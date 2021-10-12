В столице обсудили репрессии против ветеранов

Государственная система правосудия создала систему преследования ветеранов, нарушая их конституционные права и дискредитируя их репутацию.

Об этом рассказал адвокат Эдуард Вербинец, который ведет несколько резонансных дел, где подсудимыми являются ветераны российско-украинской войны, информирует Цензор.НЕТ.

"Все алгоритмы, которые задействует государство - они фактически одни и те же. Я бы выделил несколько проблем, на которые хочу обратить внимание. Это - искусственные преграды государства в доступе к правосудию, это первая и основная проблема, я считаю. Неправомерно завышеная, надуманная квалификация действий, неконкретность обвинения, влияние политического руководства государства на ход досудебного следствия, искажения и перекручивание фактов в уголовном производстве, неадекватность и асимметричность действий правоохранителей и выборочное правосудие, двойные стандарты при осуществлении досудебного расследования и правосудия ", - сказал Вербинец .

По словам адвоката, в деле черкасских ветеранов (ветераны полка "Азов", задержанные за акцию против президента Зеленского) подсудимых фактически лишили права на апелляцию, поскольку без причин отказывались доставлять из СИЗО в апелляционный суд. "Дело Кухарчука и Довбыша, которое возбуждено по факту якобы хулиганских действий данных лиц у Офиса президента 14 августа этого года - мои подзащитные имеют проблемы с доступом к правосудию. Начиная с 30 августа и до 5 октября, более полутора месяцев, мои подзащитные не могли подать апелляцию. Точнее, апелляцию мы подали, однако не осуществляется доставка их в суд", - рассказал адвокат подсудимых. Кроме того, по его словам, Кухарчуку и Довбышц инкриминируют статью о применении оружия, хотя в деле речь идет об ударе ногой. А у пострадавшего правоохранителя установлены только химический ожог глаз.

Пресс-конференция о преследований ветеранов проходила в пресс-центре "Украинские новости". Среди участников - фигурант "дела Сивохо", ветеран-азовец Сергей Тамарин, командир батальона им. Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский, адвокат Семена Семенченко Андрей Неход, руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский и другие.