-Барбара.
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22.09.2021 12:48
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чуть не прочитал- ЕВРЕЙСКОЙ
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22.09.2021 12:46 Ответить
Это Санта-Барбара.
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22.09.2021 12:48 Ответить
Наша пісня гарна-нова, починаймо її знову.

Що зробив ВАЗелінський для цієї перспективи? По команді бабломойського, в турборежимі, протягує закон, який не має жодного відношення до боротьби з олігархом коломойським?
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22.09.2021 12:52 Ответить
Вот поэтому даже умная мысль в устах обдолбанного дегенерата приобретает оттенок шизофрении…
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22.09.2021 13:18 Ответить
Какая может быть перспектива у страны где клоун президент?!
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22.09.2021 12:54 Ответить
Могут разрешить президенту гастролировать со своим шапито по Европе.
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22.09.2021 12:58 Ответить
Тем более, цирк дю Солей обанкротился на фоне зашкваров нашего ЗЕшапито
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22.09.2021 13:21 Ответить
ни о чем , пук в воздух
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22.09.2021 12:57 Ответить
Давно уже пора перестать унижаться и "просить". Не хотят ни нато ни ес принимать Украину, ничего страшного в этом нет. Зоны свободной торговли и безвиза нам хватит.
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22.09.2021 13:01 Ответить
Мои друзья во Франции и Германии, узнав мою историю, говорят мне - « какой ЕС? Сегодня ваша Украина сплошь пронизана тотальной коррупцией». И это к сожалению так. Сегодня Украина погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия.

Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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22.09.2021 13:04 Ответить
Уже сколько раз Еврочиновники сначала намеками, а потом уже и прямо сказали что не возьмут. Зачем опять порашайничать и надоедеать. Чтобы они уже матом поcылать начали !?
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22.09.2021 13:13 Ответить
Зеленский в роли виагры еще не выступал. Пусть попробует осилить процесс поднятия, но поднять не выйдет, поскольку лекарство прогнившее.
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22.09.2021 14:03 Ответить
 
 