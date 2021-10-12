Хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп для відновлення роботи
В Україні хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп за те, щоб відновити роботу.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина, передає Цензор.НЕТ.
""Увага, Вас зламали! Заплатіть "Х" BTC щоб отримати доступ до ваших маршрутизаторів". Таким було повідомлення, яке я отримав вчора вранці. І, на жаль, це був не спам і не дурний жарт", - написав він.
За словами Щербини, група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубала інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу.
"Оскільки АНЦ - це найбільша національна мережа аптек, діючи таким чином, вимагачі позбавили сотні тисяч громадян України можливості безпечно і зручно отримати доступ до ліків у розпал пандемії COVID-19", - зазначив він.
Також Щербина заявив, що хакерам нічого платити не будуть: "Моя принципова позиція, позиція моїх колег і акціонерів - навіть незважаючи на зазнані і можливі збитки, не вести жодних переговорів з кібертерористами і, тим більше, не платити їм, оскільки це по суті зміцнює їхній "бізнес" і відкриває можливості для нових атак. Навпаки, ми зараз робимо все можливе для упіймання злочинців і притягнення їх до відповідальності".
"Паралельно, наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка швидше за все займе кілька днів (чого варта тільки купівля, доставка та налаштування нових маршрутизаторів у більш ніж 1000 аптек).
Від імені компанії я прошу вибачення у всіх, кого ми підвели. Ми обов'язково переживемо цю кризу, зробимо висновки і будемо ще сильніше", - резюмував гендиректор холдингу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нет ничего невозможного .
непонятно только зачем покупать новые роутеры? Неужели нельзя сбросить их в заводские настройки?
несколько лет назад в магазине торгующими продукцией Эпл на выстовочном айфоне набрал в Сафари 192.168.... ввел admin admin и получил доступ к их сети
ради прикола можешь проверить в торговых сетях где есть доступ к вайфаю для посетителей
я соседке пенсионерке и так дал свой пароль для одного старого роутера что у меня в сети
у меня Ubuntu 20.04 стоит с шифрованием /home, даже физический доступ к компу ничего не даст
доступ к компу может ничего и не даст, а вот при доступе к телу владельца Про терморектальный криптоанализатор все помним?
Ну и конечно для всего этого давно есть готовые автоматические средства
Мені здається у них звичайні дешеві роутери з виходом в інтернет і яке небудь клієнтське ПО для з'єднання з сервером через проброс портів маршрутизатору.
айтишник в монастыре настраивает комп))
- я ж вас предупреждал в прошлый раз - выберите по-хитрее пароль...
- а я и выбрал... год канонизации Святого Патрика папой Григорием ІХ...
- ааа... ну да...не каждый такое знает ... и какой же это был год ?
- 1234
***
Вони на Банковій
Это кстати очень плохой показатель. Косвенно уровень жопы\благосостояния можно определить на глаз именно по количеству ломбардов, кредитных спилок и секондов. Как только в вашем городе на центральной площади открывается секонд и перед открытием в него стоит очередь - значит в этом городе финансовая жопа.
Как это?)) Сброс на заводские - 15 сек. Да и ломануть одновременно "более чем 1000 роутеров". Кто координировал? ЦРУ, МИ-6 и Моссад? Шота дядя Коля Щербина удумал нехорошее....
Ваше место очень быстро займут конкуренты, какие бы вы красивые словеса не ля-ля. Вы сами виноваты, надо было не жлобиться на айтишниках, других то не люмают кулхацкеры.
https://www.work.ua/ru/jobs/3635596/
обиднее всего, когда какая-то автоматизированная бездушная капча
просит подтвердить меня, высокоинтеллектуального человека, что я не робот)))