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Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети Европы и США , - CNN

Российские хакеры пытались атаковать правительственные сети Европы и США , - CNN

В течение последних месяцев российские хакеры пытались атаковать американские и европейские правительственные сети. Они стоят за успешным взломом федеральных агентств США в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Российская группа взломала несколько технологических компаний, о чем ранее не сообщалось. Хакеры также использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях в этом году", - говорится в сообщении.

Указано, что хакеры скомпрометировали несколько государственных структур, организаций, которые сосредотачиваются на политических и внешнеполитических вопросах, и поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе.

Однако пока не известно, получили ли злоумышленники доступ к правительственным сетям, сейчас этот вопрос пытаются изучить федеральные органы США.

"Этот вопрос поднимался на недавних заседаниях Совета национальной безопасности", - отмечают в сообщении.

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Автор: 

Европа (1854) киберпреступление (762) россия (95546) США (26672) хакер (1182)


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Топ комментарии
+8
Так Байден же ему в глаза посмотрел и понял ,что тот больше не будет? Ай как нехорошо 😁😁😁😁
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07.10.2021 09:06
+7
Понять,простить и СП-2 разрешить.
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07.10.2021 09:08
+7
А чо? И шо вы Роисе сделаете? Построите еще один газопровод?
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07.10.2021 09:11
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Так Байден же ему в глаза посмотрел и понял ,что тот больше не будет? Ай как нехорошо 😁😁😁😁
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07.10.2021 09:06 Ответить
Когда это Байден успел усыновить зеледента? Фамилия заглядуна в глазик бункерфюрера Зеленский.
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07.10.2021 09:17 Ответить
Пора обеспокоенность выражать,что уж там.
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07.10.2021 09:06 Ответить
Понять,простить и СП-2 разрешить.
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07.10.2021 09:08 Ответить
Если б кто знал, как я обеспокоен этим
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07.10.2021 09:10 Ответить
никогда такого не было...
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07.10.2021 09:10 Ответить
А чо? И шо вы Роисе сделаете? Построите еще один газопровод?
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07.10.2021 09:11 Ответить
Бо кацапя відчула слабкість європейців.
Тепер вам сито не жити.... Орда йде.
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07.10.2021 09:13 Ответить
пол кило дидовских толстых кацапских ******** на подделке пиццы!
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07.10.2021 09:14 Ответить
Путин сидит сейчас, читает сводки по этому вопросу, ржОт и кричит: пацаны, шо хотите со мной делайте, только в жопу не целуйте, я щекотки боюсь!
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07.10.2021 09:15 Ответить
Амери слабаки, а ось "Дію" ніхто зламати не зможе, сказала зелень.
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07.10.2021 09:16 Ответить
амеры хз, а от борщаговцы точна не..)))
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07.10.2021 09:21 Ответить
Ти кожен день засераєш гілки своїм флудом.
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07.10.2021 09:27 Ответить
уже 5й раз твой один и тот же коммент вижу - я бы тебя из кацапских тролей уволил по причине профнепригодности.....
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07.10.2021 09:33 Ответить
то напевно все по списку байдена,який передав чекістам через х..йла
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07.10.2021 10:10 Ответить
Шатун........... кругом шатун!!!
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07.10.2021 10:47 Ответить
Ужас! Срочно саммит организовывайте!
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07.10.2021 11:24 Ответить
УРА-яяяяяяя!!!
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07.10.2021 16:43 Ответить
московия так празднует ******** - именины Педофила Владимировича *****
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07.10.2021 18:15 Ответить
 
 