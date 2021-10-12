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Податковий комітет ВРУ схвалив законопроєкт про податки в Дія City

Податковий комітет ВРУ схвалив законопроєкт про податки в Дія City

Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувавВерховній Раді прийняти законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" у другому читанні та в цілому.

Комітет підтримав законопроєкт у редакції, максимально наближеній до редакції першого читання, та зберіг концепцію та архітектуру Дія City незмінними. Рівень податкового навантаження, зафіксований в документі до першого читання, не змінився.

Згідно з прийнятими на засіданні Комітету правками, перехідний період з ФОП на гіг-контракти/трудові контракти становитиме 3 роки, як і планувалось.

Перехідний період щодо обмеження на співпрацю з ФОП для резидентів Дія City, що сплачуватимуть податок на прибуток або податок на виведений капітал, буде таким: з 2024 року витрати на платників єдиного податку (включно з ФОП 3 групи) не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року — 20%.

Резиденти з річним доходом менше 40 млн грн, що сплачуватимуть податок на прибуток, зможуть працювати з ФОП без жодних обмежень.

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Жорсткі обмеження стосовно пільгового оподаткування по єдиному КВЕДу, які пропонували деякі депутати, не були схвалені. Всі працівники компанії, а не тільки програмісти, отримають пільгове оподаткування оплати своєї праці.

Рівень податкового навантаження на гіг-працівників компаній-резидентів залишився без змін: ПДФО — 5%, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5%. Компанії матимуть право обирати корпоративний податок: ПнВК (9%) або податок на прибуток (18%).

Окрім того, як і планувалось при розробці початкової концепції Дія City, дохід від дивідендів, котрі не розподілялись протягом 2 років, не оподатковуватиметься. При купівлі частки в стартапі, фізособа отримує податкову знижку з податку на дохід на суму інвестицій.

Податкові умови спецрежиму будуть зафіксовані на 25 років.

Нагадаємо, рамковий закон про Дія City №1667-IX прийняли в цілому, його вже підписав Президент. Податковий законопроєкт №5376 готується до другого читання – у першому читанні він отримав 281 голос від нардепів. Від Дія City очікують стимулювання розвитку IT-галузі, яке дозволить подвоїти темпи розвитку галузі, підвищити долю IT до 10% ВВП України, а доходи галузі – у 2,5 рази, до 16,5 млрд доларів

Автор: 

ВР (14994) податки (3852) ІТ-індустрія (723) Дія (1131)


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Топ коментарі
+3
Айтишникам напрячься Это "стимулирование" по вашу душу. Вернее по ваши денежки.
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12.10.2021 18:51
+3
тупа Дія нездатна верифікувати вже існуючі документи а вже береться до інших, видно жидята добре проплатили
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12.10.2021 21:15
+1
Так оно ж как бы виртуально. И прикольно.

А то, шо любимый телевизор у зебила вместе с Г+Г заберут - так это когда еще будет.
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12.10.2021 19:01
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Айтишникам напрячься Это "стимулирование" по вашу душу. Вернее по ваши денежки.
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12.10.2021 18:51 Відповісти
Протестуй не протестуй, а от зелени получишь ....

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12.10.2021 19:04 Відповісти
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12.10.2021 19:05 Відповісти
Так оно ж как бы виртуально. И прикольно.

А то, шо любимый телевизор у зебила вместе с Г+Г заберут - так это когда еще будет.
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12.10.2021 19:01 Відповісти
Нет-нет, на самом деле все будет реально, повышение налогов вполне реальное и карманы они будут опустошать вполне реально. Но это выбор зебобиков
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12.10.2021 20:04 Відповісти
PS: пожелание или просьба редакции проанализировать по областным центрам рост тарифов на тепло и горячую воду и выложить здесь на сайте. Чтобы народ видел реальную картину происходящего, а не только слышал, "...что тарифы останутся неизменными, а размер субсидий возрастет" от зеленского и его воров. Все-равно это не скрыть, через месяц люди начнут получать платежки с указанием тарифов.
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12.10.2021 20:13 Відповісти
А эту мульку власть объяснит с точки зрения конфиденциальности и т.д.?

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12.10.2021 19:03 Відповісти
тупа Дія нездатна верифікувати вже існуючі документи а вже береться до інших, видно жидята добре проплатили
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12.10.2021 21:15 Відповісти
Сегодня клиенты звонят что Дия пишет типа "наш сайт заболел, мы лечим". Нет слов, одни маты
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12.10.2021 21:43 Відповісти
Продвижение цифрового гетто идёт по плану!
Мазлтов!
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13.10.2021 10:18 Відповісти
 
 