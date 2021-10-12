Хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп для возобновления работы
В Украине хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп за то, чтобы возобновить работу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина, передает Цензор.НЕТ.
""Внимание, Вас взломали! Заплатите "Х" BTC чтобы получить доступ к вашим маршрутизаторам". Так выглядело сообщение, которое я получил вчера утром. И, к сожалению, это был не спам и не глупая шутка", - написал он.
По словам Щербины, группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу.
"Так как АНЦ это крупнейшая национальная сеть аптек, действуя таким образом, вымогатели лишили сотни тысяч граждан Украины возможности безопасно и удобно получить доступ к лекарствам в разгар пандемии COVID-19", - отметил он.
Также Щербина заявил, что хакерам ничего платить не будут: "Моя принципиальная позиция, позиция моих коллег и акционеров - даже несмотря на понесенные и возможные убытки, не вести каких-либо переговоров с кибертеррористами и, тем более, не платить им, поскольку это по сути укрепляет их "бизнес" и открывает возможности для новых атак. Напротив, мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности".
"Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней (чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек).
От лица компании я прошу прощения у всех, кого мы подвели. Мы обязательно переживем этот кризис, сделаем выводы и станем еще сильнее", - резюмировал гендиректор холдинга.
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нет ничего невозможного .
непонятно только зачем покупать новые роутеры? Неужели нельзя сбросить их в заводские настройки?
несколько лет назад в магазине торгующими продукцией Эпл на выстовочном айфоне набрал в Сафари 192.168.... ввел admin admin и получил доступ к их сети
ради прикола можешь проверить в торговых сетях где есть доступ к вайфаю для посетителей
я соседке пенсионерке и так дал свой пароль для одного старого роутера что у меня в сети
у меня Ubuntu 20.04 стоит с шифрованием /home, даже физический доступ к компу ничего не даст
доступ к компу может ничего и не даст, а вот при доступе к телу владельца Про терморектальный криптоанализатор все помним?
Ну и конечно для всего этого давно есть готовые автоматические средства
Мені здається у них звичайні дешеві роутери з виходом в інтернет і яке небудь клієнтське ПО для з'єднання з сервером через проброс портів маршрутизатору.
айтишник в монастыре настраивает комп))
- я ж вас предупреждал в прошлый раз - выберите по-хитрее пароль...
- а я и выбрал... год канонизации Святого Патрика папой Григорием ІХ...
- ааа... ну да...не каждый такое знает ... и какой же это был год ?
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Вони на Банковій
Это кстати очень плохой показатель. Косвенно уровень жопы\благосостояния можно определить на глаз именно по количеству ломбардов, кредитных спилок и секондов. Как только в вашем городе на центральной площади открывается секонд и перед открытием в него стоит очередь - значит в этом городе финансовая жопа.
Как это?)) Сброс на заводские - 15 сек. Да и ломануть одновременно "более чем 1000 роутеров". Кто координировал? ЦРУ, МИ-6 и Моссад? Шота дядя Коля Щербина удумал нехорошее....
Ваше место очень быстро займут конкуренты, какие бы вы красивые словеса не ля-ля. Вы сами виноваты, надо было не жлобиться на айтишниках, других то не люмают кулхацкеры.
https://www.work.ua/ru/jobs/3635596/
обиднее всего, когда какая-то автоматизированная бездушная капча
просит подтвердить меня, высокоинтеллектуального человека, что я не робот)))