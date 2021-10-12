Евросоюз поддержал закон об олигархах
Европейский союз отметил необходимость юридически обоснованного принятия и внедрения законодательства, которое будет ограничивать коррупцию и влияние частных интересов.
Об этом говорится в совместном заявлении.
"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов (" деолигархизация "), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства", - говорится в заявлении.
ЕС подтвердил свою поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией.
ЕС также призвал к дальнейшим шагам Украины на этом направлении.
Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах невзирая на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.
Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.
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Маніпуляції. Так де тут, що Євросоюз підтримав конкретно "закон про олігархів" зеленої плесені?
В спільній заяві довгий текст з загальними фразами про підтримку зусиль.
Никакие другие законы не помогут.
У нас на выборах президента, в бюллетенях, места скупают ставленники олигархии через огромный залог. А народу приходится "выбирать" из этих уродов. Нигде в мире такого нет.
Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов.
Трамп и Буши не олигархи, например, по таким причинам
Собственность Трампа и Бушей по сравнению с национальным доходом США несравнимо меньше чем собственность наших олигархов по сравнению с национальным доходом Украины.
Кроме того, насколько я знаю, Трамп и Буши не имеют своих каналов ТВ.
5 канал Порошенко это, наверно, первый чисто новостной, то есть политический канал в Украине. То есть он используется по-максимуму для навязывания интересов Порошенко в области политики.
Как известно, канал Г+Г Коломойским использован вполне достаточно, чтобы сделать клоуна президентом.
Богатство Бушей вообще несколько десятков миллионов долларов. Какие еще олигархи.
Кстати, Джонсон и Клинтон тоже богатства десятки миллионов.
Это такие "олигархи" президенты США.
https://www.rbc.ru/photoreport/10/11/2016/582336f59a7947ad25d04d4b Пять самых богатых президентов США