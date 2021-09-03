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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" планирует провести партийный съезд 6 сентября, - замглавы фракции Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политическая партия "Слуга народа" 6 сентября планирует провести съезд с целью выдвижения кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Могу подтвердить, что действительно в понедельник вечером состоится съезд "Слуги народа". Главная его цель - выдвинуть кандидатов на довыборы в двух округах: в Херсонской и Черкасской области (промежуточные выборы народных депутатов на этих округах назначены на 31 (октября. - Ред.)", - рассказала парламентарий.

Также, по ее словам, в рамках этого съезда состоится общее заседание политсовета и совета регионов партии "Слуга народа", поскольку у политсилы "еще есть ряд рабочих вопросов: доизбрать членов политсовета, определить дополнительных заместителей, а также есть вопросы касательно развития партии".

Кроме этого, ориентировочно в ноябре состоится форум депутатов разных уровней, преимущественно местных.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Зелені слуги як на підбір. Там всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін

."Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
"Слуга народа" планирует провести партийный съезд 6 сентября, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 1547
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03.09.2021 13:06 Ответить
"Слуга народа" планирует провести партийный съезд 6 сентября, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 7972
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03.09.2021 13:14 Ответить
Фестиваль кретинов и идиотов.
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03.09.2021 13:12 Ответить
СН стали гидотливішими ніж регіонали - МУТАЦІЯ недобитків ідеологів- татарових, портнових та іже з ними на підкормці рашистів.
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03.09.2021 13:15 Ответить
"Слуга народа" слуги Уроды само по себе уже смешно , да ещё и Партия!
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03.09.2021 13:21 Ответить
Після імпічменту, доведеться оголошувати мораторій на членів СН. Наскільки простіше було мораторій ввести один раз в 1991-92 рр на членів КПРС.
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03.09.2021 13:37 Ответить
 
 