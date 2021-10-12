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Хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп для возобновления работы

Хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп для возобновления работы

В Украине хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп за то, чтобы возобновить работу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина, передает Цензор.НЕТ.

""Внимание, Вас взломали! Заплатите "Х" BTC чтобы получить доступ к вашим маршрутизаторам". Так выглядело сообщение, которое я получил вчера утром. И, к сожалению, это был не спам и не глупая шутка", - написал он.

По словам Щербины, группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу.

"Так как АНЦ это крупнейшая национальная сеть аптек, действуя таким образом, вымогатели лишили сотни тысяч граждан Украины возможности безопасно и удобно получить доступ к лекарствам в разгар пандемии COVID-19", - отметил он.

Также Щербина заявил, что хакерам ничего платить не будут: "Моя принципиальная позиция, позиция моих коллег и акционеров - даже несмотря на понесенные и возможные убытки, не вести каких-либо переговоров с кибертеррористами и, тем более, не платить им, поскольку это по сути укрепляет их "бизнес" и открывает возможности для новых атак. Напротив, мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности".

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"Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней (чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек).

От лица компании я прошу прощения у всех, кого мы подвели. Мы обязательно переживем этот кризис, сделаем выводы и станем еще сильнее", - резюмировал гендиректор холдинга.

хакер (1184) взлом (83) аптека (128)


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Топ комментарии
+12
Вот так вот взяли и хакнули 1000 роутеров? у них там чо логин пароль admin admin стоял и вайфай 12345678? чо за чос?
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12.10.2021 15:11
+12
"пароль admin admin"

нет ничего невозможного .
непонятно только зачем покупать новые роутеры? Неужели нельзя сбросить их в заводские настройки?
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12.10.2021 15:18
+7
Кого взломали, того и доят. А чего беспокоиться? В Украине на каждом углу аптека, секонд, банк и ломбард. Одну сеть вздрючили, ещё 100500 осталось. Зато теперь АНЦ не будет экономить на ЗП одминам.
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12.10.2021 15:20
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Правила форума Совет форумчан
Вова и как твои черти айтишники хаккеры могли на такое покуситься????
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12.10.2021 15:11 Ответить
Кіберполіцію потрібно вигнати на вулицю і ліквідувати, разом з СБУ.
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12.10.2021 15:39 Ответить
Вот так вот взяли и хакнули 1000 роутеров? у них там чо логин пароль admin admin стоял и вайфай 12345678? чо за чос?
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12.10.2021 15:11 Ответить
"пароль admin admin"

