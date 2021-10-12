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Налоговый комитет ВРУ одобрил законопроект о налогах в Дія City

Налоговый комитет ВРУ одобрил законопроект о налогах в Дія City

Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховний Раде принять законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" во втором чтении и в целом.

Комитет поддержал законопроект в редакции, максимально приближенной к редакции первого чтения, и сохранил концепцию и архитектуру Дія City неизменными. Уровень налоговой нагрузки, зафиксированный в документе к первому чтению, не изменился.

Согласно принятым на заседании Комитета правками, переходный период с ФЛП на гиг-контракты/трудовые контракты составит 3 года, как и планировалось.

Переходный период по ограничению сотрудничества с ФЛП для резидентов Дія City, которые будут платить налог на прибыль или налог на выведенный капитал, будет таким: с 2024 года расходы на плательщиков единого налога (включая ФЛП 3 группы) не должны превышать 50%, а с 2025 - 20%.

Резиденты с годовым доходом менее 40 млн грн, которые будут платить налог на прибыль, смогут работать с ФЛП без ограничений.

Жесткие ограничения относительно льготного налогообложения по единому КВЭД, которые предлагали некоторые депутаты не были одобрены. Все сотрудники компании, а не только программисты, получат льготное налогообложение оплаты своего труда.

Уровень налоговой нагрузки на гиг-работников компаний-резидентов остался без изменений: НДФЛ - 5%, ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты, военный сбор - 1,5%. Компании будут иметь право выбирать корпоративный налог: НнВК (9%) или налог на прибыль (18%).

Кроме того, как и планировалось при разработке первоначальной концепции Дія City, доход от дивидендов, которые не распределялись в течение 2 лет, не будет налогооблагаться. Пры покупке доли в стартапе, физлицо получает налоговую скидку по налогу на доход на сумму инвестиций.

Налоговые условия спецрежима будут зафиксированы на 25 лет.

Напомним, рамочный закон о Дія City №1667-IX приняли в целом, его уже подписал Президент. Налоговый законопроект №5376 готовится ко второму чтению - в первом чтении он получил 281 голос от нардепов. От Дія City ожидают стимулирования развития IT-отрасли, которое позволит удвоить темпы развития отрасли, повысить долю IT до 10% ВВП Украины, а доходы отрасли - в 2,5 раза, до 16,5 млрд долларов

Автор: 

ВР (29258) налоги (3239) IT-индустрия (244) Дія (426)


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Топ комментарии
+3
Айтишникам напрячься Это "стимулирование" по вашу душу. Вернее по ваши денежки.
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12.10.2021 18:51
+3
тупа Дія нездатна верифікувати вже існуючі документи а вже береться до інших, видно жидята добре проплатили
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12.10.2021 21:15
+1
Так оно ж как бы виртуально. И прикольно.

А то, шо любимый телевизор у зебила вместе с Г+Г заберут - так это когда еще будет.
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12.10.2021 19:01
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Айтишникам напрячься Это "стимулирование" по вашу душу. Вернее по ваши денежки.
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12.10.2021 18:51 Ответить
Протестуй не протестуй, а от зелени получишь ....

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12.10.2021 19:04 Ответить
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12.10.2021 19:05 Ответить
Так оно ж как бы виртуально. И прикольно.

А то, шо любимый телевизор у зебила вместе с Г+Г заберут - так это когда еще будет.
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12.10.2021 19:01 Ответить
Нет-нет, на самом деле все будет реально, повышение налогов вполне реальное и карманы они будут опустошать вполне реально. Но это выбор зебобиков
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12.10.2021 20:04 Ответить
PS: пожелание или просьба редакции проанализировать по областным центрам рост тарифов на тепло и горячую воду и выложить здесь на сайте. Чтобы народ видел реальную картину происходящего, а не только слышал, "...что тарифы останутся неизменными, а размер субсидий возрастет" от зеленского и его воров. Все-равно это не скрыть, через месяц люди начнут получать платежки с указанием тарифов.
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12.10.2021 20:13 Ответить
А эту мульку власть объяснит с точки зрения конфиденциальности и т.д.?

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12.10.2021 19:03 Ответить
тупа Дія нездатна верифікувати вже існуючі документи а вже береться до інших, видно жидята добре проплатили
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12.10.2021 21:15 Ответить
Сегодня клиенты звонят что Дия пишет типа "наш сайт заболел, мы лечим". Нет слов, одни маты
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12.10.2021 21:43 Ответить
Продвижение цифрового гетто идёт по плану!
Мазлтов!
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13.10.2021 10:18 Ответить
 
 