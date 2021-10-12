Комитет Рады одобрил финальную редакцию налогового законопроекта №5600, - нардеп "Голоса" Железняк
Комитет Верховной Рады одобрил финальную версию законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Проект закона рассмотрят во втором чтении.
Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Налоговый Комитет утвердил финальную редакцию скандального налогового законопроекта 5600", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, теперь там 159 правок.
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4.1.9........зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки......
П.С. Бюджетный год начинается 1 января !!! Депутаты об этом в курсе ???
Хотя, преЗеденту-юрЫсту и депутатам-фотографам/продавцам/насильникам/фермерам/артистам... нормы Закона - пофигу !!!