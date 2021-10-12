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Комитет Рады одобрил финальную редакцию налогового законопроекта №5600, - нардеп "Голоса" Железняк

Комитет Рады одобрил финальную редакцию налогового законопроекта №5600, - нардеп

Комитет Верховной Рады одобрил финальную версию законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Проект закона рассмотрят во втором чтении.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Налоговый Комитет утвердил финальную редакцию скандального налогового законопроекта 5600", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, теперь там 159 правок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе

Автор: 

ВР (29258) налоги (3239) Налоговый кодекс (1342) Железняк Ярослав (426)


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73 % доминируют,Над стапогрешностями,пока те ножками топают и желчью исходят..
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12.10.2021 17:46 Ответить
73% сосут грустно писю и бродят по дорогам за снижение коммуналки.
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12.10.2021 19:05 Ответить
Читаем налоговый кодекс:
4.1.9........зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки......

П.С. Бюджетный год начинается 1 января !!! Депутаты об этом в курсе ???
Хотя, преЗеденту-юрЫсту и депутатам-фотографам/продавцам/насильникам/фермерам/артистам... нормы Закона - пофигу !!!
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12.10.2021 18:03 Ответить
Если все законы от зеленой помойки , это жопа, то закон 5600,- это дырка в ней. Извините за мой плохой английский.
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12.10.2021 18:58 Ответить
Та ладно. За шо извинить? Жопа, она и в Африке -жопа. Хоть и находится сзади павлина... Но кто туда заглядывать будет? Те 73% из 47% проголосовавших? Так у них жопа - стиль жизни. Жрать кактусы - ихнее всьо. Обратная сторона демократии - нам приходится тоже их жрать. Может когда-нибдуть те 73% поймут, что это непритяно???
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12.10.2021 22:41 Ответить
 
 