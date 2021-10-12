В столице обсудили репрессии против ветеранов
Государственная система правосудия создала систему преследования ветеранов, нарушая их конституционные права и дискредитируя их репутацию.
Об этом рассказал адвокат Эдуард Вербинец, который ведет несколько резонансных дел, где подсудимыми являются ветераны российско-украинской войны, информирует Цензор.НЕТ.
"Все алгоритмы, которые задействует государство - они фактически одни и те же. Я бы выделил несколько проблем, на которые хочу обратить внимание. Это - искусственные преграды государства в доступе к правосудию, это первая и основная проблема, я считаю. Неправомерно завышеная, надуманная квалификация действий, неконкретность обвинения, влияние политического руководства государства на ход досудебного следствия, искажения и перекручивание фактов в уголовном производстве, неадекватность и асимметричность действий правоохранителей и выборочное правосудие, двойные стандарты при осуществлении досудебного расследования и правосудия ", - сказал Вербинец .
По словам адвоката, в деле черкасских ветеранов (ветераны полка "Азов", задержанные за акцию против президента Зеленского) подсудимых фактически лишили права на апелляцию, поскольку без причин отказывались доставлять из СИЗО в апелляционный суд. "Дело Кухарчука и Довбыша, которое возбуждено по факту якобы хулиганских действий данных лиц у Офиса президента 14 августа этого года - мои подзащитные имеют проблемы с доступом к правосудию. Начиная с 30 августа и до 5 октября, более полутора месяцев, мои подзащитные не могли подать апелляцию. Точнее, апелляцию мы подали, однако не осуществляется доставка их в суд", - рассказал адвокат подсудимых. Кроме того, по его словам, Кухарчуку и Довбышц инкриминируют статью о применении оружия, хотя в деле речь идет об ударе ногой. А у пострадавшего правоохранителя установлены только химический ожог глаз.
Пресс-конференция о преследований ветеранов проходила в пресс-центре "Украинские новости". Среди участников - фигурант "дела Сивохо", ветеран-азовец Сергей Тамарин, командир батальона им. Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский, адвокат Семена Семенченко Андрей Неход, руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский и другие.
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В "Укрзализныце" нет дефицита вагонов, но есть дефицит тяги
Політичні репресії - це переслідування особи чи групи в суспільстві з політичних міркувань, зокрема, з метою обмеження або запобігання їх здатності брати участь у політичному житті суспільства, зменшуючи таким чином їхні позиції серед своїх співгромадян.
Именно этим и занимается ЗЕ-власть.
А начиная с этих выходных ЗЕ начал еще и титушню для погромов нанимать.
А вот компания Завитухи тут при чем, если к ним менты доколупались возле Лесного кладбища? А Равлик, что вынимал из Донецка важных сепаров? Саша Белый, что труси прокурора, замявшего убийство девочки? Лесник, уставший смотреть на торговлю Украины Барыгой? Они то как раз сражались за Украину! Они настоящие патриоты! Чем твой Порашенко лучше Зеленского?! Ничем.
Билый был натуральным бандюком, помимо того, что бойцом УНАУНСО.