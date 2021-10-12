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Хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп для відновлення роботи

Хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп для відновлення роботи

В Україні хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп за те, щоб відновити роботу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина, передає Цензор.НЕТ.

""Увага, Вас зламали! Заплатіть "Х" BTC щоб отримати доступ до ваших маршрутизаторів". Таким було повідомлення, яке я отримав вчора вранці. І, на жаль, це був не спам і не дурний жарт", - написав він.

За словами Щербини, група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубала інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу.

"Оскільки АНЦ - це найбільша національна мережа аптек, діючи таким чином, вимагачі позбавили сотні тисяч громадян України можливості безпечно і зручно отримати доступ до ліків у розпал пандемії COVID-19", - зазначив він.

Також Щербина заявив, що хакерам нічого платити не будуть: "Моя принципова позиція, позиція моїх колег і акціонерів - навіть незважаючи на зазнані і можливі збитки, не вести жодних переговорів з кібертерористами і, тим більше, не платити їм, оскільки це по суті зміцнює їхній "бізнес" і відкриває можливості для нових атак. Навпаки, ми зараз робимо все можливе для упіймання злочинців і притягнення їх до відповідальності".

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"Паралельно, наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка швидше за все займе кілька днів (чого варта тільки купівля, доставка та налаштування нових маршрутизаторів у більш ніж 1000 аптек).

Від імені компанії я прошу вибачення у всіх, кого ми підвели. Ми обов'язково переживемо цю кризу, зробимо висновки і будемо ще сильніше", - резюмував гендиректор холдингу.

Автор: 

хакер (1352) злам (60) аптека (189)


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Топ коментарі
+12
Вот так вот взяли и хакнули 1000 роутеров? у них там чо логин пароль admin admin стоял и вайфай 12345678? чо за чос?
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12.10.2021 15:11
+12
"пароль admin admin"

нет ничего невозможного .
непонятно только зачем покупать новые роутеры? Неужели нельзя сбросить их в заводские настройки?
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12.10.2021 15:18
+7
Кого взломали, того и доят. А чего беспокоиться? В Украине на каждом углу аптека, секонд, банк и ломбард. Одну сеть вздрючили, ещё 100500 осталось. Зато теперь АНЦ не будет экономить на ЗП одминам.
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12.10.2021 15:20
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Вова и как твои черти айтишники хаккеры могли на такое покуситься????
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12.10.2021 15:11 Відповісти
Кіберполіцію потрібно вигнати на вулицю і ліквідувати, разом з СБУ.
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12.10.2021 15:39 Відповісти
Вот так вот взяли и хакнули 1000 роутеров? у них там чо логин пароль admin admin стоял и вайфай 12345678? чо за чос?
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12.10.2021 15:11 Відповісти
"пароль admin admin"

