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Євросоюз підтримав закон про олігархів

Євросоюз підтримав закон про олігархів

Європейський Союз наголосив на необхідності юридично обґрунтованого ухвалення і впровадження законодавства, яке обмежуватиме корупцію і вплив приватних інтересів.

Про це йдеться в спільній заяві.

"ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів ("деолігархізація"), у тому числі шляхом юридично обґрунтованого ухвалення та впровадження відповідного законодавства", - йдеться в заяві.

ЄС підтвердив свою підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією. ЄС також закликав до подальших кроків України на цьому напрямку.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеціанської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО. 11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.

Автор: 

Євросоюз (13443) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+25
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12.10.2021 14:28
+19
ТУПАЯ ПРОПАГАНДА!
1. Что это за безконкретное "ЕвроСоюз"? Фамилии, должности? Юристы и специалисты по законодательству там вообще были?!
2. НЕ конкретный Закон поддержали, НЕ ЗАКОН. А "стремления к деолигархизации".
...
Цензор, кто тебе опять Заголовки пишет - зе-бот?!!
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12.10.2021 16:05
+17
Уже проходили это в 1917 году. Венесуэла прошла лет пяток назад. Напомнить чем все закончилось?

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12.10.2021 15:01
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Владимир Ильич, после переворота 1917 очень уповал на "полезных буржуазных идиотов", которые будут оправдывать красный террор на западе. С тех пор ничего не изменилось.
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13.10.2021 00:18 Відповісти
Заголовок не відповідає текстам.

Маніпуляції. Так де тут, що Євросоюз підтримав конкретно "закон про олігархів" зеленої плесені?
В спільній заяві довгий текст з загальними фразами про підтримку зусиль.
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13.10.2021 00:32 Відповісти
Олигархия останется с нами пока к нас олигархический закон о выборах президента.
 Никакие другие законы не помогут.

У нас на выборах президента, в бюллетенях, места скупают ставленники олигархии через огромный залог. А народу приходится "выбирать" из этих уродов. Нигде в мире такого нет.

Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов.
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13.10.2021 00:46 Відповісти
Здесь некоторые рассказывают, что и в США олигархи, например, Трамп и Буши.

Трамп и Буши не олигархи, например, по таким причинам

Собственность Трампа и Бушей по сравнению с национальным доходом США несравнимо меньше чем собственность наших олигархов по сравнению с национальным доходом Украины.
Кроме того, насколько я знаю, Трамп и Буши не имеют своих каналов ТВ.
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13.10.2021 09:36 Відповісти
Кроме того, существуют разные ТВ каналы. Существуют такие, которые политики и не касаются.
5 канал Порошенко это, наверно, первый чисто новостной, то есть политический канал в Украине. То есть он используется по-максимуму для навязывания интересов Порошенко в области политики.
Как известно, канал Г+Г Коломойским использован вполне достаточно, чтобы сделать клоуна президентом.
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13.10.2021 09:53 Відповісти
И еще. Трамп по рейтингу богатства 117-й в США. Телеканалов нет.
Богатство Бушей вообще несколько десятков миллионов долларов. Какие еще олигархи.

Кстати, Джонсон и Клинтон тоже богатства десятки миллионов.
Это такие "олигархи" президенты США.
https://www.rbc.ru/photoreport/10/11/2016/582336f59a7947ad25d04d4b Пять самых богатых президентов США
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13.10.2021 10:44 Відповісти
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