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В "Укрзалізниці" немає дефіциту вагонів, але є дефіцит тяги, - експерт

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На думку Козаченка, на залізниці повинні дозволити використовувати приватну тягу.

"Укрзалізниця" повинна вирішити проблему дефіциту локомотивів, через яку бізнес втрачає мільярди на перевезеннях, і реформувати компанію, дозволивши приватну тягу. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

"Локомотивів не вистачає. І це проблема, про яку ми говорили принаймні впродовж останніх 10 років. Так само говорили і про дефіцит вагонів. Але коли дозволили будувати та використовувати приватні вагони, ми за 2 роки зняли проблему дефіциту вагонів. У нас зараз навіть надлишок. А от локомотиви Укрзалізниця, як кажуть, відбивається до останнього патрона, не дозволяє приватним компаніям мати приватну тягу", – розповів Козаченко.

За його словами, через нездатність "Укрзалізниці" забезпечити ефективні перевезення, бізнес, зокрема аграрний, втрачає мільярди. Він наголосив: влада має реформувати компанію та дозволити зайти на ринок приватним перевізникам, які зруйнують монополію "Укрзалізниці".

"Ми вже втрачаємо дуже багато. Ніхто не може порахувати, але йдеться про мільярди гривень, які втрачають наші селяни від того, що логістика потребує вдосконалення. І тут цей державний монополізм… цю монополію треба зламати", – пояснив Козаченко.

На його думку, на залізниці повинні дозволити використовувати приватну тягу, як це зробили в ЄС, що створить конкуренцію та дозволить покращити якість залізничних послуг.

Нагадаємо, раніше Тимчасова слідча комісія ВР з питань перевірки УЗ визнала, що "Укрзалізниця" перебуває в критичному стані через корупцію та непрофесійність керівництва.

Водночас у ЦТС зазначали, що в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії та інвестицій в модернізацію інфраструктури.

Автор: 

Укрзалізниця (6864) вагони (802)


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Топ коментарі
+5
Может ну его, этот набсовет и купить себе тягу?
Ширину колеи я уже знаю...

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12.10.2021 17:13
+4
у вави алєксандрочива тяга не хіла
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12.10.2021 17:11
+2
Вот пусть Лещенко и запрягают вместо тепловоза.
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12.10.2021 17:46
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Ті односекційні тепловози які закуповував порошенко не можуть тягнути наші состави по 6000 тон!
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12.10.2021 17:10 Відповісти
Цепляйте два. Ума там не хватает, это факт...
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12.10.2021 17:51 Відповісти
Так порошенко купляв односекційний американський тепловоз по ціні трохи менше двохсекційного українського і якщо американців зачепити два відразу це буде вдвічі дорожче! Навіщо цей цирк? Потрібно відновлювати та модернізовувати старі луганські тепловози а у Львові організовувати виробництво тепловозів яке колись було в Луганську.
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12.10.2021 18:11 Відповісти
Представляю какое счастье наступило бы в Украине, если бы не Порошенко, что же за невезение такое. Ведь так все классно было, а тут на тебе...
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12.10.2021 18:28 Відповісти
Старые луганские тепловозы модернизовать можно только одним путем - отправив в металлолом их движки. От тепловоза останется одна рама. А приличный двигатель мы как не умели делать, там и не умеем. Ресурс и ремонтопригодность - бич нашей техники.
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12.10.2021 20:22 Відповісти
здається можна знову завод малишева перепрофілювати на паровози
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13.10.2021 07:46 Відповісти
Есть такая штука, традиции и накопленный опыт. Если перепрофилировать предприятие на совершенно чуждую ему продукцию, первые лет 30-50 это предприятие будет гнать откровенную туфту. Если каждые 50лет предприятие будет менять отрасль, оно будет гнать туфту всегда.
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13.10.2021 15:05 Відповісти
Но когда разрешили строить и использовать частные вагоны, мы за 2 года сняли проблему дефицита вагонов. У нас сейчас даже избыток. А вот локомотивы, Укрзализныця, как говорят, отбивается до последнего патрона, не позволяет частным компаниям иметь частную тягу ", - рассказал Козаченко.


ОСЬ НА ЦЕ, ПРО ЩО ЩО ВИЩЕ СКАЗАНО-мотивуйте клятим Порошенком бдлска
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12.10.2021 19:08 Відповісти
А всё потому что у нас осталась советская любовь к гигантизму. По Германии вовсю бегают составы по 20-30 вагонов (2000-3000тонн), а на ненагруженных магистралях запросто можно увидеть, как маневровый тепловоз бодро тащит пару вагонов в соседний город. А у нас на сортировочной станции неделю формируют состав из 50-ти вагонов, чтобы был самый длинный. Потому что комплексы. Только всё равно нам до американцев далеко, у них составы по 120 вагонов - это в порядке вещей. Только там и шесть тепловозов впереди, пару в середине состава, и ещё пара в конце - это норма.
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12.10.2021 20:19 Відповісти
американцы доказали что меньше 200 грузовых вагонов возить не выгодно за раз , к тому же у нас столько гор нет как у них так что в переводе на местные реалии выйдет 250-300
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13.10.2021 07:25 Відповісти
Ничего они не доказывали. Нельзя механически переносить условия одной страны в другую. В США тяжелонагруженные магистрали идут через всю страну, от океана до океана, но все находятся не в лучшем состоянии по пропускной способности. Туча мест, где одна колея, железнодорожная сигнализация древняя, как г...о мамонта, им выгодно пропустить один гигансткий состав раз в пару часов, иначе упадет грузопоток. Прямо противоположный пример - Франция, Германия, Швейцария. Сигнализация ECTS-2, поезда двигаются со скоростью больше сотни километров в час с интервалом в пару минут между ними, что позволяет сновать по всей Европе тысячам моторисс из одного-двух вагонов, и это оказывается выгодно.
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13.10.2021 15:03 Відповісти
лютой от канабиса...
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12.10.2021 17:10 Відповісти
у вави алєксандрочива тяга не хіла
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12.10.2021 17:11 Відповісти
Может ну его, этот набсовет и купить себе тягу?
Ширину колеи я уже знаю...

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12.10.2021 17:13 Відповісти
Вот пусть Лещенко и запрягают вместо тепловоза.
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12.10.2021 17:46 Відповісти
Але тяга красти гроші ************.
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12.10.2021 17:48 Відповісти
90% вагонов списывать пора , а оно все про тягу думает
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13.10.2021 07:14 Відповісти
 
 