нет ничего невозможного .
непонятно только зачем покупать новые роутеры? Неужели нельзя сбросить их в заводские настройки?
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12.10.2021 15:18 Відповісти
Они не поняли как их взламали
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12.10.2021 15:20 Відповісти
Разве это повод менять железяки? Походу у чуваков реально проблемы с одминами.
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12.10.2021 15:22 Відповісти
Да никто их менять не будет. Сделают как ві сказали, а за всё это заплатят лохи в цене за лекарства. Була аптека низьких цін, а станет Аптека високих цін, от и всё
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12.10.2021 15:40 Відповісти
а может их взламывали монтировкой?
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12.10.2021 15:30 Відповісти
Опять же можно получить откат за настройку и покупку новых роутеров и сгонять на Сейшелы на неделю. Все таки тысяча число солидное
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12.10.2021 15:21 Відповісти
Но с другой стороны потеря работоспособности сети несет очень большие убытки, не сопоставимые с откатом))) Ткк шо там или админ черт или рукожоп
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12.10.2021 15:22 Відповісти
я ни разу не айтишник, но, наверное, у них же вся сеть работала под корпоративным впн, в который со стороны так просто не попасть. кто-то из своих технарей решил получить прибавку к зарплате, сто процентов.
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12.10.2021 15:28 Відповісти
Если взлом прошел через их отдельную сеть на все роутеры - то проще поменять всю аппаратуру, нежели рисковать что где то в 1 останется активатор.Сброс на заводские может не помочь.
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12.10.2021 15:44 Відповісти
Ну да. И компы заодно повыкидывать все. Там же тоже может быть активатор. И телефоны.
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12.10.2021 17:55 Відповісти
Зачем? Судя по новости взломана сеть,к компам это отношение не имеет,вирус не на компах.
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13.10.2021 09:31 Відповісти
плюс у текущего оборудования может быть ниже уровень защиты
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12.10.2021 18:20 Відповісти
директор наверное сам у себя хочет роутеров накупить
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12.10.2021 16:23 Відповісти
Когда-то шил такие роутеры под openWRT сетппил ipsec на циску и рассылал по точкам. Но один пароль чтоб додумать, это сильно Скорее всего какой-то баг в прошивке.
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12.10.2021 17:48 Відповісти
представь что да,
несколько лет назад в магазине торгующими продукцией Эпл на выстовочном айфоне набрал в Сафари 192.168.... ввел admin admin и получил доступ к их сети
ради прикола можешь проверить в торговых сетях где есть доступ к вайфаю для посетителей
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12.10.2021 15:22 Відповісти
А в квартирах обычно пароль на вайфай: или дата рождения или номер мобильного, и простенькое слово, перебирается за пару минут по словарю специальными программами. а на роутере почти в 90% случаях, таки админ админ стоит
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12.10.2021 15:24 Відповісти
толку что ты подберешь пароль домашней сети что бы быть халяфщиком интернета,
я соседке пенсионерке и так дал свой пароль для одного старого роутера что у меня в сети
у меня Ubuntu 20.04 стоит с шифрованием /home, даже физический доступ к компу ничего не даст
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12.10.2021 16:27 Відповісти
"даже физический доступ к компу ничего не даст"

доступ к компу может ничего и не даст, а вот при доступе к телу владельца Про терморектальный криптоанализатор все помним?
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12.10.2021 17:58 Відповісти
Та і роутери якісь стрьомні, невже усі мали вихід адмінки в мережу, хтось же його включив, як дізналися ip порти тисячі аптек, а може їздили по тисячі аптек і підключалися з локалки??
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12.10.2021 16:06 Відповісти
ХЗ как было на самом деле, но скорее всего гирлянды маршрутизаторов сидели без всяких ограничений в одной сети, ну может для порядка побитые на несколько подсетей. И попав на один маршрутизатор (или, что скорее, на комп кого нибудь из сотрудников) простейшим подбором, даже без использования каких либо хитрых тулзов, элементарно получаешь всю схему сети. Ну например если адрес захваченного маршрутизатора 192.168.135.1/24, то почему не попробовать соседние подсети, типа 192.168.134 и 192.168.136 А дальше совершенно детский скрипт проходит по этим подсетям, собирает список активных айпишников, потом этот список скармливается второму скрипту, который проверяет на каждом адресе открытые порты. И вот у вас в руках вся схема сети

Ну и конечно для всего этого давно есть готовые автоматические средства
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12.10.2021 18:07 Відповісти
Хм... а так можливо? Побудувати локалку фізично знаходячись у різних куточках країни, типу якоїсь віртуальної локалки... хз...

