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Новости Агрессия России против Украины
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В столице обсудили репрессии против ветеранов

В столице обсудили репрессии против ветеранов

Государственная система правосудия создала систему преследования ветеранов, нарушая их конституционные права и дискредитируя их репутацию.

Об этом рассказал адвокат Эдуард Вербинец, который ведет несколько резонансных дел, где подсудимыми являются ветераны российско-украинской войны, информирует Цензор.НЕТ.

"Все алгоритмы, которые задействует государство - они фактически одни и те же. Я бы выделил несколько проблем, на которые хочу обратить внимание. Это - искусственные преграды государства в доступе к правосудию, это первая и основная проблема, я считаю. Неправомерно завышеная, надуманная квалификация действий, неконкретность обвинения, влияние политического руководства государства на ход досудебного следствия, искажения и перекручивание фактов в уголовном производстве, неадекватность и асимметричность действий правоохранителей и выборочное правосудие, двойные стандарты при осуществлении досудебного расследования и правосудия ", - сказал Вербинец .

По словам адвоката, в деле черкасских ветеранов (ветераны полка "Азов", задержанные за акцию против президента Зеленского) подсудимых фактически лишили права на апелляцию, поскольку без причин отказывались доставлять из СИЗО в апелляционный суд. "Дело Кухарчука и Довбыша, которое возбуждено по факту якобы хулиганских действий данных лиц у Офиса президента 14 августа этого года - мои подзащитные имеют проблемы с доступом к правосудию. Начиная с 30 августа и до 5 октября, более полутора месяцев, мои подзащитные не могли подать апелляцию. Точнее, апелляцию мы подали, однако не осуществляется доставка их в суд", - рассказал адвокат подсудимых. Кроме того, по его словам, Кухарчуку и Довбышц инкриминируют статью о применении оружия, хотя в деле речь идет об ударе ногой. А у пострадавшего правоохранителя установлены только химический ожог глаз.

Пресс-конференция о преследований ветеранов проходила в пресс-центре "Украинские новости". Среди участников - фигурант "дела Сивохо", ветеран-азовец Сергей Тамарин, командир батальона им. Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский, адвокат Семена Семенченко Андрей Неход, руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский и другие.

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ветераны (1107) репрессии (2767) Азов (794) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+13
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12.10.2021 19:31
+7
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12.10.2021 19:21
+7
ТАК ОПУщені ж зібрали оцю соплячню під виглядом організації молодих ветеранів
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12.10.2021 19:35
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Правила форума Совет форумчан
а може стіл для засідань поставти десь на Банковій й запросити усіх небайдужиххто воював й не тільки...
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12.10.2021 19:18 Ответить
так ні, типу стіл можна організувати на бронєвічку
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12.10.2021 19:32 Ответить
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12.10.2021 19:21 Ответить
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12.10.2021 19:21 Ответить
ось заголовок з ЦН

В "Укрзализныце" нет дефицита вагонов, но есть дефицит тяги
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12.10.2021 19:25 Ответить
Ничего, пенделя получит- пешком побежит.
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12.10.2021 19:30 Ответить
Ну це просто універсальне пояснення В ШИРОКОМУ РОЗУМІННІ усього зеленого беспрєдєлу - гівняного болота слуг (ВАГОНІВ) на отримання конвертів вистачає, а ось лідерів (ТЯГИ) кат ма , а ті що є, просто сосни крабельні (АРАХАМІЯ, КОРНІЄНКО і штук три -чотири ще гівновивержуючих ротів вовоЄРМАКІВСЬКОЇ влади )
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12.10.2021 19:31 Ответить
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12.10.2021 19:31 Ответить
ТАК ОПУщені ж зібрали оцю соплячню під виглядом організації молодих ветеранів
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12.10.2021 19:35 Ответить
Прям таки репрессии?
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12.10.2021 19:50 Ответить
Репре́сії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F каральні заходи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F покарання , вжиті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 державними органами .
Політичні репресії - це переслідування особи чи групи в суспільстві з політичних міркувань, зокрема, з метою обмеження або запобігання їх здатності брати участь у політичному житті суспільства, зменшуючи таким чином їхні позиції серед своїх співгромадян.

Именно этим и занимается ЗЕ-власть.
А начиная с этих выходных ЗЕ начал еще и титушню для погромов нанимать.
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12.10.2021 20:02 Ответить
Торнадо, Равлик, Завитуха, Саша Белый, Лесник... пустые слова?
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13.10.2021 18:33 Ответить
Марадерство, бандитизм, вымогательство - это не пустые слова.
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13.10.2021 18:41 Ответить
К Торнадо может быть и относится, т.к они это применяли это к врагам Украины, а не к гражданам!
А вот компания Завитухи тут при чем, если к ним менты доколупались возле Лесного кладбища? А Равлик, что вынимал из Донецка важных сепаров? Саша Белый, что труси прокурора, замявшего убийство девочки? Лесник, уставший смотреть на торговлю Украины Барыгой? Они то как раз сражались за Украину! Они настоящие патриоты! Чем твой Порашенко лучше Зеленского?! Ничем.
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13.10.2021 21:05 Ответить
При марадерстве не имеет значения, к кому оно применяется.
Билый был натуральным бандюком, помимо того, что бойцом УНАУНСО.
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13.10.2021 21:40 Ответить
Вообще то он вообще россиянин.
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13.10.2021 21:50 Ответить
Олександр Іванович Музичко, відомий також як Сашко Білий (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 19 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%BB Кізел , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Пермська область - пом. https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 24 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Бармаки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] ) - український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E УНА , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E УНСО . Координатор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Правого сектора у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Західній Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
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13.10.2021 21:56 Ответить
Свободу Семену Семенченко!!
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12.10.2021 20:39 Ответить
Розкажіть дебіли тепер як Петро тільки прикидався патріотом а Зеля хоч щось робить....
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12.10.2021 21:34 Ответить
Так звані "судді" і правопохоронці із 2015 року безкарно розгорнули систему репресій проти ветеранів як помсту за перешкоджання зрадницькому переходу на бік ворога. У 2014-му вони уже думками служили своїй коханій параші. І таких в прокурватурі, фсбу, судах - більшість.
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13.10.2021 10:05 Ответить
 
 