У жовтні Рада проведе день Європейського Союзу для розгляду євроінтеграційних законопроєктів, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада планує орієнтовно на початку жовтня провести "день Європейського Союзу" з метою розгляду законопроєктів, які важливі для європейської інтеграції України.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо найближчих планів: ми обов'язково проведемо євроінтеграційний день у парламенті, тобто такий день Європейського Союзу. 12 жовтня буде черговий саміт Україна-ЄС, і до цього, орієнтовно, в перших числа жовтня, напевно, відбудеться таке засідання Ради, на якому ми розглянемо важливі для євроінтеграції законопроєкти. Буде це засідання черговим чи позачерговим, залежить від того, наскільки ми будемо завантажені розглядом законопроєктів з численними поправками", - сказала Кравчук.

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