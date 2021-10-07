Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети Европы и США , - CNN

В течение последних месяцев российские хакеры пытались атаковать американские и европейские правительственные сети. Они стоят за успешным взломом федеральных агентств США в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Российская группа взломала несколько технологических компаний, о чем ранее не сообщалось. Хакеры также использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях в этом году", - говорится в сообщении.

Указано, что хакеры скомпрометировали несколько государственных структур, организаций, которые сосредотачиваются на политических и внешнеполитических вопросах, и поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе.

Однако пока не известно, получили ли злоумышленники доступ к правительственным сетям, сейчас этот вопрос пытаются изучить федеральные органы США.

"Этот вопрос поднимался на недавних заседаниях Совета национальной безопасности", - отмечают в сообщении.

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