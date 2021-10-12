Комитет Рады одобрил финальную редакцию налогового законопроекта №5600, - нардеп "Голоса" Железняк

Комитет Верховной Рады одобрил финальную версию законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Проект закона рассмотрят во втором чтении.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Налоговый Комитет утвердил финальную редакцию скандального налогового законопроекта 5600", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, теперь там 159 правок.

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