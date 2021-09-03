В октябре Рада проведет день Европейского Союза для рассмотрения евроинтеграционных законопроектов, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада планирует ориентировочно в начале октября провести "день Европейского Союза" с целью рассмотрения законопроектов, которые важны для европейской интеграции Украины.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Касательно ближайших планов: мы обязательно проведем евроинтеграционный день в парламенте, то есть такой день Европейского Союза. 12 октября будет очередной саммит Украина-ЕС, и до этого, ориентировочно, в первых числа октября, наверное, состоится такое заседание Рады, на котором мы рассмотрим важные для евроинтеграции законопроекты. Будет это заседание очередным или внеочередным, зависит от того, насколько мы будем загружены рассмотрением законопроектов с многочисленными поправками", – сказала Кравчук.

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