Мені здається у них звичайні дешеві роутери з виходом в інтернет і яке небудь клієнтське ПО для з'єднання з сервером через проброс портів маршрутизатору.
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12.10.2021 18:39 Відповісти
***
айтишник в монастыре настраивает комп))
- я ж вас предупреждал в прошлый раз - выберите по-хитрее пароль...
- а я и выбрал... год канонизации Святого Патрика папой Григорием ІХ...
- ааа... ну да...не каждый такое знает ... и какой же это был год ?
- 1234
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12.10.2021 16:16 Відповісти
и закладки в нагрузку аптекарям...
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12.10.2021 15:11 Відповісти
так заплатили бы им, сначало "Х", а потом "У" и дальше по списку))))
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12.10.2021 15:12 Відповісти
"...мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности".
***
Вони на Банковій
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12.10.2021 15:14 Відповісти
"Минируют" больницы, "хакают" аптеки. Ну как реальные дегенераты. Других обьектов разве нет, для своих или имбицильных или корыстных целей..
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12.10.2021 15:14 Відповісти
Кого взломали, того и доят. А чего беспокоиться? В Украине на каждом углу аптека, секонд, банк и ломбард. Одну сеть вздрючили, ещё 100500 осталось. Зато теперь АНЦ не будет экономить на ЗП одминам.
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12.10.2021 15:20 Відповісти
Ви забули ще про усілякі "кредитки" типу "швидкогроші". Їх теж тепер повно,)
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12.10.2021 15:46 Відповісти
О. да.
Это кстати очень плохой показатель. Косвенно уровень жопы\благосостояния можно определить на глаз именно по количеству ломбардов, кредитных спилок и секондов. Как только в вашем городе на центральной площади открывается секонд и перед открытием в него стоит очередь - значит в этом городе финансовая жопа.
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12.10.2021 16:14 Відповісти
диджитализация как она есть. доставайте бланки чеков, сдувайте пыль со счетов и калькуляторов и продолжайте работать. или закрывайтесь, свято место, как говорится.
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12.10.2021 15:16 Відповісти
И с автомобилей на ослов пересесть, что бы в аварию случаем не попасть.
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12.10.2021 15:18 Відповісти
Технологии отнимают рабочие места. Го ту каменный век
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12.10.2021 15:21 Відповісти
А деж кіберполіція, кібер СБУ ? Тільки і вміюють домашнє чпокання чоловіка з дружиною розкривати
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12.10.2021 15:22 Відповісти
А я думаю, чего это мне сегодня продали товар не спрашивая номер телефона. Сказали, если ввести, система на час зависнет. Но торгуют себе.
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12.10.2021 15:29 Відповісти
Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней (чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек).

Как это?)) Сброс на заводские - 15 сек. Да и ломануть одновременно "более чем 1000 роутеров". Кто координировал? ЦРУ, МИ-6 и Моссад? Шота дядя Коля Щербина удумал нехорошее....
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12.10.2021 15:34 Відповісти
"Так как АНЦ это крупнейшая национальная сеть аптек, действуя таким образом, вымогатели лишили сотни тысяч граждан Украины возможности безопасно и удобно получить доступ к лекарствам в разгар пандемии COVID-19", - отметил он. Источник:

Ваше место очень быстро займут конкуренты, какие бы вы красивые словеса не ля-ля. Вы сами виноваты, надо было не жлобиться на айтишниках, других то не люмают кулхацкеры.
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12.10.2021 15:36 Відповісти
Вероятно что админ сайта обижен или выгнали теперь он их нагибает...
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12.10.2021 15:42 Відповісти
А вот, кстати, сегодня в АНЦ по Львову место системного администратора освободилось. Совпадение? Не думаю))
https://www.work.ua/ru/jobs/3635596/
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12.10.2021 15:43 Відповісти
можно и на счётах посчитать, и на карандаш записать,.. какие проблемы?

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12.10.2021 15:48 Відповісти
Можна и на счетах, и на карандаш в тетрадку. Але проблема в тому що господарі-глитаї не зможуть щосекунди бачити ріст навару, і аптекарі зможуть ліваком приторговувати, і бухгалтерію треба рзширювати щоб було кому з тих тетрадок списувати назви ціну і постачальників
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12.10.2021 15:56 Відповісти
***
обиднее всего, когда какая-то автоматизированная бездушная капча
просит подтвердить меня, высокоинтеллектуального человека, что я не робот)))
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12.10.2021 16:20 Відповісти
Теперь ещё и лекарства подорожают процентов на 70 )))
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12.10.2021 16:38 Відповісти
та да. после восстановления сети окажется, что хакеры подло все ценники повысили.
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12.10.2021 18:07 Відповісти
це та гондонська аптека де маску не продавали бо у тебе немає маски.
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12.10.2021 18:21 Відповісти
 
 