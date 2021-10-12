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Новини Агресія Росії проти України
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У столиці обговорили репресії проти ветеранів

У столиці обговорили репресії проти ветеранів

Державна система правосуддя створила систему переслідування ветеранів, порушуючи їхні конституційні права та дискредитуючи їхню репутацію.

Про це розповів адвокат Едуард Вербінець, який веде кілька резонансних справ, де підсудними є ветерани російсько-української війни, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі алгоритми, які задіює держава- вони фактично одні й ті ж самі. Я б виділив декілька проблем, на які хочу звернути увагу. Це - штучні перепони держави у доступі до правосуддя, це перша і основна проблема, я вважаю. Неправомірно завищена, надумана кваліфікація дій,неконкретність обвинувачення, вплив політичного керівництва держави на хід досудового слідства, спотворення і перекручування фактів у кримінальному провадженні, неадекватність та асиметричність дій правоохоронців та вибіркове правосуддя, подвійні стандарти під час здійснення досудового розслідування та правосуддя", - сказав Вербінець.

За словами адвоката, у справі черкаських ветеранів (ветерани полку "Азов", яких затримали за акцію проти президента Зеленського) підсудних фактично позбавили права на апеляцію,оскільки без жодних причин відмовлялися доставляти з СІЗО до апеляційного суду. "Справа Кухарчука та Довбиша, яка порушена за фактом начебто хуліганських дій даних осіб біля Офісу президента 14 серпня цього року - мої підзахисні мають проблему в доступі до правосуддя. Починаючи з 30 серпня і до 5 жовтня, понад півтора місяці, мої підзахисні не могли подати апеляцію. Точніше, апеляцію ми подали, однак не здійснюється доставка їх до суду", - розповів адвокат підсудних. Окрім того, за його словами, Кухарчуку та Довбишу інкримінують статтю про застосування зброї, хоча у справі йдеться про удар ногою. А у потерпілого правоохоронця встановлено лише хімічний опік очей.

Прес-конференція щодо переслідувань ветеранів проходила в прес-центрі "Українські новини". Серед учасників – фігурант "справи Сивохо", ветеран-азовець Сергій Тамарін, командир батальйону ім. Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський, адвокат Семена Семенченка Андрій Неход, керівник "Братства" Дмитро Корчинський тощо.

Автор: 

ветерани (1071) репресії (1622) Азов (778) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+13
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12.10.2021 19:31
+7
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12.10.2021 19:21
+7
ТАК ОПУщені ж зібрали оцю соплячню під виглядом організації молодих ветеранів
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12.10.2021 19:35
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а може стіл для засідань поставти десь на Банковій й запросити усіх небайдужиххто воював й не тільки...
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12.10.2021 19:18 Відповісти
так ні, типу стіл можна організувати на бронєвічку
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12.10.2021 19:32 Відповісти
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12.10.2021 19:21 Відповісти
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12.10.2021 19:21 Відповісти
ось заголовок з ЦН

В "Укрзализныце" нет дефицита вагонов, но есть дефицит тяги
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12.10.2021 19:25 Відповісти
Ничего, пенделя получит- пешком побежит.
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12.10.2021 19:30 Відповісти
Ну це просто універсальне пояснення В ШИРОКОМУ РОЗУМІННІ усього зеленого беспрєдєлу - гівняного болота слуг (ВАГОНІВ) на отримання конвертів вистачає, а ось лідерів (ТЯГИ) кат ма , а ті що є, просто сосни крабельні (АРАХАМІЯ, КОРНІЄНКО і штук три -чотири ще гівновивержуючих ротів вовоЄРМАКІВСЬКОЇ влади )
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12.10.2021 19:31 Відповісти
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12.10.2021 19:31 Відповісти
ТАК ОПУщені ж зібрали оцю соплячню під виглядом організації молодих ветеранів
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12.10.2021 19:35 Відповісти
Прям таки репрессии?
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12.10.2021 19:50 Відповісти
Репре́сії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F каральні заходи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F покарання , вжиті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 державними органами .
Політичні репресії - це переслідування особи чи групи в суспільстві з політичних міркувань, зокрема, з метою обмеження або запобігання їх здатності брати участь у політичному житті суспільства, зменшуючи таким чином їхні позиції серед своїх співгромадян.

Именно этим и занимается ЗЕ-власть.
А начиная с этих выходных ЗЕ начал еще и титушню для погромов нанимать.
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12.10.2021 20:02 Відповісти
Торнадо, Равлик, Завитуха, Саша Белый, Лесник... пустые слова?
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13.10.2021 18:33 Відповісти
Марадерство, бандитизм, вымогательство - это не пустые слова.
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13.10.2021 18:41 Відповісти
К Торнадо может быть и относится, т.к они это применяли это к врагам Украины, а не к гражданам!
А вот компания Завитухи тут при чем, если к ним менты доколупались возле Лесного кладбища? А Равлик, что вынимал из Донецка важных сепаров? Саша Белый, что труси прокурора, замявшего убийство девочки? Лесник, уставший смотреть на торговлю Украины Барыгой? Они то как раз сражались за Украину! Они настоящие патриоты! Чем твой Порашенко лучше Зеленского?! Ничем.
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13.10.2021 21:05 Відповісти
При марадерстве не имеет значения, к кому оно применяется.
Билый был натуральным бандюком, помимо того, что бойцом УНАУНСО.
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13.10.2021 21:40 Відповісти
Вообще то он вообще россиянин.
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13.10.2021 21:50 Відповісти
Олександр Іванович Музичко, відомий також як Сашко Білий (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 19 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%BB Кізел , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Пермська область - пом. https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 24 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Бармаки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] ) - український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E УНА , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E УНСО . Координатор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Правого сектора у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Західній Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
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13.10.2021 21:56 Відповісти
Свободу Семену Семенченко!!
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12.10.2021 20:39 Відповісти
Розкажіть дебіли тепер як Петро тільки прикидався патріотом а Зеля хоч щось робить....
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12.10.2021 21:34 Відповісти
Так звані "судді" і правопохоронці із 2015 року безкарно розгорнули систему репресій проти ветеранів як помсту за перешкоджання зрадницькому переходу на бік ворога. У 2014-му вони уже думками служили своїй коханій параші. І таких в прокурватурі, фсбу, судах - більшість.
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13.10.2021 10:05 Відповісти
 
 