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У жовтні Рада проведе день Європейського Союзу для розгляду євроінтеграційних законопроєктів, - "слуга народу" Кравчук

У жовтні Рада проведе день Європейського Союзу для розгляду євроінтеграційних законопроєктів, -

Верховна Рада планує орієнтовно на початку жовтня провести "день Європейського Союзу" з метою розгляду законопроєктів, які важливі для європейської інтеграції України.

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо найближчих планів: ми обов'язково проведемо євроінтеграційний день у парламенті, тобто такий день Європейського Союзу. 12 жовтня буде черговий саміт Україна-ЄС, і до цього, орієнтовно, в перших числа жовтня, напевно, відбудеться таке засідання Ради, на якому ми розглянемо важливі для євроінтеграції законопроєкти. Буде це засідання черговим чи позачерговим, залежить від того, наскільки ми будемо завантажені розглядом законопроєктів з численними поправками", - сказала Кравчук.

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Автор: 

ВР (14942) євроінтеграція (500) законопроєкт (3583) Євросоюз (13322) Кравчук Євгенія (374)


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Зебилы, вы когда собираетесь проводить "морские", "рыбные" и "европейские" дни в Раде, посмотрите сначала в Конституцию Украины. В ней членство Украины в ЕС и НАТО прямо указано, несмотря на все ваши "рыбные" дни и недавнее мнение одной вашей жирной свиньи ещё о каких-то "референдумах" по ЕС и НАТО.
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03.09.2021 13:46 Відповісти
Зелена пліснява. наполеглево та послідовно, нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!))))
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03.09.2021 13:46 Відповісти
Чому? Підвищення акцизів на сигарети та спиртне прийняте за часів Гройсмана не відмінили, а пунктуально виконують.
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03.09.2021 14:43 Відповісти
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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03.09.2021 13:47 Відповісти
Мда, такой день по идее должен быть хотя бы раз в пленарную неделю, а не в сессию в целом
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03.09.2021 13:55 Відповісти
До вас і без таких днів справа рухалась вперед.
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03.09.2021 14:06 Відповісти
Повернення гнид на держпосади ,відновлення енергоімпорта з РФіі та РБ це рух вперед ???)))
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03.09.2021 14:09 Відповісти
введите евро нац валютой!
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03.09.2021 14:06 Відповісти
 
 