нет ничего невозможного .
непонятно только зачем покупать новые роутеры? Неужели нельзя сбросить их в заводские настройки?
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12.10.2021 15:18 Ответить
Они не поняли как их взламали
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12.10.2021 15:20 Ответить
Разве это повод менять железяки? Походу у чуваков реально проблемы с одминами.
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12.10.2021 15:22 Ответить
Да никто их менять не будет. Сделают как ві сказали, а за всё это заплатят лохи в цене за лекарства. Була аптека низьких цін, а станет Аптека високих цін, от и всё
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12.10.2021 15:40 Ответить
а может их взламывали монтировкой?
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12.10.2021 15:30 Ответить
Опять же можно получить откат за настройку и покупку новых роутеров и сгонять на Сейшелы на неделю. Все таки тысяча число солидное
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12.10.2021 15:21 Ответить
Но с другой стороны потеря работоспособности сети несет очень большие убытки, не сопоставимые с откатом))) Ткк шо там или админ черт или рукожоп
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12.10.2021 15:22 Ответить
я ни разу не айтишник, но, наверное, у них же вся сеть работала под корпоративным впн, в который со стороны так просто не попасть. кто-то из своих технарей решил получить прибавку к зарплате, сто процентов.
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12.10.2021 15:28 Ответить
Если взлом прошел через их отдельную сеть на все роутеры - то проще поменять всю аппаратуру, нежели рисковать что где то в 1 останется активатор.Сброс на заводские может не помочь.
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12.10.2021 15:44 Ответить
Ну да. И компы заодно повыкидывать все. Там же тоже может быть активатор. И телефоны.
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12.10.2021 17:55 Ответить
Зачем? Судя по новости взломана сеть,к компам это отношение не имеет,вирус не на компах.
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13.10.2021 09:31 Ответить
плюс у текущего оборудования может быть ниже уровень защиты
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12.10.2021 18:20 Ответить
директор наверное сам у себя хочет роутеров накупить
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12.10.2021 16:23 Ответить
Когда-то шил такие роутеры под openWRT сетппил ipsec на циску и рассылал по точкам. Но один пароль чтоб додумать, это сильно Скорее всего какой-то баг в прошивке.
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12.10.2021 17:48 Ответить
представь что да,
несколько лет назад в магазине торгующими продукцией Эпл на выстовочном айфоне набрал в Сафари 192.168.... ввел admin admin и получил доступ к их сети
ради прикола можешь проверить в торговых сетях где есть доступ к вайфаю для посетителей
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12.10.2021 15:22 Ответить
А в квартирах обычно пароль на вайфай: или дата рождения или номер мобильного, и простенькое слово, перебирается за пару минут по словарю специальными программами. а на роутере почти в 90% случаях, таки админ админ стоит
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12.10.2021 15:24 Ответить
толку что ты подберешь пароль домашней сети что бы быть халяфщиком интернета,
я соседке пенсионерке и так дал свой пароль для одного старого роутера что у меня в сети
у меня Ubuntu 20.04 стоит с шифрованием /home, даже физический доступ к компу ничего не даст
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12.10.2021 16:27 Ответить
"даже физический доступ к компу ничего не даст"

доступ к компу может ничего и не даст, а вот при доступе к телу владельца Про терморектальный криптоанализатор все помним?
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12.10.2021 17:58 Ответить
Та і роутери якісь стрьомні, невже усі мали вихід адмінки в мережу, хтось же його включив, як дізналися ip порти тисячі аптек, а може їздили по тисячі аптек і підключалися з локалки??
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12.10.2021 16:06 Ответить
ХЗ как было на самом деле, но скорее всего гирлянды маршрутизаторов сидели без всяких ограничений в одной сети, ну может для порядка побитые на несколько подсетей. И попав на один маршрутизатор (или, что скорее, на комп кого нибудь из сотрудников) простейшим подбором, даже без использования каких либо хитрых тулзов, элементарно получаешь всю схему сети. Ну например если адрес захваченного маршрутизатора 192.168.135.1/24, то почему не попробовать соседние подсети, типа 192.168.134 и 192.168.136 А дальше совершенно детский скрипт проходит по этим подсетям, собирает список активных айпишников, потом этот список скармливается второму скрипту, который проверяет на каждом адресе открытые порты. И вот у вас в руках вся схема сети

Ну и конечно для всего этого давно есть готовые автоматические средства
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12.10.2021 18:07 Ответить
Хм... а так можливо? Побудувати локалку фізично знаходячись у різних куточках країни, типу якоїсь віртуальної локалки... хз...

