Євросоюз підтримав закон про олігархів
Європейський Союз наголосив на необхідності юридично обґрунтованого ухвалення і впровадження законодавства, яке обмежуватиме корупцію і вплив приватних інтересів.
Про це йдеться в спільній заяві.
"ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів ("деолігархізація"), у тому числі шляхом юридично обґрунтованого ухвалення та впровадження відповідного законодавства", - йдеться в заяві.
ЄС підтвердив свою підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією. ЄС також закликав до подальших кроків України на цьому напрямку.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеціанської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.
Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО. 11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.
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Маніпуляції. Так де тут, що Євросоюз підтримав конкретно "закон про олігархів" зеленої плесені?
В спільній заяві довгий текст з загальними фразами про підтримку зусиль.
Никакие другие законы не помогут.
У нас на выборах президента, в бюллетенях, места скупают ставленники олигархии через огромный залог. А народу приходится "выбирать" из этих уродов. Нигде в мире такого нет.
Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов.
Трамп и Буши не олигархи, например, по таким причинам
Собственность Трампа и Бушей по сравнению с национальным доходом США несравнимо меньше чем собственность наших олигархов по сравнению с национальным доходом Украины.
Кроме того, насколько я знаю, Трамп и Буши не имеют своих каналов ТВ.
5 канал Порошенко это, наверно, первый чисто новостной, то есть политический канал в Украине. То есть он используется по-максимуму для навязывания интересов Порошенко в области политики.
Как известно, канал Г+Г Коломойским использован вполне достаточно, чтобы сделать клоуна президентом.
Богатство Бушей вообще несколько десятков миллионов долларов. Какие еще олигархи.
Кстати, Джонсон и Клинтон тоже богатства десятки миллионов.
Это такие "олигархи" президенты США.
https://www.rbc.ru/photoreport/10/11/2016/582336f59a7947ad25d04d4b Пять самых богатых президентов США