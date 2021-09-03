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Новости Политика Украины
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В октябре Рада проведет день Европейского Союза для рассмотрения евроинтеграционных законопроектов, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В октябре Рада проведет день Европейского Союза для рассмотрения евроинтеграционных законопроектов, -

Верховная Рада планирует ориентировочно в начале октября провести "день Европейского Союза" с целью рассмотрения законопроектов, которые важны для европейской интеграции Украины.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"Касательно ближайших планов: мы обязательно проведем евроинтеграционный день в парламенте, то есть такой день Европейского Союза. 12 октября будет очередной саммит Украина-ЕС, и до этого, ориентировочно, в первых числа октября, наверное, состоится такое заседание Рады, на котором мы рассмотрим важные для евроинтеграции законопроекты. Будет это заседание очередным или внеочередным, зависит от того, насколько мы будем загружены рассмотрением законопроектов с многочисленными поправками", – сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" планирует провести партийный съезд 6 сентября, - замглавы фракции Кравчук

Автор: Ірина Дашківська
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Зебилы, вы когда собираетесь проводить "морские", "рыбные" и "европейские" дни в Раде, посмотрите сначала в Конституцию Украины. В ней членство Украины в ЕС и НАТО прямо указано, несмотря на все ваши "рыбные" дни и недавнее мнение одной вашей жирной свиньи ещё о каких-то "референдумах" по ЕС и НАТО. В октябре Рада проведет день Европейского Союза для рассмотрения евроинтеграционных законопроектов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4977
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03.09.2021 13:46 Ответить
Зелена пліснява. наполеглево та послідовно, нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!))))
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03.09.2021 13:46 Ответить
Чому? Підвищення акцизів на сигарети та спиртне прийняте за часів Гройсмана не відмінили, а пунктуально виконують.
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03.09.2021 14:43 Ответить
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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03.09.2021 13:47 Ответить
Мда, такой день по идее должен быть хотя бы раз в пленарную неделю, а не в сессию в целом
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03.09.2021 13:55 Ответить
До вас і без таких днів справа рухалась вперед.
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03.09.2021 14:06 Ответить
Повернення гнид на держпосади ,відновлення енергоімпорта з РФіі та РБ це рух вперед ???)))
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03.09.2021 14:09 Ответить
введите евро нац валютой!
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03.09.2021 14:06 Ответить
 
 