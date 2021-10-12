Хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп для возобновления работы

В Украине хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп за то, чтобы возобновить работу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина, передает Цензор.НЕТ.

""Внимание, Вас взломали! Заплатите "Х" BTC чтобы получить доступ к вашим маршрутизаторам". Так выглядело сообщение, которое я получил вчера утром. И, к сожалению, это был не спам и не глупая шутка", - написал он.

По словам Щербины, группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу.

"Так как АНЦ это крупнейшая национальная сеть аптек, действуя таким образом, вымогатели лишили сотни тысяч граждан Украины возможности безопасно и удобно получить доступ к лекарствам в разгар пандемии COVID-19", - отметил он.

Также Щербина заявил, что хакерам ничего платить не будут: "Моя принципиальная позиция, позиция моих коллег и акционеров - даже несмотря на понесенные и возможные убытки, не вести каких-либо переговоров с кибертеррористами и, тем более, не платить им, поскольку это по сути укрепляет их "бизнес" и открывает возможности для новых атак. Напротив, мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней (чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек).

От лица компании я прошу прощения у всех, кого мы подвели. Мы обязательно переживем этот кризис, сделаем выводы и станем еще сильнее", - резюмировал гендиректор холдинга.