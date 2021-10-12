РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5162 посетителя онлайн
Новости
1 708 17

В "Укрзализныце" нет дефицита вагонов, но есть дефицит тяги, - эксперт

В

По мнению Козаченко, на железной дороге должны позволить использовать частную тягу.

"Укрзализныця" должна решить проблему дефицита локомотивов, из-за которой бизнес теряет миллиарды на перевозках, и реформировать компанию, позволив частную тягу. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Локомотивов не хватает. И это проблема, о которой мы говорили по крайней мере в течение последних 10 лет. Так же говорили и о дефиците вагонов. Но когда разрешили строить и использовать частные вагоны, мы за 2 года сняли проблему дефицита вагонов. У нас сейчас даже избыток. А вот локомотивы, Укрзализныця, как говорят, отбивается до последнего патрона, не позволяет частным компаниям иметь частную тягу ", - рассказал Козаченко.

По его словам, из-за неспособности "Укрзализныци" обеспечить эффективные перевозки, бизнес, в частности аграрный, теряет миллиарды. Он подчеркнул: власти должны реформировать компанию и позволить зайти на рынок частным перевозчикам, которые разрушат монополию "Укрзализныци".

"Мы уже теряем очень много. Никто не может посчитать, но речь идет о миллиардах гривен, которые теряют наши селяне от того, что логистика нуждается в совершенствовании. И тут этот государственный монополизм ... эту монополию надо сломать", - пояснил Козаченко.

По его мнению, на железной дороге должны позволить использовать частную тягу, как это сделали в ЕС, что создаст конкуренцию и позволит улучшить качество железнодорожных услуг.

Напомним, ранее Временная следственная комиссия ВР по вопросам проверки УЗ признала, что "Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

В то же время в ЦТС отмечали, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и подчеркнули необходимость срочного проведения реформы компании и инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Автор: 

Укрзализныця (2753) вагоны (179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Может ну его, этот набсовет и купить себе тягу?
Ширину колеи я уже знаю...

показать весь комментарий
12.10.2021 17:13
+4
у вави алєксандрочива тяга не хіла
показать весь комментарий
12.10.2021 17:11
+2
Вот пусть Лещенко и запрягают вместо тепловоза.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ті односекційні тепловози які закуповував порошенко не можуть тягнути наші состави по 6000 тон!
показать весь комментарий
12.10.2021 17:10 Ответить
Цепляйте два. Ума там не хватает, это факт...
показать весь комментарий
12.10.2021 17:51 Ответить
Так порошенко купляв односекційний американський тепловоз по ціні трохи менше двохсекційного українського і якщо американців зачепити два відразу це буде вдвічі дорожче! Навіщо цей цирк? Потрібно відновлювати та модернізовувати старі луганські тепловози а у Львові організовувати виробництво тепловозів яке колись було в Луганську.
показать весь комментарий
12.10.2021 18:11 Ответить
Представляю какое счастье наступило бы в Украине, если бы не Порошенко, что же за невезение такое. Ведь так все классно было, а тут на тебе...
показать весь комментарий
12.10.2021 18:28 Ответить
Старые луганские тепловозы модернизовать можно только одним путем - отправив в металлолом их движки. От тепловоза останется одна рама. А приличный двигатель мы как не умели делать, там и не умеем. Ресурс и ремонтопригодность - бич нашей техники.
показать весь комментарий
12.10.2021 20:22 Ответить
здається можна знову завод малишева перепрофілювати на паровози
показать весь комментарий
13.10.2021 07:46 Ответить
Есть такая штука, традиции и накопленный опыт. Если перепрофилировать предприятие на совершенно чуждую ему продукцию, первые лет 30-50 это предприятие будет гнать откровенную туфту. Если каждые 50лет предприятие будет менять отрасль, оно будет гнать туфту всегда.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:05 Ответить
Но когда разрешили строить и использовать частные вагоны, мы за 2 года сняли проблему дефицита вагонов. У нас сейчас даже избыток. А вот локомотивы, Укрзализныця, как говорят, отбивается до последнего патрона, не позволяет частным компаниям иметь частную тягу ", - рассказал Козаченко.


ОСЬ НА ЦЕ, ПРО ЩО ЩО ВИЩЕ СКАЗАНО-мотивуйте клятим Порошенком бдлска
показать весь комментарий
12.10.2021 19:08 Ответить
А всё потому что у нас осталась советская любовь к гигантизму. По Германии вовсю бегают составы по 20-30 вагонов (2000-3000тонн), а на ненагруженных магистралях запросто можно увидеть, как маневровый тепловоз бодро тащит пару вагонов в соседний город. А у нас на сортировочной станции неделю формируют состав из 50-ти вагонов, чтобы был самый длинный. Потому что комплексы. Только всё равно нам до американцев далеко, у них составы по 120 вагонов - это в порядке вещей. Только там и шесть тепловозов впереди, пару в середине состава, и ещё пара в конце - это норма.
показать весь комментарий
12.10.2021 20:19 Ответить
американцы доказали что меньше 200 грузовых вагонов возить не выгодно за раз , к тому же у нас столько гор нет как у них так что в переводе на местные реалии выйдет 250-300
показать весь комментарий
13.10.2021 07:25 Ответить
Ничего они не доказывали. Нельзя механически переносить условия одной страны в другую. В США тяжелонагруженные магистрали идут через всю страну, от океана до океана, но все находятся не в лучшем состоянии по пропускной способности. Туча мест, где одна колея, железнодорожная сигнализация древняя, как г...о мамонта, им выгодно пропустить один гигансткий состав раз в пару часов, иначе упадет грузопоток. Прямо противоположный пример - Франция, Германия, Швейцария. Сигнализация ECTS-2, поезда двигаются со скоростью больше сотни километров в час с интервалом в пару минут между ними, что позволяет сновать по всей Европе тысячам моторисс из одного-двух вагонов, и это оказывается выгодно.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:03 Ответить
лютой от канабиса...
показать весь комментарий
12.10.2021 17:10 Ответить
у вави алєксандрочива тяга не хіла
показать весь комментарий
12.10.2021 17:11 Ответить
Может ну его, этот набсовет и купить себе тягу?
Ширину колеи я уже знаю...

показать весь комментарий
12.10.2021 17:13 Ответить
Вот пусть Лещенко и запрягают вместо тепловоза.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:46 Ответить
Але тяга красти гроші ************.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:48 Ответить
90% вагонов списывать пора , а оно все про тягу думает
показать весь комментарий
13.10.2021 07:14 Ответить
 
 