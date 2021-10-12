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Евросоюз поддержал закон об олигархах

Евросоюз поддержал закон об олигархах

Европейский союз отметил необходимость юридически обоснованного принятия и внедрения законодательства, которое будет ограничивать коррупцию и влияние частных интересов.

Об этом говорится в совместном заявлении.


"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов (" деолигархизация "), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства", - говорится в заявлении.


ЕС подтвердил свою поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией.
ЕС также призвал к дальнейшим шагам Украины на этом направлении.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах невзирая на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.
Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

Автор: 

Евросоюз (17145) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+25
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12.10.2021 14:28
+19
ТУПАЯ ПРОПАГАНДА!
1. Что это за безконкретное "ЕвроСоюз"? Фамилии, должности? Юристы и специалисты по законодательству там вообще были?!
2. НЕ конкретный Закон поддержали, НЕ ЗАКОН. А "стремления к деолигархизации".
...
Цензор, кто тебе опять Заголовки пишет - зе-бот?!!
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12.10.2021 16:05
+17
Уже проходили это в 1917 году. Венесуэла прошла лет пяток назад. Напомнить чем все закончилось?

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12.10.2021 15:01
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Владимир Ильич, после переворота 1917 очень уповал на "полезных буржуазных идиотов", которые будут оправдывать красный террор на западе. С тех пор ничего не изменилось.
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13.10.2021 00:18 Ответить
Заголовок не відповідає текстам.

Маніпуляції. Так де тут, що Євросоюз підтримав конкретно "закон про олігархів" зеленої плесені?
В спільній заяві довгий текст з загальними фразами про підтримку зусиль.
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13.10.2021 00:32 Ответить
Олигархия останется с нами пока к нас олигархический закон о выборах президента.
 Никакие другие законы не помогут.

У нас на выборах президента, в бюллетенях, места скупают ставленники олигархии через огромный залог. А народу приходится "выбирать" из этих уродов. Нигде в мире такого нет.

Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов.
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13.10.2021 00:46 Ответить
Здесь некоторые рассказывают, что и в США олигархи, например, Трамп и Буши.

Трамп и Буши не олигархи, например, по таким причинам

Собственность Трампа и Бушей по сравнению с национальным доходом США несравнимо меньше чем собственность наших олигархов по сравнению с национальным доходом Украины.
Кроме того, насколько я знаю, Трамп и Буши не имеют своих каналов ТВ.
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13.10.2021 09:36 Ответить
Кроме того, существуют разные ТВ каналы. Существуют такие, которые политики и не касаются.
5 канал Порошенко это, наверно, первый чисто новостной, то есть политический канал в Украине. То есть он используется по-максимуму для навязывания интересов Порошенко в области политики.
Как известно, канал Г+Г Коломойским использован вполне достаточно, чтобы сделать клоуна президентом.
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13.10.2021 09:53 Ответить
И еще. Трамп по рейтингу богатства 117-й в США. Телеканалов нет.
Богатство Бушей вообще несколько десятков миллионов долларов. Какие еще олигархи.

Кстати, Джонсон и Клинтон тоже богатства десятки миллионов.
Это такие "олигархи" президенты США.
https://www.rbc.ru/photoreport/10/11/2016/582336f59a7947ad25d04d4b Пять самых богатых президентов США
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13.10.2021 10:44 Ответить
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