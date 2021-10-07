УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15676 відвідувачів онлайн
Новини
3 165 23

Російські хакери намагалися атакувати урядові мережі Європи і США, - CNN

Російські хакери намагалися атакувати урядові мережі Європи і США, - CNN

Протягом останніх місяців російські хакери намагалися атакувати американські та європейські урядові мережі. Вони стоять за успішним зломом федеральних агентств США в 2020 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Російська група зламала кілька технологічних компаній, про що раніше не повідомлялося. Хакери також використовували нові інструменти і методи в деяких своїх операціях цього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що хакери скомпрометували кілька державних структур, організацій, які зосереджуються на політичних і зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, що забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільовим організаціям в Північній Америці і Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано українського хакера, який завдав понад 100 іноземним компаніям збитків на 150 млн дол., - прокуратура. ФОТО

Однак поки не відомо, чи отримали зловмисники доступ до урядових мереж, зараз це питання намагаються вивчити федеральні органи США.

"Це питання порушувалося на недавніх засіданнях Ради національної безпеки", - зазначають в повідомленні.

Автор: 

Європа (1812) кіберзлочин (810) росія (65191) США (22840) хакер (1347)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Так Байден же ему в глаза посмотрел и понял ,что тот больше не будет? Ай как нехорошо 😁😁😁😁
показати весь коментар
07.10.2021 09:06
+7
Понять,простить и СП-2 разрешить.
показати весь коментар
07.10.2021 09:08
+7
А чо? И шо вы Роисе сделаете? Построите еще один газопровод?
показати весь коментар
07.10.2021 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так Байден же ему в глаза посмотрел и понял ,что тот больше не будет? Ай как нехорошо 😁😁😁😁
показати весь коментар
07.10.2021 09:06 Відповісти
Когда это Байден успел усыновить зеледента? Фамилия заглядуна в глазик бункерфюрера Зеленский.
показати весь коментар
07.10.2021 09:17 Відповісти
Пора обеспокоенность выражать,что уж там.
показати весь коментар
07.10.2021 09:06 Відповісти
Понять,простить и СП-2 разрешить.
показати весь коментар
07.10.2021 09:08 Відповісти
Если б кто знал, как я обеспокоен этим
показати весь коментар
07.10.2021 09:10 Відповісти
никогда такого не было...
показати весь коментар
07.10.2021 09:10 Відповісти
А чо? И шо вы Роисе сделаете? Построите еще один газопровод?
показати весь коментар
07.10.2021 09:11 Відповісти
Бо кацапя відчула слабкість європейців.
Тепер вам сито не жити.... Орда йде.
показати весь коментар
07.10.2021 09:13 Відповісти
пол кило дидовских толстых кацапских ******** на подделке пиццы!
показати весь коментар
07.10.2021 09:14 Відповісти
Путин сидит сейчас, читает сводки по этому вопросу, ржОт и кричит: пацаны, шо хотите со мной делайте, только в жопу не целуйте, я щекотки боюсь!
показати весь коментар
07.10.2021 09:15 Відповісти
Амери слабаки, а ось "Дію" ніхто зламати не зможе, сказала зелень.
показати весь коментар
07.10.2021 09:16 Відповісти
амеры хз, а от борщаговцы точна не..)))
показати весь коментар
07.10.2021 09:21 Відповісти
Ти кожен день засераєш гілки своїм флудом.
показати весь коментар
07.10.2021 09:27 Відповісти
уже 5й раз твой один и тот же коммент вижу - я бы тебя из кацапских тролей уволил по причине профнепригодности.....
показати весь коментар
07.10.2021 09:33 Відповісти
то напевно все по списку байдена,який передав чекістам через х..йла
показати весь коментар
07.10.2021 10:10 Відповісти
Шатун........... кругом шатун!!!
показати весь коментар
07.10.2021 10:47 Відповісти
Ужас! Срочно саммит организовывайте!
показати весь коментар
07.10.2021 11:24 Відповісти
УРА-яяяяяяя!!!
показати весь коментар
07.10.2021 16:43 Відповісти
московия так празднует ******** - именины Педофила Владимировича *****
показати весь коментар
07.10.2021 18:15 Відповісти
 
 