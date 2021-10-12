Євросоюз підтримав закон про олігархів

Європейський Союз наголосив на необхідності юридично обґрунтованого ухвалення і впровадження законодавства, яке обмежуватиме корупцію і вплив приватних інтересів.

Про це йдеться в спільній заяві.

"ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів ("деолігархізація"), у тому числі шляхом юридично обґрунтованого ухвалення та впровадження відповідного законодавства", - йдеться в заяві.

ЄС підтвердив свою підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією. ЄС також закликав до подальших кроків України на цьому напрямку.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеціанської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО. 11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.