У столиці обговорили репресії проти ветеранів
Державна система правосуддя створила систему переслідування ветеранів, порушуючи їхні конституційні права та дискредитуючи їхню репутацію.
Про це розповів адвокат Едуард Вербінець, який веде кілька резонансних справ, де підсудними є ветерани російсько-української війни, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі алгоритми, які задіює держава- вони фактично одні й ті ж самі. Я б виділив декілька проблем, на які хочу звернути увагу. Це - штучні перепони держави у доступі до правосуддя, це перша і основна проблема, я вважаю. Неправомірно завищена, надумана кваліфікація дій,неконкретність обвинувачення, вплив політичного керівництва держави на хід досудового слідства, спотворення і перекручування фактів у кримінальному провадженні, неадекватність та асиметричність дій правоохоронців та вибіркове правосуддя, подвійні стандарти під час здійснення досудового розслідування та правосуддя", - сказав Вербінець.
За словами адвоката, у справі черкаських ветеранів (ветерани полку "Азов", яких затримали за акцію проти президента Зеленського) підсудних фактично позбавили права на апеляцію,оскільки без жодних причин відмовлялися доставляти з СІЗО до апеляційного суду. "Справа Кухарчука та Довбиша, яка порушена за фактом начебто хуліганських дій даних осіб біля Офісу президента 14 серпня цього року - мої підзахисні мають проблему в доступі до правосуддя. Починаючи з 30 серпня і до 5 жовтня, понад півтора місяці, мої підзахисні не могли подати апеляцію. Точніше, апеляцію ми подали, однак не здійснюється доставка їх до суду", - розповів адвокат підсудних. Окрім того, за його словами, Кухарчуку та Довбишу інкримінують статтю про застосування зброї, хоча у справі йдеться про удар ногою. А у потерпілого правоохоронця встановлено лише хімічний опік очей.
Прес-конференція щодо переслідувань ветеранів проходила в прес-центрі "Українські новини". Серед учасників – фігурант "справи Сивохо", ветеран-азовець Сергій Тамарін, командир батальйону ім. Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський, адвокат Семена Семенченка Андрій Неход, керівник "Братства" Дмитро Корчинський тощо.
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Політичні репресії - це переслідування особи чи групи в суспільстві з політичних міркувань, зокрема, з метою обмеження або запобігання їх здатності брати участь у політичному житті суспільства, зменшуючи таким чином їхні позиції серед своїх співгромадян.
Именно этим и занимается ЗЕ-власть.
А начиная с этих выходных ЗЕ начал еще и титушню для погромов нанимать.
А вот компания Завитухи тут при чем, если к ним менты доколупались возле Лесного кладбища? А Равлик, что вынимал из Донецка важных сепаров? Саша Белый, что труси прокурора, замявшего убийство девочки? Лесник, уставший смотреть на торговлю Украины Барыгой? Они то как раз сражались за Украину! Они настоящие патриоты! Чем твой Порашенко лучше Зеленского?! Ничем.
Билый был натуральным бандюком, помимо того, что бойцом УНАУНСО.