Мені здається у них звичайні дешеві роутери з виходом в інтернет і яке небудь клієнтське ПО для з'єднання з сервером через проброс портів маршрутизатору.
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12.10.2021 18:39 Ответить
***
айтишник в монастыре настраивает комп))
- я ж вас предупреждал в прошлый раз - выберите по-хитрее пароль...
- а я и выбрал... год канонизации Святого Патрика папой Григорием ІХ...
- ааа... ну да...не каждый такое знает ... и какой же это был год ?
- 1234
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12.10.2021 16:16 Ответить
и закладки в нагрузку аптекарям...
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12.10.2021 15:11 Ответить
так заплатили бы им, сначало "Х", а потом "У" и дальше по списку))))
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12.10.2021 15:12 Ответить
"...мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности".
***
Вони на Банковій
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12.10.2021 15:14 Ответить
"Минируют" больницы, "хакают" аптеки. Ну как реальные дегенераты. Других обьектов разве нет, для своих или имбицильных или корыстных целей..
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12.10.2021 15:14 Ответить
Кого взломали, того и доят. А чего беспокоиться? В Украине на каждом углу аптека, секонд, банк и ломбард. Одну сеть вздрючили, ещё 100500 осталось. Зато теперь АНЦ не будет экономить на ЗП одминам.
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12.10.2021 15:20 Ответить
Ви забули ще про усілякі "кредитки" типу "швидкогроші". Їх теж тепер повно,)
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12.10.2021 15:46 Ответить
О. да.
Это кстати очень плохой показатель. Косвенно уровень жопы\благосостояния можно определить на глаз именно по количеству ломбардов, кредитных спилок и секондов. Как только в вашем городе на центральной площади открывается секонд и перед открытием в него стоит очередь - значит в этом городе финансовая жопа.
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12.10.2021 16:14 Ответить
диджитализация как она есть. доставайте бланки чеков, сдувайте пыль со счетов и калькуляторов и продолжайте работать. или закрывайтесь, свято место, как говорится.
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12.10.2021 15:16 Ответить
И с автомобилей на ослов пересесть, что бы в аварию случаем не попасть.
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12.10.2021 15:18 Ответить
Технологии отнимают рабочие места. Го ту каменный век
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12.10.2021 15:21 Ответить
А деж кіберполіція, кібер СБУ ? Тільки і вміюють домашнє чпокання чоловіка з дружиною розкривати
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12.10.2021 15:22 Ответить
А я думаю, чего это мне сегодня продали товар не спрашивая номер телефона. Сказали, если ввести, система на час зависнет. Но торгуют себе.
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12.10.2021 15:29 Ответить
Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней (чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек).

Как это?)) Сброс на заводские - 15 сек. Да и ломануть одновременно "более чем 1000 роутеров". Кто координировал? ЦРУ, МИ-6 и Моссад? Шота дядя Коля Щербина удумал нехорошее....
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12.10.2021 15:34 Ответить
"Так как АНЦ это крупнейшая национальная сеть аптек, действуя таким образом, вымогатели лишили сотни тысяч граждан Украины возможности безопасно и удобно получить доступ к лекарствам в разгар пандемии COVID-19", - отметил он. Источник:

Ваше место очень быстро займут конкуренты, какие бы вы красивые словеса не ля-ля. Вы сами виноваты, надо было не жлобиться на айтишниках, других то не люмают кулхацкеры.
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12.10.2021 15:36 Ответить
Вероятно что админ сайта обижен или выгнали теперь он их нагибает...
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12.10.2021 15:42 Ответить
А вот, кстати, сегодня в АНЦ по Львову место системного администратора освободилось. Совпадение? Не думаю))
https://www.work.ua/ru/jobs/3635596/
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12.10.2021 15:43 Ответить
можно и на счётах посчитать, и на карандаш записать,.. какие проблемы?

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12.10.2021 15:48 Ответить
Можна и на счетах, и на карандаш в тетрадку. Але проблема в тому що господарі-глитаї не зможуть щосекунди бачити ріст навару, і аптекарі зможуть ліваком приторговувати, і бухгалтерію треба рзширювати щоб було кому з тих тетрадок списувати назви ціну і постачальників
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12.10.2021 15:56 Ответить
***
обиднее всего, когда какая-то автоматизированная бездушная капча
просит подтвердить меня, высокоинтеллектуального человека, что я не робот)))
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12.10.2021 16:20 Ответить
Теперь ещё и лекарства подорожают процентов на 70 )))
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12.10.2021 16:38 Ответить
та да. после восстановления сети окажется, что хакеры подло все ценники повысили.
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12.10.2021 18:07 Ответить
це та гондонська аптека де маску не продавали бо у тебе немає маски.
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12.10.2021 18:21 Ответить
 
 