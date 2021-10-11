У Брюсселі назвали основні теми саміту Україна-ЄС

Основними темами саміту Україна-ЄС, який має відбутися 12 жовтня в Києві, стануть імплементація двосторонньої Угоди про асоціацію Україна-ЄС, боротьба з COVID-19 і діалог у сфері безпеки.

Про це повідомив офіційний представник ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей саміт дасть важливу можливість зміцнити політичну асоціацію та економічну інтеграцію з ЄС. У нас для цього є солідна основа – Угода про асоціацію від 2017 року та Поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка діє з 2016 року та дозволила значно збільшити обсяги двосторонньої торгівлі й українського експорту до ЄС. Це буде можливість підбити підсумок імплементації Угоди про асоціацію – де ми перебуваємо, і як рухатися далі", – сказав представник ЄС.

Він зауважив, що сторони розпочали процес уточнення та перегляду чинної Угоди про асоціацію, виходячи із практичного досвіду її імплементації. Наразі як ЄС, так і Україна проводять відповідну оцінку Угоди, щоб представити підсумки цієї роботи під час наступного двостороннього саміту у Брюсселі в 2022 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз на саміті Україна-ЄС представлятимуть Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн

"Водночас важливо продовжувати тісну співпрацю з Україною у галузі зміцнення верховенства права та процесу реформ. Хочу наголосили – змістовна імплементація судової реформи та продовження боротьби проти корупції – обидва ці напрямки є ключовими", – підкреслив офіційний представник ЄС.

Він наголосив на тому, що ЄС прагне розбудовувати тісніші взаємини з Україною. У цьому контексті, як очікується, під час київського саміту будуть підписані три важливі угоди. Перша з них стосується Спільного авіаційного простору, що створить нові комерційні можливості для авіакомпаній, зокрема введе Україну у так званий low cost-авіапростір, що, своєю чергою, збільшить пасажиропотік та відкриє нові можливості перед туристичною галуззю України.

Ще дві угоди стосуються асоціації України з європейськими програмами Horizon Europe та Creative Europe. Обидві мають сприяти розвитку співпраці у науковій сфері, обмінам між науковцями та дослідниками, а також відкриттю нових перспектив для молоді в отриманні якісної освіти.

Ще одна ключова тема, що прозвучить під час саміту, за словами джерела, – це координація зусиль у боротьбі з COVID-19: у цій сфері ЄС зможе продемонструвати високий рівень солідарності та взаємних зобов’язань. Зокрема, ЄС виділив Україні пакет негайної допомоги у сумі 190 млн євро для боротьби з інфекцією, та пакет макрофінансової допомоги у сумі 1,2 млрд євро для подолання соціальних та економічних наслідків пандемії. Цей пакет допомоги сумарно перевищує будь-які подібні програми, що ЄС здійснював з іншими країнами-партнерами за межами Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт НАТО, де планують підтвердити майбутнє членство України в Альянсі, відбудеться 29-30 червня

"Ми в Брюсселі багато говорили про інвестиційний план для Західних Балкан під час саміту минулого тижня. Хочу повідомити, що щось подібне буде зроблено й для України. Буде представлений інвестиційний пакет у розмірі 6,5 млрд євро. Він виділятиметься в рамках економічної інвестиційної програми, яка допоможе збільшити обсяги приватних інвестицій", - зазначив представник ЄС.

Ще один важливий пункт для обговорення під час київського саміту, за словами європейського джерела, – це безпека, яка буде однією з центральних тем.

"Євросоюз та президент Мішель (президент Європейської ради Шарль Мішель – ред.) постійно наголошували на тому, що ЄС має непохитну підтримку суверенітету України та її територіальній цілісності. Президент сам був присутній у серпні на міжнародному саміті Кримської платформи. Це була можливість підкреслити, що незаконна (російська – ред.) анексія, ситуація в Криму та навколо нього мають залишатися високо у міжнародному порядку денному", – сказав представник ЄС.

Він зауважив, що ЄС буде продовжувати підтримувати дипломатичні зусилля із вирішення конфлікту на сході України, зокрема у Нормандському форматі, в рамках ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.