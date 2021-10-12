Хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп для відновлення роботи

В Україні хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп за те, щоб відновити роботу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина, передає Цензор.НЕТ.

""Увага, Вас зламали! Заплатіть "Х" BTC щоб отримати доступ до ваших маршрутизаторів". Таким було повідомлення, яке я отримав вчора вранці. І, на жаль, це був не спам і не дурний жарт", - написав він.

За словами Щербини, група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубала інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу.

"Оскільки АНЦ - це найбільша національна мережа аптек, діючи таким чином, вимагачі позбавили сотні тисяч громадян України можливості безпечно і зручно отримати доступ до ліків у розпал пандемії COVID-19", - зазначив він.

Також Щербина заявив, що хакерам нічого платити не будуть: "Моя принципова позиція, позиція моїх колег і акціонерів - навіть незважаючи на зазнані і можливі збитки, не вести жодних переговорів з кібертерористами і, тим більше, не платити їм, оскільки це по суті зміцнює їхній "бізнес" і відкриває можливості для нових атак. Навпаки, ми зараз робимо все можливе для упіймання злочинців і притягнення їх до відповідальності".

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"Паралельно, наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка швидше за все займе кілька днів (чого варта тільки купівля, доставка та налаштування нових маршрутизаторів у більш ніж 1000 аптек).

Від імені компанії я прошу вибачення у всіх, кого ми підвели. Ми обов'язково переживемо цю кризу, зробимо висновки і будемо ще сильніше", - резюмував гендиректор холдингу.