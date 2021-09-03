"Слуга народа" планирует провести партийный съезд 6 сентября, - замглавы фракции Кравчук
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Политическая партия "Слуга народа" 6 сентября планирует провести съезд с целью выдвижения кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.
"Могу подтвердить, что действительно в понедельник вечером состоится съезд "Слуги народа". Главная его цель - выдвинуть кандидатов на довыборы в двух округах: в Херсонской и Черкасской области (промежуточные выборы народных депутатов на этих округах назначены на 31 (октября. - Ред.)", - рассказала парламентарий.
Также, по ее словам, в рамках этого съезда состоится общее заседание политсовета и совета регионов партии "Слуга народа", поскольку у политсилы "еще есть ряд рабочих вопросов: доизбрать членов политсовета, определить дополнительных заместителей, а также есть вопросы касательно развития партии".
Кроме этого, ориентировочно в ноябре состоится форум депутатов разных уровней, преимущественно местных.
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."Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків: