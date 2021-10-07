Російські хакери намагалися атакувати урядові мережі Європи і США, - CNN

Протягом останніх місяців російські хакери намагалися атакувати американські та європейські урядові мережі. Вони стоять за успішним зломом федеральних агентств США в 2020 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Російська група зламала кілька технологічних компаній, про що раніше не повідомлялося. Хакери також використовували нові інструменти і методи в деяких своїх операціях цього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що хакери скомпрометували кілька державних структур, організацій, які зосереджуються на політичних і зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, що забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільовим організаціям в Північній Америці і Європі.

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Однак поки не відомо, чи отримали зловмисники доступ до урядових мереж, зараз це питання намагаються вивчити федеральні органи США.

"Це питання порушувалося на недавніх засіданнях Ради національної безпеки", - зазначають в повідомленні.